Uvolnění nečekejme, ještě není vyhráno, řekl Hamáček

Česko v brzké době nečeká žádné zásadní uvolnění režimu omezení zavedeného v rámci boje proti koronaviru, upozornil ministr vnitra Jan Hamáček po setkání s prezidentem Milošem Zemanem. V Lánech se v sobotu kvůli koronaviru sešel poradní tým Miloše Zemana. Prezident podle slov ministra vnitra a šéfa krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) ocenil nasazení složek v první linii. Konkrétní nová doporučení z diskuze nevzešla. „Hlavní debata byla o tom, jak vybalancovat restriktivní opatření s omezením ekonomiky. To bude souboj argumentů, který povedeme i na vládě,” uvedl ministr vnitra. Brífinku se zúčastnil šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček, ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a policejní prezident Jan Švejdar. Prezident Miloš Zeman se od doby, kdy se v tuzemsku objevily první případy koronaviru, ukázal veřejnosti pouze jednou. Jeho proslov odvysílala TV Prima.

Premiér Babiš připustil zrušení některých omezení

Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro deník Právo připustil, že by vláda mohla v pondělí zruší některá omezení. Konkrétně zmínil uvolnění určitých obchodů jako elektra, papírnictví či obuvi. „Přemýšlíme o tom, že bychom uvolnili venkovní sportoviště určená pro cyklistiku, běh, in-line brusle, skateboarding, tenis, sportovní střelbu, letectví, kanoistiku a další," řekl premiér.

Počet vyléčených na covid-19 přibývá

Počet lidí vyléčených podle ministerstva zdravotnictví v Česku stoupl na 78. Počet zemřelých s nákazou koronavirem se zvýšil na 59. V pátek přibylo nejvíce nakažených za posledních sedm dní. V sobotu stoupl počet nakažených o 172. V sobotu k 18. hodině ministerstvo evidovalo 4362 potvrzených případů. Počet případů se obvykle odvíjí od počtu testů. V pátek bylo testů dosud nejvíc za jeden den, o minulém víkendu byl počet znatelně nižší než ve všedních dnech.

Rekordní prodej roušek, respirátorů a dezinfekčních gelů

Aukční portál Aukro zaznamenal v březnu nárůst zdravotnického materiálu o 74.000 procent na zhruba 34.000 prodaných kusů. Loni v březnu se prodalo jen 46 kusů této kategorie produktů. Podle serveru zároveň stoupá i zájem o zlato jako bezpečné úložiště peněz. Výrazný nárůst prodeje kvůli koronaviru zaznamenaly i další e-shopy. Například prodej notebooků a počítačů v internetových obchodech vzrostl v první polovině března až o 150 procent. O polovinu se pak zvýšil prodej tiskáren. Výrazný nárůst hlásí i obchody rozvážející například potraviny.

Biskupská výzva na Bílou sobotu

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, kteří se nemohou kvůli opatřením zavedeným státem zúčastnit velikonoční vigilie, aby na Bílou sobotu po setmění zapálili za okny svých domovů svíčku. Mohou také vystavit obraz Ježíše Krista. Bílá sobota bude 11. dubna, v Česku v té době ještě zřejmě bude platit nouzový stav a zákaz shromažďovat se venku ve větším počtu než dvě osoby najednou. V příštím týdnu nastává pro křesťany nejdůležitější část roku. Připomenou si utrpení Krista, jeho mučednickou smrt a vzkříšení. To symbolizuje světlo a oheň, který v noci při vigiliích plane před kostelem a přenáší se i do chrámu, kde se zapálí velikonoční svíce zvaná paškál. Noci, v níž vstal podle Bible Ježíš Kristus z mrtvých, se říká Velká a dala také název celým velikonočním svátkům.

Olomouc jako sedmý klub snižuje platy

Hráči prvoligového klubu Sigma Olomouc budou po dobu nouzového stavu pobírat menší mzdy. O jakou část platů se jedná, Hanáci neuvedli. Olomouc sáhla ke snížení platů jako sedmý z 16 klubů české ligy. Stejný krok už udělaly Sparta Praha, České Budějovice, Jablonec, Mladá Boleslav, Zlín a Ostrava. Mzdy zredukují podle všeho také v Příbrami.

Zima končí, příští týden bude přes dvacet stupňů

Následující čtyři týdny budou teplotně nadprůměrné. V dlouhodobém výhledu to předpovídá Český hydrometeorologický ústav. Nezvykle teplé mají být zejména příští dva týdny. Už v pondělí by se měly denní teploty v Čechách pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia, místy by mohly dokonce vyšplhat až na 21 stupňů. V úterý a ve středu by se denní teploty měly pohybovat mezi 17 až 21 stupni a na konci týdne by mohly maximální teploty dosáhnout až 23 stupňů. V neděli se mohou místy objevit i bouřky, po většinu příštího týdne však nemá pršet vůbec. Srážkově nadprůměrný by měl být až týden na přelomu dubna a května.