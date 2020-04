K léčbě COVID-19 by se mohla využít plazma, schválil to SÚKL

Lékaři v Česku by mohli k léčbě nemoci COVID-19 brzy začít používat krevní plazmu od uzdravených. Schválil to Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Nyní se pracuje na přípravě přesného postupu. Na tiskové konferenci pražské Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) to řekl vedoucí lékař intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Balík. Podotkl, že o léčení plazmou lékaři VFN debatovali ve čtvrtek s kolegy z pražské Ústřední vojenské nemocnice. "Během týdne budeme mít na stole něco, podle čeho budeme postupovat," řekl lékař. VFN dává pacientům také léky s hydrochlorochinem, který účinkuje proti malárii. I tato látka brání šíření viru v těle. Lékaři také podporují imunitu pacientů a zkoušejí i některá antibiotika.

Radnice Prahy 6 nechala v Bubenči odstranit Koněvův pomník, ruská ambasáda se ohradila

Dělníci na pražském náměstí Interbrigády odstranili v pátek ráno sochu maršála Ivana Koněva. Socha bude dočasně v depozitáři specializované firmy na uskladnění uměleckých děl. Následně se přesune do plánovaného muzea 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. Na náměstí v pražských Dejvicích by v budoucnu měl sochu nahradit památník osvobození Prahy na konci druhé světové války. Radnice nechala Koněvův památník loni kvůli opakovaným útokům vandalů zakrýt plachtou. Ta byla nakonec zase odstraněna. "Sejmutí bronzové sochy maršála Koněva z piedestalu na náměstí Interbrigády je pomyslným posledním tónem v etudě, která se v Bubenči rozehrála v roce 1980. Její echo bude nadále rezonovat v muzeu věnovanému dějinám dvacátého století v Československu a přispěje tak k objektivnímu výkladu naší nedávné historie," uvedl starosta Ondřej Kolář (TOP 09).

Ruská ambasáda se proti odstranění Koněvova pomníku v Bubenči ostře ohradila. Krok městské části Praha 6 považuje za porušení česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích z roku 1993. "Vyjadřujeme rázný protest proti vandalským činům odvázaných municipálních činitelů. Hodnotíme to jako krok, který není přátelský, a je v přímém rozporu se Smlouvou o přátelských vztazích a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou z roku 1993," uvedlo ruské velvyslanectví na facebooku. Podle ambasády bylo porušeno ustanovení, podle kterého má Česko zajišťovat ochranu ruských vojenských památek na svém území. Ambasáda vyjádřila protest u českého ministerstva zahraničí a pohrozila blíže neupřesněnou reakcí.

Koněvova socha v nadživotní velikosti byla odhalena 9. května 1980 a je dílem sochaře Zdeňka Krybuse a architekta Vratislava Růžičky. Znalkyně ji ocenila na 13 milionů korun.

Společnost Člověk v tísni vyhlásila kvůli koronaviru sbírku SOS Česko

Nevládní organizace Člověk v tísni vyhlásila sbírku SOS Česko na pomoc nejohroženějším skupinám, které se kvůli koronavirové epidemii ocitly v tíživé ekonomické situaci. Pracovníci a dobrovolníci společnosti chtějí pomoci například živnostníkům, samoživitelkám, sociálně slabým, lidem v insolvenci nebo těm, kteří přijdou o práci. Uvedla to organizace v tiskové zprávě. Člověk v tísni posiluje tým svých dluhových expertů a posílil telefonickou linku pomoci pro lidi v těžké situaci. Za důležité považuje také podpořit při vzdělávání doma ty rodiče a žáky, kteří nemají potřebné technické vybavení či přístup k internetu. "Osobně pevně věřím, že je česká společnost silná a současnou krizi překonáme. I tak budou mezi námi lidé, kteří se ocitnou v nouzi a budou urgentně potřebovat pomoc. Proto jsme dnes vyhlásili sbírku SOS Česko na pomoc obětem koronavirové krize," uvedl ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek.

EDUin: Krizový štáb nekonzultuje dostatečně s ministrem školství

Krizový štáb by měl podle neziskové společnosti EDUin více komunikovat s ministrem školství Robertem Plagou (ANO). Podle EDUin na nedostatečnou komunikaci ukazuje úvaha premiéra Andreje Babiše (ANO), podle níž by mělo být jednou z podmínek pro znovuotevření škol dodržování metrových rozestupů mezi žáky. EDUin to uvádí v tiskové zprávě. Plaga v reakci na premiérovo vyjádření uvedl, že takové opatření by se nedalo provést. Babišova úvaha vyvolala odmítavé a pobavené reakce i na sociálních sítích. Někteří lidé vtipkovali, že by děti mohly mít kolem pasu připevněné metrové tyče nebo že by učitelé mohli polovinu třídy zavěsit ke stropu. "Již poněkolikáté se ukázalo, že krizový štáb předem nekonzultuje svá rozhodnutí v resortu školství s ministrem Robertem Plagou. Zvlášť v době krize to považujeme za nepřijatelné selhání," uvádí na wbu EDUin.

Školy jsou zavřené od první poloviny března kvůli epidemii koronaviru. Babiš řekl, že konkrétní plán pro jejich znovuotevírání by vláda měla představit po Velikonocích. Potřeba podle něj bude krom jiného také zajištění dezinfekce a pravidelného mytí rukou nebo kontrolu symptomů nákazy koronavirem, včetně měření teploty. Vyjádřil přesvědčení, že se žáci a studenti všech typů škol vrátí ke standardní výuce ještě před letními prázdninami. Plaga věří, že se školy otevřou ve druhé polovině května.

VFN: Pacient, který se v Česku léčil remdesivirem, se uzdravuje

Lékaři ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ukončili experimentální léčbu pacienta nakaženého koronavirem. Muž jako jediný v republice dostával lék remdesivir. Jeho stav se zlepšil, je při vědomí a podle ošetřujícího lékaře je ve fázi uzdravování. Stále ale není jasné, jestli ke zlepšení stavu experimentální přípravek pomohl. "My doteď nevíme, jestli remdesivir byl to zásadní, co mu pomohlo. Máme ukazatele, které ukazují, že se jedná o komplexní úzdravu a k léku se tolik neupínáme," řekl vedoucí lékař intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Balík. Pacient je jediným v Česku, kterému americká firma Gilead schválila podání léku.

V nemocnicích je podle aktuálních dat 340 lidí nakažených novým typem koronaviru, 72 z nich potřebuje intenzivní péči. Pacientům většinou podávají jen léky, které mírní jejich příznaky, například kašel nebo horečku. Například v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ale zkoušejí pacientům podávat i další v zahraničí testovaný lék, látku hydroxichlorochin.

CRIF: V březnu zbankrotovalo nejvíce firem od listopadu

V březnu bylo v Česku vyhlášeno 62 bankrotů obchodních společností, což bylo o deset více než v únoru. Počet byl nejvyšší od listopadu 2019. Rovněž bylo vyhlášeno 655 bankrotů podnikatelů, o sto méně než v předchozím měsíc a zároveň nejméně od června 2019, tedy od začátku účinnosti novely insolvenčního zákona. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, kterou firma poskytla ČTK. Počet návrhů na bankrot obchodních společností se zvýšil o šest na 90 a dosáhl tak nejvyššího počtu od října 2019. Počet návrhů na bankrot se meziměsíčně snížil o 12 na 817.

Prodej aut v březnu klesl o 36 procent na 13.685 vozů

Prodej nových osobních aut v Česku se v březnu propadl o 36,3 procenta na 13.685 vozů. Za čtvrtletí trh klesl o 15,8 procenta na 50.194 prodaných aut. Oznámil to Svaz dovozců automobilů. Trh zásadně ovlivnilo uzavření prodejen aut v polovině března kvůli boji proti šíření koronaviru. Prodeje se přesunuly na internet, kde se prodávají jen desítky aut denně. Nejprodávanější byla v prvním čtvrtletí značka Škoda Auto s 20.038 registrovanými osobními vozy, což znamená dvoupětinový podíl na trhu. Následuje Volkswagen se 4467 prodanými auty a Hyundai, která prodala o 59 vozů méně.

Průzkum: Armádě a policii důvěřuje nejvíc Čechů od roku 1997

Armádě a policii nyní důvěřuje nejvíce Čechů od roku 1997. Vojáci i policisté mají aktuálně důvěru zhruba čtyř pětin lidí. Vyplývá to z březnového průzkumu agentury STEM, která zjišťovala, nakolik Češi věří bezpečnostním, politickým nebo justičním institucím ovlivňujícím život v republice. Velkou důvěru mají lidé také například v Českou obchodní inspekci (ČOI), Českou národní banku (ČNB) a obecní úřady. Armáda i policie patří podle průzkumů STEM dlouhodobě k nejdůvěryhodnějším institucím v Česku. Nebylo tak tomu ale vždy. V roce 1997, kdy agentura začala průzkumy důvěry provádět, věřila armádě jen třetina Čechů a policii pouze čtvrtina. Policisté navíc dosahovali dosud v průzkumech nižšího podílu důvěry než vojáci. Teprve v letošním průzkumu jim vyjádřil důvěru stejný podíl dotázaných jako vojákům, a to 78 procent.

Češi přes crowdfunding poslali na pomoc proti koronaviru desítky milionů

Desítky milionů korun poslali Češi na crowdfundingové projekty (skupinové financování) pomoci kvůli šíření koronaviru. Financují tak výrobu plicních ventilátorů či roušek, mohou i podpořit živnostníky zasažené opatřeními vlády, která preventivně uzavřela část obchodů a provozoven. Vyplývá to z informací crowdfundingových serverů. Takzvaný crowdfunding slouží k financování projektů nebo třeba nákupů prostřednictvím menších příspěvků veřejnosti vesměs na online portálech. Třeba na výrobu a dodávku 500 plicních ventilátorů pro nemocnice dalo na portálu Donio zhruba 7500 lidí přes 14 milionů korun. Cílové částky projektu, která činila deset milionů, dárci dosáhli v řádu hodin. S iniciativou výroby ventilátorů CoroVent přišly technologické firmy sdružené ve skupině COVID19CZ a výrobu bude mít na starosti třebíčská firma Dawell CZ. Přes Donio už také podle tiskové zprávy portálu darovaly tisíce lidí přes šest milionů korun na výrobu a bezplatnou distribuci masek zdravotníkům. Za tímto projektem také stojí platforma COVID19CZ, která už takto podle Donia dodala do desítek zdravotnických zařízení skoro 3000 celoobličejových masek. Na projektech masek i ventilátoru firmy spolupracují s Českým vysokým učením technickým (ČVUT). Na Doniu také lidé vybrali zatím tři miliony korun na nákup energetických balíčků pro zdravotníky. Lidé také mohou na některých crowdfundingových portálech podpořit živnostníky, kteří v březnu často přišli o veškeré příjmy po vládních omezeních a zákazech kvůli koronaviru.

Koronavirová pandemie ovlivnila i českou slovní zásobu

Koronakrize, koronténa, koronáč. To jsou jen některá z nových slov, která se v češtině objevila v reakci na aktuální koronavirovou pandemii. Podle Michaely Liškové, která se v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR zabývá výzkumem jazykových novotvarů, jsou nových slov souvisejících s koronavirem v češtině už stovky. Ústav je zaznamenává v databázi Neomat nových výrazů, která je přístupná online. Často vznikají ve snaze pobavit ostatní lidi. Většina z nich ale zřejmě po odeznění nákazy zase časem zapadne. Lišková to řekla ČTK. V databázi Neomat je podle ní nyní zaneseno 80 slov začínajících "korona" a 11 slov s počátkem "corona". "Takových výrazů však je a bude mnohem více, do databáze se budou průběžně dopisovat," uvedla. Podle Liškové už dnes asi nikoho nepřekvapí výrazy jako koronákaza, koronaepidemie, koronakrize, koronadeprese, koronapanika, koronténa (karanténa kvůli koronaviru) či koronáč (koronavirus). Na aktuální dění ale reagují i slovní spojení, která neobsahují první část "korona", řekla. Jako příklad uvedla sousloví "škola v pyžamu", které označuje způsob výuky na dálku v době, kdy jsou školy kvůli šíření koronaviru zavřené.

Životnost novotvarů v souvislosti s koronavirem není podle Liškové možné předvídat. S větší pravděpodobností se podle ní uchytí slova, která se budou užívat napříč společností a snadno se vysloví a napíšou. Většina příležitostných slov nicméně podle jazykovědkyně po odeznění pandemie zase zapadne.

Počasí na sobotu

Převážně oblačno, ojediněle přeháňky, zpočátku ve vyšších polohách sněhové. K večeru ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C, na horách kolem 4 °C, na Šumavě kolem 6 stupňů Celsia.