Babiš: Život v ČR by se mohl vrátit k normálu v květnu či červnu

Premiér Andrej Babiš (ANO) odhaduje, že život v České republice by se mohl vrátit k normálu koncem května či v červnu. Zlomovým obdobím z hlediska epidemie koronaviru bude konec dubna, řekl předseda vlády v rozhovoru na serveru Blesk.cz. V té době očekává Babiš vrchol epidemie, v zemi by mohlo být zhruba 10.000 až 15.000 nakažených nemocí COVID-19. "Jsem optimistický, vývoj je celkem pozitivní, mám křivky, jak to vypadá v Itálii, Španělsku, Rakousku, v průměru Evropy jsme na tom velice dobře," řekl Babiš Blesku. Stát podle něj pro červnový "návrat do normálu" dělá všechno, záleží ale také na situaci ve zbytku Evropy. Rozvolnit by se první opatření mohla po Velikonocích. Otevřít by se nejprve mohly například menší obchody, míní Babiš. Bylo by však nadále nutné v nich dodržovat určitá pravidla, zákazníci by museli mít od sebe dostatečný odstup a dbát na hygienické zásady. Kabinet se podle premiéra pro svůj postup v rozvolňování omezení inspiruje v Koreji, Singapuru či Hongkongu. Obchody by mohlo následovat otevření škol, teprve poté by přišly na řadu například kantýny, až později restaurace či bary.

Kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem potrvají do 24. dubna

Kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem potrvají kvůli šíření koronaviru až do pátku 24. dubna. Původně se měly otevřít už v sobotu. O dvacetidenním prodloužení kontrol rozhodla z bezpečnostních důvodů vláda. Týkají se také letišť. Na kontroly vláda poskytla ministerstvu vnitra více než 18 milionů z vládní rozpočtové rezervy. Vnitro má podle vládního usnesení informovat o dočasné obnově vnitřní ochrany hranic členské státy Evropské unie, Evropskou komisi a partnerské úřady sousedních států. Má také vyhodnocovat, zda trvá "závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost České republiky". K hranicím s Polskem a se Slovenskem se vládní usnesení ke kontrolám nevztahují. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) už dříve řekl, že režim na nich se řídí rozhodnutím Polska a Slovenska a není důvod, aby Česko reagovalo stejným nařízením.

Zatím do velikonoční neděle 12. dubna trvá až na výjimky zákaz vycestování obyvatel České republiky stejně jako zákaz vstupu cizinců do Česka.

MF uvolnilo na nákupy ochranných pomůcek již 6,6 miliardy

Ministerstvo financí (MF) uvolnilo z rozpočtové rezervy pro ministerstvo vnitra dalších 4,3 miliardy korun na nákup ochranných pomůcek. Na pomůcky tak už MF uvolnilo 6,6 miliardy korun. Na twitteru o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "V rozpočtové rezervě je peněz na boj proti koronaviru dost. Novelou zákona o rozpočtu jsme ji navýšili o 59,3 miliardy právě pro tyto případy," uvedla ministryně. Původně bylo před změnou rozpočtu, která navýšila jeho schodek ze 40 na 200 miliard korun, v rozpočtové rezervě 4,9 miliardy korun.

Česká republika nyní dováží ochranné prostředky z Číny a platí za ně miliardy korun. Distribuci však i měsíc po výskytu prvních případů nákazy v Česku doprovázely spory ve vládě a kritika kabinetu ze strany opozice či samospráv. I minulý týden některé nemocnice, včetně větších zařízení, uváděly, že mají zásoby ochranných prostředků jen na dny provozu.

Česko u Evropského soudního dvora prohrálo spor o přerozdělování uprchlíků

Česká republika prohrála spor s Evropskou komisí o takzvané uprchlické kvóty. Podle rozsudku Evropského soudního dvora Česko spolu s Maďarskem a Polskem nesplnily své povinnosti plynoucí z práva Evropské unie. Podle Soudního dvora EU se trojice zemí nemohla dovolávat toho, že odmítáním migrantů chrání svou vnitřní bezpečnost. Soud odmítl i argument, že systém zavedený v roce 2015 byl údajně nefunkční. Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za důležité, že Česko nebude přijímat žádné migranty a že kvóty v mezičase skončily. Není podle něj podstatné, že ČR spor prohrála.

Trojice visegrádských zemí u soudu v Lucemburku zažalovala Evropská komise s cílem domoci se dodržování unijního práva. Unijní státy jednorázový program migračních kvót zavedly - proti vůli některých členů EU z centrální a východní části bloku - v roce 2015 s cílem odlehčit Řecku a Itálii, kam v době vrcholící migrační vlny proudily desetitisíce žadatelů o azyl. dvora Česko spolu s Maďarskem a Polskem se však nechtěly k systému připojit mimo jiné s tvrzením, že rozhodovat o záležitostech týkajících se vnitřní bezpečnosti států je výlučně v jejich kompetenci.

Právníci dotčených států tvrdí, že verdikt nebude mít praktický význam, neboť přerozdělování uprchlíků podle povinných kvót již skončilo a rozsudek tedy nemůže zajistit nápravu.

Letiště Praha si udrželo rating se stupněm velmi kvalitní

Letiště Václava Havla v Praze odbavilo kvůli koronaviru minulý týden o 86 procent letů méně než před rokem ve stejnou dobu. Loňský rok byl přitom rekordní, na Ruzyni každý den přistálo nebo vzlétlo zhruba 400 letadel, dnes je ale v plánu pouze 12 letů. Velkou část z nich tvoří repatriační lety nebo speciální lety se zdravotnickou pomocí. Přestože ekonomické ztráty pražského letiště budou značné, mezinárodní ratingová společnost Moodye´s mu udělila stupeň úvěrové spolehlivosti Aa3 se stabilním výhledem. Stupeň Aa3 je hodnocen v rámci investičního pásma jako velmi kvalitní. Tím předpokládá, že si s krizí dobře poradí.

Stejný rating byl loni udělen České republice, pro letiště jde tak o nejvyšší hodnocení, jaké lze v ČR získat.

Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují, klesly v průměru pod 28 korun za litr

Benzin a nafta za poslední týden dál mírně zlevnily. Průměrná cena litru benzinu klesla na 27,90, jen o několik haléřů víc zaplatí řidiči za litr nafty. Ceny paliv dlouhodobě sleduje firma CCS. Pohonné hmoty v Česku zlevňují od poloviny ledna. Už v minulém týdnu se ceny snížily o více než korunu. Nejvíc zaplatí motoristé v hlavním městě, naopak nejlevněji se dá natankovat v Plzeňském kraji.

Strážci KRNAP a policisté dopadli jezdce na skútrech, poškodili nejcennější místa Krkonoš

Strážci krkonošského národního parku ve spolupráci s policií zadrželi 4 jezdce na terénních motocyklech a jednoho na sněžném skútru. Na svých strojích se pohybovali téměř po celých Krkonoších a rozjezdili nejcennější lokality. "Rozjezdili ty nejcennější lokality národního parku. Hrubě narušili ochranu první zóny KRNAP a ohrožovali mimo jiné i hnízdiště sokola stěhovavého a zimoviště tetřívka obecného," uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. S pěti jezdci začalo již správní řízení, ve kterém jim hrozí pokuta až do 100.000 korun.

Přestože platí po celé ČR kvůli šíření nákazy koronovirem nouzový stav, v Krkonoších se pohybuje nezvykle hodně lidí. Někteří nerespektují vládní nařízení a navíc porušují návštěvnický řád KRNAP. Správa NP letos řešila několik nelegálních vjezdů auty do nejpřísněji chráněné první zony KRNAP a pohyb lidí tam, kde nemají co dělat.

Stezka spisovatelů provádí zajímavými místy Mariánských Lázní

Speciální panely přibližují v Mariánských Lázních slavné literáty, kteří toto město navštívili. Patří k nim třeba Mark Twain, Maxim Gorkij nebo Jaroslav Seifert. Po jejich stopách se mohou lidé vydat díky Stezce spisovatelů. Návštěvníky dovede k jedenácti panelům s informacemi o spisovatelích zvláštní mapka. Je na ní také zábavný kvíz, který je k dispozici i na internetu.

Vznik naučné trasy byl iniciován v srpnu 2017 u příležitosti životního jubilea spisovatele Vladimíra Párala, který střídavě žije v Praze a v Mariánských Lázních.

Některé stanice v Česku zaznamenaly teplotní rekordy, nejvíce mrzlo v Jizerských horách

Čtvrteční ráno bylo v Česku opět mrazivé, i když ne tak rekordně jako středeční. Nejvíce mrzlo v Jizerských horách, kde meteorologové ve stanici Jizerka-rašeliniště u Kořenova naměřili minus 15,4 stupně Celsia. Na Šumavě se teplota blížila k minus 15 stupňům Celsia. Na několika stanicích měřících alespoň 30 let padl dokonce teplotní rekord pro 2. duben. Údaje zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém facebookovém profilu. Podle meteorologů jsou takovéto minimální teploty běžné pro konec ledna.

Nezvykle mrazivá rána zažilo Česko už i v úterý a ve středu, kdy nové teplotní minimum pro 1. dubna zaznamenala více než třetina dlouhodobě měřicích stanic. V nížinách se teploty pohybovaly většinou mezi minus pěti a minus devíti stupni Celsia, na horách klesly i pod minus 20 stupňů.

Počasí na pátek

Oblačno, přechodně až zataženo, místy přeháňky, ráno ve vyšších polohách sněhové. Později večer přeháňky jen ojediněle. V jihovýchodní polovině území zpočátku jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, na jihovýchodě a východě až 13 °C, na horách kolem 2 °C, na Šumavě kolem 5 kolem stupňů Celsia.