3300 nakažených. Česko podle ministra Vojtěcha zvládá epidemii dobře

3330 pozitivních pacientů má Česko k středečnímu ránu. Denní přírustek je 307 případů. V úterý bylo testováno 6206 pacientů, což je nárůst tisíc vzorků za den. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO upoznil, že se daří zvyšovat počet testovaných, což je podle něj jedna z priorit. Ke stejnému dni republika eviduje 45 vyléčených pacientů a 32 obětí.

„Česká republika zvládá epidemii lépe než celá řada zemí v Evropě nebo Spojené státy. Nejsme svědky pesimistického scénáře ve vývoji epidemie. Počet nakažených roste relativně pomalu,“ uzavřel ministr Vojtěch.

Odhad: v polovině dubna bude v Česku 8 tisíc lidí nakažených koronavirem

V polovině dubna bude v Česku podle modelů zdravotnických statistiků kolem 8000 laboratorně potvrzených případů nemoci COVID-19. Na konci měsíce 14.200. Podíl nakažených seniorů může stoupnout zhruba na 40 procent. Novinářům to dnes řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

"Všechny parametry se mohou hodně lišit a my se snažíme používat zlatý střed," řekl Dušek. S nasbíranými daty se podle něj modely budou postupně zpřesňovat. Modely ÚZIS vycházejí z reprodukčního čísla, tedy počtu lidí, kteří se průměrně nakazí od jednoho nemocného. Na konci března bylo v ČR odhadováno na 1,1, podle Duška se může pohybovat od 0,87 do 1,33. Do modelů podle něj také promlouvá inkubační doba a podíl pacientů, kteří nemoc prodělají bez příznaků, a zdravotnický systém je tak nezachytí. ÚZIS počítá asi s desetinou nakažených.

Podle Duška tak v optimistickém scénáři bude v polovině dubna 5600 případů nákazy novým koronavirem a na konci měsíce 7200. V případě horšího vývoje půjde o 12.300 případů v polovině měsíce a zhruba 30.000 na konci. "I toto číslo by český zdravotní systém měl zvládnout," řekl Dušek.

Počet Čechů, testovaných na koronavirus, je v mezinárodním srovnání nadprůměrný

V Česku probíhá intenzivní testování na koronavirus COVID-19. V mezinárodním srovnání je počet testů nadprůměrný, prohlásil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch(ANO). V úterý laboratoře zpracovaly přes 6200 testů, o 1000 více než v pondělí. Podíl pozitivních pacientů na celkovém počtu testů je 6,1 procenta a mírně se snížil. Případů nákazy bylo k dnešnímu ránu 3330. Za úterý se počet zvýšil o 307. Vyléčených zůstává 45, zemřelo 32 lidí. Počet pacientů podle Vojtěcha bude dál růst. "Žádný stát není schopný epidemii zastavit ze dne na den. Rozhodně nemíříme italským nebo španělským scénářem," řekl. Nemocniční kapacity jsou podle něj schopné situaci zvládat. Na plicních ventilacích v nemocnicích je zhruba 60 lidí, celkem je v nemocnicích 312 pacientů s COVID-19. Jeden pacient potřebuje přístroj ECMO, který okysličuje krev. České nemocnice jich mají k dispozici 72. "Na rozdíl od jiných států, které mají primárně zasaženou seniorní populaci, to tak v ČR není," řekl ministr.

Ministerstvo financí úspěšně prodalo státní dluhopisy

Ministerstvo financí dnes ve třech aukcích prodalo státní dluhopisy za 87,4 miliardy korun, což je stejně jako při aukcích minulý týden několikanásobně více, než původně plánovalo. Vyplývá to z informací na internetových stránkách České národní banky. Podle původních plánů chtělo MF prodat v dnešních třech aukcích dluhopisy za maximálně 12 miliard korun.

Před týden MF prodalo ve třech aukcích státní dluhopisy za 53,4 miliardy, původní plány rovněž počítaly s 12 miliardami korun. Následně minulý týden MF ještě prodalo rekordní objem ročních pokladničních poukázek s výnosem 1,25 procenta za 68,5 miliardy korun. Minulý týden schválila Sněmovna zvýšení schodku státního rozpočtu z původních 40 na 200 miliard korun. MF plánuje deficit financovat především prodejem státních dluhopisů.

Pendleři žádají zmírnění vládních opatření

Pendleři cestující za prací do zahraničí založili občanské sdružení Pendleři bez hranic. Chtějí prosadit zmírnění přísných opatření vlády, která podle nich drasticky omezila možnosti cestovat za prací. Požadují například pro nejpostiženější matky samoživitelky a otce samoživitele výjimku jako má zdravotnický personál, který může jezdit přes hranice denně. Sdružení chce navázat dialog s vládou, řekl dnes ČTK Jan Průha z Plzeňska, předseda přípravného výboru prvního seskupení zastřešujícího pendlery z celé ČR. Češi pracující v Německu a Rakousku nemohou už týden vyjet za hranice na méně než 21 dní a po návratu do ČR je čeká povinná dvoutýdenní karanténa. Výjimku mají pendleři, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách, záchranáři a diplomaté. Sdružení spustilo v sobotu facebookovou stránku, na níž je v této chvíli asi 350 členů. Dnes odpoledne odešle vládě a ministrovi vnitra otevřený dopis, který Podle Průhy podepíšou někteří poslanci a senátoři.

Hyundai prodlouží odstávku výroby do 14. dubna

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku prodlouží kvůli pandemii nového typu koronaviru odstávku výroby o týden. Výroba by se měla opět rozjet po Velikonocích v úterý 14. dubna v 06:00. ČTK to dnes oznámil mluvčí automobilky Pavel Barvík. Odstávka tak bude pokračovat i u většiny subdodavatelů firmy. "Stále platí, že zaměstnancům bude náležet náhrada mzdy ve výši 70 procent průměrného výdělku," uvedl Barvík. Výroba v závodě je dočasně pozastavena od pondělí 23. března. Část zaměstnanců v Nošovicích ale v pondělí a úterý do práce půjde. "Dvoudenní výjimku má oddělení převodovkárny z důvodů nutnosti zajištění dodávek pro naše partnery. Od středy se připojí k odstávce. Na dvou směnách se celkem jedná o zhruba 180 zaměstnanců," uvedl Barvík. Převodovkárna dodává výrobky také sesterskému závodu KIA ve slovenské Žilině, který bude znovu vyrábět už od pondělí 6. dubna.

ANO si průzkumech održuje výrazný náskok před Piráty a ODS

Volby do Poslanecké sněmovny by v březnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,8 procenta hlasů. Druzí by byli s výrazným odstupem Piráti následovaní ODS. Opoziční TOP 09 by se do Parlamentu těsně nedostala. Vyplývá to z volebního modelu agentury STEM, který se konal v počáteční fázi koronavirové krize, ještě před zavedením hlavních omezení. Zastoupení ve Sněmovně by podle volebního modelu STEM mělo osm politických stran a hnutí. Nejvíce hlasů od voličů by získalo hnutí ANO premiéra Andreje Babiše (ANO). "Jeho podpora přes mírný pokles zůstává dostatečně pevná," uvádí STEM. Druhé místo přisuzuje model Pirátům, kteří by obdrželi 15,2 procenta hlasů, třetí ODS by získala 11,8%.

Kroměřížská Květná zahrada zůstává uzavřena, květiny na prodej ale nabízí

Květná zahrada v Kroměříži i přes pandemii nového typu koronaviru zahájí prodej květin a dalších rostlin pro veřejnost. Prodej je povolen na základě výjimky z opatření vlády v oblasti maloobchodu a služeb, sdělila dnes ČTK mluvčí kroměřížského pracoviště Národního památkového ústavu Dagmar Šnajdarová.

Květná zahrada, která je na listině světového dědictví UNESCO, zůstává kvůli šíření nákazy novým typem koronaviru uzavřená pro veřejnost. Práce zahradníků uvnitř zahrady se však nezastavily. V těchto dnech například ořezávají živé habrové stěny a ovocné stromy. Připravují také trvalkové záhony a ve sklenících pečují o desítky tisíc rostlin, s jejichž venkovní výsadbou počítají v květnu. Květná zahrada patří k nejvýznamnějším zahradním dílům v České republice a je výjimečná i v celoevropském měřítku.

Nákaza koronavirem se šíří i v ostravských nemocnicích

U dvou lékařů ostravské fakultní nemocnice se prokázalo onemocnění COVID-19. Krajská hygienická stanice tam nařídila epidemiologická opatření. ČTK to dnes řekla její ředitelka Pavla Svrčinová. Nemoc se objevila i v Městské nemocnici Ostrava. Jedna z pacientek byla pozitivně testována, když se z nemocnice vrátila do domova pro seniory Iris.

Nákaza v Městské nemocnici Ostrava souvisí s klientkou ostravského domova pro seniory Iris. Žena se z nemocnice do zařízení vracela a testy odhalily její pozitivitu. "Nyní máme povinnost testovat každého, kdo se k nám vrací. U této klientky byl test pozitivní," uvedl ředitel domova Michal Mariánek. Podle něj nyní nelze určit, kde se žena, která je v péči lékařů ostravské fakultní nemocnice, nakazila. Nemocní jsou tři klienti domova. Nákaza se potvrdila i u dalších dvou žen. Klienti a personál se začal testovat, když se nákaza potvrdila u jedné pracovnice přímé péče.

ME 2020 v aerobiku v Ostravě zrušeno

Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku, které se mělo konat na začátku června v Ostravě, bylo zrušeno. Pořadatelé požádali o možnost uspořádat akci v roce 2021, mezinárodní federace se k této možnosti zatím nevyjádřila.

Česko se probudilo do mrazivého rána, na horách až -20

Dnešní ráno v Česku bylo mimořádně chladné. Nové teplotní minimum pro dnešní den zaznamenala kolem 06:00 více než třetina dlouhodobě měřicích stanic. V nížinách se teploty pohybovaly většinou mezi minus pěti a minus devíti stupni Celsia, ale na horách klesly i pod minus 20 stupňů. Údaje zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém facebookovém profilu.

V předchozích dnech do Česka dorazil studený vzduch, během noci na dnešek se postupně vyjasnilo, uklidnil se vítr a na některých místech leží sněhová pokrývka. "To všechno jsou faktory, které nám přinesly extrémně nízké teploty," uvedli meteorologové.

V Krkonoších dnes po ránu klesly teploty pod minus 20 stupňů. Na Šumavě klesla rtuť v teploměru až k hranici minus 18 stupňů Celsia. Nejméně meteorologové naměřili u Jezerní slatě u Kvildy na Prachaticku, kde bylo minus 17,6 stupně Celsia, řekla ČTK Eva Plášilová z českobudějovické pobočky ČHMÚ.