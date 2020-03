Počet případů nákazy koronavirem překročil 3000

Počet případů nákazy novým typem koronaviru v Česku překročil 3000, během pondělí jich přibylo 184 na 3001. S nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, podle údajů z pondělního večera zemřelo 23 lidí lidí, 25 se uzdravilo. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Zhruba se tak naplnila týden stará prognóza Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), podle níž by se Česko mohlo dostat na 3000 případů nákazy na konci března. První tři případy onemocnění české úřady oznámily 1. března.

Největší počet potvrzených případů COVID-19 je z Prahy, víc než čtvrtina. Hlavní město má také největší počet případů v přepočtu na obyvatele, na každých 100.000 obyvatel zde připadá zhruba 60 lidí s nemocí. Následuje Olomoucký kraj a Karlovarský kraj. Nejméně je nemoc rozšířená v Jihočeském a Jihomoravském kraji, kde je na 100.000 obyvatel méně než 15 případů. V pondělí vláda prodloužila do 11. dubna omezení volného pohybu lidí, uzavřeny zůstanou do soboty o velikonočním víkendu restaurace a část prodejen.

V ostravském domově pro seniory se objevila nákaza COVID-19

V ostravském Domově pro seniory Iris se u pracovnice přímé péče objevila nákaza COVID-19. Uvedl to na twitteru primátor Tomáš Macura (ANO). "Pracovala minulý týden na oddělení s 25 klienty. Ona i pracovníci, se kterými přišla do kontaktu, jsou v karanténě. Postupujeme podle připraveného krizového plánu v součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí," řekl Macura. V Moravskoslezském kraji je evidováno 278 lidí s nemocí COVID-19. Největší nárůst počtu nakažených mělo za pondělí Karvinsko.

Domovy pro seniory a další pobytové sociální služby musejí od pondělí přijímat jen ty klienty, kteří podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Poté je umístí po dobu 14 dní na samostatný pokoj. Mimořádné opatření má omezit šíření nákazy mezi staršími lidmi, kteří jsou nejrizikovější skupinou. Onemocnění COVID-19, které koronavirus způsobuje, se objevilo už v několika domovech pro seniory v zemi. Několik vážně nemocných klientů těchto domovů, kteří se nakazili, zemřelo.

Obrana odmítla, že by chystala změnu zákona oslabující Parlament

Ministerstvo obrany odmítlo, že by chystalo změnu zákona, který by oslabil roli Parlamentu v době krize. Vláda měla podle mluvčího ministerstva Jana Pejška pouze dostat k informaci doporučení odborné skupiny, která od roku 2015 posuzovala možnosti řešení krizových situací. Reagoval tak na kritiku vládního materiálu, kterým by se měl kabinet v nejbližší době zabývat. Opozice se obává oslabení Parlamentu. Někteří zástupci opozice vyzvali Metnara k rezignaci. Místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti) označil návrh v současné situaci za ohrožení principů parlamentní demokracie a dělby moci. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) označil načasování předložení materiálu vládě, která ho měla vzít pouze na vědomí, v současné situaci za náhodné a nešťastné. Nad případnými změnami by podle něj musela být široká politická shoda.

Deník Aktuálně.cz a týdeník Respekt v pondělí napsaly, že ministerstvo obrany navrhuje posílit pravomoci vlády, případně premiéra v době ohrožení státu na úkor Parlamentu. Podle Pejška je předkládaný dokument pouze doporučením odborné skupiny složené ze zástupců ministerstev obrany, vnitra, zahraničních věcí, spravedlnosti a Úřadu vlády, který byl vládě předložen pouze jako "úvahový dokument". Tento úkol obrana dostala od vlády v roce 2015. Podle náměstka ministra obrany Radomíra Jahody odborníci zkoumali varianty, jak postupovat v krajní situaci, kdy nebude usnášeníschopná Sněmovna nebo vláda. Odborníci doporučili, aby mohl v takovém případě vládu zastoupit premiér, ministři by následně museli jeho rozhodnutí potvrdit.

Sklárna v Květné od pátku kvůli koronaviru přeruší výrobu

Sklárna v Květné na Uherskohradišťsku od pátku přeruší výrobu. Kvůli pandemii nového typu koronaviru a omezením na hranicích nemůže vyvážet své výrobky do velkoskladů v zahraničí, které jsou nyní zavřené. Export tvoří drtivou většinu tržeb podniku. ČTK to řekl ředitel sklárny Marek Mikláš. "Až 99 procent naší výroby jde na vývoz. Dodáváme zboží do velkoskladů, které jsou nyní kvůli koronaviru po celém světě zavřené. Zakázky máme, ale nemáme kam zboží vozit," uvedl Mikláš. Mezi země, do nichž sklárna exportuje, podle něj patří mimo jiné Rakousko, Německo, Itálie nebo Španělsko, které jsou pandemií zasaženy více než Česká republika.

Kvůli uzavřeným hranicím navíc sklárna dočasně přišla o čtyři skláře, kteří do podniku dojíždějí ze Slovenska. "Nemůžou překročit hranice. Pokud by to udělali, okamžitě skončí v karanténě," řekl Mikláš. Přerušení výroby podle něj nejspíše potrvá minimálně dva měsíce. "Čekáme na podporu státu, sami to nemůžeme utáhnout," uvedl ředitel. Sklárna zaměstnává přes 100 lidí. K dnešku propouští 30 z nich. Jde o pracovníky, kteří se věnovali dekorování skla. Opatření však nesouvisí s koronavirem. Sklárna jejich propouštění avizovala kvůli úbytku zakázek už dříve.

Soud odmítl návrh, který měl vrátit otcům právo být u porodu

Městský soud v Praze odmítl návrh na zrušení mimořádného opatření, kterým ministerstvo zdravotnictví kvůli koronavirové krizi zakázalo přítomnost doprovodu u porodů. V tiskové zprávě o tom informovala Liga lidských práv, která se na přípravě žaloby podílela. Soud v rozhodnutí argumentuje tím, že ministerstvo napadené opatření již zrušilo, což brání dalšímu řízení. Liga upozorňuje, že opatření bylo nahrazeno jiným a míní, že soud se měl zabývat platným opatřením. "Soud svým rozhodnutím vybízí ministerstvo k libovolným zásahům do lidských práv a svobod a ujišťuje jej, že se nemusí bát soudního přezkumu, pokud svá opatření bude pravidelně rušit a znovu nahrazovat podobnými," uvedla v tiskové zprávě právnička Zuzana Candigliota.

Ministerstvo den po podání žaloby opatření nahradilo jiným, kde stanovilo výjimky. Doprovod umožnilo mimo jiné handicapovaným rodičkám či cizinkám, které potřebují tlumočení. Zákaz obecně zůstal v platnosti. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zrušení původní výjimky ze zákazu návštěv na lůžkových odděleních pro otce u porodu odůvodnil žádostmi lékařů. Ti podle něj varovali před zavlečením nákazy mezi zdravotníky přítomné u porodu. Liga argumentuje tím, že přítomnost doprovodu zlepšuje průběh porodu a otec většinou s rodičkou žije, takže se riziko šíření nákazy nezmění. Organizace uvedla, že chystá kasační stížnost a podání k Ústavnímu soudu.

ČSÚ: ekonomika loni vzrostla o 2,5 pct.

Česká ekonomika loni meziročně vzrostla o 2,5 procenta. Ve srovnání s rokem 2018 kdy hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o 2,8 procenta, tak její růst mírně zpomalil. Uvedl to Český statistický úřad.

Možnost prokázání odbornosti u realitních makléřů se posouvá

Termín, do kterého musí realitní makléř prokázat odbornost pro své podnikání podle nového zákona, vláda odložila o čtyři měsíce na 3. ledna 2021. Důvodem je to, že aktuálně není možné kvůli opatřením proti šíření koronaviru skládat zkoušky. ČTK to sdělilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které zákon o realitním zprostředkování připravovalo. Hlavní změnou proti předchozímu stavu je to, že profese realitního makléře je vázanou živností s požadavky na odbornou kvalifikaci. Dosud to byla živnost volná, vykonávat ji tak mohl prakticky kdokoliv. Hlavním cílem zákona je podle MMR zlepšení fungování realitního trhu a ochrana klientů realitních kanceláří.

Podle některých analytiků s předpokládaným snížením počtu realitních makléřů zdraží jejich služby. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) se nic takového pravděpodobně nestane. Počítá s tím, že z trhu zmizí hlavně takzvaní garážoví makléři, kteří to nedělají jako hlavní povolání.

Počasí

Oblačno, na většině území občasné sněhové přeháňky. K večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C.