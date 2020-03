Prymulu v čele Ústředního krizového štábu zřejmě vystřídá Hamáček

Předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula zřejmě opustí svou funkci, aby se věnoval projektu chytré karantény. Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Lidové noviny (LN) řekl, že se o tom vede debata a rozhodnout by se mělo dnes. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl ČTK, že o případném převzetí funkce šéfa štábu aktivovaného kvůli šíření nového koronaviru bude jednat s premiérem a že je připraven se úkolu zhostit.

Začíná test chytré karantény, mohla by nahradit plošná opatření

Na jižní Moravě začíná testování takzvané chytré karantény, která má pomoci v boji proti nemoci COVID-19. K vyhledání a izolaci lidí nakažených novým koronavirem poslouží hygienikům údaje od mobilních operátorů a bank. Do akce se zapojí také armáda. Vytvoří mobilní týmy odebírající vzorky od lidí, kteří se dostali do kontaktu s nakaženým. Pokud se projekt osvědčí v praxi, mohla by chytrá karanténa v Česku nahradit plošná restriktivní omezení komplikující každodenní život a dopadající na ekonomiku.

Základem chytré karantény je zmapování pohybu infikovaného člověka za posledních pět dní, a to podle údajů z mobilního telefonu a platební karty. Data, jejichž získání je podmíněné souhlasem nakaženého, poslouží k sestavení mapy jeho pohybu. Hygienici pak nad ní s nemocným proberou, s kým se na různých místech potkal. Lidem, se kterými byl nakažený v osobním kontaktu, bude nařízena krátkodobá karanténa. "Máme limit, který je dán třemi dny. To znamená, každý člověk by měl být v tomto systému ošetřen do tří dnů," uvedl náměstek ministra zdravotnictví a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v České televizi řekl, že pokud projekt chytré karantény uspěje, tak Česko virus porazí. Vrchol epidemie Babiš očekává v dubnu.

Lidé v Litovli se probudili do prvního dne bez karantény

Do dne, jaký prožívají ostatní obyvatelé republiky, se dnes po dvou týdnech probudili lidé v Litovli na Olomoucku. Místo úmorného sledování počtu potvrzených nákaz v jejich městě někteří vyrazili na procházku do parku nebo vyjeli autem mimo katastr svého města. To vše jim bylo dosud kvůli obavě z šíření nákazy na dva týdny upřeno. Hygienici Litovelsko a Uničovsko kvůli vyššímu počtu případů nákaz koronavirem na dva týdny uzavřeli, karanténa oblasti se zhruba 24.000 obyvateli skončila o půlnoci.

Po 14 dnech z města zase začala proudit auta, z dálnic zmizely zákazy sjezdu. Rušno však ve městě není, lidé jsou opatrní a s rouškami si vyřizují jen nezbytné věci. Přesto ukončení karantény vzali s úlevou. "Určitě se dnes půjdeme projít, vezmeme to po hrázi a do lesa," plánovala v rozhovoru pro ČTK Pavlína Patáková. Podle ní lidé ještě v neděli ráno nevěřili, že karanténa skončí. Stejně jako ostatní obyvatelé města s napětím doma neustále sledovali počet nakažených. Uvolnění karantény umožnilo lidem především vrátit se do práce mimo jejich bydliště. Po 14 dnech tam zamířila například Monika Rusnáková z Uničova, vrchní sestra z Léčebny pro dlouhodobě nemocné v Pasece, která již leží za vytčenou zónou.

Počet nakažených koronavirem vzrostl nejméně za šest dní

Počet nakažených novým typem koronaviru v Česku v pondělí dopoledne stoupl na 2859. Vyléčených zůstává 11 lidí. Zemřelo 17 lidí. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Mezi oběti nemoci v neděli přibyla seniorka z domova důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu, kde se nakazilo 20 z 22 klientů a devět pracovníků. S nemocí COVID-19 zemřela také zdravotní sestra z Thomayerovy nemocnice, která se tak zřejmě stala první obětí nemoci COVID-19 mezi zdravotníky. Nejvíce nakažených je nyní v Praze, na kterou připadá víc než čtvrtina nemocných. Víc než desetina ze všech případů je ze Středočeského a také z Moravskoslezského kraje.

Podle serveru novinky.cz zemřela zdravotní sestra, která byla pozitivně testovaná na koronavirus. Pracovala v pražské Thomayerově nemocnici, kde se nákaza rozšířila. Žena zemřela ve svém bydlišti.

Dlouhý: Podnikatelům chybí informace, jak získat státní podporu

Zaměstnavatelům a živnostníkům stále chybí konkrétní informace o podpoře, kterou jim slíbila vláda v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Neví například, za jakých podmínek a kdy budou mít na ni nárok. Tyto informace úřady nezveřejnily, žádosti tedy ani nezačaly přijímat, řekl na tiskové konferenci prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Obecně ale podporu vítá. Z nového bleskového šetření mezi téměř 1400 živnostníky a firmami v Hospodářské komoře podle něj mimo jiné vyplývá, že dvě pětiny zaměstnavatelů hodlají využít tzv. kurzarbeit, protože mají významné problémy s odbytem.

"Ačkoliv vláda schválila toto opatření už před týdnem, jak a kdy mohou zaměstnavatelé pomoc získat se možná dozvědí teprve dnes, uvedl Dlouhý. Přitom v těchto dnech se budou tisíce zaměstnavatelů rozhodovat, zda budou propouštět zaměstnance. Skoro polovina zaměstnavatelů už byla nucena poslat své zaměstnance na home office, nařídit závodní dovolenou nebo propouštět. Skoro třetina podniků také vyčerpala veškeré své finanční rezervy. Každá čtvrtá firma přestala platit svým dodavatelům. Na 14 procent firem už snížilo mzdy zaměstnancům.

Zaměstnavatelé by mohli od státu na mzdu lidí v uzavřených provozech získat zřejmě nejvýš zhruba 24.800 korun. Při poklesu poptávky kvůli omezením a koronavirové krizi by to mohlo být nejvýš 9300 korun a při výpadku surovin maximálně 12.400 korun. Z částek by se nejspíš měly platit odvody. Vyplývá to z návrhu pravidel kurzarbeitu, propočtů ČTK a vyjádření vedení Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy i Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Podle zástupců zaměstnavatelů jsou částky nízké.

Domovu důchodců Břevnice zasaženému virem pomohou krajští hasiči

V domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu zasaženému koronavirem budou od úterního rána pomáhat profesionální hasiči z Vysočiny. Sestavili tři směny, v domově budou v nepřetržité službě vždy tři jejich příslušníci. ČTK to sdělil ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Jiří Němec. Domov se stará o lidi s těžkými demencemi, spravuje ho kraj. Hasiči nebudou vykonávat zdravotnickou péči, ale personálu pomohou se zajištěním chodu domova, například s běžnou údržbou a dezinfekcí prostor nebo s roznášením jídla. Kraj požádal hasiče o pomoc poté, co neuspěl se stejnou žádostí u armády. Podle hejtmana Jiřího Běhounka (za ČSSD) rychlá reakce hasičů posunula situaci v domově zásadně pozitivním směrem. Onemocnění COVID-19 se podle hygieniků koncem týdne potvrdilo u 20 z 22 klientů domova a u devíti jeho pracovníků.

V domově pro seniory na pražském Chodově je deset klientů nakažených koronavirem. Všichni jsou bez příznaků nemoci a zůstávají v karanténě. Přítomnost viru odhalilo testování celého domova. Informaci o prvních dvou nakažených oznámil domov ve čtvrtek 26. března. Z tohoto zařízení pocházel pětadevadesátiletý muž, který byl první obětí koronaviru v Česku

Pro nemocné z domovů pro seniory mají najít místo kraje

V krajích mají v případě potřeby vznikat zvláštní kapacity pro pacienty z těch domovů pro seniory, které nebudou schopny zajistit desetinu míst pro izolaci nemocných novým typem koronaviru. O postupu se dohodli podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) hejtmani se zástupci vlády během videokonference. Kraje budou také distribuovat ochranné pomůcky pro potřeby domovů pro seniory. Domovy pro seniory mají podle usnesení vlády z minulého týdne vyčlenit desetinu míst pro izolaci nemocných, některé ale nemohou požadavek zajistit kvůli stavebním úpravám, ale i kvůli malému počtu zaměstnanců. "Pokud to nebude možné, kraje zajistí příslušné kapacity," uvedl Hamáček.

Videokonferenci za velmi cennou ozančil hejtman Vysočiny pověřený vedením Asociace krajů Jiří Běhounek (ČSSD). Kraj o víkendu požádal ministerstvo obrany o nasazení armády v domově důchodců v Břevnici na Havlíčkobrodsku zasaženém koronavirem, vojáci ale z kapacitních důvodů pomoci nemohou. Hamáček uvedl, že otázku případné pomoci vojáků by mohla probrat vláda.

Lázním hrozí zánik, obrátily se na VZP i vládu o pomoc

Českým lázním hrozí kvůli opatřením proti šíření koronaviru zánik. Tvrdí to Svaz léčebných lázní, který se proto obrátil na VZP i vládu s prosbou o pomoc. Žádá o zálohové platby i vyšší platby za ošetřovací den po opětovném rozjezdu. Lázně by také chtěly od státu podporu pro zaměstnance, kteří jsou nyní doma. V dopise pro VZP to uvedl prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha. Podle Bláhy jsou tuzemské lázně jediným zdravotnickým sektorem, který byl vládními usneseními postupně celý uzavřen a přišel zcela o tržby. Vláda už dřív v rámci opatření proti šíření nového koronaviru zakázala lázeňským zařízením přijímat do péče nové klienty. Dnes oznámily své budoucí uzavření Léčebné lázně Bohdaneč a lázně v Teplicích nad Bečvou. Propustí také část zaměstnanců.

Do Prahy se vrátili lidé z Dominikánské republiky a Kanady

V Praze přistálo repatriační letadlo, které do České republiky přepravilo 138 Čechů z Dominikánské republiky a Kanady. Na palubě bylo také 44 občanů dalších států Evropské unie. Na twitteru o tom informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Ministerstvo dosud pomohlo k návratu do Česka zhruba čtyřem tisícovkám lidí. Český velvyslanec v Kanadě Bořek Lizec na twitteru uvedl, že v Montrealu nastupovali do letadla kromě českých občanů Slováci, Rakušané, Poláci, Maďaři, Němci, Dánové a Britové. Let zajistila česká letecká společnost Smartwings Group. Kanada je na českém seznamu rizikových zemí, proto lidé z této země budou muset v ČR jít do karantény.

Ministerstvo zahraničních věcí se pomocí repatriačních letů snaží pomoci Čechům, kteří kvůli pandemii nového koronaviru uvázli v zahraničí. V úterý by mělo přiletět další letadlo z Thajska, první v Praze přistálo v neděli večer. V úterý odletí také speciál z Chicaga, jeho kapacita byla podle české ambasády ve Washingtonu zaplněna. Do Prahy doletí ve středu. Smartwings v minulých dnech uskutečnila repatriační lety z Filipín, Kuby, Panamy, Hondurasu, Mexika, Dominikánské republiky, Kolumbie, Kostariky, Kanárských ostrovů a Egypta. Společnost také zajistila lety, kterými se lidé v neděli vrátili z Indie a Peru.

Obchodní řetězce vyplatí zaměstnancům mimořádné odměny

Obchodní řetězce vyplatí zaměstnancům mimořádné odměny. Kaufland například dá zaměstnancům v březnové výplatě za práci v současných mimořádných podmínkách až 4000 korun hrubého. Dostanou to provozní pracovníci v prodejnách, logistických centrech i masozávodě. Společnost do březnové odměny investuje 50 milionů korun, sdělila ČTK mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Mimořádný bonus dostanou také zaměstnanci Albertu, Lidlu a ještě před Velikonocemi slibuje svým pracovníkům vyplatit odměnu i Tesco. "Bonus bude vyplacen ještě před Velikonocemi a jeho výše bude úměrná počtu odpracovaných hodin v březnu a následně i v dubnu," uvedl výkonný ředitel Tesco pro ČR Patrik Dojčinovič.

Kvůli koronaviru byla zrušena jarní výstava květin Flora Olomouc

Kvůli pandemii koronaviru byla poprvé za 60 let existence zrušena jarní etapa největší a nejstarší tuzemské květinové výstavy Flora Olomouc, která měla být na stejnojmenném výstavišti uspořádána v závěru dubna. Příprava letní a podzimní Flory zatím pokračuje. ČTK to řekla Kristýna Buchtová z Výstaviště Flora. Jarní etapu výstavy květin Flora Olomouc každoročně navštíví desítky tisíc lidí. Návštěvníkům, kteří si již zakoupili on-line vstupenku na jarní výstavu, bude částka podle Buchtové automaticky vrácena v plné výši na jejich platební kartu do tří až pěti dnů. Do odvolání Výstaviště Flora uzavřelo sbírkové skleníky, botanickou zahradu a rozárium.

Počasí

Proměnlivá oblačnost, zejména na severu a severovýchodě místy sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C.

Horská služba Krkonoše varuje před náledím a ledovkou. Hlavně na hřebenech hor komplikuje pohyb místy vyfoukaný zledovatělý terén, který se střídá s navátým novým sněhem. Horská služba to uvedla na svém webu. U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno zataženo, 12 stupňů pod nulou a vítr dosahoval rychlosti před 43 km/h. V okolí je metr sněhu, z toho deset centimetrů nového. Ještě mrazivěji bylo na Sněžce, kde podle polské horské služby teplota ráno klesla na minus 13,8 stupně Celsia, pocitová teplota kvůli silnému větru byla téměř 22 stupňů pod nulou.