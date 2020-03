Během soboty přibyli další nakažení, ne tolik, co za pátek

Počet nakažených novým typem koronaviru se v Česku k nedělnímu poledni zvýšil na 2689, za sobotu jich přibylo 262. To je méně než v pátek, kdy za den přibylo 373 pacientů s nákazou, což byl dosud nejvyšší denní přírůstek. Vyléčených zůstává 11 lidí, 13 pacientů s nákazou zemřelo. Vyplývá to z aktualizovaných informací na webu ministerstva zdravotnictví. V posledních dnech ale rostl také počet testů na koronavirus. V pátek jich zdravotníci provedli 5247, tedy asi o 800 více než o den dříve. V sobotu ale podle údajů na webu ministerstva provedených testů proti pátku ubylo, a to o zhruba 900 na 4326. Celkem tak bylo provedeno v Česku na 40.700 testů na koronavirus.

Nejvíce nakažených úřady evidují v Praze, kde jich k nedělnímu ránu bylo podle ministerského webu přes 730. Středočeský kraj má přes 350 nakažených a třetí nejvyšší počet lidí s nákazou COVID-19 je v Moravskoslezském kraji, 280.

Vysočina žádá armádu o pomoc v domově Břevnice zasaženém virem

Kraj Vysočina požádal ministerstvo obrany o nasazení armádních sil a prostředků v domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu zasaženém koronavirem. Nákaza se podle hygieniků potvrdila u 20 z 22 klientů domova a u devíti jeho pracovníků. Jedna seniorka, která měla i jiná vážná chronická onemocnění, zemřela v nemocnici. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) uvedl, že nakažení klienti se přesunou do lázní Toušeň. Břevnické zařízení se zvláštním režimem se stará o lidi s demencemi. Hygienici tam nařídili karanténu do odvolání, nejméně však na 14 dní.

Podle náměstka hejtmana Vladimíra Novotného (ČSSD) by armáda mohla pomoci s personálním zajištěním chodu domova, vedení kraje podle něj také prověřuje další možnosti řešení situace. Domov má podle kraje v tuto chvíli dostatek ochranných pomůcek včetně respirátorů nejvyšší třídy FFP3. Na Vysočině byla podle krajské hygienické stanice do dnešního rána nákaza COVID-19 potvrzená u 95 lidí. Nejvíc případů, 54, je na Havlíčkobrodsku.

Ministerstvo financí chce půlroční plošný odklad splácení hypoték i dalších úvěrů

Ministryně Alena Schillerová (za ANO) navrhne ve středu vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku. Uvedla to v pořadu Partie televize Prima. Zároveň by podle ní měl být po dobu přerušení splácení snížený i úrok u těchto úvěrů o "nějakou symbolickou výši". Podle ministryně by to nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů. Návrhy MF podle ministryně konzultuje s Českou národní bankou i bankami. "I ČNB se kloní k tomu aby to bylo kompletní, aby banky nemusely řešit analýzy rizik," uvedla Schillerová. Dále chystá novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla řešit i situaci po konci půlročního moratoria. V novele uvažuje o snížení pokut za případné nesplácení úvěrů.

"Bude to zásah do bankovního sektoru, přivodí to ztráty. Když to ale bude rozumně nastaveno, tak jsem přesvědčen, že bankovní sektor je schopen to absorbovat," uvedl guvernér ČNB JIří Rusnok. Připravované opatření označil za hrubé. "Ale dělat to nyní cestou, že klienti budou žádat o odklad a banky to budou administrovat, tak to banky v současné situaci nejsou schopny zvládnout. Proto nezbývá nic jiného než udělat tento hrubý nástroj," uvedl. Doplnil, že takové opatření musí být přijato formou zákona.

Opozice souhlasí s návrhem ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na odložení splátky hypoték a úvěrů. Předseda ODS Petr Fiala a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka zároveň upozornili, že podobné kroky již jejich strana v minulosti navrhla. S návrhy na pozastavení splácení úvěrů souhlasí i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, podle níž by se vláda také měla postarat o přímé kompenzace firmám, které musely zavřít své provozy.

Alena Schillerová (za ANO) dále navrhne vládě, aby byla zrušena čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti, kterou platí kupující. Podle ní je v současné době ideální příležitost tímto krokem rozhýbat realitní trh. Schillerová to řekla v pořadu Partie na TV Prima. Opozice to navrhuje již delší dobu. "Myslím, že je potřeba trochu pomoci lidem při pořizování bydlení. Ceny bytů by možná mohly trochu klesnout a trh by se mohl rozpohybovat. Vidíme, co se teď stalo v Praze. Byty na Airbnb jsou prázdné, pronájmy jsou nízké. Můžete namítnout, že je to na přechodnou dobu. Ale je otázka, jak dlouho budeme v izolaci stran hranic," uvedla Schillerová.

Ministerstvo práce žádá vládu o 6 mld Kč z rozpočtové rezervy na kurzarbeit

Ministerstvo práce žádá vládu o šest miliard korun z vládní rozpočtové rezervy na kurzarbeit. Peníze se využijí na příspěvky na mzdy ve firmách, na které dopadla nařízená omezení kvůli šíření koronaviru. Požadavek by měl v pondělí projednat kabinet. Kurzarbeit obsahuje program na podporu zaměstnanosti s názvem Antivirus, který má bránit propouštění kvůli koronavirové krizi. Zahrnuje pět druhů příspěvků od státu na mzdy podle důvodu omezení výroby či služeb. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) po schválení v pondělí řekla, že program zatím pokrývá měsíc březen. Podle potřeby by se pak prodlužoval. Podle plánu by měl trvat do konce června.

Vláda by měla v pondělí schvalovat přesnou podobu a pravidla kurzarbeitu. Maláčová ho chce spustit 1. dubna. Jak by mohli zaměstnavatelé o podporu žádat a kolik by dostali, není zatím jasné. Podle návrhu by se strop příspěvku měl stanovit z mediánu mzdy.

Česko poslalo ochranné obleky do Itálie a Španělska

Česko zahájilo pomoc Španělsku a Itálii, které jsou nejvíc zasažené koronavirem. Posílá 20.000 ochranných obleků z policejních skladů v Opočínku u Pardubic. Dodávka je rozdělená napůl, každá země dostane 10.000 kusů jednorázových ochranných obleků, které Česko obdrželo z Číny. Jsou certifikované, řekl na místě novinářům ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Situace je v obou zemích velmi kritická. Jakákoliv pomoc je symbolem nejen solidarity a také snahy společně tu situaci zvládnout," řekl Petříček. Česko poslalo do Itálie také vzorky masek, které vyrábí ČVÚT s pomocí 3D tisku. Zásilku veze česká spediční firma kamionem do Milána. Do Španělska míří rovněž 90 polomasek české firmy Nanologix. Do Madridu letí speciální letoun.

"Je to iniciativa české vlády, chceme jim dílčím způsobem zvládnout krizi. Jsem rád, že ministerstvo vnitra našlo materiál, který můžeme poskytnout," řekl Petříček. Ochranných obleků má Česko dostatek, českým zdravotníkům nebudou chybět. Pro následující dny je to asi poslední zásilka," řekl ministr zahraničí. Nevyloučil ale, že Česká republika humanitární pomoc ještě potřebným zemích v budoucnu zajistí.

Repatriační let z Chicaga byl zaplněn, uvedla ambasáda

Kapacita repatriačního letu, který pro české občany vypravuje ministerstvo zahraničí, byla zaplněna. České velvyslanectví ve Washingtonu to uvedlo na svém webu. Letadlo odletí z Chicaga v úterý. Zájemci o návrat do ČR, kteří neměli možnost se zpět dopravit komerčními dopravci, se mohli hlásit do nedělního poledne. České velvyslanectví ve Spojených státech v pátek vyzvalo české občany, aby si rezervovali letenku do Evropy. V dalších dnech se očekává omezování spojení, což povede k růstu cen letenek. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) o chystaném letu uvedl, že půjde o jedinou možnost pro Čechy v USA, kterou česká diplomacie nabídne. Česká diplomacie dlouhodobě vyzývá občany, aby pokud možno využili možnosti komerční přepravy. Repatriační lety by měly být přednostně určeny těm lidem, kteří nemají možnost sami si zajistit dopravu zpět do vlasti. Ti, kteří se ambasádě na let nahlásili, dostanou email o stavu svého požadavku.

Z Peru v noci na dnešek odletěl repatriační speciál. Do Prahy přiveze asi 150 Čechů, Evropanů a Izraelců. Na twitteru to uvedl český velvyslanec v Peru Michal Sedláček. Na palubě speciálu je 112 Čechů, šest Izraelců a 30 dalších občanů evropských zemí. "Více než dvoutýdenní snažení celého týmu českého velvyslanectví v Limě přineslo své výsledky," napsal na twitteru. Za pomoc s převozem izraelských občanů z Jižní Ameriky poděkoval českému ministerstvu zahraničí izraelský velvyslanec v ČR Daniel Meron. V neděli a v pondělí přiletí dvě letadla z Thajska, která přivezou 600 osob. V nedělním letu bude zároveň osm tun zdravotnického materiálu z Malajsie. V neděli poletí také letadlo z Dominikánské republiky, které při mezipřistání v Montrealu nabere i české občany v Kanadě.

Ministerstvo financí loni zaplatilo za právní služby u arbitráží 119 milionů Kč

Za právní služby v souvislosti s mezinárodními arbitrážními spory bylo podle údajů ministerstva financí (MF) loni vyplaceno 119 milionu Kč, o rok dříve náklady za právní služby činily 30,3 milionu korun. Nárůst byl podle MF způsoben procesním vývojem v probíhajících arbitrážích. Největší výdaje loni byly u arbitráží ohledně fotovoltaiky a sporu s firmou Diag Human. Česko podle údajů z února aktuálně čelí devíti mezinárodním arbitrážím, z toho tři souvisí s podnikatelem Václavem Fischerem. Souhrnná výše všech žalovaných nároků přesahuje 67 miliard korun, z toho 52 miliard požaduje společnost Diag Human.

Dosud bylo ukončeno 30 arbitráží proti České republice. Celkem 24 z nich skončilo pro stát úspěšně, tři spory byly ukončeny narovnáním a tři arbitráže ČR prohrála. Arbitráže jsou většinou výsledkem smluv o ochraně investic z počátku 90. let. Smlouvy byly většinou pro ČR nevýhodné. Ministerstvo financí již delší dobu pracuje na tom, aby tyto smlouvy zanikly. V roce 2009 v létě začal stát vypovídat dvoustranné dohody se státy Evropské unie. Arbitrážní řízení je sice rychlejší a efektivnější než projednání u soudu, stojí ale mnohem více peněz.

Ministerstvo požádalo EK o posun termínu na odpověď o střetu zájmů Babiše

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) požádalo Evropskou komisi o odklad pro odpověď na závěrečnou auditní zprávu ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Lhůtu chce posunout o dva měsíce na začátek června. Důvodem je současná krizová situace kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Uvedl to server iRozhlas.cz. Mluvčí MMR Vilém Frček dodal, že na odpovědi pro Brusel se nadále pracuje. "Všechny dotčené orgány na reakci pracují i za nynějších ztížených podmínek, je však třeba zajistit, aby všichni dotčení měli časový prostor se agendě věnovat naplno," doplnil Frček.

Evropská komise předala stálému zastoupení ČR při Evropské unii český překlad auditu týkajícího se dotací ze strukturálních fondů pro Agrofert na začátku února. Tehdy začala dvouměsíční lhůta, kdy se Česko může ke zprávě vyjádřit. Originál textu, podle něhož je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů, dorazil do Česka již na konci listopadu. Premiér střet zájmů dlouhodobě odmítá.

Jsme v bojovém módu, říká česká sestra z londýnské nemocnice

Marie Dubská, která pracuje jako sestra na jednotce intenzivní péče (JIP) londýnské nemocnice Hammersmith, přiznává, že situace je nesmírně náročná a že oddělení teď musejí fungovat úplně jinak. "Doufám, že to zvládneme. Stejně nemáme na výběr," řekla ČTK. "Ve čtvrtek jsem měla službu a během dvou hodin jsme přijali tři pacienty v kritickém stavu. A potom v noci další tři, takže ráno už jsme byli plní," popsala Češka tempo, jakým nyní na jednotkách intenzivní péče přibývají pacienti. Zatímco za normální situace se jedna sestra stará o jednoho kriticky nemocného, nyní jich může mít na starosti až šest. Ačkoli v nemocnici Hammersmith zatím sestry na JIP na tolik pacientů nedohlížejí, je podle Dubské potřeba počítat s tím, že to nastane už v nejbližší době. Jedinou možností je podle ní snížit objem práce hlavně v oblasti administrativy a zaučit co nejvíce dalších zaměstnanců, aby se dal provoz udržet.

Testy u lékařů a ošetřovatelek se začaly plošně provádět teprve tento víkend, ale i to je zdrojem nejistoty. "Já se toho trochu bojím, protože jsem přesvědčená, že polovina sester nebo doktorů tu nákazu má. Pak to bude katastrofa, protože kdo na těch odděleních zůstane," obává se Češka. "Já jsem se připravovala a stejně jsem to nezvládla. Z poslední služby jsem odjížděla úplně složená, a to jsem člověk, který se normálně nesloží," přiznala česká zdravotnice, která v Londýně žije už přes 15 let. "Ale v tom, jak jsme se semknuli, a to nechci znít nijak romanticky, tak v tom vidím hroznou sílu... Jsme připravení bojovat," dodala.

Návrháři našili tisíce roušek, rozdávají je či dávají k nákupu

Čeští designéry a návrháři se pustili do šití roušek už před dvěma týdny. Svého umu, dostatku materiálu i strojů tak využívají od známých designérek po streetstylové značky. Roušky přidávají k online nákupu, prodávají, ale nejčastěji zdarma poskytují nemocnicím, porodnicím, sociálním službám, městským částem, seniorům i hospicům. "Mezi prvními jsem si všimla aktivity značky TIQE by Petra Balvínová, která na facebooku o záměru psala už 15. března a jejíž ateliér ušil stovky roušek pro potřebné lékaře, pediatry a zdravotníky," řekla ČTK Barbora Švehlová, mluvčí přehlídky Designblok a cen Czech Grand Design. Balvínová se ale dnes už na facebooku omlouvá, že studio došívá objednané roušky pro zdravotníky a více nezvládne.

Roušky šila i jedna z nejznámějších českých módních návrhářek a vysokoškolská pedagožka Liběna Rochová. Při výrobě se inspirovala rouškou, kterou si přivezla v lednu z Japonska. Z podobného materiálu pak doma s vnoučaty a jejich kamarády našili několik desítek podobných, které darovali do sousedního domu s pečovatelskou službou. Aby se výroba urychlila, vymyslela návrhářka, že bude potřebný tvar do materiálu vyřezávat podle formy.

Počasí

Polojasno až oblačno, během dne od severozápadu až zataženo. Nejvyšší denní teploty 6 až 11 °C, na jihu Moravy až 14 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C, na severu kolem 0 °C.

Na většině území ČR bude od pondělí do čtvrtka v noci mrznout, v nižších polohách může mráz poškodit rostliny, včetně kvetoucích ovocných stromů. Například meruňkové sady ale podle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka už poničily silné mrazy, které Česko zasáhly na konci minulého týdne.