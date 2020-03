Ministr Vojtěch podporuje prodloužení nouzového stavu o 30 dnů

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) podporuje vzhledem k situaci prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů. Řekl to v České televizi (ČT). Nynější nouzový stav platí do 11. dubna. Jeho prodloužení by musela na návrh vlády schválit Sněmovna. Pro delší nouzový stav se již vyslovil premiér Andrej Babiš (ANO). Nouzový stav podle Vojtěcha umožní rychlejší nakupování ochranných pomůcek, protože jinak by se úřady musely řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek a pořizování tohoto materiálu by proto trvalo déle. Poznamenal, že v současné situaci se objednávky musí uzavírat v řádu minut. Stav navíc zhoršil vývoj v USA, které se staly novým centrem nákazy. V ČR je podle Vojtěcha v současné době asi 200 až 250 hospitalizovaných lidí s nemocí způsobenou koronavirem, ve vážném stavu je asi 40 až 50 pacientů.

V sobotu odpoledne bylo v Česku přes 2500 nakažených koronavirem

Podle posledních údajů ministerstva na webu bylo v sobotu v 16:30 v Česku potvrzeno 2541 případů nákazy koronavirem. Jejich počet se zatím zvýšil o 146. V Česku zemřeli další dva lidé, onemocnění si tak vyžádalo 11 obětí.

Počet případů nákazy koronavirem překročil celosvětově hranici 600.000, na 28.000 z nich zemřelo. Evropa má již dvakrát více nakažených než Asie. Vyplývá to z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse. Španělsko zaznamenalo rekordní počet úmrtí během jednoho dne, nemoci COVID-19 způsobené koronavirem tam podlehlo přes 830 pacientů. Spojené státy, které se ve čtvrtek staly zemí s nejvíce případy nákazy, povolávají kvůli koronaviru do služby armádní rezervisty. Čínské město Wu-chan, odkud se nákaza koncem loňského roku začala šířit, se po dvou měsících izolace po železnici otevřelo světu.

V uzavřené oblasti Litovle a Uničova se zvýšil počet nákaz

V uzavřené oblasti Litovelska a Uničova se zvýšil počet nákaz na 109 případů. Čísla se zvedla poprvé od úterka a to o 27 potvrzených případů, uvedlo v sobotu ráno hejtmanství. V Litovli se počet zvýšil z 52 na 72 nemocných a v Uničově o sedm na 37 pozitivních případů. Právě obyvatelé Litovle, Uničova a dalších 19 obcí, kde již 13. den platí přísná opatření kvůli snaze zamezit šíření koronaviru, údaje ohledně počtu potvrzených případů sledují s napětím. Lidé jsou tam od 16. března v přísné karanténě, nesmí území opustit a striktně mají omezen také pohyb kromě zajištění nezbytně nutných věcí, jako je nákup potravin, cesta do zaměstnání či k

V domově důchodců u Havlíčkova Brodu se nakazilo 12 lidí

V domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu se potvrdila nákaza koronavirem u deseti klientů a dvou zaměstnanců. Zařízení je v karanténě, zbylým z celkových 22 obyvatel domova a jeho pracovníkům záchranáři odebírají vzorky pro testy. Nemocní staří lidé zatím zůstali na místě, řekla ČTK ředitelka protiepidemického odboru krajské hygieny Alena Dvořáková. V Břevnici je zařízení se zvláštním režimem, stará se o lidi s demencemi. Nemoc COVID-19 objevila v šesti domovech pro seniory v Česku. Pro nemocné z domovů důchodců se vyhradí 329 lůžek v nemocnicích Na Bulovce, Na Františku, v lázních Toušeň a Těchoníně,uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO.

Nařízení ministerstva, podle něhož mají domovy seniorů vyhradit deset procent kapacity pro klienty nakažené nemocí COVID-19 kritizoval náměstek jihomoravského hejtmana pro sociální oblast Marek Šlapal (ČSSD). Je podle něj zcela mimo realitu. "Z domovů pro seniory nelze udělat nemocnici. Je možné zařídit dočasnou karanténu do výsledku testu, ale ne déle. Pak musí následovat převoz do nemocnice. Jakmile se nákaza rozšíří v zařízení, smrtnost bude obrovská a nikoho v domově neochrání ona nesmyslná desetiprocentní covidzóna," uvedl dále Šlapal.

Prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Robert Huneš uvedl, že personál domovů důchodců a podobných zařízení není vyškolen ke správnému nošení ochranných pomůcek. Mohlo by to způsobit kolaps pečovatelských služeb a vést k plošné nákaze v zemi. V Česku bylo podle statistické ročenky v roce 2018 v provozu 525 domovů pro seniory s asi 37.000 lůžky.

Stát dodá 200.000 respirátorů domovům pro seniory

Ministerstvo zdravotnictví pošle domovům pro seniory 200.000 respirátorů. Uvedl to na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jeho úřad podle něj vypomůže ministerstvu vnitra s dodávkami ochranných prostředků, než vnitro dostane další dodávky pomůcek. Doplnil, že se na tomto kroku nyní dohodl s ministrem vnitra Janem Hamáčkem a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (oba ČSSD). Poskytovatelé sociálních služeb si stěžují na nedostatek respirátorů i roušek. Celkem 90 procent domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb nemá vůbec žádné respirátory nejvyšší třídy (FFP3). Každý dvanáctý poskytovatel péče pak nemá ani respirátory s nižší ochranou či roušky. Vyplývá to ze středečního průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb mezi 347 zařízeními z celé republiky, jehož výsledky má ČTK k dispozici.

Prezident Zeman odmítl kvůli koronaviru vyhlásit amnestii

Prezident Miloš Zeman odmítl vyhlásit amnestii. Reagoval tak na podnět advokátů, kteří mu tento krok navrhli v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ČTK v tiskové zprávě sdělil, že Zeman je zásadním odpůrcem plošné amnestie. Zároveň tento podnět v současné epidemiologické a ekonomické situaci považuje za škodlivý. Advokát Petr Toman návrh prezidentovi zaslal ve čtvrtek. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) ČTK v pátek napsala, že se tématem zabývá. Její úřad ale následně popřel spekulace, že by amnestii aktuálně připravoval.

Schillerová: Stát bude hradit skutečnou škodu, ušlý zisk nikoliv

Stát bude hradit skutečnou škodu, která lidem vznikne kvůli opatřením proti koronavirové epidemii. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to řekla v České televizi. Zopakovala, že ušlý zisk stát hradit nebude. "Jsem zodpovědná za fiskální situaci tohoto státu, a představa, že bychom každému hradili ušlý zisk, který měl podnikatel třeba v době ekonomické konjunktury, prostě není možná. To by v takovémto případě stát nezaplatil," pokračovala. Zdůraznila, že vláda chce podnikatelům a firmám pomáhat. Zmínila kurzarbeit a podporu OSVČ včetně ošetřovného. Ministerstvo poukázalo na to, že ani v minulosti, například při povodních, nebyly vypláceny náhrady škod za zavřené obchody v postižených oblastech.

Ekonomika letos podle České spořitelny klesne o 4,2 až 9,9 pct.

V případě, že omezení ekonomiky kvůli opatřením proti šíření koronaviru budou trvat většinu druhého čtvrtletí, česká ekonomika zřejmě letos klesne o 6,7 procenta. Vyplývá to z nejnovějších odhadů České spořitelny. V případě, že by opatření trvala déle, tak by podle odhadů spořitelny ekonomika letos klesla o 9,9 procenta. Optimistický scénář pak počítá s rychlým nástupem tzv. chytré karantény a zvýšením vládních opatření na podporu ekonomiky. V takovém případě by ekonomika klesla letos o 4,2 procenta. Příští rok by ale mělo nastat ekonomické oživení a ekonomika by se měla vrátit k růstu.

Rovněž další finanční instituce většinou odhadují vývoj ekonomiky na základě několika scénářů. Zásadní nejistotou v současnosti je totiž podle ekonomů délka trvání karanténních opatření. Na počátku roku, před koronavirovou pandemií, se většina ekonomů shodovala, že česká ekonomika letos poroste zhruba o dvě procenta. "Česká ekonomika v letošním roce spadne do recese. Výrazně poklesnou investice a vývozy, mimo jiné i v důsledku poklesu německé ekonomiky, který předpokládáme v pásmu od mínus tří do mínus pěti procent. Do záporných čísel se dostane také spotřeba domácností," uvedl hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Podle nejnovějších odhadů ekonomů Raiffeisenbank by měla česká ekonomika kvůli dopadům šíření koronaviru v letošním roce klesnout o 5,2 procenta. Pokles ekonomiky přitom očekávají u všech okolních států.

Ministerstva budou chtít dalších sedm miliard na ochranné pomůcky

Ministerstvo vnitra požádalo o uvolnění dalších čtyř miliard korun na nákup ochranných pomůcek, ministerstvo zdravotnictví bude požadovat tři miliardy korun. Na twitteru to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Peníze půjdou z rozpočtové rezervy, kterou zvýšila tento týden přijatá novela státního rozpočtu. Dosud ministerstvo financí uvolnilo na nákup ochranných prostředků asi pět miliard korun.

Letadlo China Eastern přivezlo do České republiky čtyři miliony ochranných rukavic. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru zároveň uvedl, že hasiči rozvážejí do krajů přes půl milionu respirátorů, tři miliony roušek nebo tisíce ochranných obleků. "V těchto chvílích rozváží hasiči na kraje, a tedy i do domovů seniorů a sociálních služeb, přes půl milionu respirátorů, přes tři miliony roušek, tisíce ochranných obleků," uvedl ministr. Zároveň dodal, že ihned rozvezeny budou i dnes dovezené rukavice.

Další letadlo přistálo na letišti v Mošnově. Z Číny přivezlo 25 tun ochranných prostředků, mezi nimiž jsou roušky, respirátory či ochranné obleky. Podle původních plánů mělo přistát už v pátek, jeho let se ale odsunul až na dnešek, protože před víkendem nebylo do letadla připravené dostatečné množství materiálu. Společnost nechtěla do Česka posílat poloprázdné letadlo, protože by se tak navyšovaly náklady na přepravu zdravotnického materiálu. Zdravotnický materiál z Číny a Vietnamu už přepravilo 11 letadel.

Obrana vojákům nakoupí více útočných pušek i pistolí

Ministerstvo obrany nakoupí od České zbrojovky více útočných pušek a pistolí. K původnímu plánu na nákup asi 34.000 zbraní armáda požaduje pořídit dalších téměř 5000 kusů. Navýší se proto rámcová zakázka, kterou ministerstvo plánuje během dubna s českou firmou uzavřít. Informaci o jejím zvýšení předloží v pondělí vládě ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Na základě smlouvy bude moct ministerstvo pořizovat do roku 2025 zbraně podle aktuální potřeby do 2,35 miliardy korun bez DPH. "Vojáci ruční zbraně nutně potřebují. Rámcová smlouva měla být podepsána již téměř před rokem, ke zdržení došlo vinou konkurenčního boje," poznamenal Metnar. "Vládu informuji o této zakázce znovu, protože se zvýšil maximální počet poptávaných kusů. Tudíž došlo k navýšení ceny, hodnota jednotlivých zbraní však zůstala stejná," dodal ministr. K letošnímu 1. lednu mělo ministerstvo obrany 25.899 vojáků z povolání.

V Krkonoších se zřítil skialpinista, zasahoval vrtulník

V Obřím dole ve Velké Studniční jámě na úbočí Studniční hory v Krkonoších se zranil skialpinista. Utrpěl středně těžké zranění po pádu v extrémním terénu. Mladého muže zachraňoval záchranářský vrtulník ve spolupráci s Horskou službou a hasiči. ČTK to sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Ivo Novák. Zásah vrtulníku označil za náročný. Zraněný muž se v oblasti pohyboval s dalšími dvěma sportovci. "Zraněného muže záchranáři na laně vyzvedli z lavinového svahu a transportovali na nejbližší dostupné místo. Tam mu mohli poskytnout potřebnou přednemocniční péči," uvedl Novák.

ČR se opět ponoří do tmy při Hodině Země na ochranu klimatu

Česká republika se pojedenácté zapojí do celosvětové akce Hodina Země za ochranu klimatu. Desítky obcí v 20:30 vypnou na hodinu veřejné osvětlení. Potemní i Praha, která bude postupně vypínat nasvícení svých pamětihodností. Podporu ochraně životního prostředí mohou zhasnutím světel vyjádřit i domácnosti nebo firmy. Ekologický institut Veronica, který akci koordinuje, očekává, že se do tmy ponoří na 150 obcí, desítky firem a tisícovky bytů. "Smyslem je poukázat na skutečnost, že bez příznivého životního prostředí by to celá staletí nešlo, a klimatické změny proto nesmějí zůstat bez pozornosti ani dnes," uvedli zástupci pražského magistrátu.

Podle pražského radního Jana Chabra tak chce hlavní město zároveň občanům připomenout, že i přes současnou koronavirovou pandemii jde život dál a mělo by se pokračovat v důležitých věcech, jako je například řešení klimatických změn. Loni se v Česku akce účastnilo rekordních 165 obcí, 77 firem, přes 750 jednotlivců, 11 památek.

Počasí

Jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C.

Počátek příštího týdne bude ještě chladný, přes noc bude mrznout, poté se ale už bude postupně oteplovat. Relativně nejteplejší by měl být týden od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat v průměru kolem 15 stupňů Celsia. Naproti tomu příští týden by to mělo být jen kolem osmi stupňů a v noci můžou spadnout až k minus čtyřem stupňům.