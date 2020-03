Lídři EU vyzvali k přípravě dalších kroků na podporu ekonomiky

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se po šestihodinovém videosummitu zcela neshodli na podobě podpůrných opatření pro ekonomiky sužované koronavirovou krizí. Lídři dali ministrům financí další dva týdny na přípravu konkrétních kroků. V přijatém společném prohlášení také vyzvali Evropskou komisi a další unijní instituce, aby připravily akční plán na dobu po pandemii. Brusel by podle vedoucích představitelů měl také urychlit společné nákupy ochranných prostředků proti koronaviru, kterých se stále některým členským zemím nedostává. Státy Evropské unie naproti tomu zajistí plynulý provoz zboží přes hranice a budou za podpory komise dělat více pro návraty svých občanů ze zemí mimo Evropskou unii.

Francouzský prezident Emmanuel Macron na videosummitu varoval ostatní šéfy unijních států a vlád, že bez solidarity během nynější koronavirové krize hrozí konec Evropy bez vnitřních hranic. S odvoláním na nejmenovaného diplomata o tom informovala agentura Reuters. Shodou okolností si dnes Evropa připomíná 25. výročí, kdy vstoupila v platnost dohoda o schengenském prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.

Evropský parlament jasnou většinou schválil trojici návrhů, které mají státům Evropské unie či firmám pomoci v boji proti koronaviru a jeho ekonomickým následkům. Poslanci podpořili mimo jiné vznik investičního fondu, který umožní členským zemím přesunout nevyužitých 37 miliard eur (asi bilion korun) ze strukturálních fondů do zdravotnictví či na pomoc zasaženým odvětvím. Česko z tohoto balíku dostane téměř 1,2 miliardy eur (326 miliard Kč). Europarlament vůbec poprvé umožnil poslancům hlasovat pomocí elektronické pošty, aby v době všeobecné karantény nemuseli do bruselského sídla osobně. Podpory se dočkal i návrh na využití až 800 milionů eur z fondu běžně určeného pro následky přírodních pohrom. Poslanci schválili i dočasnou úpravu normy, která má umožnit aerolinkám, aby v době nulové poptávky po leteckém spojení nemusely zbytečně využívat své odletové časy na letištích.

Havlíček: Bude COVID III, do záruk dáme dalších deset mld. Kč

Pro podnikatele a firmy zasažené koronavirem a vládními opatřeními připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) třetí pokračování bezúročných půjček COVID. Na záruky by mě stát vyčlenit dalších deset miliard korun, čímž by měli mít podnikatelé k dispozici úvěry v objemu 40 miliard korun. V České televizi to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). V objemu úvěrů by se mělo postupně dosáhnout až ke 100 miliardám korun. Ručit za podnikatele bude stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Spodní hranice půjček není stanovena, horní hranice by měla být 15 milionů korun.

Stejně jako v první vlně programu bude možné úvěry využít pouze k úhradě provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál či zásoby. V rámci programu kurzarbeit bude stát za firmy platit náhrady mezd lidem v karanténě. Při nařízeném uzavření provozů a při nemožnosti dávat lidem práci, protože chybí jejich kolegové, bude poskytovat 80 procent celého výdělku. Při omezení výroby kvůli nedostatku surovin a jiných vstupů a kvůli poklesu poptávky uhradí polovinu vyplácené mzdy.

Lidé, kteří nemůžou do práce do zavřené zóny, dostanou náhrady mzdy

Lidé, kteří se nedostali do práce do uzavřených oblastí kvůli koronavirové nákaze, budou dostávat náhradu mzdy jako v karanténě. Dohodly se na tom odbory s ministerstvem práce. Na dotaz ČTK to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Podle nynějších pravidel nemají pracovníci, kteří nemohou do uzavřených zón, nárok na žádnou náhradu výdělku. V karanténě se vyplácí 60 procent základu příjmu. Vláda rozhodla, že zaměstnavatelům tyto výdaje proplatí stát. "V této chvíli je dohoda, že tito lidé (kteří nemohli do práce do uzavřených zón) budou také na karanténě," uvedl Středula. Podle něj ministerstvo práce našlo řešení rychle.

Kvůli šíření nákazy novým koronavirem hygienici uzavřeli minulé pondělí dvě desítky obcí na Olomoucku a jednu na Vysočině. Místní oblast nemohou opouštět, cizí do ní nemohou vjíždět. Odboráři upozorňují na to, že nemožnost dostat se do zaměstnání kvůli uzavření oblastí pracovní kodex nezná.

Zámečnictví, opravárny strojů či myčky aut mohou otevřít

Myčky automobilů, zámečnictví nebo opravárny zařízení pro domácnost mohou ode dneška otevřít své provozovny. Zákaz prodeje uvalený před dvěma týdny kvůli snaze zabránit šíření koronaviru se na ně přestává vztahovat. Prodejny potravin budou muset u vchodu bezplatně poskytovat zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce, třeba sáček. Hotely a penziony mohou nově poskytnout nocleh lidem, kteří shánějí ubytování kvůli práci. Mimořádná opatření pro tyto provozovny ve čtvrtek upravilo ministerstvo zdravotnictví. Nadále mají také výjimku ze zákazu ubytovávat cizince do doby opuštění České republiky či cizince s pracovním povolením na českém území.

ČEZ bude s EMH pokračovat v přípravě těžby lithia na Cínovci

Energetická společnost ČEZ bude s australskou společností European Metals Holdings (EMH) pokračovat v přípravě těžby lithia u Cínovce v Krušných horách. Jak uvedl mluvčí ČEZ Roman Gazdík, v další fázi projektu, zhruba do roku 2023, se podle něj uskuteční nejrůznější testy horniny a postupu výroby. Budou provedeny mimo lokalitu, těžba zatím nezačne.

Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z diskutovaných témat před parlamentními volbami v roce 2017. Bývalá vláda vedená ČSSD tehdy krátce před volbami podepsala s EMH memorandum o těžbě. Předloni v březnu Česko memorandum vypovědělo, premiér Andrej Babiš (ANO) ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. Geomet má však v lokalitě přednostní právo k těžbě a v přípravě na těžbu u Cínovce pokračuje.

Pražský dopravní podnik dezinfikuje vozy metra látkou, která je ochrání na dva roky

Pražský dopravní podnik (DPP) začal čistit soupravy metra na trase B speciální látkou. Ta zlikviduje téměř všechny viry, bakterie, hub a plísně. Účinek je až dva roky. Postupně budou dezinfikovány také soupravy na trase A a C. Všech 146 souprav metra bude hotovo do poloviny dubna. ČTK to sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková. Ke změně technologie čištění přistoupil podnik kvůli delší účinnosti, než mají klasické prostředky. Účinnost bude DPP ověřovat vždy po šesti měsících v náhodně vybraných deseti tramvajích a stejném počtu autobusů a vozů metra. "Pokud dodavatel nedostojí svým deklaracím v účinnosti, budeme požadovat opakovanou dezinfekci vozů na jeho náklady," uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Dezinfekční přípravek je aerosol nanášený na stropy, bočnice, skla, dveře, sedačky, madla a podlahu. Ošetřit vnitřek jedné stometrové soupravy metra o pěti vozech zabere minimálně hodinu. Souprava musí být před užitím nové technologie vyčištěna běžným způsobem a musí být odstraněny graffiti. Po dezinfekci musí vozy minimálně dvě hodiny stát a odvětrávat.

V pražské zoo se narodilo slůně

V pražské zoologické zahradě se v pátek nad ránem narodilo slůně. Matkou je slonice indická Tamara a slůně je v pořádku. Ředitel zahrady Miroslav Bobek o tom informoval na twitteru. Zoologická zahrada v Troji v nejbližších dnech očekává ještě porod druhé březí slonice, Janity. Sloni jsou v pražské zoo chováni od roku 1933. Nyní jich návštěvníci mohou vidět sedm. Nejstarším členem stáda je samice Gulab, kterou zoo získala v roce 1966 a je druhým nejdéle žijícím zvířetem v trojské zoo. Zahrada má od března 2013 nový areál nazvaný Údolí slonů, který vyšel na 500 milionů korun. Je to největší komplex, který kdy některá z českých či slovenských zoo otevřela. Sloninec nabízí samostatné stáje i společné vnitřní prostory, které slonům i během zimy umožňují pohyb. Uvnitř mají sloni i vyhřívaný bazén.

O víkendu začíná letní čas, už příští rok ale může být zrušen

O tomto víkendu v noci na neděli čeká Čechy opět změna času na letní. V neděli v 02:00 se hodiny posunou na 03:00, takže lidé budou mít noc o hodinu kratší. Podle některých odborníků má střídání času negativní vliv na zdraví a psychiku lidí a neplní již svůj původní účel, tedy úsporu energií. Pravidelná změna času je zavedena třeba ve většině států Severní Ameriky i většině evropských zemí. Europoslanci ale loni odhlasovali plány na zrušení střídání standardního a letního času v zemích Evropské unie. Chtějí ale, aby členské státy EU svůj postup koordinovaly, aby se předešlo případnému narušení fungování jednotného trhu. Iniciativu, jejímž cílem bylo zrušení střídání času, spustila v roce 2017 skupina europoslanců v čele s tehdejším českým europoslancem Pavlem Svobodou (KDU-ČSL).

