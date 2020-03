Vláda se shodla na podpoře 15 tisíc měsíčně pro živnostníky omezené koronavirem

Vláda bude vyplácet osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které jsou postiženy nařízeními vlády, 15.000 korun měsíčně po dobu trvání opatření kvůli koronaviru. Po čtvrtečním jednání vlády to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). „Chceme po té sérii opatření vytvořit další podporu pro lidi, kteří se ocitli mnohdy ze dne na den bez příjmu,“ řekla Schillerová. "Vyplácet bychom měli po dobu omezení podnikání," dodala. Příspěvek by měla vyplácet finanční správa. "Odhad, kolik to bude stát, se dělá velmi těžce. Počet OSVČ je někde mezi 400.000 až půl milionem. Nedokážeme nyní odhadnout, kdo se přihlásí, ale hrubý odhad je přes sedm miliard korun měsíčně," uvedla ministryně. Zároveň chce připravit novelu zákona o spotřebitelském úvěru, který by měla pomoci podnikatelům například s odložením splátek. Zákony chce Schillerová předložit Sněmovně ve stavu legislativní nouze.

Stát již odpustil drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna. Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné nebudou muset v tomto období zálohy hradit.

Vláda uvolnila 3,3 miliardy na potravinovou soběstačnost Česka

Vláda uvolnila 3,3 miliardy korun na udržení potravinové soběstačnosti ČR pro rezort zemědělství. Po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Další peníze směřují do Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na pomoc podnikatelům v zemědělství s úvěry. Celkem tak bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) na oba programy vyčleněno 4,3 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy. Podpora v rámci PGRLF podle Havlíčka spočívá v odložení splátek úvěrů, uvolnění zástav, odkladu splátek jistiny u úvěrů a stanovení sazeb u dotovaných častí úroku úvěrů. "Tedy tento program je obdobný tomu pro průmyslové firmy, který uskutečňuje ČMZRB," uvedl Havlíček.

Ministerstvo zdravotnictví v novém opatření povolilo otevření některých provozoven

Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb se nově nebude vztahovat na zámečnictví, myčky aut nebo opravy a instalaci zařízení pro domácnost. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví, které aktualizovalo mimořádné opatření. Nové opatření začne platit od od pátku 27. března. Doteď měly výjimku třeba prodejny potravin, lékárny nebo drogerie. Ministerstvo zároveň nařídilo provozovatelům obchodů s potravinami, aby u vchodu bezplatně poskytovali zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce.

Ministerstvo zdravotnictví uvolnilo také režim pro hotely a penziony. Mohou poskytovat službu lidem, kteří požadují ubytování kvůli práci.

Česko nabídlo pomoc Španělsku a Itálii v boji proti koronaviru

Česko nabídlo Itálii a Španělsku dodávku ochranných obleků pro zdravotníky. Do každé země půjde 10 tisíc kusů. Na twitteru o tom informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). S velvyslanci obou zemí už jednal o způsobu, jak dar fyzicky předat. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) si to stát může dovolit, protože má aktuálně 250 tisíc ochranných obleků a další ještě přijdou. "Můžeme si to dovolit a oni je zoufale potřebují," poznamenal. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) naopak odmítl možnost, že by do Itálie vyrazili čeští vojenští lékaři. Zdůraznil, že jsou potřeba doma. Po Itálii je Španělsko aktuálně druhou nejzasaženější zemí v Evropě.

V Česku je několik týdnů nedostatek zdravotních ochranných pomůcek, například roušek či respirátorů. Zatím stát za nákupy v zahraničí vynaložil tři miliardy korun. Mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler ve středu uvedl, že vnitro celkem objednalo přes 70 milionů roušek, deset milionů respirátorů, 250.000 ochranných obleků nebo více než pět milionů rukavic. Dodáno bylo ke středě 14 milionů roušek, skoro čtyři miliony respirátorů, 120.000 obleků a 250.000 rukavic.

Česko zajistilo speciální let pro evakuaci svých občanů z Kanady

Stát zajistil speciální letadlo pro evakuaci Čechů z Kanady. Na Facebooku o tom informoval velvyslanec Bořek Lizec. Podle něj to bude jediný spoj z této země. Ambasáda proto vyzývá všechny zájemce, aby se co nejdřív přihlásili. Letadlo poletí v neděli odpoledne z Montrealu. Cestovat může kdokoliv, kdo nemá příznaky koronaviru.

Ministerstvo zahraničí v minulých dnech vypravilo evakuační lety pro Čechy z řady mimoevropských zemí. Ve středu například v Praze přistála letadla z Dominikánské republiky, Filipín nebo Vietnamu. Celkem se spolu s Čechy vrátili občané hned 11 národností. Čeští občané se naopak vracejí domů i za pomoci Německa a nejbližších dnech také Polska nebo Maďarska.

„Leteckými speciály MZV jsme domů pomohli už zhruba tisícovce Čechů a další jsou na cestě. Dalších zhruba 2 500 našich občanů využilo možnost evakuačních autobusů. Spolupráce s dalšími státy je pro nás klíčová v místech, kde máme menší skupiny Čechů, kteří žádají o návrat do vlasti. Jsem proto rád, že spouštíme unijní mechanismy,“ okomentoval návrat speciálu z Vietnamu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

ČNB snížila základní úrokovou sazbu na jedno procento

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek rozhodla o snížení základní úrokové sazby na jedno procento. Toto opatření má zmírnit dopady na ekonomiku způsobené epidemií koronaviru a ulehčit tak českým firmám, podnikatelům a domácnostem. Naposledy k takovému kroku banka přistoupila minulý týden v pondělí, a to o půl procentního bodu. Další opatření ke stabilizaci domácí ekonomiky budou následovat.

Dopravci: Nákladní dopravě hrozí zhroucení, firmy zvažují konec

Nákladní dopravě na silnici hrozí podle firem zhroucení, což může ovlivnit i zásobování země. Dopravci kvůli koronavirové krizi přišli o polovinu dosavadních zakázek, navíc se zpožďují platby zákazníků. Většina firem proto zvažuje vyhlášení insolvence a konec činnosti. Uvedlo to sdružení dopravců Česmad Bohemia. Následné oživení firem je pak podle nich kvůli stálým fixním nákladům nemožné. Tím navíc může být ohroženo zásobování země v současné krizi, protože jednotliví dopravci se nesoustředí na jeden druh přepravy. Dopravci nyní vyzvali stát k okamžitému přijetí kompenzačních opatření, například dotace či odklad některých plateb. "Autobusoví dopravci v příležitostné dopravě zaznamenali téměř stoprocentní pokles zakázek, po odstavení automobilového průmyslu hrozí bezprostřední zhroucení i nákladní dopravě," uvedlo sdružení.

Ministerstvo kultury chystá balík opatření proti dopadům koronaviru na kulturní organizace

Ministerstvo kultury připravuje balík Záchrana kultury, který má zmírnit dopady opatření proti koronaviru. Vládě by ho mohlo předložit příští týden, konkrétní opatření ještě upřesňuje. Příspěvkové organizace mají už teď desetimilionové ztráty, pro nezávislou kulturu můžou být podle resortu zákazy likvidační. Ministerstvo kultury neplánuje rušit nebo odsouvat plánované investiční akce.

Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují. Benzin je nejlevnější za téměř 4 roky

Benzin v Česku je nejlevnější za téměř za čtyři roky. Průměrná cena Naturalu 95 klesla na 28 korun a 83 haléřů. Dál zlevňuje taky nafta - na 28 korun a 60 haléřů. To je nejméně za posledních dva a půl roku. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která vývoj cen sleduje. Nejlevněji řidiči natankují u čerpacích stanic v Plzeňském kraji, naopak nejdražší je benzin v Praze a nafta na Vysočině. Ceny pohonných hmot klesají od poloviny ledna.

Mapování velkých šelem v Beskydech potvrdil výskyt vlků a rysů

Mapování velkých šelem v Beskydech potvrdil výskyt smečky vlků a několika rysů. Na stopy medvěda vlčí hlídky během únorového hledání nenarazily. Loni se přitom v Beskydech pohybovali dva. ČTK to řekla Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. "V CHKO Beskydy a v pohraničním slovenském území pohybuje přibližně 12 dospělých rysů, jedna vlčí smečka se vyskytuje v Javorníkách převážně na slovenské straně, v Moravskoslezských Beskydech byly nalezeny stopy dalších dvou zvířat. Na severu CHKO Beskydy pak stopy jednoho vlka," uvedla. Přítomnost medvědů nebyla potvrzena ani v CHKO Beskydy, ani v javornické části CHKO Kysuce. "Což však neznamená, že zde medvědi nežijí. Je pravděpodobné, že se v zimě zdržovali v nepřístupných horských lokalitách," míní.

Počasí na pátek

Polojasno, zpočátku i skoro jasno. Nejvyšší teploty 12 až 16 °C, na horách kolem 8 stupňů Celsia.