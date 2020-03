Česko mělo ve středu ráno 1497 potvrzených případů nákazy novým koronavirem

Česko mělo k dnešnímu ránu 1497 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, deset lidí se z nemoci COVID-19 vyléčilo a čtyři pacienti zemřeli. Během úterý přibylo 185 nových případů, což je druhý největší denní nárůst. Laboratoře ale v úterý také otestovaly zatím nejvíce lidí, téměř 3000. Celkem bylo testováno 22.600 lidí. Vyplývá to z aktualizovaných údajů ministerstva zdravotnictví na webu ke koronaviru. První tři případy onemocnění COVID-19 se v zemi objevily 1. března. Největší denní nárůst od vypuknutí epidemie zaznamenalo Česko ve čtvrtek 19. března, kdy přibylo 205 případů nákazy, v dalších dnech byly přírůstky nižší. Podle odborníků může být do konce března kolem 3000 nakažených a celkový počet případů může růst až k 15.000. Klíčové v nadcházejících týdnech podle odborníků i politiků bude, aby zdravotnictví zvládlo péči o nejohroženější pacienty v době největšího náporu epidemie, a vyhnulo se tak hrozivým scénářům v Itálii nebo Španělsku.

Armáda dočasně stáhla české vojáky z Iráku

Česká armáda dočasně stáhla vojáky z Iráku. Zdůvodnila to výrazným omezením operačních úkolů, bezpečnostními hrozbami, epidemií koronaviru a plánovanou restrukturalizací mise. Stažení se týká 30 vojáků. ČTK to oznámila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Česká armáda měla v Iráku výcvikovou jednotku chemického vojska a příslušníky působící v mezinárodních štábech. V zemi byl také výcvikový tým Vojenské policie. Vojáky zpět do ČR přepravil armádní speciál A-319, přistál na vojenském letišti v pražských Kbelích.

Sněmovna schválila zvýšení schodku letošního rozpočtu na 200 mld

Schválený schodek letošního rozpočtu se zvýší z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Ve stavu legislativní nouze o tom rozhodla Sněmovna. Příjmy rozpočtu tak proti původnímu plánu klesnou o 89,8 miliardy korun, naopak výdaje mají vzrůst o 70,2 miliardy korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun. Schodek chce vláda pokrýt hlavně vydáním státních dluhopisů. Rozpočet původně počítal s letošním růstem ekonomiky o 2,2 procenta. Nyní ministerstvo financí odhaduje, že ekonomika letos poklesne, a to o 5,1 procenta. Podle odhadů poradenské společnosti Deloitte by mohla česká ekonomika letos klesnout až o deset procent.

Sněmovna na návrh svého rozpočtového výboru přijala doprovodné usnesení. V něm vyzvala vládu, aby vytvořila rychlý program pro přímou finanční podporu osob samostatně výdělečně činných. "Výhodou České republiky je, že naše ekonomika, její veřejné rozpočty, ale i měnová politika se nachází v kondici, díky níž tuto situaci ustojíme. Jen velmi málo světových ekonomik má tak příznivé podmínky pro to vše zvládnout," prohlásila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Hlavní změnou u výdajů je navýšení vládní rozpočtové rezervy o 59,3 miliardy korun na operativní využití k řešení dopadů šíření koronaviru. Původně činila rezerva 4,9 miliardy korun. Ministryně řekla, že stát už ji vyčerpal na nákupy ochranných pomůcek pro boj s epidemií koronaviru.

Elektronická evidence tržeb se pozastaví na dobu vyhlášeného stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný podnikatel tak nebude muset evidovat své tržby a úřady tuto povinnost nebudou kontrolovat. Vládní návrh ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Tento krok souvisí s vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru. Pro zákon hlasovalo 96 z 98 přítomných poslanců. Ministerstvu financí jde o to, aby omezilo návštěvy finančních úřadů poplatníky, kteří si tam kvůli třetí a čtvrté fázi EET musí dojít vyzvednout účtenky nebo autentizační údaje, popsala před poslanci ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Upozornila, že navíc nastává doba, kdy většina poplatníků z první i druhé fáze musí vyměnit své dosavadní certifikáty a získat nové autentizace. Ministerstvo proto chce, aby si pro ně nemuseli chodit.

Stát zřejmě odpustí drobným podnikatelům minimální měsíční zálohy na sociální pojištění za půl roku od března do srpna. Zálohy nebudou muset hradit v tomto období vůbec, byť by byly vyšší. Odvody doplatí až při ročním zúčtování. Předpokládá to vládní návrh zákona, který zrychleně ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Opoziční ODS neprosadila rozšíření úlevy tak, aby platila až do prosince. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident Miloš Zeman. Zákon sníží příjmy z pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zhruba o 15,1 miliardy korun.

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné zřejmě nebudou muset hradit půl roku ani odvody na zdravotní pojištění. Odvody od března do srpna jim budou do výše minimální zálohy zcela odpuštěny.

Ošetřovné dostane kvůli zavření škol zřejmě širší okruh lidí

Stát zřejmě zaplatí ošetřovné rodičům dětí do 13 let věku, kteří s potomky zůstali doma v souvislosti s uzavřením škol kvůli koronavirové krizi. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu po celou dobu, co budou školy nepřístupné, a to i zpětně. Návrh zvláštního vládního zákona, který to předpokládá, schválila Sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze se dvěma změnami. Nyní se ošetřovné vyplácí nejvýše devět dní, přičemž děti nesmějí být starší deseti let. U samoživitelek a samoživitelů jsou podmínky mírnější. Stát ale podle předlohy uhradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, budou dostávat ve všech těchto případech nekrácený průměrný služební příjem.

Školy se v Česku uzavřely 11. března. Řada zaměstnanců, kteří zůstali s potomky doma, ošetřovné dostávala do minulého čtvrtka. Od té doby jsou zatím bez příjmu.

Evakuační lety do ČR přepravily 257 Čechů z Filipín či Hondurasu

V noci se do Česka vrátilo letadlem 88 Čechů, kteří kvůli opatřením proti koronaviru uvázli na Filipínách. Přiletělo také 169 Čechů z Hondurasu a Mexika. Na twitteru o tom informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), jehož úřad evakuační lety organizuje. Podle Petříčka Česko jako první ze zemí Evropské unie evakuovalo své občany z filipínského ostrova Cebu, další desítky lidí letadlo nabralo v Manile. Do Prahy přepravilo také 90 lidí z dalších evropských zemí, mimo jiné Rakušany a Slováky. Francouzská ambasáda na twitteru poděkovala za přepravu tří francouzských občanů, britský velvyslanec Nick Archer na stejné sociální síti poděkoval za dva přepravené Brity. Evakuační let z Latinské Ameriky přivezl 124 Čechů, kteří uvázli bez spojení na ostrově Roatán v Hondurasu. V Mexiku přibral podle mluvčí Zuzany Štíchové dalších 45 českých občanů, podle Petříčka šlo o seniory, rodiny s malými dětmi a nemocné. Tento let do Evropy přepravil 12 lidí z jiných evropských zemí, doplnila mluvčí. V Praze dnes přistávají také další letadla, která přepravují Čechy v nouzi domů. Společnost Smartwings, se kterou ministerstvo zahraničí spolupracuje, přiveze Čechy z Panamy, Kuby, Dominikánské republiky, Kostariky a Kolumbie. Podle mluvčí dopravce Vladimíry Dufkové bude o víkendu následovat let z Peru. "V případě Peru se jedná o 130 osob, které jsou v důsledku uzavření peruánských letišť a vzdušného prostoru uvězněni v Peru," řekl Petříček v České televizi (ČT).

Ruslan podruhé přivezl do Pardubic zdravotnický materiál z Číny

Na pardubickém letišti podruhé přistál velkokapacitní letoun Ruslan se zdravotnickým materiálem z Číny určeném pro zvládání epidemie koronaviru. Vykládku Ruslanu organizuje armáda, která má na místě asi stovku vojáků a dvacítku nákladních aut. Dnes rovněž přiletí z Hanoje zásilka 250.000 respirátorů letadlem vietnamské aerolinky Bamboo Airways. V Česku je několik týdnů nedostatek zdravotních ochranných pomůcek. Zatím stát za jejich nákup v zahraničí vynaložil tři miliardy korun. Další letadlo přistálo na letišti v Mošnově na Novojičínsku.

Ředitel: Učitelé zpočátku dávali hodně úkolů, teď se to lepší

Při zavádění výuky na dálku v uplynulých dnech bylo pro učitele asi nejobtížnější odhadnout množství a nastavit způsob komunikace s dětmi a rodiči. Řada učitelů zpočátku rodiny zavalila úkoly. Rodiče si pak stěžovali, že je toho moc. Nyní by se už situace měla zlepšovat. Vyučující dostali pokyny, aby výuku přizpůsobili možnostem rodin a ubrali na tlaku. ČTK to řekl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Sám proto například ve své škole sepsal pokyny, jak při výuce na dálku postupovat. Poslal je jak učitelům, tak i rodičům. Vyučující v nich vyzval například k tomu, aby rodiče do učení zapojovali co nejméně, aby netrvali na přesném dodržování termínů a děti neznámkovali.

Školy podle Černého k výuce na dálku dospívají postupně. Po 11. březnu, kdy kvůli šíření koronaviru začal platit zákaz přítomnosti žáků ve školách, podle něj některé pedagogické sbory nejdřív myslely, že budou mít prázdniny. Pak přišla fáze, kdy začaly dětem a rodičům nekoordinovaně posílat úkoly. Učitelé musí podle Černéo zohledňovat například to, že lidé mají doma různé technické vybavení. "Každý má mobil, skoro každý počítač, ale už všichni nemají třeba tiskárnu nebo ji nemá k dispozici dítě," popsal. Výuka by měla být zábavná a ne moc dlouhá. Na prvním stupni by s ní rychlejší děti neměly strávit víc než jednu hodinu a ty nejpomalejší maximálně tři hodiny, řekl. Učitelům na druhém stupni doporučil, aby dávali úkoly zábavné, krátké a nepovinné.

Sněmovna schválila posun termínů maturit a přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky na střední školy se zřejmě uskuteční nejdříve 14 dnů po otevření škol, které jsou uzavřeny kvůli pandemii. Maturity se mají konat o týden později, pokud se školy otevřou do 1. června. Mají být do konce školního roku. Maturity se podle předlohy mají uskutečnit do konce června. Pokud by se školy otevřely po 1. červnu, maturity by měl nahradit průměrný prospěch na vysvědčení z předposledního ročníku školy a z pololetního vysvědčení posledního ročníku školy.

Češi mohou dnes po poledni poděkovat lékařům či hasičům zpěvem

Lidé v celém Česku mají dnes po obědě možnost vyjádřit zpěvem poděkování a podporu lékařům, sestřičkám, lékárníkům, řidičům, hasičům a dalším profesím bojujícím proti šíření koronaviru. Připojit se mohou k České televizi a Českému rozhlasu, kde ve 12:30 po úvodním slovu Zdeňka Svěráka zazní píseň Není nutno. Organizátoři ze spolku Piána na ulici vyzývají, aby se lidé v domácnostech, obchodech, fungujících podnicích nebo na ulicích na chvíli zastavili, vzali do ruky hudební nástroj a společně zazpívali. "Lidé sedí ve svých obývácích, sledují zprávy o počtu mrtvých a nakažených. Chtěli bychom vykřesat vlnu jedné velké kolektivní energie, kdy v jeden moment bude třeba milion lidí zpívat jednu píseň. Pro radost, pro povzbuzení a pro ty tam venku, kteří se starají," uvedl za pořadatele Ondřej Kobza.

Inspirací pro akci s názvem Není nutno nezpívat! byly informace z Itálie o sousedech zpívajících z balkonů a Španělska, kde policisté na ulicích hráli na kytary pod balkony rodičů a dětí v karanténě. "Tak jsem si říkal, proč se ve svízelných dobách uchylujeme k písničkám. Jiné národy se posilují bojovým pokřikem, my Češi ve čtrnáctém století zpíváme, aby nás pánbůh ochránil, ve dvacátém, ať mír zůstává s touto krajinou. Pojďme tu tradici oživit," vyzval Zdeněk Svěrák. Není nutno je píseň ze stejnojmenného alba Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka z televizního pořadu Hodina zpěvu. Zlidověla především díky filmu Tři veteráni.

Marie Schmolková zachránila tisíce Židů a dalších uprchlíků

Marie Schmolková, která poházela z pražské židovské asimilované rodiny, zachránila před druhou světovou válkou tisíce Židů a dalších uprchlíků a i díky jejím neúnavným aktivitám přijel do Prahy Nicholas Winton. Po předčasné smrti manžela odjela do Palestiny a stala se sionistkou, před druhou světovou válkou zachránila tisíce životů, po okupaci Československa byla zatčena a vyslýchána gestapem. Nakonec odjela do Londýna, kde před 80 lety, 27. března 1940, zemřela v 46 letech téměř v zapomnění na infarkt. O jejím osudu se veřejnost začala dozvídat až v uplynulých letech.

Marie Schmolková po smrti svého otce převzala s matkou rodinný obchod s textilem. V roce 1923 se provdala za advokáta Leopolda Schmolku, vdovce a otce tří dospělých dětí, se kterými navázala Marie Schmolková krásný vztah. Po pěti letech manželství ale její manžel předčasně zemřel. Později se stala předsedkyní Národního koordinačního výboru pro uprchlíky. Klíčovou událostí bylo setkání s britskou profesorkou ekonomie Doreen Warrinerovou, představitelkou britského Výboru pro uprchlíky z Československa. Díky ní se seznámila s tehdy mladým Nicolasem Wintonem a společně i s dalšími spolupracovníky vytvořili síť, která v roce 1939 organizovala transporty lidí ohrožených nacistickým režimem do Británie. Po vpádu nacistů do Československa byla Schmolková zatčena gestapem a vyslýchána. Propuštěna byla podle historičky Anny Hájkové až zásluhou protestů protektorátních ministrů a její přítelkyně Františky Plamínkové, později popravené nacisty. Schmolková zemřela na infarkt v březnu 1940 ve svých 46 letech a na jejím pohřbu v Golders’ Green promluvil i Jan Masaryk, tehdejší ministr zahraničí londýnské exilové vlády.

Počasí

Jasno, odpoledne a večer v jihovýchodní polovině území polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C, v 1000 m na horách kolem -2 °C.

Česká republika má za sebou třetí mrazivé ráno v řadě. Nejnižší teploty byly opět na Šumavě, u Kvildy meteorologové naměřili 18,2 stupně Celsia. Na většině území se teploty pohybovaly od minus čtyř do minus osmi stupňů. On čtvrtka by se mělo oteplit.