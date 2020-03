V Česku se z nákazy koronavirem vyléčil osmý člověk, dva zemřeli

Potvrzených lidí s onemocněním Covid-19 se v úterý v Česku přiblížil číslu 1400. Testováno bylo téměř 20 tisíc lidí. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je teď k dispozici 45 odběrových míst a 51 potvrzených laboratoří. Kapacity budou stále narůstat. V úterý se z nákazy koronavirem vyléčil v Česku další pacient, v pořadí tak šlo o osmého. Pacient ležel na infekčním oddělení Nemocnice Prostějov. Jde o šedesátiletého muže, který byl hospitalizovaný celkem 10 dní a měl jen lehký průběh onemocnění. Z nemocnice ho už lékaři propustili domů. V Olomouckém kraji je to už druhý pacient vyléčený z onemocnění COVID-19. Prvním byl muž z Japonska, který infekční oddělení prostějovské nemocnice opustil v pondělí. Nejvíc nakažených je stále v Praze, nejméně pak v Libereckém kraji.

V Česku v úterý zemřel druhý pacient nakažený novým typem koronaviru. Muž narozený v roce 1975 byl hospitalizovaný v Havířově. Na twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pacient byl podle něj v pokročilém stádiu rakoviny, zemřel na selhání orgánů. První oběť koronaviru Česko oznámilo v neděli, byl to pětadevadesátiletý muž z Prahy.

Vláda rozšířila možnosti ČNB obchodovat, může to pomoci státu

Česká národní banka bude do budoucna zřejmě moci podpořit stát při vydávání dluhopisů. Bude totiž moci obchodovat s cennými papíry s delší splatností a s více institucemi na finančním trhu a nakupovat tak například státní dluhopisy. Počítá s tím novela zákona o ČNB, kterou schválila vláda. Sněmovna bude předlohu projednávat v obvyklém režimu, nikoli ve stavu vyhlášené legislativní nouze. Úvodní kolo debaty se tak uskuteční zřejmě na příští řádné sněmovní schůzi, jejíž zahájení je plánováno na polovinu dubna.

Vydáváním dluhopisů chce například ministerstvo financí uhradit letošní deficit státního rozpočtu. Vláda ho v pondělí zvýšila kvůli dopadům šíření koronaviru ze 40 na 200 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve upozornila na to, že situace Česka je v souvislosti s možností vydávat státní dluhopisy dobrá díky jednomu z nejnižších zadlužení v EU. Navíc letos Česko čeká podle ní nejnižší objem splátek předchozích dluhů od roku 2010, zhruba 200 miliard korun.

Asociace hotelů a restaurací: Kvůli mimořádným opatřením může cestovní ruch přijít o 142 miliard

Současná vládní omezení můžou připravit cestovní ruch o 142 miliard korun. Dojde k tomu pokud potrvají do konce dubna a uzavření hranic do konce května. Vyplývá to z modelových studií Asociace hotelů a restaurací ČR. Podle ní bude taky ohroženo víc než 170 tisíc zaměstnanců. Stát by měl proto poskytnout živnostníkům i firmám úlevy na daních, příspěvky na mzdy daňové prázdniny pro rozjezd cestovního ruchu, úhrady mezd a odvodů na zaměstnance. "Nejde pouze o překonání období platnosti současných krizových opatření, ale i následné období, kdy budou podnikatelé začínat od nuly a mnohdy i se ztrátami," uvedl prezident AHR Václav Stárek. Vláda v pondělí prodloužila zavedená opatření do 1. dubna. Uzavřené tak zůstávají restaurace, hotely nebo maloobchody. Omezený je stále i volný pohyb osob.

Kamionovým dopravcům ubývají zakázky, pětina propouští

Současná koronavirová krize dostává do velkých problémů kamionové dopravce. Některé firmy zaznamenaly pokles počtu zakázek až o 50 procent, problémy jsou také s platbami od zákazníků. Některé podniky proto začaly odstavovat část vozidel, pětina firem začala propouštět. ČTK to řekl mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Podle něj bude propad dále pokračovat, většina firem bude schopná financovat provoz bez pomoci státu už pouze pár týdnů. "Podle naší ankety z konce minulého týdne zaznamenali pokles zakázek všichni dopravci, více než polovina z nich zaznamenala pokles v rozmezí 11 až 50 procent. Je opodstatněný předpoklad i obecné očekávání mezi dopravci, že toto číslo se bude dále zvyšovat," uvedl Felix. Největší část rušených zakázek je z automobilového průmyslu, což je způsobeno zastaveních výroby velkých automobilek v ČR. Nákladní dopravci jsou klíčovým dodavatelem dílů a příslušenství pro všechny tuzemské značky.

Pražská nemocnice podává pacientovi remdesivir, vznikne schéma pro použití léku v Česku

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) potvrdil v úterý ráno na twitteru, že lék remdesivir, který může pomáhat proti nemoci COVID-19 způsobované novým koronavirem, dorazil do Česka a bude poskytnut Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde leží pacient s onemocněním COVID-19 ve velmi vážném stavu. Jde o muže, který je na speciálním přístroji, který okysličuje krev. Ředitel VFN David Feltl pak potvrdil, že pacientovi byl ihned podán. Lék mu může pomoct, ale nemusí. Nemocnice získala povolení použít experimentální lék od americké firmy Gilead. Ta ve spolupráci se zdravotníky vytvoří schéma, podle nějž se experimentální lék remdesivir v Česku dostane k nejpotřebnějším pacientům. Novinářům to řekl zástupce přednosty anesteziologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) Martin Balík. Do ČR se podle něj dostane možná pár desítek nebo pár stovek ampulí léku.

Remdesivir je antivirotikum, které před několika lety vyvinul tým vědců kalifornské firmy Gilead Sciences, v jehož čele stojí Čech Tomáš Cihlář, žák Antonína Holého, legendárního objevitele řady antivirotik. Původně měl lék sloužit pro léčbu nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu, epidemii se však podařilo zastavit a testy léku byly přerušeny.

Škoda Auto se podílí na výrobě respirátorů pomocí 3D tisku, denně vznikne 60 kusů

Automobilka Škoda Auto zahájila ve spolupráci s Institutem pro informatiku, robotiku a kybernetiku (CIIRC) ČVUT výrobu respirátorů. Vyrábí je pomocí 3D tisku, do hotových masek se následně pouze našroubuje filtr. Denně ve firmě vznikne asi 60 kusů, uvedla Škoda Auto na twitteru. České vysoké učení technické (ČVUT) zahájilo spolupráci s ministerstvem zdravotnictví ohledně dodávky nových respirátorů nejvyšší třídy do fakultních nemocnic. ČVUT uvedlo, že od příštího týdne může začít vyrábět až 10.000 kusů respirátorů nejvyšší třídy denně. Půjdou do fakultních nemocnic.

Pro přípravu respirátorů se využívá technologii 3D tisku MJF, která není příliš běžná. V Česku je jen několik vhodných tiskáren, po celém světě jich existuje zhruba tisíc. ČVUT tak minulé pondělí vyzvalo firmy a výzkumná centra, které je vlastní, ke spolupráci. Zaznamenalo velký ohlas a navázalo spolupráci s těmi nejdostupnějšími. Na výrobě masek prostřednictvím 3D tisku se podílí také společnost 3D Tech z Ondřejova u Prahy. Denně firma vytiskne asi 100 masek a potřebného příslušenství. "Dále vyrábíme těsnění a membrány odléváním silikonu do 3D tištěných forem. Spolu s tím vyrábíme také gumové uchycení respirátorů," řekl ČTK provozní ředitel Michal Vrbický.

Do zařízení v Bělé budou umisťováni pouze nově zadržení cizinci

Do záchytného zařízení v Bělé pod Bezdězem budou kvůli možné hrozbě nákazy novým typem koronaviru umisťováni všichni nově zajištění cizinci a žadatelé o mezinárodní ochranu. Uvedla to mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová. V Bělé bylo dosud umístěno 40 žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří se přestěhovali do zařízení v Kostelci nad Orlicí a v Havířově. Ve všech zařízeních jsou do odvolání zakázány návštěvy. Cizinci, kteří budou umístěni v Bělé, zůstanou pod dohledem pracovníků zdravotnického zařízení ministerstva vnitra a cizinecké policie, dokud nebude vyloučeno, že jsou nakaženi. "Dočasné zařízení je preventivního charakteru a neslouží nemocným cizincům, s ohledem na ochranu zaměstnanců v něm nebudou pracovat zaměstnanci Správy uprchlických zařízení," uvedla Dlubalová. V Bělé může být umístěno maximálně 65 lidí. "V zařízení v Kostelci bude po transferu cca 220 žadatelů o mezinárodní ochranu a jeho kapacita tak bude naplněna přibližně z 80 procent. V zařízení v Havířově bude nově přibližně 70 žadatelů o mezinárodní ochranu a jeho kapacita tak bude naplněna přibližně ze 70 procent," doplnil mluvčí vnitra Ondřej Krátoška.

Tomio Okamura uspěl u Ústavního soudu s žalobou kvůli přezdívce Pitomio

Ústavní soud vyhověl stížnosti předsedy SPD Tomia Okamury. Vedl spor s Czech News Center kvůli používání přezdívky Pitomio redakcí časopisu Reflex. Nakladatelství se muselo na webu omluvit za dva materiály, ale Okamura nevysoudil odškodnění. Ústavní soud řekl, že svoboda projevu nemá vést k tomu, aby byla jakákoliv osoba - včetně osob veřejně činných - v očích veřejnosti samoúčelně cíleně zesměšňována.

Česko rozezní píseň Není nutno, jako poděkování pro ty, kteří pomáhají ostatním

Ve středu 25. března půl hodiny po poledni mohou lidé poděkovat všem, kteří bojují s nákazou koronavirem v první linii - lékařům, sestřičkám, lékárníkům, řidičům, hasičům, novinářům a dalším. A to tím, že společně zazpívají skladbu Není nutno. V přímém přenosu ji odehrají Český rozhlas, Česká televize i obecní a městské rozhlasy. Písničce, kterou proslavil zejména film Tři veteráni, bude předcházet úvodní slovo dramatika a scenáristy Zdeňka Svěráka. “Tak jsem si říkal, proč se ve svízelných dobách uchylujeme k písničkám. Jiné národy se posilují bojovým pokřikem, my Češi ve čtrnáctém století zpíváme, aby nás pánbůh ochránil, ve dvacátém, ať mír zůstává s touto krajinou. Pojďme tu tradici oživit,” vyzývá Zdeněk Svěrák ke společnému zpěvu.

Organizátoři happinengu s názvem Není nutno nezpívat! se inspirovali například v Itálii nebo ve Španělsku, kde lidé zdravotníkům i ostatním profesím děkují obdobným způsobem.

Počasí na středu

Jasno, odpoledne a večer v jihovýchodní polovině území polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 4 až 8 °C, na horách kolem -2 stupňů Celsia.