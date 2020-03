Vláda schválila pozastavit EET na dobu nouze a další tři měsíce

Vláda jednomyslně schválila pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. ČTK to řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Návrh, který je třeba upravit zákonem, v úterý projedná Poslanecká sněmovna na mimořádném zasedání.Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno téměř 200.000 podnikatelů, kteří dosud evidovali 13,7 miliardy účtenek.

Vláda schválila další daňová opatření ministerstva financí na podporu firem kvůli dopadům šíření koronaviru, tzv. liberační balíček II. Jde například o prominutí červnové zálohy na daň z příjmů u fyzických i právnických osob. Firmy budou také moci umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně a MF plošně promine pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo úhradu daně. U prominutí zálohy na daň z příjmu to znamená, že červnová záloha, tedy druhá záloha u čtvrtletních plátců a první záloha u pololetních plátců, se nebude vůbec hradit.

Jeden pacient zemřel, během neděle přibylo 114 nových případů

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl na 1165. Během neděle přibylo 114 nových případů a první pacient s nemocí COVID-19 zemřel. Stalo se tak tři týdny od oznámení prvních případů nákazy novým koronavirem v Česku. Z nemoci se doposud vyléčilo šest pacientů, testováno bylo celkem 17.377 lidí. Vyplývá to z aktualizovaných dat ministerstva zdravotnictví na webu ke koronaviru. S nemocí COVID-19 zemřel v neděli večer pětadevadesátiletý senior v pražské Nemocnici na Bulovce. Trpěl řadou zdravotních problémů a měl kardiostimulátor. Důvodem úmrtí bylo celkové vyčerpání organismu, uvedl ošetřující lékař Infekční kliniky Nemocnice na Bulovce.

V nemocnicích se v neděli s nemocí COVID-14 léčilo více než 70 pacientů, na jednotkách intenzivní péče byla asi dvacítka nemocných a zhruba desítka pacientů potřebovala plicní ventilaci. Nemocnice pro něj od americké firmy Gilead získala povolení použít experimentální lék remdesivir, z USA ale ještě nedorazil. Společnost mezitím v neděli oznámila, že přestává "kvůli přílišné poptávce v posledních dnech" udělovat povolení k pokusné léčbě. Jedinou výjimku budou tvořit těhotné ženy a děti mladší 18 let.

Na infekčním oddělení Nemocnice Prostějov, které je jediné svého druhu v Olomouckém kraji, byla potvrzena nákaza u dalších čtyřech zdravotníků. Jde o personál, který přišel do kontaktu s lékařem, u něhož byl pozitivní test potvrzen o víkendu. Oddělení je posíleno a i nadále funguje, řekla ČTK mluvčí nemocnice Radka Miloševská. V Olomouckém kraji jde o již druhý případ potvrzené nákazy v nemocnici. Minulý víkend bylo onemocnění koronavirem potvrzeno u lékaře z urgentního příjmu Fakultní nemocnice v Olomouci.

Prymula: Pokud bude na konci března míň než 8500 nakažených, opatření uvolníme

Pokud na konci března bude méně než 8500 nakažených, bude podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly v Česku v dalších deseti dnech možné uvolňovat vyhlášená opatření. Řekl to v České televizi (ČT). Po Velikonocích chce také země podle náměstka spustit nový systém testování, do kterého se zapojí i armáda. Stejně jako vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) se Prymula domnívá, že vláda bude zřejmě muset upravovat pohyb lidí za prací do zahraničí. V Česku by se také mohl začít používat lék, který zkracuje dobu vylučování viru. Je stahovaný z lékáren, aby ho lidé nevykoupili, dodal Prymula. "Mám z některých regionů údaje, že i deset procent pendlerů je nakažených," řekl.

V době návratu Čechů z Itálie a Rakouska měla ČR na počátku března denní přírůstek nakažených přes 45 procent, což bylo horší než Itálie. "Teď bude část lidí, kteří budou ze zahraničí repatriováni, v karanténě na jednom místě, protože dochází k nedodržování karantény," uvedl Prymula. Podle něj může být cestování do zahraničí omezené i v příštím roce či dvou. Dovolená tak letos bude nejspíš v Česku, řekl Prymula.

Za šokující a nešťastné označují někteří opoziční politici vyjádření šéfa krizového štábu Romana Prymuly o tom, že kvůli epidemii koronaviru by mohlo být cestování do zahraničí omezeno až dva roky. Kritici vlády přitom znovu nastolili otázku, zda by měl být šéfem Ústředního krizového štábu úředník místo politika. "Zákaz cestování v současné kulminaci epidemie chápu, podporuji. Ale strašit teď dvěma lety, to už není a nesmí být rozhodnutí epidemiologa, byť váženého," uvedl na twitteru předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Pokud podle něj vláda má nějaká data, která by takový scénář naznačovala, ať je předloží. Stále ještě máme Parlament, poznamenal. Za velmi nešťastný považuje výrok předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. Není podle ní vhodný čas na pesimistické scénáře.

Více než 600 Čechů se vrátilo přes Německo speciálními autobusy

Více než 600 Čechů se kvůli koronaviru v posledních dnech vrátilo přes Německo do své vlasti speciálně vypravenými autobusy. ČTK a České televizi to v Berlíně řekl velvyslanec ČR v Německu Tomáš Podivínský. Zatímco dosud většina autobusů jezdila z Frankfurtu nad Mohanem, v neděli večer první dva se zhruba 70 lidmi vyrazily přímo od budovy české ambasády v německé metropoli. "Jsou to různé destinace, je to Bali, je to Honolulu, ale je to třeba i Kanada, Londýn, Paříž," vyjmenoval Podivínský některá místa, odkud se lidé přes Německo v době epidemie nemoci způsobené koronavirem vrací do Čech. V uplynulých dnech jich bylo vždy kolem 80 až 100.

"Cestujeme z Kuby. (O autobusovém spoji) jsme se dozvěděli z aplikace DROZD. Letenku jsme měli původně z Kuby do Moskvy a z Moskvy do Prahy. Aeroflot nám to zrušil a přerezervoval nám to sem do Berlína," řekl ČTK ke své cestě muž, který se představil jako Slávek. Stejně jako všichni ostatní ze 70 vracejících se Čechů měl na sobě roušku a před nástupem do autobusu, v němž byla sedadla pokrytá plastovou fólií, musel projít dezinfekcí rukou.

V pondělí ráno odjel z Česka do Itálie autobus, který veze 110.000 roušek jako dar náhradou za ochranné pomůcky, které byly minulý týden zabaveny v Lovosicích v Ústeckém kraji. Na palubě je i 43 italských občanů. Při cestě zpět autobus dopraví do vlasti české občany, kteří se ze země nemohli dostat. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Sto tisíc roušek bylo uloženo ve firemním skladu v průmyslové zóně v Lovosicích. Celníci tam objevili v úterý 680.000 roušek a 28.000 respirátorů. Následné šetření odhalilo, že část z nich byl darem Červeného kříže města Čching-tchien čínské provincie Če-ťiang čínským krajanům v Itálii.

Odborový šéf: Firmy by měly na dva týdny přerušit výrobu

Předseda nejsilnějšího odborového svazu KOVO Jaroslav Souček vyzval majitele a manažery firem, aby alespoň na dva týdny přerušili výrobu. Výjimku by podle něj měly mít podniky, jejichž produkce řeší stavy ohrožující život, uvedl v tiskovém prohlášení. Vláda podle něj má pomoci nechat zaměstnance doma a ve firmách, kde bude výroba pokračovat, zajistit ochranné prostředky, jako jsou roušky a dezinfekce. Podle prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého potřebuje ČR pravý opak, tedy aby závody, které budou mít odbyt, dále pracovaly. Nabádání firem, aby se vzdaly zisku pro ochranu zdraví a života zaměstnanců je podle něj nevkusně populistické a na hraně zdravého rozumu. O zastavení výroby by měli podle komory rozhodnout epidemiologové a vláda, nikoliv odbory.

Opatření vlády při podpoře ekonomiky a snaze udržet zaměstnanost jsou podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) kurzarbeit, náhrada mzdy pro uzavřené provozy, odpuštění pojistného u podnikatelů, balíček týkající se daní, rozšíření ošetřovného, bezúročné úvěry pod podnikatele a záruky za úvěry od komerčních bank. Ministryně také řekla, že plánuje na pondělním jednání vlády předložit změnu zákona o státním rozpočtu, který by letos měl podle ní mít místo 40 miliard schodek 200 miliard korun.

Havlíček: Firmy zavřené bez věcného důvodu náhradu mezd nedostanou

Stát proplatí část mzdy pracovníků jen firmám zavřeným kvůli propadu odbytu, chybějícímu materiálu nebo zaměstnancům v karanténě. Podniky, které kvůli šíření koronavirové nákazy uzavřely bez "objektivního důvodu", na náhradu nebudou mít nárok. V České televizi (ČT) to řekl ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Kabinet ve čtvrtek rozhodl o tom, že zaměstnavatelům proplatí náhrady mezd lidem v karanténě a 80 procent mzdy pracovníků zavřených provozů.

Firma uzavřená bez objektivního důvodu, že "chce mít v tuto chvíli pro všechny případy klid", podle Havlíčka náhradu mezd pro zaměstnance nedostane. "Tam pochopitelně nahrazovat nebudeme," řekl. Vláda podle něj naopak uvažuje o pobídce pro firmy, které jsou v provozu a platí zaměstnancům plné mzdy.

Ministerstvo zdravotnictví pošle do nemocnic respirátory z ČVUT

České vysoké učení technické (ČVUT) zahajuje spolupráci s ministerstvem zdravotnictví ohledně dodávky nových respirátorů nejvyšší třídy do fakultních nemocnic. ČVUT to uvedlo v tiskové zprávě v reakci na sdělení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), že od příštího týdne může začít vyrábět až 10.000 kusů respirátorů nejvyšší třídy denně. Půjdou do fakultních nemocnic, uvedl Vojtěch na twitteru. ČVUT vyrábí respirátory pomocí 3D technologie. Zatím jich vzniká menší množství, výzkumníci však připravují i postup pro budoucí hromadnou výrobu respirátorů.

"Odborníci z ČVUT vyvinuli respirátor na 3D tiskárně. Speciální filtr vydrží asi týden. Je to ještě vyšší ochrana než FFP3. Domluvili jsme se, že je začnou dodávat do fakultních nemocnic. Teď už jen ladíme detaily," uvedl ministr. Respirátory třídy FFP3 mají podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) používat lékaři při péči o nakažené novým typem koronaviru, ale třeba také zubní lékaři. Těm ale chybí.

První letadlo ČSA přepravilo z Číny jeden milion roušek

První letadlo ČSA přepravilo z Číny další ochranné prostředky pro zvládání epidemie koronaviru. Na letišti v Praze přistálo zhruba hodinu po půlnoci, přivezlo jeden milion roušek a další zdravotnický materiál. ČTK to sdělila mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Další letadlo Smartwings Group s potřebnými ochrannými pomůckami dorazí z Číny do Prahy v noci na úterý. Letadla ČSA, která mají být součástí zásobovacího mostu s Čínou, měla problémy se získáním přeletových povolení. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pátek na twitteru uvedl, že doteď jeho resort utratil za ochranné pomůcky 1,5 miliardy korun. Celkově by stát v příštích týdnech měl na nákup zdravotních prostředků vynaložit přes tři miliardy korun.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru uvedl, želetadlem do Česka dorazila první část daru skupin Energetický a průmyslový holding (EPH) a J&T, jehož celková hodnota činí 100 milionů korun. Už dříve nabídla skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera České republice darem 120 tun zdravotnických pomůcek. V Číně a ve Španělsku skrze společnost Home Credit nakoupila pomůcky taktéž v hodnotě 100 milionů korun - 1,8 milionu chirurgických masek, 1,7 milionu respirátorů N95 a testovací sady.

Hamáček: Rychlotesty fungují, musí se ale správně používat

Rychlotesty by se podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD měly používat až v době, kdy jsou v těle protilátky, nikoliv na prokázání nákazy v začátku nemoci. Vhodné jsou podle něj například při propouštění lidí z nařízené dvoutýdenní karantény. Řekl to na tiskové konferenci po jednání vlády v reakci na kritiku, že testy mají až osmdesátiprocentní chybovost. Testy podle manuálu Státního zdravotního ústavu odhalují protilátky zhruba tři dny po objevení příznaků. "Když jsme diskutovali o dovezení rychlotestů do České republiky, tak od začátku zaznívalo, že se musí používat způsobem, ke kterému byly určeny," řekl Hamáček. Když se testy nasadí správně, tak podle něj fungují dobře. "Pokud ho někdo nasadil na prvotní screening pacientů, tedy třídění, jestli někdo má nebo nemá virus z počátku nemoci, tak je logické, že to fungovat nemohlo," dodal.

Průzkum: Obavy Čechů z koronaviru rostou, strach jich má 74 pct.

S nárůstem počtu lidí nakažených novým typem koronaviru se zvětšují i obavy Čechů. Strach má 74 procent z nich. Bojí se jak o zdraví své a svých blízkých, tak o to, že přijdou o práci a dojdou jim peníze. Nejvíce se obávají toho, že budou virus sami šířit. Vyplývá to z průzkumu životního pojištění Mutumutu a společnosti EMA data mezi tisícovkou respondentů. Lidé aktuální situaci přizpůsobili své chování. Na 70 procent lidí uvedlo, že omezili své sociální kontakty na nutné minimum, 13 procent nenavštěvuje ani své příbuzné, návštěvy obchodů zcela omezila čtyři procenta oslovených.

Hrozící riziko nákazy a související opatření omezují také možnost lidí pracovat. Třetině lidí zcela znemožnilo práci, home office, tedy práci z domova aktuálně využívá pouze 11 procent oslovených. Češi už také začínají pociťovat negativní dopad na svou finanční situaci. Více než polovina lidí uvádí negativní vliv na svůj domácí rozpočet. Zároveň trpí pocitem nejistoty z toho, co bude dál. Dvě třetiny lidí se obávají o své rodinné finance, doplnil jednatel EMA data Jiří Paták. Třetina oslovených uvedla, že nemá žádný záložní plán, pokud by nadále nemohli pracovat a situace by pokračovala. Podobný počet lidí plánuje žít nějakou dobu z úspor, osm procent spoléhá na podporu od státu, ať už jde o ošetřovné na děti, nemocenskou nebo jinou kompenzaci.

Průzkum se zajímal též o to, jak Češi tráví čas doma. Nejvíce jich sleduje televizi a filmy a pečuje o děti a domácnost. Vedle vaření a pečení zmiňovali respondenti často také velký úklid nebo péči o zahradu a kutilství. Velká část se věnuje práci, další uváděli čtení, cvičení, meditaci nebo hraní počítačových her. Češi se věnují také ručním pracím, například šití roušek, část se učí novým dovednostem, například hře na hudební nástroj a část uvedla, že nově nabytý čas vyplňuje sexem.

Z domova kvůli opatřením proti šíření koronaviru aktuálně pracuje 35 procent zaměstnanců v Česku. Dvě pětiny z nich postrádají pravidelný kontakt s kolegy. Čtvrtina uvádí, že je při práci doma ruší děti a rodina, kvůli čemuž se nemohou dostatečně soustředit. Vyplývá to z průzkumu sázkové společnosti Sazka. Provedla ho společnost Instant Research v uplynulém týdnu, zapojilo se do něj 1090 respondentů ve věku 18 až 60 let.

MultiSport: Sportoviště v ČR mají rezervu v průměru na dva měsíce

Tuzemská sportoviště a relaxační centra mají finanční rezervu v průměru na dva měsíce. Některá však bez příjmů nepřežijí déle než 30 dní. Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru jsou všechna sportoviště od 13. března do odvolání uzavřena. Odhadované ztráty sektoru jsou minimálně pět milionů korun denně, mohou ale dosahovat až 20 milionů korun za den. Zhruba 10 procent oslovených provozovatelů uvažuje o bezúročné půjčce kryté státem, podle některých je však administrativa k jejímu získání komplikovaná a malé podnikatele odrazuje. V rozhovoru pro ČTK to řekl jednatel společnosti MultiSport Benefit, která spolupracuje s téměř 2000 sportovními a relaxačními zařízeními v ČR, Marián Škripecký.

Sektor podle Škripeckého stojí na malých a středních podnikatelích. "Typickým provozovatelem fitness, wellness, tenisového centra či bazénu je firma do deseti zaměstnanců. Hodiny aerobicu, pilates nebo třeba tai-chi pak většinou provozují jednotlivci na živnostenský list. Nejvíce jsou logicky ohroženi ti nejmenší, kteří nedokážou dlouhodobě kumulovat zisk, který by jim nyní poskytl potřebný finanční polštář," řekl. Problém ale podle něj mohou mít všichni, zvlášť pokud budou bez příjmů dva a více měsíců. Současný zákaz činnosti někteří malí podnikatelé museli řešit propuštěním zaměstnanců. Nejčastěji se však provozovatelé sportovišť snaží personálu najít náhradní práci při údržbě zařízení, někteří vyřizují administrativu z domova, jiní dostali neplacené volno nebo jim byla snížena mzda na 60 procent, uvedl Škripecký.

Odpůrci Mariánského sloupu v Praze chtějí odložit stavbu

Spolek pro zachování současné historické podoby Staroměstského náměstí v Praze žádá o pozastavení stavby repliky Mariánského sloupu a její odložení. Důvodem je podle členů spolku hrozící nákaza koronavirem a nerespektování vládních opatření kvůli koronavirové pandemii. Uvedla to místopředsedkyně spolku Lenka Veselá. Změnu doby záboru náměstí by musela schválit Technická správa komunikací (TSK). Podle pražského zastupitele Jana Wolfa (KDU-ČSL) pokračuje stavba podle plánu a k jejímu omezení není důvod. "Stavba je oficiálním staveništěm se stavebním povolením, tak jako stovky či tisíce jiných staveb v České republice. Současný stav koronavirového stavu neznamená, že by se pozastavily stavby," oznámil ČTK Wolf. Na stavbě jsou podle něj dodržována bezpečnostní opatření související s nouzovým stavem kvůli koronaviru, například nošení roušek.

Soutěž Pražského jara se letos ruší, o festivalu se rozhodne

Mezinárodní soutěž Pražského jara se letos s ohledem na opatření kvůli šíření koronaviru neuskuteční. O podobě festivalu Pražské jaro, který má začít 7. května, se rozhodne v následujících týdnech. ČTK o tom informoval mluvčí festivalu Pavel Trojan mladší. Hudební soutěže Pražské jaro, která byla letos vyhlášena v oborech fagot a klarinet, se mělo v květnu zúčastnit 98 mladých hudebníků z 23 zemí.

Počasí

Jasno až polojasno, přechodně místy až oblačno. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C.

Noc na pondělí byla v celém Česku mrazivá, teplota na Šumavě klesla místy pod minus 16 stupňů Celsia. Potvrdily se tak předpovědi meteorologů, kteří ochlazení očekávali. Mrazivé noci mají trvat až do pátku.