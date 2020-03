V Česku je již více než tisíc případů nákazy koronavirem

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku překročil tisícovou hranici, k dnešnímu ránu je nakažených 1047. První tři případy onemocnění COVID-19 se objevily před třemi týdny - v neděli 1. března. Během soboty přibylo 158 nových případů. Největší denní nárůst od vypuknutí epidemie zaznamenalo Česko ve čtvrtek, kdy přibylo 205 případů nákazy, v pátek počet nakažených stoupl o 124.

Nejvíce infikovaných je v Praze, následuje Středočeský kraj, nejméně případů hlásí Kraj Vysočina a Liberecký kraj. Mezi nakaženými převládají muži. Zhruba dvě třetiny nemocných se nakazily v Česku.

Evakuační letadla poletí pro Čechy do Pobaltí, Egypta, na Filipíny i do Vietnamu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vysílá další speciální letadla pro české občany, kteří kvůli restrikcím jednotlivých států uvízli v zahraničí.

V neděli 22. března 2020 tak odletí armádní speciál pro zhruba pět desítek českých a slovenských občanů, jež se kvůli uzavřeným polským hranicím nemohou dostat domů z Pobaltí. Tímto letem by se mělo v neděli vrátit do Prahy zhruba 25 českých a 25 slovenských občanů. MZV využilo kapacit Armády ČR, jejíž jednotky v Pobaltí působí v rámci mise NATO. Do Lotyšska odletí speciálem 25 občanů Lotyšska a Litvy.

Návrat krajanů z Egypta bude v úterý stejně jako další lety zprostředkován komerční společností. V zemi nadále zůstávají asi dvě stovky Čechů, kterým se nepodařilo opustit Egypt před uzavřením tamních letišť. Ve stejný den pak bude možná také evakuace zhruba dvou set Čechů z filipínského ostrova Cebu.

„Víme, že na Filipínách je ta situace velmi vážná. Platí tam zákaz vycházení, řada lidí musela opustit hotely. Bohužel dříve skutečně nebylo možné let vypravit, vyjednat povolení konkrétně na Filipíny trvalo skutečně několik dnů. Řešíme zároveň výjimky pro ty Čechy, kteří se nacházejí mimo Manilu a Cebu na jiných ostrovech, abychom je dostali k těmto dopravním uzlům,“ vysvětluje ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Ve středu je v plánu také speciální let z vietnamské metropole Hanoj pro zhruba dvě stovky Čechů. Vzhledem k volné kapacitě nabídne ČR desítky míst občanům dalších zemí EU. Do Česka by mělo letadlo přivézt také zdravotnický materiál.

Česká republika předá Itálii 100 tisíc zabavených roušek

Sto tisíc roušek pro Itálii zabavených minulý týden v Lovosicích pošle Česko do Itálie počátkem příštího týdne. ČTK to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Situaci dnes vysvětlí svému italskému protějšku dopisem. "Česká strana nezadržela věci záměrně," zdůraznil. Zátah byl podle něj veden proti organizované skupině, která pravděpodobně spáchala podvod.

Policie bude podle Petříčka dál pokračovat ve vyšetřování. "Věřím, že se jí podaří objasnit, jak je možné, že tyto věci se objevily nelegálně ve skladu v Lovosicích," uvedl ministr zahraničí.

Italský deník La Repubblica v sobotním článku naznačil, že čínským darem pro Itálii byly všechny ochranné pomůcky zabavené tento týden ve skladu v Lovosicích, nikoli jen jejich část. Deník hovoří o "nesmírně závažném případu nedostatku solidarity v rámci Evropské unie".

V českých nemocnicích je 74 lidí s COVID-19, na JIP je 19 z nich

V Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) hospitalizováno 74 lidí s nemocí COVID-19. Na jednotkách intenzivní péče je 19 z nich, na plicní ventilaci jedenáct a jeden muž ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) je na speciálním přístroji ECMO, který okysličuje krev. Ministr to dnes řekl v televizi Prima.

Zdravotníci podle náměstka ministra Romana Prymuly věnují obrovskou péči nakaženým ve vážném stavu. "Minulý týden jsem dostal informaci, že muž převezený do VFN selhává, že zřejmě zemře. Věnovali se mu s takovou péčí, že se stabilizoval," řekl Prymula. Nemocnice pro něj od americké firmy Gilead získala povolení použít experimentální lék remdesivir, ale zatím z USA nedorazil. Česko podle Prymuly požádá, aby firma povolila mít v tuzemsku nějakou zásobu, aby odpadlo čekání na transport.

Armáda nabízí psychologickou pomoc po telefonu

Psychologickou podporu a poradenství nabízejí armádní psychologové široké veřejnosti i příslušníkům resortu obrany a vojákům z povolání. Lidé mohou volat denně i o víkendech.

„Všem, kdo zatelefonují, jsme připraveni poradit, jak zvládat samotu i stres v tomto nelehkém období. Stres oslabuje imunitu a v tom chceme pomoci," říká plukovnice Helena Sováková z Agentury vojenského zdravotnictví, která s myšlenkou linky psychologické pomoci přišla.

Linka funguje od 7. hodiny ráno do půlnoci, sedm dní v týdnu. Plukovnice Sováková i její kolegové se budou na třech telefonech střídat ve dvou směnách. O hovorech bude vedena evidence týkající se počtu i témat hovoru. „Asi nejvíc teď lidi bude zajímat, jak společně zvládnout situaci, kdy je celá rodina v karanténě, jak si poradit s panikou, strachem. Poradíme, jak komunikovat s dětmi, co v karanténě udělat pro sebe a pro druhé či jak se zklidnit, když nemohu spát," říká Sováková.

Telefonní linka bude zatím v provozu měsíc, armáda počítá v případě potřeby s jejím prodloužením.

Letadlo ČSA dostalo po čtyřech dnech čekání v Rusku povolení k letu pro respirátory do Číny

Z Novosibirsku v neděli odletěl Airbus A319 Českých aerolinií, který v Šanghaji naloží další zdravotnický materiál. V Rusku čekal téměř čtyři dny, než získá povolení pro let do Číny. Boeing 737-900 Smartwings dál zůstává na zemi, zjistil web zdopravy.cz. Jaroslav Tvrdík, který se na organizaci leteckého mostu do Číny podílí, na dotaz webu zdopravy.cz vysvětlil, že to je kvůli nedostatku slotů na šanghajském letišti. Tvrdík dále prohlásil, že doprava malými letadly českých dopravců je cenově nevýhodná.

Schodek rozpočtu může dosáhnout 200 až 300 miliard

Na seriózní odhady vývoje ekonomiky v důsledku šíření koronaviru je brzy. Záleží i na tom, jak ekonomické dopady zvládnou jiné země. ČTK to na dotaz sdělil vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Hlavní ekonom firmy Deloitte David Marek dnes uvedl, že odhaduje letošní pokles české ekonomiky o deset procent. Podle bývalého ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) by v takovém případě schodek rozpočtu přesáhl 300 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) pokládá prognózu z dnešního pohledu za pesimistickou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek v ČT řekl, že schodek státního rozpočtu chce vláda kvůli dopadům nového koronaviru směřovat na 200 miliard korun. Ministryně Schillerová dnes doplnila, že na pondělním jednání vlády navrhne v novele zákona o státní rozpočtu zvýšit schodek rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun.

V Pardubicích a Praze přistála letadla s rouškami a respirátory z Číny

Na pardubickém letišti přistál krátce před půlnocí ze soboty na neděli ukrajinský letoun An-124 Ruslan se zdravotnickým materiálem na ochranu proti koronaviru. Z Číny dovezl mimo jiné dva miliony respirátorů nižších tříd a pět milionů roušek, které budou rozděleny mezi kraje a nemocnice řízené ministerstvem zdravotnictví. Zhruba o půl hodiny později dosedlo na letišti Václava Havla letadlo společnosti China Eastern se sedmi miliony roušek. Stejně jako velká část nákladu z letiště v Pardubicích budou převezeny do skladu v Opočínku na Pardubicku.

Z dodávky podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) dostane 2,3 milionu roušek ministerstvo zdravotnictví pro fakultní nemocnice. Ty bude rozvážet armáda ze skladu v Sedlčanech. "2,9 mil. jde krajům, a ty budou zásobovat krajské nemocnice a další zařízení," uvedl Hamáček krátce před přistáním letounu na twitteru. Na letištní ploše zopakoval, že náklad neobsahuje nejvyšší typ respirátorů FFP3, které jsou určeny pro zdravotníky přímo ošetřující pacienty s koronavirem.

Z brněnské lodi Moskva se stane buď Morava nebo Bratislava

O názvu lodi, která po renovaci vypluje po mnoha letech na hladinu Brněnské přehrady, mohou lidé rozhodovat až do konce dubna, rozhodli brněnští radní. Původně se mělo hlasovat do konce března, ale současná situace, kdy se kvůli nemoci COVID-19 prakticky zastavil společenský život a není možné hlasovat osobně, způsobila prodloužení ankety na webu www.brnoid.cz. Uvedl to v tiskové zprávě náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti).

Jde o loď, která poprvé vyplula v roce 1955 pod jménem Moskva poté, co ji postavili zaměstnanci brněnského dopravního podniku. Raritou je například motor z tramvaje, použila se i tramvajová okna. Po převratu v roce 1989 nesla jméno Dallas. Toto jméno už však mít nemůže, protože takto je pojmenovaná jedna z nových lodí v současné flotile.

Lidé mohou vybírat mezi původní Moskvou, dále mezi Moravou a Bratislavou. Morava byla jedna z prvních dvou lodí na přehradě, Bratislava by symbolizovala jedno z partnerských měst.

Zavřená pražská zoo natáčí videa se zvířaty

Pražská zoologická zahrada je sice od pátku 13. března pro návštěvníky kvůli epidemii koronaviru zavřená, život v areálu se ale nezastavil. V zahradě podle jejího ředitele Miroslava Bobka dál pracují hlavně ti, kdo mají na starost zvířata a nejnutnější provoz - kurátoři, chovatelé, veterinář, krmiváři či údržbáři. Zahrada se snaží, aby případná karanténa chovatelů neohrozila péči o nejnáročnější zvířata, například o slony, uvedl Bobek.

Život v zoo mohou nyní lidé sledovat alespoň na krátkých videích, které natáčejí chovatelé. Na speciálním kanále lze pozorovat například snídani sobů karelských nebo vidět, co dělá gorilí rodina.

Ostrava pomůže živnostníkům: posune splatnost nebo promine nájem

Pomoc drobným podnikatelům v souvislosti s dočasným zákazem obchodní činnosti připravují i na komunální úrovni. Například město Ostrava schválilo prodloužení splatnosti nájmu obchodních prostor v městském vlastnictví o 3 měsíce. Podnikatelé mohou také požádat o prominutí nájmu. Město dále připravuje dotační program na zmírnění ztrát. Dotace do výše 100 tisíc korun by se týkala menších podnikatelských subjektů s ročním obratem do 6 milionů korun.

Počasí

Předpověď na pondělí: Jasno až polojasno, přechodně místy až oblačno. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C. V Čechách mírný severovýchodní vítr 3 až 7 m/s, na Moravě a ve Slezsku čerstvý 5 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, večer zeslábne.