Už přes 900 nakažených koronavirem

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku aktuálně stoupl na 925. V nemocnicích v Praze a Brně leží několik pacientů ve velmi vážném stavu. Z nákazy se dosud vyléčilo pět lidí. Nejnovějším uzdraveným je muž z Děčínska. Jde o pacienta z první vlny nemocných. Otestováno bylo dosud necelých 14 tisíc lidí. Dosud největší denní nárůst zaznamenalo Česko ve čtvrtek, kdy přibylo 205 případů nákazy. Nejvíce infikovaných je v Praze a Středočeském kraji. V krajích pokračuje distribuce respirátorů, roušek a dalších ochranných pomůcek, které v pátek dorazily letadlem z Číny. Po stížnosti hejtmanů vláda změnila způsob distribuce ochranných pomůcek - ministerstvo zdravotnictví bude zásobovat pouze svoje nemocnice, ostatní distribuci zastřeší ministerstvo vnitra.

Pětina Čechů se kvůli pandemii Covid – 19 obává vážných finančních problémů

Téměř všichni Češi respektují zákaz nevycházet bez roušky, do práce stále dochází čtyřicet procent obyvatel země. Vyplývá to z bleskového průzkumu firmy Behavio, kterou zveřejnil iRozhlas. Z výzkumu také vyplynulo, že vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) má šedesátiprocentní a většina krizových opatření téměř devadesátiprocentní podporu. Téměř pětina Čechů šije roušky, tři čtvrtiny obyvatel země očekávají konec nouzového stavu do dvou měsíců. Čtyřicet procent Čechů nadále dochází do zaměstnání – nejčastěji lidé ve věku 45 až 54 let. Z domova na tzv. „Home office“ pracuje 18 procent populace. Nejčastěji jde o vysokoškoláky v Praze. Ze zjištění firmy Behavio dále vyplývá, že 15 procent Čechů je v současnosti doma a nemůže pracovat, další tři procenta uvádějí, že kvůli současné krizi přišli o práci.

Desetiprocentní pokles ekonomiky – odhad ekonoma Deloitte

Česká ekonomika by podle hlavního ekonoma poradenské společnosti Deloitte Davida Marka letos mohla klesnout o deset procent. Podle odhadů ekonoma, které zveřejnil na svém twitteru, lze očekávat, že propad budou doprovázet rychlý růst počtu nezaměstnaných, dvouciferný pokles vývozu, dovozu i průmyslové výroby, pokles inflace ke konci roku a propad veřejných financí do deficitu přes pět procent HDP. Odhadovaný scénář předpokládá dvouměsíční výrazné omezení ekonomické aktivity v řadě odvětví. Dalším klíčovým předpokladem je výrazná recese ve všech zemích, které jsou významnými obchodními partnery Česka, v reakci na ochromení ekonomiky koronavirem a preventivními opatřeními. Ještě na počátku roku ekonomové počítali letos s růstem ekonomiky o dvě procenta. V posledních dnech ovšem začali své předpovědi výrazně zhoršovat a všichni očekávají ekonomický propad. Prozatím se ale kvůli nedostatku dat neshodnou na jeho hloubce.

Ministr Petříček: Snažíme se pomoci Čechům v zahraničí, ale nejsme cestovka

V zahraničí i nadále zůstává kolem 25 tisíc Čechů. „Pomůžeme všem lidem, kteří jsou v zahraničí v nelehké situaci, ale nemůžeme být cestovka,“ napsal na Twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Na ministerstvo se obrací například lidé z Egypta, odkud se už po dřívějších výzvách vlády měli lidé vrátit. Stále tam však zůstává několik desítek lidí. Není jasné, zda jde o turisty, kteří tam přijeli s cestovními kancelářemi, nebo o individuální cestovatele. Na stránkách Ministerstva zahraničních věcí je aktuální seznam mimořádných autobusových spojů z evropských zemí, odkud se čeští občané nemohou dostat zpět do ČR. Během soboty jde o spoje z Vídně, Frankfurtu a Amsterodamu. V neděli vypraví MZV autobus z Berlína.

Do Prahy dorazilo 53.000 respirátorů

Zásilka pro Prahu bude rozdělená především mezi zdravotníky. Na twitteru to uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Jde o část dodávky ochranných pomůcek z Číny, kterou objednalo ministerstvo vnitra. Hlavní město také nakoupilo v souvislosti s šířením nákazy novým typem koronaviru dalších asi 3,5 milionu roušek a respirátorů za 123 milionů korun. "Jde o respirátory typu KN95, což by mělo být ekvivalentní N95 a FFP2," uvedl primátor. Původně mělo hlavní město dostat asi 64.000 respirátorů, ministerstvo zdravotnictví ale podle primátora část použije pro své nemocnice. Praha si na nedostatek pomůcek opakovaně stěžovala, čeká také na dodávku 15.000 respirátorů z dodávky, kterou centrálně objednal Plzeňský kraj.

Ke zlomu by mohlo dojít v první polovině dubna

Už týden platí mimořádná opatření, které mají v Česku snížit riziko nákazy novým koronavirem. „Důrazně bych doporučoval lidem, aby opatření opravdu důsledně dodržovali, pokud nechtějí katastrofický scénář jako v Itálii,“ řekl v rozhovoru pro server iRozhlas předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Cílem opatření je podle Prymuly zastavit růst pod 10 tisíci případů. Takový výsledek by byl velikým úspěchem.

Bohoslužby na internetu

Kostely stejně jako další zařízení zůstávají po dobu vyhlášení stavu nouze uzavřené. Věřící se tak mohou zúčastnit v době epidemie koronaviru bohoslužeb prostřednictvím internetu, rozhlasu či televize. Církev zároveň nabízí duchovní pomoc po telefonu či internetu. Přes telefon či videohovor ale nemohou věřící přistupovat ke zpovědi. Mimo jiné proto, že by hrozilo vyzrazení zpovědního tajemství

Školy se možná otevřou až v září

V rozhovoru pro DVTV to připustil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). S epidemií se bude Česko podle ministra vypořádávat měsíce. Adam Vojtěch zároveň uvedl, že možná ještě dojde ke zpřísnění současných opatření, úplný zákaz vycházení ale není na pořadu dne. Omezení zavedená vládou podle něj neskončí dříve než po Velikonocích.

Česko 19. nejšťastnější zemí světa

Vůbec nejšťastnější zemí světa je Finsko. Agentura OSN každoročně hodnotí země v šesti klíčových kategoriích, jako jsou příjem, svoboda, důvěra, střední délka života, sociální podpora a štědrost. Letos se navíc zaměřila na společenské, městské a životní prostředí. Česko si o příčku oproti předchozímu roku polepšilo a předběhlo například Belgii. I když se může zdát zvláštní zveřejňovat žebříček nejšťastnějších míst světa právě v době pandemie koronaviru, autoři tvrdí, že krizové situace naopak mohou ještě zvýšit pocity spokojenosti. "Světová pandemie představuje ohromný risk pro životní pohodu, zejména v oblasti zdraví a příjmů," uvedl ke zprávě Jeffrey Sachs z organizace Sustainable Development Solutions Network v rámci OSN.

Astronomické jaro přineslo ochlazení i sníh

V Česku došlo k citelnému ochlazení. Příští týden je třeba počítat s nočními mrazy. Noční teploty začnou od neděle klesat zhruba k minus šesti stupňům. Přes den rtuť teploměru vystoupí jen zhruba čtyři stupně nad nulu. Ve druhé polovině týdne se mírně oteplí, bude kolem deseti stupňů. Celkově bude období od 23. března do 19. dubna teplotně průměrné až podprůměrné, uvedli meteorologové v dlouhodobém výhledu počasí. Množství srážek nevybočí z průměrných hodnot typických pro toto období roku. Relativně nejteplejší by měl být poslední týden období, tedy od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly v průměru pohybovat kolem 13 stupňů. Ve vyšších polohách nasněžilo. I přes dobré podmínky je lyžování na českých horách v současnosti nemožné. Kvůli nákaze koronaviru jsou od minulého víkendu uzavřené všechny lyžařské areály v zemi. Neupravují se ani běžecké tratě a uzavřena je na horách i většina velkých parkovišť..