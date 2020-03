Prymula: V polovině dubna může být 15.000 nakažených koronavirem

V polovině dubna může být v ČR podle odhadů náměstka ministra zdravotnictví, epidemiologa Romana Prymuly, až 15.000 případů nákazy novým koronavirem. Nemocnice mají pro nejvážnější případy dohromady 800 lůžek, kapacity je možné navýšit až na 1500. Prymula, který je předsedou Ústředního krizového štábu, to řekl v České televizi. Deníku Právo řekl, že pokud budou lidé karanténu obcházet, přijde na řadu úplný zákaz vycházení. Země by v takovém případě byla na dva týdny "úplně umrtvena". Zřejmě by se naprosto omezil pohyb s výjimkou fungování kritické infrastruktury, elektrárny by musely fungovat dál. Doufá ale, že k tomu ČR nebude muset přikročit. Je také podle něj logické, že nynější lhůty řady omezení se budou prodlužovat, prodloužení nouzového stavu musí schválit Parlament.

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v ČR stoupl na 765. Ve čtvrtek přibylo 205 nakažených, jde o nejvyšší denní nárůst. Testů bylo 11.600.

Stát uhradí 80 pct mzdy v zavřených provozech a náhrady karantény

Výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v nařízené karanténě kvůli šíření koronaviru proplatí zaměstnavatelům stát. Uhradí také 80 procent výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které se musely uzavřít. Schválila to vláda. Po jejím jednání to na tiskové konferenci řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Opatření má zmírnit dopady koronavirové krize na firmy a instituce a bránit propouštění. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj v tiskovém prohlášení sdělil, že vláda mohla udělat víc, například zavést tzv. kurzarbeit či odpustit penále za neuhrazení odvodů za mzdy. Kurzarbeit je situace, kdy se zaměstnancům zkrátí pracovní doba, a ušlý příjem jim doplatí stát.

Zaměstnavatelé vyplácejí lidem v karanténě 60 procent základu výdělku. Výdaje by jim měl proplatit úřad práce. Podle ministryně je v Česku nyní 24.000 osob v karanténě. Pracovníci zavřených obchodů, restaurací a dalších provozů mají dostávat podle zákoníku práce svůj plný průměrný výdělek. Stát by z něj měl uhradit čtyři pětiny. Podle návrhu by měl proplatit dobu deseti dnů. Tak dlouho má zatím nařízení o uzavření platit. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bude vláda analyzovat různé formy pomoci.

Vláda vyčlenila na bezúročné půjčky podnikatelům 10 miliard korun. Pět miliard korun bude směřovat na bezúročné půjčky poskytované v rámci programu Covid přímo Českomoravskou záruční a rozvojovou (ČMZRB). Dalších pět miliard korun ČMZRB využije jako záruku na úvěry od komerčních bank a dotaci na úrokové sazby těchto úvěrů. To by mělo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) vytvořit až 40 miliard korun bezúročných půjček pro podnikatele. Bezúročný úvěr je možné využít například na úhradu mezd zaměstnanců, nákladů na energie, nájmu, k financování zásob, úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, k předfinancování pohledávek apod.

Vláda upravila dobu pro nákupy seniorů na čas od 07:00 do 09:00

Dvě hodiny vyhrazené pro nákupy seniorů v obchodech s potravinami či drogeriích nebudou nadále od 10:00 do 12:00, ale už mezi 07:00 a 09:00. Na zasedání o tom rozhodla vláda a upravila tak své středeční usnesení, informoval novináře ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nová verze opatření se naopak již po připomínkách lékárníků nebude vztahovat na lékárny. V jejich provozovnách omezení totiž není vhodné mimo jiné proto, že lidé do nich obvykle zamíří v závislosti na čase předchozí návštěvy u lékaře. Do obchodů mohou nově ve vymezenou dobu také držitelé průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnanci pečovatelských služeb. Opatření má bránit rizikovou skupinu seniorů před novým typem koronaviru.

Vojtěch řekl, že změna reaguje na diskusi s reprezentanty maloobchodu. "Upozornili nás, že ty původní hodiny nejsou úplně nejvhodnější z hlediska toho, jak tyto osoby jsou zvyklé nakupovat," uvedl. Nově stanovená doba podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy výrazně lépe potřebám seniorů vyhovuje. Zkušenost podle něj ukázala, že většina z nich přišla do obchodů před 10:00 a potkala se tam s mladšími zákazníky. Opatření nezakazuje nakupovat starším občanům mimo vymezenou dobu. Do obchodů by ale podle doporučení jindy chodit neměli, protože tím ohrožují sami sebe, uvedl ve středu šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Lůžka pro pacienty s COVID-19 musí vyhradit všechny nemocnice

Lůžka pro pacienty s nemocí COVID-19 musí podle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví vyčlenit všechny nemocnice akutní lůžkové péče. Musí pro ně mít i vyhrazený personál. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) připomněl, že vláda na to už vyčlenila Nemocnici na Homolce v Praze a Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, ale o pacienty budou muset pečovat i ostatní nemocnice. Premiér Andrej Babiš (ANO) původně řekl, že v těchto dvou nemocnicích může být dohromady 300 lůžek. Ukázalo se ale, že to zřejmě nebude možné, ozvaly se i samotné nemocnice. Vyhrazená lůžka tak budou vždy ve dvojicích nedalekých nemocnic.

Zákaz otců u porodu. Vláda zrušila výjimku

Vláda rozhodla o zrušení výjimky ze zákazu návštěv v nemocnicích, která umožňovala přítomnost otců u porodu. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s tím, že kabinet podpořil jeho středeční rozhodnutí výjimku zrušit. Návštěvy na lůžkových odděleních nemocnic a v domovech seniorů zakázal kabinet minulé pondělí. Konec výjimky podle Vojtěcha reaguje na připomínky od zdravotníků, kteří se obávali zavlečení nového typu koronaviru do nemocnic. "Reagujeme na vývoj epidemiologické situace, na vývoj z hlediska počtu nakažených, vývoj infekce jako takové," uvedl Vojtěch. Rozhodnutí vychází z podnětů zdravotníků, porodnic.

Řada nastávajících rodičů s tím nesouhlasí. Téměř 19.000 jich od středy podepsalo petici, která ministra vyzývá, aby zákaz zrušil. Vojtěchovo rozhodnutí ale potvrdil kabinet. ědecké poznatky zatím neprokázaly přenos nemoci COVID-19 z matky na plod, dodal Vojtěch. "Ale nákaza se může zanést do porodnice a mohou být nakaženi případně zdravotníci, lékaři či sestry," uvedl.

Poslanci se sejdou k ošetřovnému v úterý

Sněmovna bude schvalovat vládní předlohu o ošetřovném v úterý od 11:00. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) už vyhlásil podle sněmovního webu stav legislativní nouze. Ze webu vyplývá, že se bude konat jen druhé čtení, v němž mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy, a závěrečné schvalování. Stát bude moci díky předloze doplatit ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Uhradí ho také lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, budou dostávat ve všech těchto případech nekrácený průměrný služební příjem.

Ošetřovné se nyní vyplácí devět dnů na děti do deseti let, samoživitelkám a samoživitelům pak až 16 dnů na školáky do 16 let. Na dávku z nemocenského pojištění mají nárok podle nynějšího zákona jen zaměstnanci, činí 60 procent vyměřovacího základu. Nový zákon má platit zpětně po celou dobu uzavření škol. Rodiny, které ošetřovné už čerpají a po devíti dnech jim skončí, nebudou muset posílat novou žádost. Rodiče starších školáků mohou získat podporu zpětně, když o ni požádají přes svého zaměstnavatele a splní podmínky. Doplacené ošetřovné by mohlo získat zhruba 190.000 lidí. Rozpočtové náklady by měly činit 2,7 miliardy korun za první měsíc.

Babiš: Plaga chce zákonem posunout maturity, až se otevřou školy

Ministr školství Robert Plaga (ANO) předloží zákon, kterým bude chtít posunout termín maturit na dobu, kdy se znovu otevřou školy. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli šíření koronaviru jsou nyní uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. K maturitám se podle statistik Cermatu přihlásilo 79.972 středoškoláků, k přijímacím zkouškám na maturitní obory 94.956 dětí. Ve středu ministerstvo školství nařídilo, že základní školy budou muset v dubnu zapsat předškoláky do prvních tříd bez přítomnosti dětí.

Sklárna Moser v reakci na dopady nákazy propustila 50 zaměstnanců

Světoznámá sklárna Moser musela kvůli dopadům krize způsobené koronavirem propustit padesátku ze svých zhruba 300 zaměstnanců. Omezená je i výroba a část zaměstnanců zůstává doma. ČTK to sdělil mediální zástupce firmy Tomáš Hečko. Všichni pracovníci, jejichž přítomnost v areálu podniku není nezbytná, jsou doma. Společnost také uzavřela provoz huti. Při ručním foukání skla není možné s ohledem na tradiční pracovní postupy udržet takovou úroveň hygieny, která je v současné situaci nezbytná.

V Česku loni přibylo nejvíc obyvatel za posledních 11 let

Počet obyvatel České republiky loni vzrostl nejvíce za posledních 11 let, a to o 44.139 na 10,693.939 lidí. Počet zemřelých mírně převyšoval počet narozených. Veškerý přírůstek tak zajistila migrace ze zahraničí. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V roce 2019 uzavřeli obyvatelé České republiky 54.870 manželství, o 400 více než v roce 2018. Počet sňatků rostl již šestým rokem v řadě a dosáhl druhého nejvyššího počtu od roku 2001.

Počet obyvatel Prahy se loni zvýšil o 15.600 na 1,324 milionu. Většina nových obyvatel se přistěhovala. Více lidí se ale i narodilo, než zemřelo. Hlavní město zůstává druhým nejlidnatějším regionem České republiky po Středočeském kraji, kde na konci loňského roku žilo 1,385 milionu lidí. Přes milion obyvatel mají ještě Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.

