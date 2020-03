Počet nakažených koronavirem v Česku překročil 630

V Česku bylo ve čtvrtek odpoledne 631 případů nákazy koronavirem, oznámilo to ministerstvo zdravotnictví. Podle středečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je pět nemocných ve vážném stavu. Prvního pacienta s nemocí COVID-19 ve velmi vážném stavu přijala ve čtvrtek Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Devětapadesátiletý muž je napojený na plicní ventilátor. Nemocnici vyčlenil stát spolu s pražskou Nemocnicí na Homolce pro pacienty v nejtěžších stavech s nákazou koronavirem.

V Česku platí od čtvrteční půlnoci v souvislosti s bojem proti šíření nového koronaviru zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst. Od čtvrtka je také v prodejnách potravin nebo lékárnách doba mezi 10:00 a 12:00 vyhrazena pro lidi starší 65 let.

Nejvíce nakažených zůstává v Praze, následují Středočeský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Nejnižší počet infikovaných je nadále v Libereckém kraji s aktuálním počtem šesti pacientů. V zahraničí se nakazilo 44 procent pacientů, zbytek v Česku. Ze zahraničí si lidé nákazu "přivezli" zejména z Itálie, pak z Rakouska, Německa a USA.

Největší části nemocných je mezi 25 a 34 roky, podle středečních večerních údajů tvořili skoro pětinu nakažených. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za nejohroženější skupinu, je mezi infikovanými téměř 17 procent.

Automobilka Hyundai v Nošovicích zastaví na 14 dní výrobu

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku přeruší od pondělí na dva týdny výrobu. Zaměstnanci zůstanou doma, dostávat budou 70 procent průměrného výdělku. Informoval o tom mluvčí společnosti Pavel Barvík. Hlavním důvodem je šířící se onemocnění Covid-19 a také uzavření hranic v Evropě. To způsobilo logistické problémy pro dodavatele a zaměstnance. Poptávka po autech navíc klesá. Výrobu by automobilka měla obnovit v pondělí 6. dubna.

Odbory: Pokud koronavirová krize potrvá čtvrt roku, HDP klesne o 5 až 8 procent

Odbory odhadují, že pokud koronavirová krize potrvá čtvrt roku, propadne se český hrubý domácí produkt o pět až osm procent. O práci by mohlo přijít 400.000 až 450.000 lidí. Na tiskové konferenci Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) to řekl předák centrály Josef Středula. Odbory požadují po vládě rychlá opatření na podporu zaměstnanců, firem a živnostníků, aby se ekonomika udržela v chodu. "Krize již nastala. Pokud někdo hovoří o udržení výroby, tak je to iluze. Jestliže někdo teď hovoří o rozpočtové odpovědnosti, tak žije v jiném století," uvedl Středula. Dodal, že Dánsko, Německo, Rakousko či USA počítají s masivní podporou svého hospodářství. "Při přepočtu amerických výdajů (na české podmínky) by přímé vládní investice měly činit minimálně 300 miliard korun," podotkl Středula. Zamýšlenou přímou vládní podporu sto miliard, o které se zmínil ve středu premiér Andrej Babiš (ANO), označil za nedostatečnou.

Středula také uvedl, že odbory požadují po státu náhrady výdělků pro lidi, kteří se nemohou dostat do práce do uzavřených oblastí kvůli koronaviru. Odboráři navrhují, aby tito pracovníci dostávali od státu minimálně tolik jako zaměstnanci v nařízené karanténě Ministerstvo práce na řešení problému pracuje.

Duchovní a psychologickou pomoc nabízí církev, psychologové i studenti

Duchovní, psychologickou a terapeutickou pomoc se zvládáním náročné situace, kterou ve společnosti způsobilo šíření koronaviru, nabízí církev, psychologové, terapeuti i studenti. Jednotlivci i skupiny své služby chtějí poskytovat proto, že krizové linky jsou přehlcené dotazy týkajícími se hlavně ochrany zdraví a zajištění materiálních potřeb. Karanténa má ale také dopady na psychiku lidí a strach a úzkost z nejistoty se šíří rychleji než nákaza. Například Česká biskupská konference nabízí věřícím duchovní pomoc na telefonu po celé České republice. Na kněze, kteří se dali k dispozici na výzvu biskupů a jsou ochotni vykonávat tuto službu, se mohou obrátit všichni, kteří v době pandemie potřebují podporu nebo povzbuzení. Platforma Terap.io nabízí online psychoterapii zdarma. Klient se s terapeutem může spojit přes video, audio, či chat. Aktuálně nabízí třicetiminutová sezení zdarma všem, kteří potřebují akutní psychologickou pomoc v tíživé situaci spojené s koronavirem Covid19. Další psychologové se sdružují na webu delamcomuzu.cz.

Lidé vykupují léky s paracetamolem, poptávka po Paralenu vzrostla trojnásobně

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyzval lidi, aby zbytečně nehromadili léky s obsahem paracetamolu, kterých je aktuálně na českém trhu nedostatek. Poptávka po paracetamolu - účinné látce proti bolesti a horečkám - v Česku totiž v posledních týdnech kvůli šíření koronaviru prudce vzrostla. Například nejprodávanějšího léčivého přípravku z této skupiny, Paralenu, se během jednoho týdnu prodalo přes 300 tisíc balení. To je podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv běžně měsíční poptávka. Ústav a ministerstvo zdravotnictví proto komunikují s výrobci a držiteli licencí o dalších dodávkách. Naopak léků s ibuprofenem jako je Ibalgin je u distributorů v různých formách zatím dostatek.

Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran už dříve uvedl, že užívání některých léků typu ibuprofen může zhoršit průběh nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový koronavirus. Světová zdravotnická organizace v úterý informovala, že záležitost zkoumají experti, zároveň ovšem doporučila, aby se lidé bez konzultace s lékařem ibuprofenu zatím raději vyhnuli. "V současné době neexistují žádné vědecky doložené důkazy, že by ibuprofen zhoršoval průběh infekce COVID-19," reagoval však ve středu SÚKL. Také český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) následně řekl televizi Nova, že doporučení Světové zdravotnické organizace potvrdit nemůže.

Prezident Miloš Zeman udělil milost dvěma mužům

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek udělil dvě milosti. Trest prominul muži, který poskytnutím první pomoci zachránil život další osobě, a vězni se závažným onemocněním srdce. Oba byli odsouzeni k nepodmíněným trestům, první za zanedbání povinné výživy, druhý za maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky. Informoval o tom ve čtvrtek mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Oba podněty prezidentovi předložila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Prezident Miloš Zeman dohromady udělil 14 milostí. Už před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů. Nynější první případ omilostněného muže podle Ovčáčka do této kategorie nespadá. Zeman podle něj milost udělil muži, "který bez zaváhání poskytl první pomoc a zachránil tak život další osobě". Nejkontroverznější Zemanovou milostí zůstává omilostnění doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka.

Policie zadržela muže, který kvůli opatřením proti koronaviru vyhrožoval pražskému primátorovi

Pražští policisté zadrželi muže, který vyhrožoval primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti) kvůli zavedeným opatřením proti šíření koronaviru. Obvinili ho z trestného činu vydírání. ČTK to řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Hřib nařízením v uplynulých dnech mimo jiné zakázal vstup do MHD, obchodů či veřejných budov bez zakrytí úst a nosu. Uzavřeny jsou budovy magistrátu na Mariánském a Kafkově náměstí a omezen provoz ve Škodově paláci. "Ve středu dopoledne jsme přijali oznámení, že někdo po telefonu vyhrožoval primátorovi hlavního města Prahy v souvislosti s opatřeními ohledně nouzového stavu," uvedl Daněk. Případem se začali zabývat kriminalisté prvního policejního obvodu, kteří během krátké doby volajícího identifikovali a zadrželi. "Muži bylo v rámci zkráceného přípravného řízení sděleno podezření ze spáchání trestného činu vydírání, za což v případě odsouzení hrozí až čtyřletý pobyt za mřížemi," uvedl Daněk.

Armáda kvůli koronaviru zkrátí přípravu nových vojáků

Armáda kvůli šíření nákazy novým typem koronaviru zkrátí kurz základní přípravy, kterým musí projít všichni armádní nováčci. Místo dosavadního tříměsíčního kurzu bude jarní výcvik zkrácen na polovinu. Měl by být ale intenzivnější, uvedla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. V dubnu by do kurzu mělo nastoupit 500 nováčků. "Tyto vojáky potřebujeme a oni s námi počítají," vysvětlil přijatá opatření a nezrušení kurzu náčelník generálního štábu Aleš Opata. Výcvik začne od 1. dubna, podle Dvořákové kvůli nebezpečí šíření koronaviru se bude příprava konat za mimořádných hygienických opatření. Před nástupem bude všem nováčkům zkontrolován zdravotní stav. "Pět set lidí se rozdělí do skupin po dvaceti, ke každé skupině budou přiřazeni dva instruktoři, kteří se vymění po čtrnácti dnech a půjdou preventivně do karantény," uvedla Dvořáková.

V uzavřených obcích na Olomoucku pomáhá policistům armáda

V uzavřené oblasti okolo obcí Litovel a Uničov v Olomouckém kraji policii pomáhá také armáda. Zhruba 80 vojenských policistů je na místě už od středy, hlídají rizikovou oblast i odběrová místa. Armádní zdravotníci mají v uzavřených obcích mobilní ambulance, které obyvatelům zajistí péči jako praktičtí lékaři. Armádní zdravotníci lidem vystaví podle stanovené diagnózy recepty a ošetří jim i drobná zranění. Vojenští odborníci jsou připraveni poskytnout občanům i psychologickou pomoc.

Z Prahy odpoledne vyjel první vlak na Ukrajinu s jejími občany

Z Prahy ve čtvrtek odpoledne vyjel mimořádný vlak na Ukrajinu, který tam přepraví její občany pracující v Česku. Další vlak by měl jet v sobotu. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Ukrajinci patří k nejpočetnějším skupinám cizinců v ČR, podle statistik jich v tuzemsku pracuje přes 120.000. Vlaky vypravují České dráhy ve spolupráci s polskou společností PKP Intercity. Souprava by měla pokračovat až do polské Přemyšle nedaleko polsko-ukrajinských hranic. Tam by měl na tento speciální vlak navazovat přípoj, který bude pokračovat na Ukrajinu. Souprava se po výstupu cestujících dezinfikuje a následně vrátí prázdná do Česka.

Mezinárodní osobní doprava vlaků i autobusů je od soboty zakázána. Vláda tím chce zamezit dalšímu šíření koronaviru. Možnost přepravy ukrajinských občanů ze země mezinárodními vlaky umožňuje výjimka, která platí od středy.

Expedice Tatra kolem světa pokračuje, kvůli koronaviru ale mění trasu

Členové expedice Tatra kolem světa 2 pokračují i přes současnou pandemii koronaviru ve své cestě, na kterou vyrazili zhruba před měsícem z Prahy. Kvůli šíření nákazy museli ale změnit trasu. Posádka projela Balkán a Turecko až ke gruzínské hranici, která ale byla pro cizince už uzavřena. Cestovatelé se proto obrátili a vyrazili do centrálního Turecka, chtějí navštívit město Kars a dál jet směrem na západ. Za tým Tatry to ČTK sdělila Kateřina Božková.

Expedice se vydala na cestu kolem světa 22. února od pražského Rudolfina a jejímu odjezdu přihlížely stovky lidí. Členové posádky mají v plánu ujet za tři roky zhruba 270.000 kilometrů přes 69 zemí pěti kontinentů. Expedice chce navázat na výpravu Tatra kolem světa z konce 80. let minulého století. Jedním z hlavních cílů je podobně jako tehdy šířit dobré jméno Česka a českých výrobků ve světě.

Meteorologové vybízejí otužilce ke koupání v přírodě

V Česku panují slunečné a na březen nezvykle teplé dny, které vydrží do pátku. Maximální teploty se pohybují mezi 14 až 18 stupni, ojediněle mohou vystoupat až k 19 stupňům. Meteorologové proto vybízejí otužilce ke koupání v přírodě. Menší a mělčí rybníky mají teplotu vody kolem sedmi stupňů Celsia, některé i víc, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Voda podle meteorologů sice není nejteplejší, ale výhodou je, že v ní zatím neplave moc lidí. "Za současné situace jsou zavřené kryté bazény, ale zatím jsou povolené vycházky do přírody. A v tuto roční dobu je ještě šance si zaplavat v přírodních jezerech, rybnících a přehradách a přitom udržet potřebný čtyřmetrový nebo větší odstup od ostatních koupajících se lidí," uvedli meteorologové.

Česká basketbalová federace ukončila mužskou ligu

Kvůli šíření koronaviru končí další česká soutěž. Basketbalová federace rozhodla o uzavření mužské ligy, doporučily jí to samy kluby. V ženské lize, která byla zrušená už minulý týden, dostaly titul basketbalistky USK, které ovládly základní část. Mezi muži ale jasno není, o konečném pořadí soutěže federace teprve bude rozhodovat. Asociace ligových klubů navrhla, aby suverén sezóny Nymburk titul nezískal, ale i tak se dostal do příští sezóny evropských pohárů. Kromě mistra bude basketbalová federace řešit i obsazení baráže, ale až po skončení nouzového stavu.

Počasí na pátek

Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, na jihu a jihozápadě zejména zpočátku až skoro jasno a ráno ojediněle mlhy. Během dne od severu přibývání oblačnosti a místy občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Později na severu ve vyšších polohách sněžení. Nejvyšší teploty 15 až 19 °C, na severozápadě a severu kolem 13 °C, na horách kolem 9 °C, na Šumavě kolem 12 stupňů Celsia.