Na kbelské letiště přistálo letadlo s rychlotesty na koronavirus

Na vojenském letišti Praha-Kbely přistál vojenský speciál, na palubě měl 150.000 rychlotestů na nový typ koronaviru. Přivezl je z čínského Šen-čenu. Určeny budou mimo jiné pro obyvatele míst, které byly kvůli nákaze koronavirem uzavřena, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Další budou určeny pro testování policistů, vojáků či hasičů nebo pro velké nemocnice. Česko chce z Číny v příštích dnech dopravit i další zdravotnický materiál, především respirátory, roušky či ochranné obleky.Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by v neděli mělo být do Česka velkokapacitním ukrajinským letadlem přepraveno 30 milionů roušek. Určeny budou i pro obyvatelstvo. Podle Hamáčka ve chvíli, kdy budou rozdány, začne platit povinnost roušky nosit. Další zdravotnický materiál by měli přepravit soukromá letadla. Vojtěch v úterý podepsal příslušnou smlouvu se Smartwings a Czech Airlines. Hamáček novinářům řekl, že by již měla být vyřízena veškerá potřebná povolení.

Podle ministra Vojtěcha jsou výsledky rychlotestů k dispozici za zhruba 20 až 25 minut, zatímco dosud používané testování výsledky přináší až asi po šesti hodinách. Výrazně by se tak podle něj měl zvýšit počet otestovaných lidí. Za 100.000 testů ministerstvo zdravotnictví zaplatilo asi 14 milionů korun, dalších 50.000 testů zaplatilo ministerstvo vnitra. Dopravu zajistilo ministerstvo obrany.

EU uzavře své vnější hranice, shodli se prezidenti a premiéři

Na uzavření vnějších hranic Evropské unie na 30 dní se shodli premiéři a prezidenti členských zemí EU. Oznámil to předseda Evropské rady Charles Michel po téměř tři hodiny trvající videokonferenci s unijními lídry věnované epidemii nového typu koronaviru. Šéfové států a vlád se podle něj rovněž dohodli, že jejich země zajistí plynulou přepravu léků a potravin přes vnitřní hranice zemí unie. Političtí vůdci 27 zemí podpořili návrh komise, podle něhož budou moci po dobu 30 dnů cestovat lidé přes vnější hranice EU jen v nejnutnějších případech. Výjimku budou mít například lékaři, výzkumní pracovníci či diplomaté. Lídři rovněž souhlasili s doporučeními týkajícími se uzavírání vnitřních hranic, k němuž sáhly některé země včetně Česka.

Ministerstvo zdravotnictví povolilo použití Remdesiviru v ČR

Ministerstvo zdravotnictví dočasně povolilo užití experimentálního léku na COVID-19 Remdesivir americké firmy Gilead v ČR. Pro pacienta v kritickém stavu ho žádá Všeobecná fakultní nemocnice, řekla ČTK mluvčí nemocnice Marie Heřmánková. O lék Česko může firmu požádat a popsat stav pacienta. Ta poté posoudí, jestli ho zařadí do programu a lék mu poskytne. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že by pro lék ČR poslala armádní speciál. Dočasné povolení platí na šest měsíců. V dokumentu je uvedeno, že "lék je určený pro pacienty v České republice, kteří mají potvrzenou infekci COVID-19, jsou hospitalizovaní a jejich zdravotní stav vyžaduje umělou plicní ventilaci". Nemocnice musí také od pacienta zajistit informovaný souhlas s tím, že mu bude podán experimentální, oficiálně neschválený lék.

V Praze i některých jiných městech se bude smět do úřadů a obchodů se zakrytým nosem a ústy

Lidé v Praze i v některých jiných městech budou muset chodit do veřejných budov, obchodů a zastávky MHD jen se zakrytým nosem a ústy. Nařízení začne platit ve středu ve 12:00. Na vnějších prostranstvích zákaz platit zatím nebude. Novinářům to po jednání krizového štábu řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Stejné nařízení již platí při vstupu do prostředků MHD. Opatření se bude týkat veřejných budov, služeben státní i městské policie, zdravotních a sociálních zařízení. "Jedná se ale také o supermarkety, nebo také nádraží. Prostě vnitřní prostory. Nebudeme to nařízení zatím rozšiřovat na ty vnější," řekl Hřib.

Analytici: Schodek rozpočtu letos může překonat 100 mld. Kč

Schodek státního rozpočtu v letošním roce může podle odhadů ekonomů překonat 100 miliard korun. Naplánovaný deficit 40 miliard je již v současné situaci neudržitelný a není ani podle některých analytiků třeba jej udržet. Spíše je po pondělím snížení úrokových sazeb Českou národní bankou třeba, aby na pomoc ekonomice a firmám přispěchal i stát se svoji rozpočtovou politikou, upozornili ekonomové. Situace kolem koronaviru bude stát podle premiéra Andreje Babiše (ANO) Českou republiku až desítky miliard korun. Bude proto potřeba změna rozpočtu, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. Rozpočet na letošní rok počítá zatím se schodkem 40 miliard korun. Premiér řekl, že by se mohly omezit například investice do armády, třeba nákup pásových bojových vozidel pěchoty.

"Ekonomiku včetně české zasáhl krutý šok. To si vyžaduje rychlou a účinnou šokovou terapii. Výše deficitu státního rozpočtu jde stranou. Nyní se jen ukazuje, jak krátkozraké bylo nevytvářet rozpočtové rezervy v době růstu ekonomiky. Deficit státního rozpočtu se pravděpodobně více než zdvojnásobí a může snadno překonat hranici 100 miliard korun," uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Jak dodal hlavní ekonom ING Jakub Seidler, tento výsledek sám o sobě není v dané situaci katastrofální. Česká ekonomika má totiž nízké zadlužení. "A i s letošním deficitem v řádu několik procent HDP zůstane zadlužení v porovnání s ostatními zeměmi EU nízké. ČR tak nebude mít problém si na finančním trhu půjčit potřebné prostředky," dodal.

"Pracujeme s předpokladem, že ekonomika ve druhém čtvrtletí dostane výrazný zásah, a to až kolem čtyřprocentního mezičtvrtletního propadu. To by znamenalo v ročním horizontu čistě na základě daňových příjmů u rozpočtu výpadek větší než je 100 miliard korun," upozornil hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Největší výpadky na základě zkušeností z krize roku 2008 lze čekat podle něj u daní z příjmů firem a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Adekvátní reakce na dopady šíření koronaviru by podle Bureše měla přijít především od vlády v podobě odkladu nebo dopouštění daní, odkladu splátek úvěrů, adresné pomoci zaměstnavatelům, aby byla udržena zaměstnanost. Vážnost situace dokazuje podle Horské obrovský zájem o bezúročnou půjčku Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) COVID.

Pracovníci uzavřených restaurací končí práci a hlásí se na úřadu

Pracovníci uzavřených restaurací, kaváren, barů a ubytovacích zařízení v Plzeňském kraji hledají náhradní brigády nebo končí pracovní poměr dohodou a hlásí se na úřadu práce jako nezaměstnaní. Někteří doufají, že se po odeznění nouzového stavu do práce vrátí, zjistila ČTK v gastronomických provozech. "Lidé jsou teď na dovolené a poté skončí pracovní poměr dohodou. Nemáme polštář, abychom jim platili 100 procent mzdy, když budou doma," uvedl spolumajitel plzeňské restaurace. Šéf dalšího provozu řekl, že většina číšníků a kuchařů na dohodu přistoupila a počítá s návratem do práce. Část peněz budou teď dostávat od úřadu a zbytek jim pak bude firma kompenzovat po opětovném začátku provozu.

Ministerstvo jedná s EU o spolupráci při návratu Čechů z Asie

Ministerstvo zahraničí jedná s ostatními zeměmi Evropské unie o možnosti vyslání letadel, kterými by se mohli vrátit čeští občané z Asie nebo z Latinské Ameriky. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová. Do potíží se dostali například čeští turisté na Filipínách, kteří nemají jak se vrátit do vlasti. Ministerstvo zahraničí také organizuje dopravu českých občanů z evropských států do země pomocí autobusů, možnost využívají i studenti, kteří byli v zahraničí na výměnném programu Erasmus.

Česká turistka Kamila Hausknechtová ČTK sdělila, že je ve skupině turistů na Filipínách, kteří se nemohou vrátit do Česka. Lety z filipínských ostrovů na hlavní mezinárodní letiště v Manile jsou podle ní opakovaně rušeny, takže není možné dostat se do Evropy. "Některé země, jako je Rakousko, Německo či Francie, již pro své občany zajistily dopravu letadlem přímo do vlasti. Žádáme Českou republiku o pomoc dostat se domů. Filipínská vláda nám možnosti dostat se domů stále více znemožňuje," uvedla Hausknechtová.

Vinařství Josef Valihrach vyhrálo v soutěži o nejlepší chardonnay

Vinařství Josef Valihrach z Krumvíře na Břeclavsku se už podruhé podařilo získat hlavní cenu na prestižní soutěži Chardonnay du Monde 2020, která se minulý týden uskutečnila na zámku Ravatys v Burgundsku ve Francii. V soutěži se letos utkalo o titul nejlepšího chardonnay na světě 658 vzorků ze 37 zemí. Vinařství Valihrach poslalo tři vzorky, kromě vítězného vína z roku 2013 bodovalo také Chardonnay Barique z roku 2015, které získalo stříbrnou medaili.

"Je to obrovský úspěch a máme velkou radost. Pořád ještě máme problém to vstřebat. S tátou a mámou jsme si připili jen po telefonu, protože jsem po návratu ze soutěže v domácí izolaci," konstatoval Josef Valihrach mladší, který v Burgundsku zasedl i v jedné z hodnotících komisí. Chardonnay du Monde je sice menší soutěží, ale je velmi prestižní.

Počasí

Jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C.