Hygienici kvůli koronaviru uzavřeli Litovel a dalších 20 obcí

Uzavřenou oblast v katastru Litovle na Olomoucku s extrémním výskytem případů koronaviru střeží policisté. Je tam až tisíc kontaktů s vazbou na pozitivní případy, potvrdil novinářům olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). O rozšíření uzavřených oblastí, například o Olomouc, se podle něj zatím neuvažuje. Právě rozsáhlou sítí kontaktů a vazeb odůvodnil hejtman i počet uzavřených obcí.

Od pondělních 03:00 byla uzavřena oblast 21 obcí na Olomoucku včetně Uničova, Červenky a Litovle. Podle informací ČTK vjezdy i výjezdy střeží od časného rána policie, armáda zatím nebyla potřeba. "Hlavní je, aby fungovalo zásobování a to nejen potravin, ale i dovozu ropných produktů na benzinky, dezinfekčních i drogistických potřeb. Přizpůsobili jsme tomu i vjezdy dodavatelů," řekl novinářům Okleštěk. "Někteří dodavatelé se nedostali do území, policie je nepustila. Nyní se to upřesňuje za účasti policie, aby se vychytaly detaily," doplnil hejtman.

Podle něj jsou všechna opatření zavedena, protože dotčené území je prosáklé virem. V oblasti je 25 potvrzených případů nákazy koronavirem, síť kontaktů je však velice rozsáhlá a jde až o tisícovku lidí. "Vazba této lokality na Olomouc je velká a migrace za prací je tam také vysoká," podotkl hejtman. K opatřením v dalších oblastech není podle něj důvod, mimo tuto lokalitu jsou na Olomoucku pouze dva výskyty. Okleštěk také uvedl, že do oblastí nebudou vpuštěni lidé ani kvůli zaměstnání v dotčených oblastech, aby nebyli infikováni. Uvedl, že naopak pracující z oblasti budou moci do práce docházet, pokud nebudou mít prokázaný výskyt.

Vláda zakázala volný pohyb lidí

V Česku je ode dneška zakázaný volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, pro základní životní potřeby nebo k lékaři. Jako opatření proti šíření nového typu koronaviru to v neděli večer schválila vláda. Česko je tak po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která k tomuto kroku přistoupila. Kabinet také omezil provoz úřadů, zavedl vnitřní ochranu hranic s Německem a Rakouskem a rozhodl o aktivaci Ústředního krizového štábu.

Vláda také upravila dřívější omezení pro obchody a služby platná od sobotního rána. Nově mohou mít otevřeno autoservisy, prodejny stavebnin pro řemeslníky a zdravotních prostředků, jízdenkové pokladny, pohřební služby a květinářství nebo provozovny umožňující vyzvednutí objednaného zboží a zásilek. Vláda naopak zakázala prodej ubytovacích služeb s výjimkou léčebných lázní nebo studentských kolejí, provoz autoškol, provoz prodejen elektroniky a alternativních taxislužeb. Rozhodla o omezení prodeje nebaleného pečiva.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a další členové vlády na tiskové konferenci po jednání kabinetu apelovali na lidi, aby kontakt s jinými osobami omezili na nezbytně nutnou míru. Zákaz pohybu lidí ale není uvalen na neodkladné cesty na úřady, netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích, návratů do místa bydliště nebo pohřbů. Vláda zároveň doporučila zaměstnavatelům využívat co nejvíce práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance. Lidé by podle kabinetu měli přednostně platit bezhotovostně.

Roste počet nakažených, téměř polovina nezná místo nákazy

Česko mělo v pondělí ráno 298 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. V neděli ráno bylo nakažených 214. U téměř poloviny případů (46 procent) hygienici neznají místo nákazy, třetina se nakazila v zahraničí, pětina v Česku. Data zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví k 7:00 na speciální stránce ke koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na noční tiskové konferenci po jednání vlády zmínil, že se hygienici stále snaží vyhledávat kontakty nakažených. Mezi zeměmi, ve kterých se Češi nakazili, nadále podle dat ministerstva převažuje Itálie se 76 případy, následuje Rakousko s 13 případy.

Z krajů má nejvíce nakažených Praha se 109 případy, následuje Olomoucký kraj s 33 nakaženými. Nejvíce nakažených je ve věku od 25 do 34 let a od 45 do 54 let, v obou kategoriích počet překračuje 50. Seniorů nad 65 let je nakaženo 49, dětí do 14 let 23. Podle informací z nedělního dopoledne je stav dvou pacientů vážný. Jde o dva taxikáře, jeden leží ve Všeobecné fakultní nemocnici a je připojen na mimotělní oběh, druhý je hospitalizovaný na Bulovce, má zavedenou plicní ventilaci.

Ochrana hranic s Německem a Rakouskem bude do půlnoci 4. dubna

Vláda v neděli rozhodla kvůli hrozbě koronaviru o zavedení vnitřní ochrany hranic s Německem a s Rakouskem s platností do půlnoci 4. dubna. Po nedělním mimořádném jednání kabinetu to pozdě večer řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet rozhodl také o tom, že policistům budou pomáhat vojáci a celníci. Vláda povolala k výkonu služby policie 2096 vojáků a 400 celníků, uvedl Babiš. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že budou zejména na hranicích. S dnešní půlnocí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Pro obě restrikce budou existovat už zavedené výjimky.

"Režim na česko-polských hranicích a na česko-slovenských hranicích se řídí rozhodnutím Polska a Slovenska," řekl Hamáček. Polsko i Slovensko zavedlo hraniční kontroly a stanovily přechody, přes něž lze hranice přecházet a přejíždět. Podle Hamáčka proto není důvod reagovat stejným nařízením.

Vojenský speciál odletěl do Číny pro rychlotesty

Z kbelského vojenského letiště odletěl vojenský speciál do Číny pro rychlé testy na nový typ koronaviru. ČTK to řekl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Zpět by se letadlo mělo vrátit v noci z úterý na středu. Premiér Andrej Babiš v neděli uvedl, že v Číně nabere 100.000 rychlotestů na koronavirus. "Testy jsou určené pro rychlou diagnostiku osob, které mají příznaky respiračního onemocnění a je u nich podezření pro nákazu koronavirem. Výsledky testů jsou k dispozici do 29 minut," napsal Babiš. Vojenští piloti do Číny letěli již na začátku března. Do Číny tehdy přepravili českou humanitární pomoc na boj proti koronaviru.

Opozice bude ve Sněmovně ladit postoj k opatřením proti viru

Ve Sněmovně se vpodvečer sejdou zástupci opozice. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ČTK řekla, že chce navrhnout svolat schůzi, na které by se poslanci zabývali opatřeními zavedenými vládou proti šíření nového typu koronaviru a jejich dopady na ekonomiku. "Budu navrhovat, aby byla svolaná Poslanecká sněmovna. Schůze, která bude v režimu legislativní nouze řešit nejpotřebnější věci z hlediska dopadů na ekonomiku, na zaměstnance," uvedla Pekarová. Poukázala přitom například na návrh novely k prodloužení ošetřovného, o které bude jednat vláda.

Zástupci vlády se sejdou s předsedy všech sněmovních stran, aby jednali o nákaze koronaviru a o opatřeních proti jejímu šíření, v úterý. Řádná březnová schůze poslanců skončila z preventivních důvodů už minulou středu.

Pražská burza se dopoledne propadla nejníže od hospodářské krize

Pražská burza se dnes dopoledne propadla nejníže od doby celosvětové hospodářské krize v roce 2009. Index PX k 10:15 oslabil o 6,79 procenta. Na nižší úrovni byl naposledy v dubnu roku 2009. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Ztrácí také česká měna, která se dopoledne dostala k euru i dolaru na nejslabší úroveň od konce devizových intervencí na jaře roku 2017. Burza v Praze i česká měna ztrácejí podobně jako další akciové a měnové trhy již několik týdnů. Důvodem jsou podle analytiků obavy z dopadů šíření nového koronaviru.

ČEZ v Temelíně i Dukovanech zpřísnil kvůli viru opatření

Energetická společnost ČEZ přijala v jaderných elektrárnách Temelín, Dukovany a některých dalších provozech kvůli koronaviru další nová preventivní opatření. Nově měří tělesnou teplotu všem, kteří vstupují do areálů. V obou jaderných elektrárnách se to týká více než 2000 pracovníků. ČEZ také výrazně upravil provoz jídelen a bufetů v elektrárnách, prodloužil prodejní a výdejní dobu a rozšířil prostory, kde lze jíst. Z domova pracuje několik set zaměstnanců Temelína a Dukovan. Na dotaz ČTK to řekl vedoucí útvaru jaderná komunikace ČEZ Petr Šuleř. V obou jaderných elektrárnách pracuje kolem 3000 lidí. Nikdo ze zaměstnanců zatím nemoc COVID-19 nemá.

Houslista Pavel Šporcl nabízí přenosy koncertů ze svého obýváku

Houslista Pavel Šporcl po nařízení vlády o zrušení všech veřejných produkcí připravil pro veřejnost sérii koncertů ze svého obývacího pokoje. První z nich se uskutečnil již v pátek 13. března prostřednictvím houslistova oficiálního fanouškovského profilu na facebooku. Stream sledovalo téměř 2000 lidí. Příští přibližně pětačtyřicetiminutový živý přenos se bude konat ve středu 18. března. "Protože se nemůžeme vidět osobně na koncertě, využívám moderní techniky, abych svým fanouškům alespoň takto zprostředkoval koncertní vystoupení a zahrál své oblíbené skladby a styly. Přímo z mého obývacího pokoje, s pomocí mobilního telefonu. A pevně věřím, že jim touto cestou alespoň trochu zpříjemním těžké chvíle pro každého z nás," uvedl Šporcl.

Šporcl je známý netradičními projekty. Mimo jiné se souborem Romano Stilo Ensemble odehrál téměř 150 koncertů, které navštívilo přibližně 120.000 lidí. Jejich společná nahrávka Gipsy Way byla oceněna platinovou a zlatou deskou. Před osmi lety v Londýně nahrával s Londýnským filharmonickým orchestrem melodie z filmů o Jamesi Bondovi.

Počasí

Převážně polojasno, k večeru od severozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C, v Čechách místy kolem 15 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C.