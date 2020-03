Babiš: Vláda asi vyhlásí karanténu pro celé Česko

Vláda asi vyhlásí kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru karanténu pro celou Českou republiku, uvedl v dnešní Partii televize Prima premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet se sejde odpoledne.

"Směřujeme k zásadnímu opatření... Pravděpodobně k tomu maximálnímu," řekl Babiš. Později uvedl, že by šlo o karanténu pro celé Česko.

Je podle premiéra důležité, aby lidé chodili jen do práce a z práce domů. Hromadnou dopravu podle Babiše omezení nečeká, premiér naopak mluvil o jejím posílení. Babiš také pokládá za potřebné, aby zejména staří lidé zůstávali doma.

V USA uvízly stovky Čechů

Ve Spojených státech zůstaly po nařízeních prezidenta Donalda Trumpa, zakazující lety do USA z 26 evropských zemí, až stovky lidí, řekl Radiožurnálu zástupce velvyslance ve Washingtonu Zdeněk Beránek. Diplomaté se snaží české občany dopravit zpět do Evropy přes běžné letecké linky, pomáhají jim i s případným zajištěním léků. Ministerstvo zahraničí se v této chvíli primárně soustředí na Čechy, kteří kvůli opatřením uvízli v sousedních evropských státech, lidé v USA budou následovat potom, jak řekla mluvčí ministerstva Mariana Wernerová. Vzhledem k počtu Čechů v různých oblastech Spojených států by ale podle Beránka byla evakuace leteckým speciálem velmi komplikovaná.

Nemocnice by se měly soustředit výhradně na léčbu koronaviru, míní premiér Babiš

Vláda dnes projedná opatření, podle kterého by nemocnice, ambulantní lékaři a stomatologové odložili všechny preventivní výkony i další výkony, které odložit lze. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš (ANO) v televizi Prima. Chce, aby byly dvě specializované nemocnice s lůžky pro lidi s koronavirem, jedna v Praze, jedna v Brně.

"Budeme chtít, aby nemocnice odložily odložitelné výkony.... Potřebujeme, aby ty nemocnice se soustředily jenom na koronavir," řekl premiér. Týká se to i ambulantních lékařů a zubařů, dodal.

Skupina PPF daruje České republice respirátory, roušky i diagnostické testy

Jedna z nejúspěšnějších českých firem, skupina PPF Petra Kellnera, daruje České republice 120 tun zdravotnického materiálu v hodnotě 100 milionů korun. Konkrétně jde o 1,7 milionů respirátorů třídy N95 (ffp2), dále chirurgické roušky a testovací sady. Všechen zdravotní materiál, kterého je nyní v České republice akutní nedostatek, PPF nakoupila v Číně, kde rovněž podniká. Premiér Andrej Babiš firmě jménem vlády poděkoval.

Podle mobilních operátorů bylo v sobotu v zahraničí ještě 400 tisíc Čechů

V zahraničí bylo na začátku víkendu stále asi 400.000 Čechů, kterým operátoři rozeslali SMS s informacemi k jejich návratu do ČR kvůli situaci kolem koronaviru. Jejich počet by se podle očekávání měl do dneška snížit s tím, jak se budou vracet z prázdnin. ČTK to řekl mluvčí Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

Všichni obyvatelé ČR s mobilem v zahraničí dostali zprávu od ministerstva dopravy, která je ujišťuje, že se mohou vrátit do Česka: "ČR informuje: Kdy se chystáte domů? A jak? I přes mimořádná opatření vás chceme ubezpečit, ze se do ČR lze jednoduše vrátit. Informace k aktuální situaci v dopravě najdete na www.mdcr.cz".

Pro informování lidí v cizině jsou SMS podle Grunda vhodnější než jejich využití k plošnému informování všech občanů ČR jako se to stalo v sobotu. Informace o zavřených obchodech se kvůli velkému množství SIM karet k některým zákazníkům dostala až v neděli ráno.

Vojtěch: Sociální služby od státu nyní dostanou 82.000 roušek

Nejpozději v pondělí začne stát distribuovat 82.000 roušek pro sociální služby kvůli šíření nového typu koronaviru. Určeny jsou pro zdravotníky a pečující o staré a vážně nemocné lidi, uvedl dnes na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Právě zdravotníci i pracovníci v sociálních službách upozorňují na to, že mají stále nedostatek ochranných prostředků.

"Právě jsme zajistili 82.000 roušek pro sociální služby. Nejpozději zítra (v pondělí) začne jejich distribuce do terénu. Roušky jsou určeny pro zdravotníky a všechny, kteří pečují o staré a vážně nemocné lidi, aby je nenakazili. Klienti sociálních služeb jsou ta nejrizikovější skupina," napsal Vojtěch.

Sdružení praktických lékařů doporučilo, aby lékaři v případě, že jim dojdou ochranné pomůcky, ordinace zavřeli a poskytovali lékařské konzultace jen telefonicky nebo on-line.

Připravuje se dodávka respirátorů i testů z Číny

„Potřebujeme poslat letadla do Číny, abychom zabezpečili materiál, který jsme tam nakoupili. Mluvíme s mnoha zahraničními státy o možných dodávkách. Včera večer dorazila na Bulovku další dodávka respirátorů. V pondělí budeme mít 52 tisíc respirátorů, z Číny, ve středu očekáváme celkem 100 000 testerů. Do konce března by mělo být k dispozici 1,8 milionu respirátorů. Vlády zemí, kde se to vyrábí zakázaly vývoz, proto ty ochranné pomůcky nechodí, i když to bylo už domluvené,“ řekl premiér Anderj Babiš k dodávce ochranných pomůcek.

V Česku je 214 potvrzených případů nákazy novým koronavirem

V Česku je 214 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Od sobotního večera přibylo 25 nových případů, během soboty přibylo 39 nakažených. Data ministerstvo zveřejnilo na stránkách věnovaných nemoci COVID-19 v neděli v 06:15.

Podle dosavadních informací přibylo v sobotu dosud nejvíc případů za jeden den. V ČR se objevily první potvrzené případy nákazy koronavirem 1. března.

Dvě třetiny nemocných se infikovaly v zahraničí, třetina v České republice. Ze zemí, v nichž se Češi nakazili, stále převažuje Itálie (74,5 procenta), která je v současnosti státem s nejvyšším počtem nově nakažených na světě. Z Rakouska si nákazu "přivezlo" 12,7 procenta nemocných Čechů.

Největší část nakažených je ve věku od 25 do 54 let. Počet nakažených seniorů nad 65 let je vyšší než počet nemocných dětí. Testováno zatím bylo přes 4000 lidí.

Poptávka po bytech v Praze stále roste

Doba, po kterou vydrží inzeráty na nájemní byty na realitních serverech, v Praze za poslední dva roky klesla v průměru o třetinu až polovinu, v některých případech i výrazněji. Největší zájem je o byty 1+KK, a to i přesto, že v přepočtu na metr čtvereční vycházejí nejdráž. Počet zájemců, kteří na inzerát zareagují téměř okamžitě, stoupl zhruba dvojnásobně. Vyplývá to z vyjádření zástupců realitních firem, které ČTK oslovila.

"Pokud se podíváme na inzeráty pronájmu menších pražských bytů v Praze do velikosti 60 metrů čtverečních, tak nemovitosti nabízené za odpovídající tržní cenu mizí z nabídky průměrně zhruba za 20 dní. Před dvěma lety to byl asi měsíc. Doba se tedy o třetinu zkrátila," uvedla manažerka Sreality.cz Hana Kořínková. U větších bytů je podle ní tato lhůta zpravidla delší.

Jak dále uvedla, důvodem zkracování lhůty je fakt, že se v posledních letech realitní trh změnil a majitelé prodávající své nemovitosti za ně požadují výrazně vyšší sumy. Ty často neodpovídají ekonomické situaci běžných českých rodin a lidé na koupi vlastního bydlení mnohdy nedosáhnou. "Když se tedy v nabídce objeví výhodný a cenově rozumný inzerát, zejména na menší a dobře řešený byt, je velmi brzy rezervovaný. Bytů za výhodné ceny je v nabídce mnohem méně, než tomu bylo dříve, a poptávka po bydlení v centru metropole dlouhodobě výrazně roste," doplnila Kořínková.

Z Libereckého kraje už se nedá projet do Německa ani Polska

Z Libereckého kraje se od dnešní půlnoci nedá vyjet do Německa a ani do Polska. Hranice zavřeli dnes v noci Poláci, na silnicích jsou zábrany. Na 130 kilometrů dlouhé česko-polské hranici v Libereckém kraji zůstal pro dopravu otevřený jen krkonošský přechod Harachov-Jakuszyce na silnici I/10, kde Poláci dělají namátkové kontroly, zjistila ČTK. Jen vlaky přes Polsko a Německo do Varnsdorfu, pro které se podařilo vyjednat výjimku, zatím jezdí. Polskem a Německem jenom projíždějí bez zastavení a možnosti nastoupit nebo vystoupit.

Od sobotní půlnoci vláda takřka uzavřela kvůli ochraně zdraví a zpomalení šíření nemoci COVID-19 hranice s Rakouskem a Německem. Z neděle na pondělí se uzavřou také hranice s Polskem a Slovenskem. Poláci byli ale rychlejší. Podle krajského policejního ředitele Vladislava Husáka by se ale měl v pondělí ráno změnit režim na uzavřeném česko-německém hraničním přechodu Petrovice-Lückendorf. Od 05:00 do 23:00 by měl být otevřený pro lidi, kteří z Libereckého kraje jezdí za prací do Německa.