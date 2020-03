Česku chybí milióny respirátorů

e zdravotnictví chybí až milion respirátorů. Radiožurnálu to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj jich je nyní závazně objednáno 1,7 milionu, dorazit by měly v příštím týdnu. Později Vojtěch České televizi a ČTK řekl, že existuje naděje, že by stát mohl respirátorů příští týden získat ještě více. V noci na dnešek bylo do klíčových nemocnic a zdravotnických záchranných služeb rozvezeno 50.000 respirátorů. Ministr zároveň v noci požádal o uvolnění 10.000 respirátoru ze skladu Správy státnich hmotných rezerv (SSHR).

"Bezesporu se bavíme o stovkách tisíc respirátorů, které potřebujeme sehnat, možná až kolem milionu respirátorů, které bychom potřebovali skutečně získat," řekl Vojtěch. Dodal, že trh s ochrannými pomůckami je v současné době anomální, poptávka je obrovská. Na ministerstvu pracuje na objednávkách ze všech kontinentů tým mnoha lidí, stává se, že již dohodnutá objednávka je později z důvodu opatření jednotlivých států zrušena, podotkl ministr. Situace by se podle něj měla stabilizovat v příštím týdnu.

Vojtěch také v noci požádal o uvolnění 10.000 respirátorů třídy FFP3 ze skladu Správy státních hmotných rezerv.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu ráno uvedl, že armáda do nemocnic a záchranným službám zatím rozvezla 51.000 respirátorů. "My jsme je rozvezli do nejpostiženějších nemocnic a zdravotnických záchranných služeb tak, aby vydržely fungovat v následujících dnech. Další dodávka by měla dorazit ve středu, čtvrtek, a pátek. Postupně tedy budou dodávky respirátorů chodit a my je budeme obratem rozvážet do nemocnic a lékařům v terénu," řekl později Vojtěch.

Kromě potravin a lékáren zůstanou otevřeny i obchody z elektronikou

Zákaz provozu od dnešních 06:00 neplatí pouze pro restaurace a pro obchody s výjimkou potravin, lékáren či drogerií, ale zavřené musí být i služby, jako jsou kadeřnické a kosmetické salony. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zástupci vlády také uvedli, že opatření ještě budou v následujících hodinách upřesňovat.

Výjimka u uzavření obchodů platí například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků. Výjimku u zákazu přítomnosti lidí v restauracích tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování. Zákaz se nevztahuje ani na prodej mimo provozovnu, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny. Opatření má trvat do úterý 24. března 06:00.

V Česku bylo ráno 150 případů nákazy koronavirem, nejvíce v Praze

Počet případů nákazy novým koronavirem v Česku se k dnešním 07:45 zvýšil na 150, během noci přibylo devět nových pacientů. Testům se dosud podrobilo 3094 lidí. Aktualizované údaje zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na svém webu. Nejvíce případů - 58 je v Praze, následuje Středočeský kraj s 21 případy a Ústecký kraj se 17 pozitivními testy.

První potvrzené případy nákazy koronavirem se v Česku objevily 1. března. Výrazněji stoupat začal počet nakažených v úterý, kdy přibylo 25 nových případů nákazy koronavirem, za středu se počet zvýšil o 31 nakažených a ve čtvrtek o 22, v pátek o 25.

Testy na koronavirus provádí 18 ověřených laboratoří. Kontrolují vzorky odebrané zdravotníky, jsou mezi nimi i soukromá zařízení. I lidé, kterým testování nedoporučí lékař či hygienik, se mohou nechat otestovat, musí si to ale sami zaplatit.

Armáda zatím do nemocnic a záchrankám rozvezla 51.000 respirátorů

Armáda v pátek rozvezla do nemocnic a záchranným službám zhruba 51.000 respirátorů, byly rozděleny podle stavu zásob a požadavků, řekl na dnešní tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek uvedl, že v pátek by mělo být dodáno zhruba 60.000 respirátorů. Někteří zdravotníci, krajské nemocnice a menší zařízení v regionech si v minulých dnech stěžovali na to, že kvůli omezení prodeje nemohou ochranné pomůcky sehnat.

Babiš dále informoval, že Vojtěch má nasmlouvané celkové závazné objednávky na 1,7 milionu respirátorů s dodáním mezi středou až pátkem příštího týdne. V pondělí by podle Vojtěcha také do Česka mělo dorazit pět milionů roušek, důležité jsou podle ministra zejména pro ochranu potenciálně rizikových pacientů například v zařízeních sociálních služeb. Roušky by měly být k dispozici například personálu, dále také lidem poskytujícím domácí péči a terénní služby.

V nákupních centrech je prázdno a klid

Pražská nákupní centra jsou téměř prázdná. Lidé sem chodí převážně do obchodů s potravinami. Mohou zůstat otevřené i po dalším razantním omezení, o němž vláda v noci rozhodla ve snaze zmírnit šéření nového koronaviru. Největší zájem je o supermarkety. Zmatky zaměstnanci v centrech zatím nezaznamenali, lidé se však častěji dotazují na informacích, které obchody jsou otevřené. Vyplývá to z ankety ČTK mezi nákupními centry.

Vláda kvůli ohrožení koronavirem rozhodla s účinností od dnešních 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.

Kromě zavření obchodů rozhodla vláda také o zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb. Některé řetězce na to zareagovaly takzvaným take away, tedy prodejem s sebou. Na svých stránkách jej avizovala například Bageterie Boulevard. Kavárna na rohu Slavíkovy a Polské ulice na Praze 3 zase prodávala kávu u stolu, kterým přehradila vstupní dveře.

Mimořádné komunální volby probíhají ve znamení dezinfekce

V některých obcích v sobotu probíhají mimořádné komunální volby. Volební komise používají dezinfekci, občanské průkazy do ruky neberou. V některých obcích mají připravené i rukavice na sčítání hlasů, zjistila ČTK.

Nové vedení po rozpadu zastupitelstva vybírají obyvatelé sedmi středočeských obcí, mezi nimi i Neprobylice na Kladensku. Podle předsedy volební komise Lukáše Kratochvíla si její členové dezinfikují ruce a během celého dne pokračuje průběžná dezinfekce hlasovacích prostor i klik. Roušky ani respirátory při volbách komise v Neprobylicích nepoužívá.

"Občanské průkazy do rukou nebereme, jen se na ně podíváme," uvedl Kratochvíl. Podle něj se zatím nedá určit, zda opatření proti šíření koronaviru ovlivní účast u voleb. Před 14:00 činila volební účast zhruba 27 procent, předseda komise odhadl, že by mohla do večera stoupnout až na hodnotu kolem 50 procent.

Lidé, kteří mají nařízenou karanténu, volit nemohou. Podle Kratochvíla se členové komise s nikým, kdo by byl v karanténě, nesetkali.

Mezi nakaženými koronavirem ve Vietnamu je i český občan

Vietnam má dalších pět lidí nakažených novým typem koronaviru, mezi nimiž je také jeden český občan. Oznámilo to dnes vietnamské ministerstvo zdravotnictví. V zemi je tak už 53 nakažených.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že muž je v lékařské péči v Ho Či Minově Městě. "Je to první případ našeho občana, který má mimo republiku pozitivní nález," řekl ČTK. České velvyslanectví již muže kontaktovalo, jeho pracovníci mu poskytují například pomoc s tlumočením. Muž se ve Vietnamu podle informací Černínského paláce dobrovolně přihlásil na testy, protože vykazoval některé symptomy nakažení koronavirem.

Zemřela Eva Pilarová, poslední rozloučení kvůli koronaviru nebude

Ve věku 80 let zemřela zpěvačka Eva Pilarová, jedna z největších hvězd české populární hudby. Informaci deníku Blesk ČTK potvrdil zpěvaččin manžel Jan Kolomazník. "Vzhledem k opatřením souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu nebude možné uskutečnit poslední rozloučení," řekl ČTK manžel Kolomazník s odkazem na opatření vlády kvůli pandemii nového typu koronaviru.

Zpěvačka s výjimečně velkým hlasovým rozsahem a dokonalým frázováním proslula hity jako Rekviem, Hrom aby do tě, lásko, Noc a den, Oliver Twist či Láska nebeská. Nejslavnější éru zažila v 60. letech s divadlem Semafor, kdy byla téměř stejně populární jako Karel Gott, s nímž zazářila s duetem Je nebezpečné dotýkat se hvězd v muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. Další slavné duety nazpívala s Valdemarem Matuškou.