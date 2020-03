Počet nakažených koronavirem stoupl

V Česku bylo odpoledne 120 lidí nakažených novým typem koronaviru, ráno jich bylo 117. Od rána bylo testováno zhruba 180 vzorků. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V karanténě je v tuto chvíli asi 4800 lidí. Podle Vojtěcha v Česku denně přibývá testů, za čtvrtek bylo otestováno zhruba 540 vzorků. Co se týče karantény, existují podle ministra dva typy. Jednu nařizuje praktický lékař, který vystavuje pacientovi e-neschopenku. Na jejich základě bylo k dnešnímu ránu v karanténě 3800 lidí. Další jsou karantény nařizované krajskými hygienickými stanicemi, jde primárně o lidi, kteří se potenciálně mohli nakazit od pozitivně testovaného pacienta. Těch je 1014.

Studenti programu Erasmus se budou moct vrátit do svých zemí

Stovky zahraničních studentů programu Erasmus budou moct z Česka vycestovat navzdory omezení, které kvůli šíření koronaviru zavedla česká vláda i další země. České studenty, kteří jsou v zahraničí v rámci programu Erasmus, osloví ambasády. Jsme připraveni přivézt je zpět, sdělil ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Jen v Itálii bylo počátkem března přes Erasmus 150 studentů z Česka. Petříček uvedl, že zastupitelské úřady v jednotlivých zemích dostanou seznamy studentů. Budou je kontaktovat a ověřovat, jestli se mají jak dostat zpět do Česka. "Jsme připraveni je přivézt zpět do České republiky," uvedl Petříček. Vláda už dříve rozhodla, že až do odvolání se nebudou konat žádné zahraniční studijní výjezdy, jako je Erasmus. Do programu jsou zapojeny tisíce studentů.

Kvůli čtyřem Italům byl v Pardubicích zastaven RegioJet

Na pardubickém nádraží byl dnes ráno zastaven rychlík RegioJet jedoucí z Ostravy. Cestující si stěžoval na čtyři Italy, kteří jeli v kupé a kašlali. ČTK to řekla ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Pardubicích Olga Hégrová. "Cestující byli v kupé se čtyřmi Italy, kteří vykazovali známky onemocnění koronavirem. Průvodčí se na nás cestou obrátila prostřednictvím Integrovaného záchranného systému a tito pasažéři byli převezeni na vyšetření na infekční oddělení pardubické nemocnice," uvedla Hégrová.

Základní provoz nemocnice v Brně i po útoku funguje, řekl ředitel

Základní provoz Fakultní nemocnice Brno je i po počítačovém útoku zachovaný, řekl novinářům ředitel nemocnice Jaroslav Štěrba. Podle něj jsou omezené některé počítačové provozy, vyšetření i akutní operace ale fungují, personál informace zapisuje na papír. Nemocnice zrušila plánované operace, část pacientů odklání do okolních nemocnic. S omezením provozu Štěrba počítá v řádu dnů. Podle Štěrby nakonec nebylo potřeba převážet akutní pacienty, jak nemocnice původně očekávala. Nemocnice bude i nadále provádět testování odběrů u pacientů s podezřením na koronavirus. Neplatí tedy původní informace, že bude vzorky posílat do Ostravy.

Některé systémy fungují, uvedl Štěrba. "Fungují laboratoře, hematologie, mikrobiologie, biochemie a sofistikovanější laboratoře na nádorovou diagnostiku, fungují radiologické systémy, ale nefunguje možnost přenášet informace z těchto laboratoří do databázového systému," řekl Štěrba. "My jsme schopní pacienty vyšetřit, ale nejsme zatím schopni ukládat data. Na odhalení problému pracuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

HK navrhuje bezúročné úvěry firmám již od od 50.000 Kč

Hospodářská komora vyzývá vládu, aby umožnila okamžitý přístup firem postižených nouzovým stavem k bezúročným úvěrům již od 50.000 Kč, s odkladem splátek o minimálně jeden rok. Vláda v pondělí dala možnost podnikatelům žádat o bezúročné půjčky od půl milionu korun. Jak uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý, stravovací zařízení, sportoviště, hudební a společenské kluby, mezinárodní přepravci atd. se podle něj nyní ze dne na den ocitnou bez příjmů, ale zároveň musí hradit výdaje související s podnikáním a mzdové náklady za své zaměstnance. "Je jasné, že velká část zaměstnavatelů to nemůže ekonomicky zvládnout. Lze očekávat, že po skončení koronavirové nákazy tyto firmy opět budou životaschopné, nicméně v přechodném období by pravděpodobně zanikly," dodal.

Tržby maloobchodu v lednu stouply o 4,9 procenta

Tržby v maloobchodu bez prodejů aut letos v lednu meziročně stouply o 4,9 procenta, tedy stejně jako podle aktualizovaných údajů loni v prosinci. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Maloobchodní tržby tak rostou nepřetržitě každý měsíc už od června roku 2014. Nejvíce v lednu rostly opět tržby e-shopů. "Tradičně nejvyšší tempo růstu vykázaly internetové obchody, dvouciferným tempem rostly i tržby prodejen s výrobky pro domácnost," sdělila ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ Marie Boušková. "Naopak meziroční pokles zaznamenaly prodejny se sportovními, kulturními a rekreačními potřebami. Důvodem může být nezvykle teplé počasí a zhoršené podmínky pro zimní sporty," doplnila.

Zemřela legendární oštěpařka Dana Zátopková

Ve věku 97 let zemřela legendární atletka Dana Zátopková, olympijská vítězka v hodu oštěpem z Helsinek 1952. Vdova po slavném běžci Emilu Zátopkovi zemřela brzy ráno v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, informoval Český olympijský výbor. "Byl jsem za ní naposledy v sobotu, kdy to ještě bylo možné. Dlouze jsme si povídali, psychicky byla úplně v pohodě, do poslední chvíle jí to pálilo, ale tělo jí přestalo sloužit," uvedl v tiskové zprávě předseda Českého klubu olympioniků Oldřich Svojanovský.

Zátopková vedle zlaté medaile z Helsinek získala i olympijské stříbro o osm let později v Římě. Mnohonásobná česká šampionka se dvakrát stala i mistryní Evropy (1954 a 1958) a v roce 1958 vytvořila v 35 letech výkonem 55,73 metru světový rekord. Manžela Emila přežila o téměř dvacet let. Oba se narodili 19. září 1922 a ve stejný den se také stali v Helsinkách olympijskými vítězi.

Zemřel spisovatel Slabý, stál za komiksem o kocourovi Vavřincovi

Ve středu zemřel ve věku 89 let spisovatel, publicista, kritik a překladatel Zdeněk Karel Slabý, který mimo jiné stál za komiksovými příběhy pro děti o kocourovi Vavřincovi. V roce 2010 získal cenu nakladatelství Albatros za celoživotní přínos dětské literatuře. O Slabého úmrtí informoval server Lidovky.cz, kterému to řekl spisovatelův syn Petr Slabý. Zdeněk Karel Slabý spolu s manželkou Dagmar Lhotovou byl také autorem příběhů o kocouru Vavřincovi a jeho přátelích, které do podoby komiksu zpracovávala malířka Věra Faltová. Komiks se ke čtenářům poprvé dostal v roce 1967, historicky tak předešel podobně laděný a známější Čtyřlístek, uvedl server.

Vedle dětské literatury se Slabý věnoval hudební publicistice. Je autorem publikace Hudba černá a bílá o historii jazzu nebo spoluautorem dvoudílné encyklopedie experimentální hudby Svět jiné hudby.

Sportovní dění v Česku se zastavilo, hokej nepozná mistra

Kvůli pandemii koronaviru vláda zakázala v Česku sportovní akce s účastí nad 30 osob. Od pátečního rána platí také zákaz vstupu na sportoviště, což znamená zastavení všech soutěží v zemi. Hokejový svaz v reakci na vyhlášení nouzového stavu ukončil extraligu a titul v nejvyšší domácí soutěži nebude udělen, hrát se do odvolání nebude ani nejvyšší fotbalová soutěž, která měla původně pokračovat alespoň bez diváků. Všechny soutěže bezodkladně přerušily mimo jiné také domácí basketbalový, volejbalový či házenkářský svaz.

Judistické mistrovství Evropy v Praze se místo prvního květnového víkendu uskuteční až v termínu od 19. do 21. června. Turnaj, jehož největší domácí hvězdou by měl být úřadující mistr světa a olympijský šampion Lukáš Krpálek, dostal nový termín po dohodě s Evropskou judistickou unií. Sportovní dění se zastavuje po celém světě, poté co Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středu označila aktuální situaci za pandemii. Podle magazínu The Hockey News bude zrušeno mistrovství světa v hokeji, byť to světová federace IIHF oficiálně zatím nepotvrdila. Ohroženo je i mistrovství Evropy ve fotbale, které má být podle francouzského listu L'Equipe odloženo na příští rok. UEFA o tom má rozhodnout v úterý, kdy bude jednat i o osudu všech domácích i evropských klubových soutěží.

Nebudou také dokončeny Světové poháry ve sjezdovém lyžování, ve skocích na lyžích a v biatlonu. Předčasně ukončeno bylo i juniorské mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Narviku. Otazník visí i nad víkendovým startem mistrovství formule 1, z jehož zahajovacího závodu se odhlásila stáj McLaren kvůli pozitivnímu testu člena týmu na koronavirus.

Počasí

Proměnlivá oblačnost, na horách ojediněle sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C.