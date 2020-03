Prezident považuje vládní opatření proti koronaviru za nezbytná, opozice je podporuje

Vládní opatření proti koronaviru považuje prezident Miloš Zeman za nezbytná pro ochranu zdraví všech obyvatel Česka. Na twitteru to uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Prezident vyzval lidi, aby dodržovali stanovená pravidla a nepodléhali strachu a panice. "Naše země vždy dokázala překonat všechna protivenství. Dokážeme to i nyní," uvedl Zeman. Dodal, že všichni mají táhnout za jeden provaz a být k sobě vzájemně ohleduplní a laskaví.

Vláda ve čtvrtek vyhlásila kvůli výskytu koronaviru na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky. Zakázala akce nad 30 osob, vstup do Česka cizincům z 13 rizikových zemí a cestu Čechům do nich i přítomnost lidí v provozovnách stravovacích služeb od 20 hodin do šesté hodiny ranní.

Opoziční politici vyjadřují podporu vyhlášení nouzového stavu a dalším vládním opatřením. Lidé podle nich mají přijatá opatření respektovat. Opozice zároveň vyzývá vládu, aby zajistila dostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky. "Pokud máme krizi zvládnout, musí být lékaři, sestřičky, ale i hasiči, policisté a jiní plně vybaveni. Není možné, aby čelili náporu koronaviru bez dostatečného vybavení. Proto budu chtít po premiérovi a ministru zdravotnictví, aby veřejnost informovali, kdy toto vybavení bude dodáno," uvedl na twitteru předseda ODS Petr Fiala. "Je to tvrdé, ale čím přísnější budou opatření teď, tím méně bude neštěstí. Tak to prostě je," reagovala na vládní opatření první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Vedení KDU-ČSL míní, že kroky vlády jsou na místě. "Je důležité, že vláda vyhlásila stav nouze, aby mohla operativně podnikat nezbytné kroky," řekl předseda lidovců Marian Jurečka. Strana zároveň apelovala na vládu, aby zvýšila ošetřovné ze 60 na 100 procent a aby kompenzovala firmám ušlý zisk. "Opatření respektuji jako nezbytná a prosím všechny, aby je akceptovali," uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Lékařské odbory varují před personální situací v nemocnicích, chtějí lepší ochranu zaměstnanců před koronavirem

Šíření nového typu koronaviru může podle zdravotnických odborů ještě více zhoršit pesonální situaci v nemocnicích. Odboráři vyzvali vládu, aby zajistila dostatek ochranných prostředků pro zaměstnance ve zdravotnictví. Nutné jsou podle šéfky odborářů Dagmar Žitníkové hlavně respirátory a roušky. Zařízení by je podle Žitníkové měly dostávat rovnoměrně. Nesouhlasí s tím, že by je přednostně měly dostat velké nemocnice. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch ve středu oznámil, že by zítra do nemocnic mělo dorazit 200 tisíc respirátorů. Sociální služby by pak dalších 100 tisíc měly dostat začátkem příštího týdne.

Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům, aby se vrátili z USA

Ministerstvo zahraničí doporučuje českým občanům ve Spojených státech, aby zvážili předčasný návrat v souvislosti s aktuálním rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázat od páteční půlnoci vstup na území USA ze zemí schengenského prostoru kvůli koronaviru. Podle ministerstva není vyloučeno to, že budou rušeny lety. "Vzhledem k přijatému opatření dojde pravděpodobně i ke změnám v letecké dopravě, a to zřejmě již i během nadcházejícího víkendu. Občanům ČR, kteří se v současné době nacházejí na území USA, proto doporučujeme udržovat kontakt s leteckou společností, u které mají zakoupené letenky. Současně jim doporučujeme zvážit i možnost předčasného návratu, pokud jim to situace umožní," uvedlo ministerstvo zahraničí.

Donald Trump při zdůvodnění svého kroku obvinil Evropskou unii, že proti koronaviru nekoná dostatečně rychle. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) mohla Evropa udělat v přípravě na šíření koronaviru víc. "EU jako celek mohla udělat více. Samozřejmě ten hlavní problém je v Itálii, to víme všichni. Do jisté míry Česká republika má výhodu, že ten postup je proti Itálii zpožděn. Takže my se musíme učit," uvedl na dotaz ohledně Trumpovy kritiky.

Svaz průmyslu a dopravy: Dopady kvůli koronaviru pociťuje více než třetina českých firem

Opatření proti šíření koronaviru už dopadají na české firmy. Třetina podniků má zaměstnance v karanténě, více než třetina firem se už potýká nebo brzy začne potýkat s nedostatkem součástek či surovin a musí řešit problémy s logistikou. Vyplývá to z bleskového šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR, kterého se zúčastnilo na 350 průmyslových firem. Firmy zatím podle svazu mají zakázky, ale mohly by mít brzy problém s jejich výrobou nebo dodáním. "Je to jeden z případů, kdy by firmám stát mohl pomoci. Výhledově ale firmám hrozí i výpadek v zakázkách. V průzkumu uvedlo 35 procent firem, že už se kvůli koronaviru potýká nebo bude potýkat s rušením objednávek a poklesem poptávky," uvedla ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR Jitka Hejduková. Pětina podniků uvedla, že v souvislosti s koronavirem se mohou dostat do problémů s cash flow. Podniky jsou zatím opatrné s vyčíslením finančních dopadů opatření proti šíření koronaviru. Řada firem zvládá karanténní opatření řešit tím, že postižení zaměstnanci, u nichž je to možné, pracují z domova. Nejčastěji firmy v průzkumu vyčíslily dopady v řádu desítek nebo nižších stovek tisíc korun.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyjednává s vládou, jak může stát pomoci firmám a jejich zaměstnancům, kterých se týkají opatření proti šíření koronaviru Covid-19.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou program Úvěr COVID. Podnikatelé budou moci od dubna získat bezúročné půjčky kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru. Vláda na půjčky vyčlenila zatím 600 milionů korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se chystá posunout termín pro odevzdání daňového přiznání u daně z příjmu a úhradu daně drobným podnikatelům a fyzický osobám o tři měsíce. Dále Schillerová připravuje balíček opatření ohledně spuštění třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb (EET) od prvního května. Ta by se měla týkat všech podnikatelských činností, které dosud tržby neevidovaly.

Policie a sociálka začnou kontrolovat dodržování karantény, hrozí pokuty až tři miliony

Dodržování karantény kvůli nákaze novým koronavirem začnou kontrolovat policisté ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Lidem, kteří nebudou pravidla izolace dodržovat, hrozí pokuty až tři miliony korun. Informoval o tom ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). ČSSZ evidovala v úterý k 15:00 celkem 2436 elektronických neschopenek kvůli karanténě. Nová čísla úřad od středy ČTK zatím neposkytl. Lékaři mohou vedle e-neschopenek použít i papírové tiskopisy, které správě doručí pošta. "Máme seznam všech osob, kterým byla nařízena karanténa. V případě, že se ukáže, že karanténu nedodržují, vystavují se sankci," uvedl Hamáček. Dodal, že dostal desítky zpráv od prodavaček z nákupních center, které si stěžovaly na zákazníky. Slyšeli od nich, že se vrátili z Itálie a jsou v karanténě, přitom ale chodili na nákupy. "Končí legrace. My přijímáme drakonická opatření, abychom ochránili naše obyvatele. Pokud má někdo uloženou karanténu, tak ji bude muset dodržovat," řekl ministr vnitra. Dodal, že kontroly budou namátkové a policisté při nich budou vybaveni ochrannými pomůckami.

Do dvoutýdenní izolace musí všichni Češi i cizinci s trvalým či přechodným pobytem v Česku, kteří se od soboty vrátili z Itálie. Ohlásit se musí na dálku praktickému lékaři, ten je musí poslat do karantény. Vypíše pak e-neschopenku, nebo papírový tiskopis. V karanténě mají být i lidé, kteří byli v jiných krizových oblastech.

Průmysl v ČR v lednu meziročně klesl na 1,4 procenta, stavebnictví vzrostlo o 6 procent

Průmyslová výroba v Česku v lednu zrychlila meziroční pokles na 1,4 procenta z prosincových 0,9 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Podle něj k poklesu přispěla hlavně výroba elektřiny, plynu a tepla a taky kovovýroba a strojní výroba. Naopak dařilo se automobilovému průmyslu a výrobě počítačů. Meziměsíčně průmyslová výroba reálně stoupla o 1,1 procenta. "Celkový mírný pokles průmyslové produkce pokračoval i v lednu s tím, že jednotlivým odvětvím se dařilo různě. Například v dřevozpracujícím průmyslu se projevila zvýšená činnost v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. Naopak s problémy se i nadále potýkal kovodělný průmysl," uvedl k lednovým výsledkům ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky Radek Matějka.

Stavebnictví v Česku v lednu meziročně narostlo o šest procent. Podle ČSÚ k nárůstu přispělo teplé počasí, takže stavbaři mohli pracovat bez omezení. Výroba v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o více než tři procenta, produkce inženýrského stavitelství vzrostla meziročně o skoro 19 procent.

Automobilka Hyundai zahájila v Nošovicích výrobu elektromobilů

Automobilka Hyundai v závodě v Nošovicích na Frýdecko-Místecku zahájila sériovou výrobu vozu Kona Electric, prvního automobilu na elektrický pohon vyráběného v České republice. Má v plánu vyprodukovat jich tam letos 30.000. Do přípravy výroby firma investovala 1,8 miliardy korun. Informovali o tom zástupci automobilky. Generální ředitel společnosti Hyundai Motor Czech Martin Saitz řekl, že jedním z hlavních důvodů pro zavedení výroby Kony v Nošovicích byly dlouhé dodací lhůty elektrických vozů vyráběných v továrně v Jižní Koreji. Nošovická Kona má podle něj parametry, které dnes patří v daném segmentu na špičku. Oproti korejskému vozu se například podařilo její dojezd na jedno nabití navýšit o 35 kilometrů na 484 kilometrů.

Kromě tuzemska budou vozidla určena pro významné evropské trhy, jako jsou Německo, Francie, Nizozemsko, Norsko, Slovensko a Polsko.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Pracuje v ní přibližně 3300 lidí. Loni slezský závod vyprodukoval 309.500 automobilů, což bylo o devět procent méně než v roce 2018.

Benzin a nafta v minulém týdnu znovu zlevnily

Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují. Průměrná cena za litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v minulém týdnu klesla o 45 haléřů na zhruba 31 korun. Nafta zlevnila o 47 haléřů na 31 korun a 60 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Nejlevnější benzin řidiči natankují v Jihočeském kraji a naftu v Karlovarském kraji. Naopak nejdražší paliva jsou v Praze.

Ceny pohonných hmot klesají od poloviny ledna. Za tu dobu se už průměrná cena za litr benzinu snížila o více než korunu a nafty o zhruba korunu a 50 haléřů.

Předseda Senátu chce dál jednat o výměně čínského velvyslance v Česku

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) pokládá za správné a potřebné dál jednat o výměně čínského velvyslance, i když s návrhem na středeční schůzce ústavních činitelů neuspěl. O chování čínského velvyslanectví kvůli výhrůžnému dopisu ohledně senátorské mise na Tchaj-wan chce s prezidentem Milošem Zemanem a ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) dál mluvit. Oznámil to novinářům. Vystrčil také uvedl, že s ohledem na doporučení zrušit všechny cesty do ciziny kvůli šíření nového typu koronaviru nyní neplánuje cestu na Tchaj-wan, i když mu její uskutečnění opakovaně doporučil senátní zahraniční výbor. "Cesta na Tchaj-wan je odložena. Až přijde čas a nebude potřeba se zabývat, podle mého názoru, nyní mnohem důležitějšími věcmi, tak předpokládám, že se k tématu Tchaj-wan vrátíme," řekl. Prezident Miloš Zeman by měl podle Vystrčila ze stejného důvodu zrušit návštěvu Číny. Zeman chce na summit zemí střední a východní Evropy s Čínou, který má být v polovině dubna v Pekingu.

Čínská ambasáda předala v lednu Hradu dopis, kde hrozila postihem tehdejšímu předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS) i českým firmám v Číně za cestu na Tchaj-wan. Proti dopisu a jeho výhrůžnému tónu se ohradila řada politiků. Nejvyšší ústavní činitelé ve společném prohlášení odmítli nátlak Číny a odsoudili vyhrožování odvetnými opatřeními. Vystrčil se podle svých slov nedozvěděl, kdo dopis adresovaný prezidentské kanceláři přijal. Dopis s razítkem čínské ambasády, který prezidentská kancelář podpořila dvěma přípisy, dostal Kubera během novoročního oběda na Hradě.

Případ posprejované mešity v Brně policie odložila, pachatele nevypátrala

Případ posprejované mešity v Brně policie odložila, pachatele se nepodařilo vypátrat. ČTK to řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Na budovu na začátku ledna kdosi nasprejoval nápis "Nešiřte islám v ČR! Jinak vás zabijeme". Mešita ve Vídeňské ulici, jediná v Brně, se stala terčem anonymního útoku v minulosti již několikrát. Policisté věc vyšetřovali od 3. ledna, a to jako poškození cizí věci. Pokud se objeví nové důkazy či skutečnosti, je možné vyšetřování znovu otevřít.

Předseda Ústředí muslimských obcí v České republice Muníb Hasan Alravi (Muneeb Hassan Alrawi) ČTK tehdy řekl, že útok na mešitu přichází po delší době klidu. "Bereme to vážně jako přímou výhrůžku, není to anonymní výkřik na internetu. Je potřeba to vnímat i ve světle útoků na mešity ve světě a celkově, řekl bych, tíživé nálady a atmosféry v Česku," řekl Alravi.

V minulosti kromě nenávistných nápisů a vytlučených oken vandalové položili před dveře mešity v roce 2016 tašku s prasečí hlavou, což je pro muslimy nečisté maso. V témže roce se zde sešlo také asi 100 odpůrců islámu pod vedením Martina Konvičky, jedli zde vepřové a pili alkohol. Muslimové tehdy

