Vondráček navrhne ukončení schůze Sněmovny kvůli koronaviru

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) na začátku dnešního odpoledního jednání navrhne, aby byly vyřazeny dosud neprojednané body a poté skončila 41. schůze dolní komory. Poslanci by se opět sešli na řádné schůzi v dubnu. Jde podle něj o preventivní opatření kvůli novému typu koronaviru. Někteří poslanci se na Vondráčka obraceli s obavami. Pro tento krok se rozhodl po konzultaci s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministry, dohodly se na tom poslanecké kluby. "Je to preventivní opatření, jsme shromáždění 200 lidí, dalších 200 asistentů poslanců, plus stejný počet zaměstnanců," řekl Vondráček. Pokud by se ve Sněmovně vyskytla infikovaná osoba, je podle šéfa Sněmovny poměrně vysoké riziko, že by se nákaza rozšířila. O podobném opatření v Senátu zatím Vondráček neví. Uvedl pouze, že senátorů je pouze 80, tlačí je také termín projednání zákonů do 30 dnů od obdržení tisku.

Vyjádření německé kancléřky Angely Merkelové, že by se novým typem koronaviru mohlo v Německu nakazit přes 60 procent obyvatel, by podle českého premiéra Andreje Babiše (ANO) mohlo vyvolat paniku. Česko přijalo opatření, aby v zemi tak černý scénář nenastal, sdělil premiér ČTK. "Česká republika opatření přijala dříve než všechny státy v Evropě včetně Německa právě proto, abychom zabránili masivnímu rozšíření epidemie," uvedl Babiš. Hamáček uvedl, že neví, o jaká data kancléřka své vyjádření o možném rozšíření nákazy v Německu opírá.

Počet nakažených koronavirem v ČR se šíří do dalších krajů

Nakažení koronavirem se šíří i do dalších krajů. V Česku bylo ve středu odpoledne 67 nakažených novým koronavirem. Dva nové případy potvrdila laboratoř v Brně, jeden Zdravotní ústav v Ostravě. V Brně jde o muže a ženu, kteří byli na společné lyžařské dovolené v Dolomitech. Ostravská laboratoř potvrdila nemoc u muže, který byl lyžovat v italském Trentinu (Tridentsku). Nejvíce nakažených má nyní Praha. První případy nákazy koronavirem byly v Česku potvrzeny 1. března.

Při kontrolách na vybraných deseti hraničních přechodech na jihu a západě země bylo za uplynulých 24 hodin zkontrolováno 43.382 aut a téměř 15.500 lidem byla změřena teplota. S podezřením na koronavirus policisté odstavili 162 vozidel, do karantény převezli tři lidi. Policie to dnes ráno oznámila na twitteru. Na přechodech postupně vzniká zázemí pro odběry vzorků od lidí s podezřením na nákazu koronavirem. Testovaní lidé budou muset na hranicích vyčkat zhruba 30 minut do chvíle, než bude k dispozici výsledek jejich vyšetření. V pondělí ministerstvo rozšířilo možnost uvalení karantény i na cizince, kteří budou na hranicích kontrolováni. Dosud byla tato možnost jen u Čechů a u cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR.

Téměř polovina poskytovatelů sociálních služeb v Česku, kteří zajišťují péči o seniory, postižené a další potřebné, už nemá pro své pracovníky roušky. Personálu v další desetině zařízení pak roušky vydrží nejdéle na tři dny. Ukázal to průzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS), do kterého se zapojilo přes 700 zařízení z celé republiky. V domovech pro seniory žije asi 65.000 lidí. Dalších asi 100.000 osob využívá terénní sociální služby. Asociace poskytovatelů a odboráři už minulý týden poukazovali na to, že nákaza novým koronavirem nejvíc ohrožuje právě seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh.

Autobusový dopravce FlixBus zastavil provoz svých linek na území Itálie. Spoje budou přerušeny do 3. dubna. ČTK to sdělila mluvčí dopravce Martina Čmielová. Jde o všechny vnitrostátní i mezinárodní linky společnosti do Itálie. Své autobusové linky do Itálie v minulém týdnu přerušil RegioJet. Z Česka je od minulého týdne přerušen také veškerý letecký provoz do severní Itálie. Itálie je z evropských zemí novým typem koronaviru zasažena nejvíce. Eviduje přes 10.000 případů.

Ministerstvo spravedlnosti zakázalo kvůli koronaviru soudcům i ostatním pracovníkům soudů služební cesty do zahraničí. Předsedy soudů vyzvalo, aby vyšli vstříc zaměstnancům s dětmi a umožnili jim pokud možno práci z domova. U zaměstnanců s nízkými příjmy by soudy měly podle úřadu zvážit uplatnění překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Šéfka EK: EU kvůli koronaviru zřídí investiční fond

Evropská unie v rámci boje s novým typem koronaviru umožní státní pomoc pro postižené firmy a vytvoří investiční fond v hodnotě 25 miliard eur (asi 640 miliard Kč) s cílem zmírnit dlouhodobý ekonomický dopad současné epidemie. Při telekonferenci se na tom shodli šéfové zemí a vlád Evropské unie. "Využijeme všechny prostředky, které máme k dispozici, aby evropská ekonomika této bouři odolala," ujistila von der Leyenová. Tyto peníze budou určeny na zdravotnické systémy jednotlivých zemí, pro malé a střední firmy a pro trh práce a další citlivé části ekonomiky. Podle šéfky komise budou uvolňovány v těsné spolupráci s členskými státy bloku. V nejbližší době prý bude možné na investice související s bojem proti koronaviru vydat 7,5 miliardy eur. Dění kolem epidemie sledují po celém světě finanční trhy s napětím a řadu společností vývoj výrazným způsobem zasáhne.

Český premiér Andrej Babiš na telekonferenci prohlásil, že "bohužel se ztratil čas". Podle jeho vyjádření pro Českou televizi by také ostatní země EU "měly přijmout taková drastická opatření, jak jsme přijali my, protože situace je vážná a je potřeba postupovat společně". Babiš také zkritizoval, že tříhodinová videokonference se uskutečnila bez Velké Británie. "Řekl jsem, že vir nezná ani brexit, ani schengen, takže je dobré mít u stolu Velkou Británii, i Srbsko, i západní Balkán," uvedl šéf české vlády.

Bělobrádek: Formulace v dopise čínské ambasády jsou nepřijatelné

Nejvyšší ústavní činitelé si musí vyříkat, jak budou komunikovat v situacích, kdy cizí země vyvíjí nátlak. V souvislosti s dopisem čínského velvyslanectví ohledně možné cesty někdejšího předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan to řekl předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (BIS) Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Komise o věci jednala i s ředitelem BIS Michalem Koudelkou. Některé formulace v dopise jsou podle Bělobrádka nepřijatelné. "Tohle by se nemělo stávat v žádné zemi, ať už to jsou naši spojenci nebo ne. Taková forma komunikace je nejen nestandardní, ale v podstatě i skandální," řekl Bělobrádek. Ústavní činitelé budou dnes odpoledne mluvit právě především o česko-čínských vztazích.

Čínská ambasáda v lednu varovala před cestou předsedy Senátu na Tchaj-wan. Podle Aktuálně.cz předala Hradu dopis, kde hrozí trestem pro Kuberu i české firmy v Číně, pokud se cesta uskuteční. Kancelář prezidenta podle webu podpořila dopis přípisem a Kuberovi ho předala v polovině ledna. Čínské ministerstvo zahraničí agentuře Reuters sdělilo, že neví, odkud se informace vzaly. Bělobrádek poukázal na to, že o věci nebylo informováno například ministerstvo zahraničí.

Stát dá dopravcům 100 mil. Kč na dezinfekci a ochranné pomůcky

Stát vyčlení pro soukromé dopravce 100 milionů korun na pořízení dezinfekčních a ochranných pomůcek pro řidiče a další personál ve veřejné dopravě. Jde asi o 30.000 zaměstnanců. Ministerstvo dopravy také zajistilo zásoby dezinfekce, které bude v případě nutnosti dopravcům dodávat. Na tiskové konferenci to řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). V minulých dnech bylo zintenzivněno čištění vozů a nádraží. Podle ministra cestuje ve veřejné dopravě, zejména po uzavření škol, méně lidí. "Veřejná doprava je klíčové místo, kde dochází k potkávání velkého počtu lidí. Musíme to mít z hlediska hygieny a ochrany pod kontrolou," uvedl Havlíček.

Celní správa poskytla ministerstvu zdravotnictví 30.470 litrů zabaveného nelegálního lihu na výrobu dezinfekčních přípravků. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude dezinfekce primárně využita na autobusová a vlaková nádraží a veřejné prostory, které jsou přestupními místy a koncentruje se v nich velké množství lidí. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo financí a zdravotnictví. Důvodem mimořádného kroku je vysoká poptávka po dezinfekčních prostředcích a potřeba zajistit co nejplynulejší zásobování. "Líh je velmi účinná dezinfekce. Místo do ekologické likvidace tak v průběhu středy a čtvrtka zamíří do laboratoře, kde z něj podle receptury Světové zdravotnické organizace vyrobíme kvalitní dezinfekční směs," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Pošta kvůli koronaviru připravila bezkontaktní doručování

Česká pošta připravila pro lidi v karanténě kvůli koronaviru bezkontaktní způsob doručování. I zásilky určené do rukou adresáta mu doručovatel uloží do schránky, nebo je nechá na poště, kde si je bude moci do měsíce vyzvednout. Uvedl to generální ředitel Roman Knap. Pošta také převezme z tiskárny v Ústí nad Labem druhou zhruba polovinu z téměř pěti milionů letáků ministerstva zdravotnictví s informacemi o koronaviru. S roznášením do schránek začne ve čtvrtek. Již během úterka a dneška doručovatelé roznášejí první část letáků. Putovaly zejména na Moravu. Do konce týdne by měla pošta letáky doručit na všechny adresy.

U bezkontaktního doručování je podle Knapa nutné, aby se dopředu doručovatel dozvěděl, že je adresát v karanténě, případně bude bezkontaktně doručovat do oblastí, které budou jako karanténní označeny příslušnými úřady. Doručovatelé a zaměstnanci na přepážkách ode dneška dostávají dezinfekční gely a spreje. Těch má podnik zásobu zhruba 10.000 a další má objednané. Zhruba 2800 z necelých 30.000 zaměstnanců má malé děti ve věku šest až deset let, které po uzavření škol zůstanou doma.

Škoda Auto se kvůli koronaviru obává problémů se zásobováním díly

Automobilka Škoda Auto se kvůli koronaviru obává problémů se zásobováním díly vyráběnými v Číně. Díly se dodávají do různých závodů firmy, postiženo jich tak může být v případě nedostatečných dodávek více, řekl ČTK vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera. Firma zaměstnancům doporučuje, aby zvážili nutnost všech svých pracovních cest do zahraničí. "V souvislosti s koronavirem ponechávají někteří naši čínští dodavatelé své závody nadále zavřené nebo v nich výrobu pomalu rozbíhají," řekl Kotera. "To může vést k případnému nedostatečnému zásobování díly a subkomponenty vyráběnými v Číně," uvedl.

Škoda Auto loni dodala do celého světa 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 zaměstnanců, z toho v ČR téměř 34.000 lidí.

Některé nemocnice upozornily vládu na nedostatek respirátorů

Zástupci některých nemocnic upozornili na jednání na úřadu vlády ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), že nemají dostatek respirátorů. Ministr je ujistil, že do konce týdne jim stát zašle zásobu, která bude nemocnice na čas saturovat. Upozornil také, že stát se chce intenzivně zaměřit na rozšíření testování na koronavirus. Například v pražském Motole kvůli tomu ve středu vznikne nové odběrové místo. Setkání se zúčastnili zástupci 14 fakultních i krajských nemocnic, které vláda podle vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) už dříve vytipovala jako styčné nemocnice pro spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi a ministerstvem. "Bylo to velice konkrétní jednání. Nemocnice nám jasně řekly, v jaké jsou situaci a co potřebují," shrnul Babiš.

Ministerstvo zdravotnictví chce v březnu koupit 600.000 respirátorů, případně stejný počet i v dubnu. Vyplývá to z dokumentu, který projedná vláda.

Stát chce vyzvat studenty pátých a šestých ročníků lékařských fakult, aby pomohli v nemocnicích, kterým můžou chybět zdravotní sestry kvůli uzavření škol. Premiér Andrej Babiš (ANO) to uvedl v České televizi (ČT). Pomoct by mohli také studenti pedagogických fakult s hlídáním dětí, řekl premiér po schůzce s řediteli nemocnic k šíření nákazy nového typu koronaviru. Babiš uvedl, že s absencí sestřiček kvůli uzavření škol je větší problém ve Zlínském kraji.

Vítkovice Heavy Machinery zastavily výrobu, zaměstnanci jsou doma

V ostravské strojírenské společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM), která zaměstnává přibližně 800 lidí, se zastavila výroba. Dodavatelé energií firmě odpojili elektřinu a teplou vodu, zaměstnanci jsou doma s 80 procenty mzdy. Firma podle všeho nemá peníze na výplaty a v podniku se zřejmě bude propouštět. ČTK to řekl předseda Základní organizace OS Kovo Těžká mechanika Vítkovice Miroslav Solanský. Výplatní termín v podniku má být v pátek. "Firma hledá nového dodavatele energií. ČEZ nám vypověděl smlouvu," řekl odborový předák. Vedení firmy podle něj připravuje podání insolvenčního návrhu.

Babiš bude s guvernérem ČNB Rusnokem jednat o regulaci hypoték

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes setká s guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem. Tématem schůzky bude regulace hypotečních úvěrů a způsob, jakým se měnová politika ČNB promítá do ekonomiky. Babiš se následně také zúčastní kolokvia ČNB na téma Proč Česká republika potřebuje uzákonění limitů na hypotéky. Spolu s Babišem se se členy bankovní rady ČNB setká ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Babiš na svém facebookovém účtu 23. února kritizoval politiku centrální banky. Mimo jiné označil za nelogický krok zvýšení úrokových sazeb na počátku února. V úterý řekl, že ČNB by měla zasáhnout.

Sněmovna podpořila zrušení osmi stovek nadbytečných předpisů

Osm stovek nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně platné, ale už nepoužívané, by mohlo být zrušeno. Změnu má přinést vládní návrh zákona, který Sněmovna v úvodním kole projednávání podpořila. Norma má pomoci ke zjednodušení a zpřehlednění právního řádu. Návrh ruší zejména předpisy z období první republiky a protektorátu, ale také některé zákony i vyhlášky přijaté po roce 1989. Mezi rušené předpisy patří například zákon o ustanovení výpomocných sluhů z roku 1919, zákon o důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině z roku 1969 nebo nařízení vlády z roku 1993 o ukončení omezení placení v hotovosti. Předpisy vybrala na základě vlastních analýz jednotlivá ministerstva.

ODS navrhla zrušit mimo jiné zákon o zrušení celibátu pro učitelky nebo předpis o pořadí soudních stolic, tedy soudních stupňů. Své návrhy, s nimiž přišla už předloni, chce podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury vtělit do vládní předlohy. Právní řád České republiky obsahuje přibližně 42.000 právních předpisů. Do roku 2021 chce vnitro vypracovat analýzu celého českého právního řádu.

Filharmonie Brno bude koncert živě přenášet na webu a facebooku

Filharmonie Brno kvůli hrozbě koronaviru nemůže hrát před lidmi, čtvrteční koncert tak alespoň bude živě přenášet na webových stránkách a svém facebookovém profilu. Hudbu ve světové premiéře doprovodí vizualizace umělce Cori O´Lana ve spolupráci s Ars Electronica. Oproti plánu se koncert neuskuteční v Janáčkově divadle, ale v menším Besedním domě. Orchestr obsadí i celé hlediště. Čtvrteční koncert v Janáčkově divadle byl prakticky vyprodán, stejně jako páteční repríza stejného programu.

Počasí

Oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, na horách i srážky vydatnější. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C, na jihu kolem 15 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C.

Ve čtvrtek zasáhne většinu českých krajů silný vítr s nárazy až 70 kilometrů za hodinu. V noci foukat přestane, podle meteorologů se ale během pátku silný nárazový vítr znovu objeví kromě Čech také v části Moravy.