Stát od úterka zakáže návštěvy v lůžkových odděleních nemocnic

Ministerstvo zdravotnictví od úterka zakáže návštěvy na lůžkových odděleních v nemocnicích či v domovech seniorů. Po ranním zasedání Bezpečnostní rady státu to novinářům řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Mimořádné opatření má sloužit jako prevence proti šíření nového typu koronaviru a zabránit nákaze především u nejrizikovějších skupin, jako jsou senioři či lidé s dalšími onemocněními.

Zákaz se nebude týkat mimo jiné návštěv na dětských odděleních, u lidí s omezenou svéprávností, lidí s nemocí v posledním stadiu či v hospicích. Vojtěch vysvětlil, že u oddělení, pro která budou platit výjimky, je riziko nákazy menší. Zákaz by na nich mohl současně mít nepříznivé důsledky pro hospitalizované. "Cílíme skutečně na zařízení, kde může dojít k riziku nákazy a může dojít k ohrožení nejohroženějších skupin," uvedl Vojtěch. Premiér Andrej Babiš (ANO) dodal, že úřad musí ještě dořešit otázku domácí péče.

Nakažených novým typem koronaviru v Česku během víkendu přibylo o víc než polovinu, z neděle na pondělí počet nenarostl. Babiš na tiskové konferenci po zasedání bezpečnostní rady zopakoval, že Česko má nadále 32 pozitivních případů.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že české zdravotnictví disponuje dostatečným počtem umělých plicních ventilacích, na které, jak ukázaly zkušenosti ze zahraničí, jsou odkázáni pacienti s nejtěžším průběhem nemoci. Nyní stát disponuje 20 přístroji na 100.000 obyvatel, což je třikrát víc než v nejhůře postižené Itálii. Ministerstvo zdravotnictví chce nicméně nakoupit 150 plicních ventilací. "Abychom měli stoprocentní jistotu, máme pocit, že se neztratí," uvedl Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví jedná také se zástupci cestovních kanceláří o sdílení kontaktů na klienty, kteří pobývají v zahraničí.

Na hranicích policisté, hasiči a celníci rozdávají letáky a namátkově měří teplotu cestujícím. Stejné kontroly plánuje ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) spustit v mezinárodních vlakových spojích, jde o zhruba 40 vlaků za den. Premiér Andrej Babiš (ANO) zopakoval, že stát doporučuje necestovat do míst s vysokým počtem nemocných koronavirem. Lidé se mají řídit doporučeními na webu ministerstva zahraničí.

Členové vlády se sejdou kvůli dopadům šířícího se koronaviru na hospodářství se zástupci odborů a zaměstnavatelů, ještě předtím se uskuteční jednání s cestovními kancelářemi. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po jednání Bezpečnostní rady státu uvedla, že její úřad počká s posouzením dopadů koronaviru na hospodářství na globální makroekonomická data. Počítá s pravidelnou analýzou v dubnu.

Nezaměstnanost v únoru klesla na 3 procenta

Nezaměstnanost v jarních měsících zřejmě ještě mírně klesne v souvislosti s nástupem sezónních prací. Uvedli to dnes analytici v reakci na zveřejněná data Úřadu práce ČR za únor. Později podle ekonomů ale podíl nezaměstnaných začne mírně růst a sníží se i počet volných pracovních míst. Důvodem bude postupné zpomalování ekonomiky, které může být umocněno dopady šíření koronaviru. Nezaměstnanost v Česku v únoru po dvou měsících růstu klesla na 3 procenta. Počet lidí bez práce klesl proti lednu o téměř tři tisícovky na 227.369, což je nejnižší únorová hodnota od roku 1997.

Pokles nezaměstnanosti v únoru není podle ekonoma ČSOB Petra Dufka překvapení. "Spíše je už pravidlem, že poté co se na přelomu roku lidé hlásí na úřady práce, tak od února se zase část z nich s rozběhem sezónních prací do zaměstnání postupně vrací. Nakonec to uvidíme i v dalších dvou měsících, kdy se opět rozběhnou práce ve stavebnictví, zemědělství a v některých službách," uvedl. Hlavní ekonom Unicredit Bank Pavel Sobíšek počítá v březnu s dalším snížením podílu nezaměstnanosti na 2,9 procenta. Další měsíce jsou podle něj při odhadech zatíženy nejistotou související s šířením koronaviru. "Dopady na trh práce ale přijdou až se zpožděním za jinými makroekonomickými ukazateli," dodal.

Průměrný věk nezaměstnaných činil v únoru 43,1 roku a více než třetina lidí bez práce měla více než 50 let.Z regionů republiky měla ke konci února nejnižší nezaměstnanost stejně jako v lednu Praha, kde podíl lidí bez práce stagnoval na 1,9 procenta. Naopak nejvyšší zůstal podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji, kde stejně jako v lednu dosáhl 4,6 procenta. Z jednotlivých okresů měly nejnižší nezaměstnanost oblasti sousedící s Prahou - okresy Praha-východ s podílem lidí bez práce 1,2 procenta a Praha-západ s 1,5 procenta. Nejvyšší byla nezaměstnanost na Karvinsku s 6,9 procenta a na Bruntálsku a Znojemsku, kde činila shodně 5,9 procenta. V naprosté většině okresů lidí bez práce ubylo.

Přebytek zahraničního obchodu ČR v lednu klesl na 15,1 mld. Kč

Přebytek zahraničního obchodu ČR v lednu meziročně klesl o 2,4 miliardy korun na 15,1 miliardy. Negativně se na tom podepsalo mimo jiné obchodování s počítači, naopak pozitivní vliv měl zejména obchod s auty. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Bilance zahraničního obchodu se státy Evropské unie skončila přebytkem 72,6 miliardy Kč, výsledek tak byl zhruba stejný jako před rokem. Schodek obchodu se státy mimo unii se prohloubil o 2,3 miliardy na 56,1 miliardy korun.

Na Motosalon v Brně přišlo za čryři dny 55.000 lidí

Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení nazvaný Motosalon navštívilo za čtyři dny na brněnském výstavišti asi 55.000 lidí. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí veletrhu Dita Brančíková. Letošní ročník byl rekordní, celkem 160 vystavovatelů nabídlo skoro 400 značek. Podle Brančíkové poprvé za 11 ročníků překonal počet vystavených motocyklů, skútrů a čtyřkolek hranici 1000 strojů. "Návštěvníci přijeli z celé republiky i přes varování neúčastnit se hromadných akcí. Motosalon 2020 byl nejlepší za 11 let, kdy jsme se ujali jeho režie," řekl generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Poprvé se společně s Motosalonem konalo i mistrovství ČR ve stuntridingu, čili akrobatické jízdě s kaskadérskými prvky. V závodě se představilo přes 20 českých jezdců. Doprovodný program doplnila i Show Arena, kde se představili kaskadéři.

Narození továrníka Schichta si připomněli Ústečané u jeho hrobky

V Ústí nad Labem si lidé připomněli 165. výročí narození zakladatele proslulé továrny na mýdlo s jelenem Johanna Schichta. Právě toto mýdlo k bustě na hrobce položil ředitel muzea Václav Houfek. Na místě se o víkendu zastavil i jeden z potomků rodiny George Michael Schicht. Velkoryse zdobená secesní hrobka je řadu let opuštěná, přesto se u ní pravidelně objevují květiny. Sedmadvacetiletý Schicht řekl, že je potěšen, že jméno jeho rodiny je ctěno. Do České republiky přijel nyní poprvé. "A doma mi řekli, že určitě musím jet do Ústí nad Labem, kde to všechno začalo," uvedl. Jeho otec má nad svým psacím stolem obrázek Ústí nad Labem. "Jsem na svou rodinu hrdý," zdůraznil.

Hrobku továrníka v roce 1912 nechali vystavět jeho synové Georg a Heinrich. Po stranách nese sochařskou výzdobu symbolizující vztah muže a ženy a muže s mužem. V centrální části je mramorová busta podnikatele, která dříve vynikala na pozadí zlaté mozaiky. "Schichtovi jsou spojeni se vznikem moderního průmyslu, koncern Unilever, který založila rodina společně s dalšími subjekty, je dodnes jedním z dominantních světových hráčů na trhu s potravinami, drogistickým zbožím a podobně," uvedl ředitel.

Počasí

Oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C.