Počet nakažených novým typem koronaviru v Česku narůstá

Celkově je v současnosti 31 infikovaných. Během neděle přibylo 5 nových případů. Mezi nimi je manželský pár, který byl lyžovat v severní Itálii ve středisku Val Gardena. 3 případy jsou podle vyjádření ministra zdravotnictví Vojtěcha (za ANO) v Ústeckém kraji. Testováno bylo dosud v Česku téměř 800 lidí. Průběh nemoci byl u dosud známých infikovaných mírný, někteří jsou zcela bez obtíží. Léčí se v pražské Nemocnici Na Bulovce a v nemocnici v Ústí nad Labem, postupně ale přibývá nemocných v domácí karanténě. Zdravotníci jí začali dávat přednost, aby zůstala nemocniční lůžka volná pro lidi s případným vážným průběhem nemoci. Od soboty ministerstvo zdravotnictví zavedlo opatření, které dopadá na lidi vracející se z Itálie. Týká se českých občanů a cizinců, kteří v Česku trvale a přechodně žijí nebo pracují. Mají povinnost ohlásit se po návratu lékaři a zůstat ve dvoutýdenní karanténě. Omezení se nevztahuje na řidiče kamionů a zdravotní služby a na piloty. Česko také v sobotu přestalo vydávat víza lidem v Íránu, který podobně jako Itálie patří ke koronavirem silně zasaženým Na deseti hraničních přechodech budou od pondělí namátkové kontroly, při nichž budou hasiči lidem v autech měřit teplotu. Lidé přijíždějící do Česka také na hranicích, v mezinárodních vlacích a na leteckých spojích dostanou informační letáky.

Lavina zabila v Rakousku pět Čechů

Při sesuvu velké laviny na horském masivu Dachstein v rakouských Alpách zahynulo v neděli dopoledne pět českých občanů. Informaci potvrdilo Ministerstvo zahraničí. Podle německých médií šlo o skupinu mladých sportovců. Sněhová masa se utrhla kolem 9:30 SEČ ve výšce 2800 metrů, upřesnila mluvčí hornorakouské policie. Rakouská televize ORF uvedla, že lavina zasypala celou skupinu ve chvíli, kdy stoupala na sněžnicích poblíž horské chalupy Seethaler Hütte.

Prezident Zeman slaví sedm let ve funkci

Jako každoročně pro ně na Pražském hradě přichystal koncert. Letos bude věnován zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi, sdělil ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Proti minulým rokům se akce koná v Jízdárně Pražského hradu, protože Španělský sál se opravuje. Loni Zemanovi k výročí inaugurace zazpívala francouzská šansoniérka Mireille Mathieuová. Podle posledního šetření CVVM si prezident oproti loňskému roku u obyvatel ČR pohoršil. Podle většiny (56%) nedbá na důstojnost úřadu. Nejvíce na Miloši Zemanovi lidé naopak oceňují jeho kontakt s občany a znalost toho, co je trápí.

Kantar CZ: Volby by vyhrálo ANO

Sněmovní volby by v únoru opět vyhrálo hnutí ANO s 31 procenty před Piráty s 15,5 procenta a ODS s 13 procenty. Další v pořadí STAN a SPD mají 6,5 procenta, do sněmovny by se dostala ještě TOP 09, ČSSD a KDU-ČSL. Naopak komunisté by s podporou 4,5 procenta zůstali pod hranicí vstupu do Sněmovny. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ, který v neděli zveřejnila Česká televize.

Šéf Senátu Vystrčil navrhne, aby ČR požádala o výměnu čínského velvyslance

Šéf Senátu Vystrčil (ODS) pravděpodobně příští týden navrhne, aby ČR požádala Čínu o výměnu jejího velvyslance kvůli dopisu ke zvažované cestě na Tchaj-wan. Uvedl to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce předseda poslaneckého klubu opoziční ODS Zbyněk Stanjura. Nejvyšší ústavní činitelé, tedy prezident, premiér a předsedové Sněmovny a Senátu se mají sejít ve středu.Podle šéfa poslanců opozičních Pirátů Jakuba Michálka to není první případ a kroky Číny vůči Česku jsou dlouhodobě nepřijatelné. Formulace v dopise označil za skandální. Vystrčil už v únoru uvedl, že prezident Miloš Zeman by měl Senátu vysvětlit, zda a jak reagoval na lednový dopis čínského velvyslanectví, které v něm varovalo před misí na Tchaj-wan. Pokládá ho za vměšování Číny do vnitřních záležitostí ČR. Hrad prostřednictvím mluvčího Jiřího Ovčáčka uvedl, že nechce posílat vzkazy přes média.

České ženy si polepšily na trhu práce

V žebříčku Women in Work Index se posunuly se z 23. na 19. místo a polepšily nejvíce ze všech žen zemí OECD. Nejlépe jsou na tom dlouhodobě obyvatelky Islandu, Švédky a Slovinky. Statistiku vydává poradenská společnost PwC. Češky tak v žebříčku předběhly ženy ze Spojených států, Izraele a Německa. Vzhůru v žebříčku Česky táhla především nízká nezaměstnanost. Naopak rozdíl mezi platy mužů a žen zůstávají propastné. Češi průměrně mají o pětinu vyšší příjem než jejich ženské kolegyně. Jde tak o šestý nejhorší výsledek v rámci zemí OECD. A pomyslný skleněný strop Češky neprolomily ani v zastoupení žen v představenstvech firem. Tvoří jen osm procent českých představenstev.

Předpověď na pondělí

Oblačno až zataženo, na východě zpočátku jasno až polojasno. V Čechách a k večeru i na západě Moravy občasný déšť nebo přeháňky, nad 1000 m srážky sněhové. Na západě Čech večer ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 5 až 9 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C.