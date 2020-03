Počet nakažených koronavirem Covid-19 stoupl na 21

Novými nakaženými jsou podle ministra zdravotnictví Vojtěcha (za ANO) podnájemnice u jedné z dříve potvrzených pacientek a člověk pobývající v italském lyžařském středisku Passo Tonale v regionu Trentino (Tridentsko). Vláda zpřísnila mimořádná opatření. Povinnost 14denní karantény po návratu z Itálie rozšířila i na cizince, kteří mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt. Dosud opatření platilo pro české občany. Ministerstvo zdravotnictví zrušilo povinnost izolace kvůli novému typu koronaviru po návratu z Itálie pro řidiče kamionů, řidiče zdravotní služby převážející pacienty a piloty dopravních letadel. Pokud by ale měli příznaky chřipkového onemocnění, mají bez osobního kontaktu informovat lékaře. Cílem je ochránit důležité služby. Policie začne od pondělí 9. března od 7:00 na deseti hraničních přechodech provádět namátkové kontroly. Půjde o přechody Rozvadov, Folmava, Železná ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí. Ministerstvo dopravy bude všem cestujícím v mezistátních vlacích poskytovat informační letáky, týká se to řádově 35 spojů. Informační letáky budou k dispozici také pro všechny cestující na letišti Václava Havla v Praze. Ministerstvo zahraničí zároveň nedoporučuje českým občanům cesty do Íránu vzhledem k vysokému výskytu onemocnění v této zemi.

Česko si připomnělo 170 let od narození TGM

Prezident a další ústavní činitelé položili věnec na hrob prvního československého prezidenta v Lánech na Kladensku. Tamní muzeum T.G.Masaryka připravilo celodenní program. Jeho součástí bylo zahájení výstavy "TGM to nikdy nebude mít lehké", kterou k výročí Masarykova narození připravil Ústav pro studium totalitních režimů. Na Masaryka vzpomněli také v jeho rodišti v Hodoníně, kde se představitelé Jihomoravského kraje a Senátu setkali s členy Masarykovy rodiny ze Slovenska. Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně a zemřel 14. září 1937 v Lánech, kam coby hlava státu začal jezdit od roku 1920. Tamní zámek byl vybrán jako letní sídlo prezidenta Československé republiky v roce 1919.

Do Řecka odjelo osm policistů z týmu rychlé reakce

Policisté, kteří budou součástí Frontexu (Evropské pohraniční stráže), by měli pomáhat na hranicích s Tureckem. Řecko čelí náporu uprchlíků na hranici s Tureckem poté, co jim Ankara přestala bránit v cestě do Evropské unie. Policisté by měli na vnější Schengenské hranici působit dva měsíce. Podle policejního prezidenta by se mohl jejich počet v příštích dnech ještě zvýšit.

V pražském Rudolfinu budou rozdány České lvy

Nejvíce nominací získal od České filmové a televizní akademie debutový snímek Jiřího Havelky Vlastníci. Příběh dramaticky gradující schůze bytových vlastníků zcela spoléhá na situační komedii a herecké výkony ansámblu, který tvořili třeba Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová nebo Jiří Lábus. Z celkových dvanácti nominací jich Vlastníci získali sedm právě v hereckých kategoriích. Mnozí ale za favorita považují snímek Staříci. Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička si v něm zahráli staré přátele, kteří se na stará kolena pokusí pomstít mnoho let starou křivdu. Jedenáct nominací má černobílé drama Nabarvené ptáče. Snímek režiséra a scenáristy Václava Marhoula reprezentoval Českou republiku v oscarovém klání, dále než do užší desítky nominací v kategorii nejlepší mezinárodní film ale neprošel. Pětici snímků ucházející se o titul nejlepší film doplňují Tiché doteky a Na střeše. Akademici vybírali z celkem 64 celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních filmů, které v roce 2019 vstoupily do kin, což opět potvrzuje nadprodukci tuzemských novinek.

Nejteplejší únor v historii

Uplynulá zima byla v pražském Klementinu druhá nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teplot. S průměrnou teplotou 5,1 stupně Celsia se zařadila za rekordní zimu 2006/2007. Únor ale rekord pokořil, s průměrnou teplotou 6,9 stupně Celsia odsunul na druhé místo únor roku 1990, kdy průměrná teplota dosáhla 6,5 stupně Celsia. Na svém webu to uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Sáblíková potřinácté ovládla Světový pohár na dlouhých tratích

Ve finále v Heerenveenu stačilo rychlobruslařce Martině Sáblíkové k celkovému vítězství ve Světovém poháru čtvrté místo v závodu na tři kilometry. Zvítězila Kanaďanka Isabelle Weidemannová, která se jako jediná dostala pod hranici čtyř minut. Nikola Zdráhalová byla ve finálové dvanáctce poslední s časem 4:10,535.

Tým Jaromíra Jágra sestupuje z extraligy

Hokejisté Kladna sestoupili po roce zpátky do první ligy, kde strávili před návratem do extraligy pět let. Tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra prohrál v závěrečném 52. kole základní části v přímém souboji o záchranu s Litvínovem 2:6. Dvěma góly včetně vítězného rozhodl duel kapitán Severočechů Viktor Hübl, který přidal i dvě nahrávky. Dokonce pět bodů za dva góly a tři asistence si připsal Tomáš Pospíšil.

Příští týden bude nadprůměrné teplo, pak se ochladí

V příštím týdnu meteorologové očekávají denní teploty v průměru až kolem deseti stupňů Celsia. Deště a sněžení proti srážkově bohatým předchozím týdnům ubude. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Týdenní průměr nejvyšších denních teplot meteorologové předpokládají ve druhém týdnu kolem osmi stupňů Celsia, ve třetím a čtvrtém týdnu kolem 13 stupňů.