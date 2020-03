Počet nakažených novým typem koronaviru stoupl v Česku na dvanáct

Počet nakažených novým typem koronaviru stoupl v Česku na dvanáct. Dva případy jsou kontakty už dřív nakažených, další jsou Čech a Ital. První tři případy byly v Česku oznámeny v neděli.

Ministerstvo zdravotnictví změnilo pravidla pro testy na nákazu novým typem koronaviru. Na doporučení lékaře a hygienika budou pro všechny, nejen pro lidi po návratu z rizikových oblastí. Italský region Trentino (Tridentsko), odkud jedna z osmi nakažených v Česku přijela, ale ministerstvo zahraničí mezi oblasti nevhodné pro cesty zatím nezařadí. V některých krajích začaly domácí odběry vzorků od pacientů s podezřením na nákazu. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly se situace zjednoduší, až v Česku opadne chřipková epidemie. Pak bude možné testovat všechny případy s podezřením na nákazu koronavirem, což v době nachlazení a chřipek není možné.

Ministerstvo zdravotnictví kvůli koronaviru aktualizuje pandemický plán. Nově by měl víc zohlednit i sociální zařízení. Na to, že v plánu chybí, upozornila Asociace poskytovatelů sociálních služeb. V případě pandemie je tak podle ní ohroženo až 170 tisíc klientů, převážně seniorů, kteří jsou nejrizikovější skupinou. Zahrnutí do pandemického plánu usnadní sociálním zařízením přístup k informacím i ochranným pomůckám. V sociálních službách pracuje asi 5 a půl tisíce zdravotníků. Změna pandemického plánu by měla být hotová do dvou týdnů.

Opatření i snížení poptávky kvůli koronaviru způsobila pokles letecké dopravy nad Českem o zhruba sedm procent. Denně v souvislosti s šířením nákazy ubylo asi 150 pohybů letadel v českém vzdušném prostoru. ČTK to řekl mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma. Letecký provoz nad ČR je v současnosti okolo 1700 vzletů, přistání a letů denně, což je o 300 meziročně méně. Od čtvrtka jsou zakázané přímé lety mezi Českem, severoitalskými městy a Jižní Koreou. Již dříve vláda zrušila přímé linky do Číny. Vedle nařízeného zákazu aerolinie pociťují kvůli obavám lidí z nákazy a doporučením úřadů obecně pokles zájmu cestujících o létání a proto některé spoje ruší.

Předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu EP žádá předsedu instituce o pokárání premiéra Babiše

Předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu Monika Holmeierová hledá zastání u šéfa této instituce před českým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Při návštěvě delegace parlamentního výboru v několika českých institucích minulý týden, označil český premiér Holmeierovou za pomatenou. České členy delegace, europoslance Mikuláše Peksu za Piráty a Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL nazval vlastizrádci. Za to se později Babiš omluvil. Německá poslankyně žádá předsedu evropského parlamentu Davida Sassoliho, aby takové urážky ze strany předsedy jedné z evropských vlád netoleroval a dal to českému premiérovi jasně najevo. Podle mluvčí Evropského parlamentu zvažuje předseda této instituce obrátit se na premiéra Babiše dopisem.

Loňská zpráva auditorů EK, která se týkala dotací ze strukturálních fondů EU, konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Možného premiérova střetu zájmů se týkal i druhý audit zaměřený na zemědělské dotace, jeho konečné znění ale dosud nebylo zveřejněno. Babiš obvinění ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost.

Začala rozsáhlá oprava hradu Karlštejn, vzniknou i nové expozice

Na hradě Karlštejn na Berounsku začala rozsáhlá rekonstrukce za více než 150 milionů korun. Počítá s obnovou Císařského paláce či hradního purkrabství, vzniknou nové expozice a moderní návštěvnické centrum. Hrad by měl při opravách zůstat přístupný, návštěvníci se ale musejí připravit na krátkodobé uzavírky některých částí. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který ve čtvrtek obnovu vybraných částí hradu zahájil společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO), poukázal na to, že Karlštejn je jednou z nejnavštěvovanějších památek v ČR. Očekává, že po rekonstrukci se stane ještě vstřícnějším a přívětivějším místem pro návštěvníky. Babiš poznamenal, že český král a římský císař Karel IV. je podle něj největším Čechem, jehož už nikdo nepřekoná. Rekonstrukci částečně platí evropské fondy, jen stavební obnova si vyžádá 128 milionů korun.

Gotický hrad Karlštejn založil Karel IV. v roce 1348. Byl vybudován jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Patří k nejnavštěvovanějším památkám v zemi. Loni na něj zamířilo téměř kolem 215.000 lidí.

Rada Evropy: ČR příliš nepokročila s plněním doporučení o prevenci korupce

Česká republika dosud uspokojivým způsobem splnila jen jedno ze 14 doporučení protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO) z roku 2016. Situace je tedy nadále považována za "celkově neuspokojivou", uvádí se v nové hodnotící zprávě zmíněného orgánu. Plyne z ní také, že hmatatelný pokrok od loňského posudku nastal pouze ve dvou bodech, v souvislosti s prevencí korupce u zákonodárců prý změny udržují "velmi pomalé tempo". Doporučení protikorupční skupiny se kromě členů parlamentu týkají také práce soudců a státních zástupců. Volají po vyjasnění pravidel kolem možného střetu zájmů u těchto činitelů, přijímání darů a dalších výhod nebo styků s lobbisty. Dalším cílem je zprůhlednit fungování parlamentních výborů a podvýborů, ale také výběru nebo odvolávání představitelů justice. "Česká republika uspokojivě splnila či uspokojivým způsobem vyřešila jedno ze čtrnácti doporučení... Sedm doporučení je splněno částečně a zbylých šest doporučení splněno není," píše orgán GRECO, který od roku 1999 sdružuje asi 50 států za účelem monitorování protikorupčních standardů.

České ministerstvo spravedlnosti v reakci poukázalo na předložené návrhy zákonů, které jsou v souladu s doporučeními expertů RE. "Jedná se o návrh zákona o lobbování, novelu zákona o soudech a soudcích, novelu zákona o státním zastupitelství," uvádí tisková zpráva. Všechna tři opatření zmiňuje i hodnocení GRECO, příslušná doporučení však nebere jako splněná, protože návrhy zákonů ještě neschválil parlament.

Charita ČR: K předčasným odchodům mladých ze škol přispívá zadlužení rodin

K předčasných odchodům mladých ze škol přispívá i zadlužení rodin. Řada školáků se kvůli potřebě domácnosti získat příjem a splácet dluhy nevyučí či nedostuduje a nastupuje do práce. Upozornili na to pracovníci Charity ČR a jejích poraden. S případy se setkávají v praxi. Nejvyšší podíl mladých, kteří nedokončí školu, je podle výzkumů a podle počtu exekucí v regionech s nejvyšší zadlužeností. Na předčasné odchody ze škol se zaměřila ve svém výzkumu Agentura pro sociální začleňování. Zatímco v roce 2013 školy nedokončilo pět procent mladých, v roce 2017 už sedm procent. Na severozápadě ČR se za tu dobu podíl zvedl z devíti na 16 procent. Podle propočtů agentury tak stát do budoucna přichází o miliardy, a to na dávkách i na daních a odvodech. Nejzadluženější okresy v Česku leží podle mapy exekucí právě na západě a severu republiky. Nejhorší byla předloni situace v okresech Most, Sokolov a Chomutov, kde měla nějakou exekuci pětina obyvatel. Průměrný dlužník tam měl pět až šest exekucí současně. Proti roku 2016 se za dva roky situace podle výsledků zhoršila.

Ke zlepšení školní docházky a dosaženého vzdělání mladých z chudých a zadlužených rodin podle charity chystané zpřísnění vyplácení dávek nepomůže. Důrazně odmítají návrh ministerstva práce, aby o podporu na bydlení přišly rodiny záškoláků. Jako řešení problému nedokončeného vzdělávání vidí vedle nastavení pravidel exekucí a oddlužení hlavně zajištění sociálního bydlení s podporou sociálních pracovníků.

V Praze začíná festival dokumentů Jeden svět, hlavní téma jsou změny klimatu

V Praze začíná festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Za hlavní téma přehlídky pořadatelé zvolili změny klimatu a jejich dopad na krajinu a lidi. Program představí 133 dokumentů ze 60 zemí. Festival pořádá společnost Člověk v tísni. Ta udělí také svou cenu Homo Homini osobnostem, které se zasloužily o ochranu lidských práv, demokracii a nenásilné řešení politických konfliktů ve světě. Získá ji tádžický právník Buzurgmehr Jorov. Ocenění večer předá ukrajinský filmový režisér a bývalý politický vězeň Oleh Sencov. V Praze festival potrvá do 14. března, poté se akce přesune do 35 dalších měst v Česku a také do Bruselu. Řady festivalových projekcí se zúčastní tvůrci či hlavní hrdinové, publikum s nimi bude moci debatovat. Mezi hosty má být třeba vietnamská písničkářka Mai Khoi, švédská ministryně zahraničí Margot Wallströmová, zvláštní zpravodajka OSN pro dostupné bydlení Leilani Farhaová či klimatolog Stefan Rahmstorf.

Pořadatelé podnikli i preventivní kroky kvůli případnému šíření koronaviru. Na festival nedorazí hosté z rizikových oblastí, a to třeba z Itálie. V kinech a festivalových prostorách se zavádějí zvýšená hygienická opatření, uvedl tým Jednoho světa.

Počasí na pátek

Zataženo až oblačno, zpočátku na většině území, od západu postupně místy, zejména na horách déšť nebo přeháňky. Ve vyšších polohách srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, na Moravě a ve Slezsku místy kolem 5 °C, na horách kolem 2 stupňů Celsia.