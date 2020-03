Ministr: Šestý pozitivní test na koronavirus musí potvrdit laboratoř

Žena z Prahy, která má pozitivní test na nákazu novým typem koronaviru, se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nechala testovat v soukromé laboratoři a neinformovala hygieniky. Výsledek jejích testů proto musí potvrdit Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu, uvedl na twitteru. Preventivně byli dáni do domácí karantény žáci první a třetí třídy Základní školy Antonína Čermáka v Praze-Bubenči, kterou navštěvovaly děti pravděpodobně nakažené ženy. "Žena je nyní v karanténě v Nemocnici Na Bulovce, zbytek rodiny v domácí karanténě," uvedl ministr. Děti chodily po návratu z Itálie dva dny do školy. Rodina byla minulý týden o jarních prázdninách v Itálii, ale v oblasti, která není hlášená jako riziková.

V Česku je zatím potvrzených pět případů nemoci COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje. Nakažené jsou dvě zahraniční turistky, jeden učitel z České zemědělské univerzity a dva lidé z Děčína, kteří byli společně lyžovat. Všichni se nakazili v Itálii, která je po Číně a Jižní Koreji třetím největším ohniskem nemoci.

Pořadatelé budou velké akce hlásit hygieně

Stát nebude kvůli novému koronaviru omezovat hromadné akce, rozhodla Bezpečnostní rada státu. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). K omezování shromáždění podle něj není důvod, nákaza se nerozšiřuje. Všechny akce a shromáždění nad 5000 lidí budou ale pořadatelé podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) muset hlásit krajským hygienickým stanicím, aby posoudily riziko. I podle něj není nutné zatím rušit akce plošně. Premiér současně hájil pondělní rozhodnutí nevpustit diváky na Světový pohár v biatlonu na Vysočině. "Pokud to nikdo nepochopil, je to akce nad 100.000 lidí," uvedl.

Petříček: Zeman potvrdil účast na summitu 17+1 v Číně

Prezident Miloš Zeman se v dubnu zúčastní summitu středo- a východoevropských zemí 17+1 v Číně. Jeho účast Pekingu potvrdil minulý týden při návštěvě Číny prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Informaci serveru Seznam Zprávy ČTK potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zeman v lednu oznámil, že na summit nepojede, za jeden z důvodů rozhodnutí označil chybějící čínské investice v Česku. Později Mynář ČTK řekl, že prezident by mohl své rozhodnutí změnit, pokud by čínští zástupci byli během summitu ochotni uzavřít s českými podnikateli smlouvy na konkrétní projekty. Server Seznam Zprávy uvedl, že Zeman dostal pozvání na státní návštěvu Číny.

"Pan prezident účast na summitu 17+1 potvrdil. Předpokládám, že bude ale také záležet na vývoji epidemie koronaviru," napsal ČTK v SMS Petříček. Pražský hrad nechtěl otázku Zemanovy účasti na summitu komentovat. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček nejprve ČTK během dne sdělil, že k čínské cestě nemá nyní žádné sdělení. Na Petříčkovo vyjádření později reagoval slovy, že až bude chtít Kancelář prezidenta republiky "oznámit informaci týkající se jakékoliv zahraniční cesty, učiní tak sama, a nikoliv prostřednictvím kohokoliv jiného". Ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák dnes ČTK řekl, že Čína i nadále s pořádáním summitu počítá. Přípravy podle něj pokračují i navzdory epidemii koronaviru, který se šíří právě z Číny.

Česká humanitární pomoc by mohla odjet do Řecka do konce týdne

Česká humanitární pomoc by mohla odjet do Řecka do konce týdne. Poslancům to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Řecko čelí náporu migrantů na hranici s Tureckem potom, co jim Ankara přestala minulý týden bránit v cestě do Evropské unie. Situací se budou odpoledne zabývat na mimořádné schůze ministři vnitra členských zemí EU. "Řecká strana odsouhlasila materiál, který potřebuje a který je ochotna si převzít," uvedl Hamáček. Materiál pochází ze zásob hasičů. Ministr zopakoval, že Česko nabídlo Řecku také okamžitou finanční pomoc jeden milion eur (asi 25,5 milionu korun). Může také nabídnou dalších 20 policistů do Evropské pohraniční služby Frontex k nynějším 18. "Česká republika udělá maximum pro to, aby se neopakovala migrační krize z roku 2015," dodal Hamáček.

U tureckých hranic s Řeckem je podle něho nyní 10.000 až 15.000 migrantů. Jde podle něho zejména o Íránce, Iráčany, Pákistánce a Afghánce. "Nejedná se o migraci ze Sýrie, syrsko-turecká hranice je uzavřena," uvedl Hamáček.

Ocenění Podnikatel roku získal zakladatel Kiwi.com Oliver Dlouhý

Vítězem ocenění EY Podnikatel roku za loňský rok se stal zakladatel a spolumajitel společnosti Kiwi.com Oliver Dlouhý. Prodejce letenek Kiwi.com patří mezi nejúspěšnější české startupy se zákazníky po celém světě. Výsledky organizátoři vyhlásili v pražském paláci Žofín. Poradenská firma EY (dříve Ernst & Young) pořádá soutěž ve světě od roku 1986. Aktuálně se koná téměř v 60 zemích, v Česku letos podvacáté. Dlouhý bude v červnu reprezentovat Českou republiku na světovém finále soutěže v Monte Carlu. Oliver Dlouhý založil současnou firmu Kiwi.com pod názvem SkyPicker.com v roce 2012 jako vyhledávač levných letenek. Nyní je jeho firma globálním prodejcem letenek, Dlouhý by ale chtěl, aby se stala globálním virtuálním dopravcem. Kiwi.com zaměstnává po světě 2800 lidí, hlavní sídlo ale má v Brně. Denně zpracuje 100 milionů vyhledávání a její tržby v roce 2018 dosáhly 28 miliard korun a zisku 111 milionů korun. Loni v červnu koupil většinový podíl akcií americký fond General Atlantic.

Čeští vědci popsali dva nové druhy žab, jsou kriticky ohroženy

Dva nové druhy žab popsal tým vědců v čele s Václavem Gvoždíkem z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. Miniaturní žabky z rodu afroskokanů našli v horských mlžných lesích na pomezí Kamerunu a Nigérie. O objevu, na kterém se kromě Čechů podíleli vědci ze Švýcarska, Spojených států a Kamerunu, v tiskové zprávě informovala Akademie věd. Kamerunské hory jsou domovem mnoha endemických, tedy jinde se nevyskytujících druhů. Vědci na žabky, které mají velikost do dvou centimetrů a žijí v oblastech okolo 2000 metrů nad mořem, narazili při terénním výzkumu. "Miniaturní velikost nově popsaných žab a malý areál jejich výskytu v odlehlých afrických horách byly hlavními příčinami, proč zůstaly žáby tak dlouho přehlížené. Rovněž najít je v jejich biotopu, husté nízké vegetaci kolem horských potoků, nebylo vůbec jednoduché," popsal Gvoždík. Vědci žabkám navrhli latinský název Phrynobatrachus arcanus - v češtině afroskokan tajemný. Druhý objevený druh afroskokana se jmenuje Phrynobatrachus mbabo - afroskokan Mbabo, neboť pochází z hory Tchabal Mbabo. Výzkumníkům se ho podařilo popsat díky muzejnímu materiálu ze sbírek přírodovědeckého muzea v Bonnu. Oba druhy žabek patří podle odborníků mezi kriticky ohrožené.

Sport

Čeští zástupci si pochvalují, že dnešní los Ligy národů přisoudil fotbalové reprezentaci atraktivní soupeře. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se ve druhé skupině Ligy B utkají se Skotskem, Izraelem a stejně jako při předloňské premiéře této soutěže se Slovenskem, které vede český trenér Pavel Hapal. "Skupinu hodnotím pozitivně. Slovensko jsme si přáli, protože zápasy se Slováky jsou vždy atraktivní, zejména pro fanoušky. Moc se na to těším. Dá se očekávat, že bude hodně fanoušků i na utkání se Skotskem. Myslím, že los se povedl," uvedl v nahrávce pro média předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík.

Počasí

Oblačno až zataženo, místy až polojasno. Ojediněle přeháňky nebo déšť (30 %), od 700 m sněhové. Maximální denní teploty 6 až 10 °C.