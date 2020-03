ČR má první tři případy nákazy novým koronavirem

Česká republika má první tři potvrzené případy nákazy způsobené novým typem koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům řekl, že dva lidé s pozitivními testy jsou v pražské Nemocnici Na Bulovce, třetí je v Masarykově nemocnice Ústí nad Labem. V Praze i Ústí leží muži české národnosti, druhý případ v hlavním městě se týká americké studentky. Všichni do ČR v poslední době přicestovali z Itálie. Výsledky přezkoumá laboratoř v Berlíně, řekl novinářům Vojtěch.

V Praze je hospitalizován Čech, ročník 1952, který byl na konferenci na univerzitě v italském Udine, a Američanka narozená v roce 1999, která studuje v Miláně. V Česku je podle ministra s kamarádkou z Ekvádoru, která vykazuje symptomy, ale její test byl negativní. Muž ročník 1976 hospitalizovaný v Ústí byl s rodinou v Itálii. Rodina je nyní v karanténě. Lidé by měli podle Vojtěcha zvážit cesty do rizikových regionů, pokud nejsou nezbytné. V severní Itálii existuje riziko nákazy, uvedl.

U pětičlenné české rodiny, která se v pátek vrátila ze španělského ostrova Tenerife, kde byla několik dní v izolaci v hotelu s dalšími turisty kvůli koronaviru, se nákaza nepotvrdila. Po příletu byli vyšetřeni a jejich testy jsou negativní, uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). "Mrzí mě, že jim nevyšla dovolená, ale jsem moc rád, že jsou zdraví zpět v ČR," doplnil Vojtěch. Rodina přicestovala do hotelu na Tenerife v pondělí a vrátit se měla 6. března. Kvůli potvrzené nákaze koronavirem u jednoho z hostů ale byla pro hotel s tisícem lidí nařízena karanténa. Ve čtvrtek centrální a regionální vláda rozhodla, že jej mohou opustit ti, kteří přicestovali těsně před nařízením karantény. V hotelu tak musela zůstat jedna Češka, která je v něm od minulého týdne.

Volby na Slovensku vyhrála opozice, Babiš se těší na spolupráci s hnutím OLaNO a Matovičem

Premiér Andrej Babiš (ANO) i prezident Miloš Zeman ráno pogratulovali Igoru Matovičovi a jeho hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) k vítězství ve slovenských parlamentních volbách. Babiš na sociálních sítích uvedl, že Česko má se Slovenskem vynikající vztahy a těší se na bilaterální spolupráci, spolupráci v rámci visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) i v Evropské unii. Napsal, že Matovič a jeho hnutí měli skvělou předvolební kampaň, díky níž dokázali získat obrovskou důvěru lidí. Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) na twitteru uvedl, že česko-slovenské vztahy jsou mimořádně vřelé. "Proto jsem pečlivě sledoval volební kampaň a průběh voleb na Slovensku, kde voliči projevili touhu po změnách. Držím Slovákům, kteří jsou našimi zásadními spojenci v EU, V4 i středoevropském prostoru, palce," konstatoval.

Parlamentní volby na Slovensku přesvědčivě vyhrálo opoziční protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče, které získalo 25,02 procenta hlasů. Vyplývá to z předběžných výsledků sobotního hlasování, které po sečtení všech hlasů zveřejnil statistický úřad. Do sněmovny se dostalo šest stran a hnutí. Krajně pravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) navzdory dřívějším průzkumům neposílila. Proevropské hnutí OLaNO odsunulo na druhou příčku dosavadní nejsilnější vládní stranu Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica, která dostala 18,29 procenta hlasů.

Představitelé českých opozičních stran mluví v souvislosti slovenských parlamentních voleb o změně. Podle předsedy ODS Petra Fialy vítězství hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče ukázalo, že změna je možná. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše Slováci ukázali, že nehodlají tolerovat korupční praktiky Směru. Šéf STAN Vít Rakušan ČTK napsal, že Slováci hlasovali pro změnu a sousedům gratuluje k odstavení vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Roberta Fica. Matovič uspěl spolu s mnoha nezávislými osobnostmi, jejichž názorové spektrum je hodně široké, dodal Rakušan. "Bude jistě náročné udržet klub v mnoha sněmovních bitvách celistvý. Přeji Slovensku, aby nedostalo populistickou vládu, která u nás doma zabíjí sny o lepší budoucnosti. Držím jim pěsti," uvedl.

Z kbelského letiště odletěl armádní speciál s pomocí Číně

Z vojenského letiště Praha Kbely odletěl armádní speciál s humanitární pomocí do Pekingu. ČTK to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Letoun do Číny veze ochranné pomůcky či dezinfekční prostředky pro boj s novým typem koronaviru. Na pekingském letišti by měl přistát v pondělí, vzápětí se vrátí zpět do České republiky. "Na palubě českého letadla je pět tun zdravotnického materiálu, který čínské straně na boj proti koronaviru zasílají kraje, města i soukromé firmy," uvedlo dnes tiskové oddělení ministerstva zahraničí (MZV). Pražský hrad původně uváděl, že do Číny odletí devět tun materiálu. Složení pomoci podle MZV reaguje na požadavky čínských provincií, měst a univerzit, které mají v České republice své partnery. "Mimo jiné jde o více než 780.000 párů rukavic, 43.000 roušek a respirátorů či 6800 ochranných oděvů," informovalo ministerstvo. Dary podle úřadu shromáždily Kancelář prezidenta republiky, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, město Třebíč nebo například Škoda Auto a.s.

"Jsem rád, že můžeme Číně takto pomoci, aniž bychom ohrozili sami sebe. Je zapotřebí solidarity, abychom společně tuto složitou situaci zvládli. Chci poděkovat všem přispěvatelům," okomentoval pomoc ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Armáda na cestu vyslala dvě posádky, aby se mohly vystřídat a letoun se mohl z Číny vrátit hned zpět. Letci mají k dispozici ochranné pomůcky, s jejich využitím na cestě tam i zpět se ale nepočítá. Obléct by je měl pouze člen posádky, který půjde vyřídit administrativní povinnosti. Při vykládce zboží na pekingském letišti bude kolem letadla vytvořeno ochranné pásmo a čínský personál na palubu letadla nebude vstupovat. Dezinfekce stroje kvůli obavě z nákazy novým typem koronaviru tak nebude podle armády nutná. Česko již do Číny poslalo humanitární pomoc, kterou počátkem února schválila vláda.

Babiš: Letošní rok bude pro řidiče na D1 kritický

Letošní rok bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) na dálnici D1 pro řidiče kritický. Bude se opravovat sedm úseků v délce 71 kilometrů. Nejhorší budou letní měsíce. Babiš to novinářům řekl, když se přijel podívat na bourání dvou dálničních nadjezdů. Premiér uvedl, že do dálnic dá letos stát přes 100 miliard korun. Babiš se podle svého vyjádření přijel přesvědčit, že stát splní slib, že D1 z Prahy do Brna bude opravená nejpozději v roce 2021. "Nejhorší bude odjezd na dovolené, červen, červenec. Ale od srpna bude počet uzávěrek menší, příští rok se budou opravovat jenom tři úseky v délce 34 kilometrů, potom budeme mít de facto 160 kilometrů nové dálnice mezi Prahou a Brnem," řekl Babiš.

Před 90 lety vyzkoušel vynálezce Očenášek v Praze vlastní rakety

Jedním z průkopníků raketové techniky v Čechác a vynálezcem širokého záběru byl technik Ludvík Očenášek, který 2. března 1930 na pražské Bílé hoře vystřelil osm raket vlastní konstrukce (poháněných střelným prachem). Jedna z nich dosáhla výšky kolem dvou kilometrů a zpátky se vrátila na padáku. O Očenáškově úspěchu tehdy referoval i newyorský deník Sun. Válka a později komunistický režim ale uvrhly jeho jméno téměř v zapomnění. Vystudoval průmyslovou školu. V roce 1898 si založil mechanickou dílnu, kterou brzy rozšířil na elektrotechnický závod se stovkou zaměstnanců. V témže roce sestrojil i první český monocykl - jednokolo. V roce 1906 zkonstruoval letecký hvězdicový rotační benzinový motor, který v roce 1910 použil v jednoplošníku vlastní konstrukce.

Koncem roku 1933 nastoupil do funkce vedoucího konstrukce automatů u firmy Baťa. Vyvíjel pro ni hydrodynamický člun na reaktivní pohon s nízkým ponorem; nakonec však zůstalo jenom u zkušebního prototypu. Po druhé světové válce už Očenášek konstruoval jen drobnosti - například krabičky na masti a krémy, vylepšené tlumiče zbraní, stroj na odpočítávání tablet. Zemřel 10. srpna 1949 v obci Dražeň na Plzeňsku.

Jednu z cen Hanse Christiana Andersena letos získá Jan Balej

Jednu z letošních cen Hanse Christiana Andersena získá český režisér, scenárista a výtvarník Jan Balej za svůj loutkový film Malá z rybárny. Cenu převezme 2. dubna v dánském Odense, v den výročí a v místě narození světoznámého pohádkáře. Kromě Baleje ocenění obdržela také Lorena Ojeda Dávilaová z Mexika a baletní škola Královského divadla v Odense. Cenu Hanse Christiana Andersena uděluje dánský organizátor od roku 1996 organizacím, institucím i jednotlivcům, kteří přispěli k propagaci a šíření znalostí o nejvýznamnějším dánském spisovateli Hansi Christianu Andersenovi po celém světě. Před sedmi lety byly oceněny knihovnice Hana Hanáčková a Mirka Čápová za organizaci projektu Noc s Andersenem.

Balejův loutkový film Malá z rybárny vznikl na motivy pohádky Malá mořská víla. Autor příběh zasadil do kulis moderní společnosti, přičemž zůstal věrný humanistickému vyznění původní předlohy. Malá z rybárny byla v květnu 2015 uvedena v oficiálním výběru prestižní přehlídky ve francouzském městě Annecy. Jde o jeden z prvních českých celovečerních loutkových animovaných filmů, který využívá loutkovou a digitální animaci.

Písecké muzeum připomíná 600 let husitské bitvy u Sudoměře

Husitskou bitvu u Sudoměře, od níž v březnu uplyne 600 let, připomíná výstava, kterou otevřelo Prácheňské muzeum v Písku. Nabízí nálezy z bojiště, originály i kopie zbraní, texty od historika Petra Čorneje nebo informace o jihočeských událostech spjatých s husitstvím. "Z Národního muzea máme zapůjčené unikátní pavézy z 15. století s motivem svatého Jiří a Davida s Goliášem. Motivy jsou známé od husitů, připodobňovali se k Davidovi, který bojuje s tím velkým Goliášem. Také představujeme jeden z kalichů, který je uložen v milevském muzeu," řekl hlavní kurátor výstavy Jaroslav Jiřík.

Bitva u Sudoměře se odehrála 25. března 1420 mezi rybníky Markovec a Škaredý. Husitský oddíl porazil početnější a lépe vyzbrojené vojsko strakonických johanitů a katolických šlechticů, přezdívaných železní páni. Střetnutí bylo první větší bitvou husitských válek a předznamenalo směr, kterým se dále vyvíjelo husitské vojenství. Husity vedli do bitvy Jan Žižka a kněz Václav Koranda. Husitství si letos připomene i město Tábor, jež slaví 600 let.

Jeskyňáři v Albeřické jeskyni objevili rozsáhlý labyrint chodeb

Speleologové objevili v Albeřické jeskyni ve východních Krkonoších rozsáhlý labyrint nových prostor. Délka jeskyně se tím více než zdvojnásobila. ČTK to řekl Radko Tásler ze společnosti Speleo Albeřice a objev označil v rámci Krkonoš za výjimečný. Prostory objevili jeskyňáři loni. "Je to největší objev v Krkonoších všech dob a největší objev v Česku v roce 2019. Se dříve známými částmi má nyní Albeřická jeskyně celkovou délku 590 metrů, ale vše ještě není zmapováno, takže konečná délka bude ještě větší. Tím se (Albeřická jeskyně) řadí do první dvacítky, možná desítky, v Čechách," uvedl pro ČTK Tásler. Dosud se uváděla délka Albeřické jeskyně 250 až 270 metrů. Nové poznatky o Albeřické jeskyni se teprve zpracovávají. "Tak rozsáhlý labyrint nových prostor nikdo nečekal a ani předcházející geofyzikální měření ho nedetekovalo," řekl Tásler.

Prostory byly objeveny při čtyřletém projektu Inventarizace krasových jevů v regionu Krkonoš, který začal na jaře 2018. Výzkum se dělá na několika místech a už teď je jisté, že zásadně změní názor především na stáří, vývoj a geologii krkonošského krasu. Na zmapování spolupracuje albeřický spolek České speleologické společnosti se Správou Krkonošského národního parku a dalšími odbornými institucemi. Nové prostory se objevily při snížení hladiny podzemních jezer o 17 metrů. Na území Krkonoš je asi 80 jeskyní. Žádná z krkonošských jeskyní není vhodná k tomu, aby byla zpřístupněna veřejnosti.

Sport

Rychlobruslařka Martina Sáblíková skončila na mistrovství světa ve víceboji v Hamaru těsně čtvrtá. Medaile obhájkyni loňského titulu utekla o osm setin sekundy. Posedmé v kariéře vyhrála Nizozemka Ireen Wüstová. Druhá česká reprezentantka Nikola Zdráhalová byla jedenáctá. Dvaatřicetiletá Sáblíková přijela do Norska tentokrát bez medailových ambicí, neboť očekávala velkou ztrátu ve své nejslabší disciplíně 500 metrů. Nakonec však sahala po deváté vícebojařské medaili, která jí po suverénním vítězství v závěrečném závodu na 5000 metrů unikla jen velmi těsně. Bronz vybojovala Nizozemka Antoinette de Jongová, jež se Sáblíkovou jela v rozjížďce a prohrála s ní o téměř devět sekund. Zlato získala třiatřicetiletá Wüstová jednoznačně s náskokem 9,38 sekundy před Kanaďankou Ivanií Blondinovou a má stejně jako Sáblíková celkově 21 titulů mistryně světa.

Lyžařka Kateřina Smutná skončila potřetí za sebou na Vasově běhu třetí. Z českých mužů si vedl nejlépe veterán Stanislav Řezáč, šestačtyřicetiletý závodník byl sedmnáctý. Po 90 kilometrech se radovali z vítězství Nor Peter Eliassen a Švédka Lina Korsgrenová. Smutná, která ztratila na vítězku přes osm minut, se prosadila na stupně vítězů počtvrté v řadě. V roce 2016 slavný závod ovládla. "Jsem maximálně spokojená. Na víc nebylo a třetí místo je super, jsem za něj strašně ráda. Ani jsem v to nedoufala po těch čtvrtých a pátých místech v minulých závodech. Další brambory bych už snad nepřežila," uvedla členka týmu eD system Bauer v tiskové zprávě. Řezáč, který byl na Vasově běhu nejlépe druhý, doběhl při svém 22. startu čtyři minuty po vítězi. "Hodně sněžilo, v podstatě existovala jediná stopa a téměř se nedalo předjíždět," uvedl Řezáč po svém nejlepším výsledku v této sezoně Ski Classics.

Čtyřbob Dominika Dvořáka skončil na mistrovství světa šestý a výrazně posunul nejlepší české umístění v této disciplíně, kterým dosud byla desátá pozice Jiřího Vrby z roku 2015. V Altenbergu posbírali všechny medaile domácí Němci a stejně jako před týdnem ve dvojbobech triumfoval Francesco Friedrich. Olympijský vítěz a obhájce titulu získal ve čtyřbobech zlato na MS potřetí.

Kombinace Světového poháru lyžařek v italském La Thuile byla kvůli hustému sněžení zrušena. Pořadatelé by po vydatné sněhové nadílce nedokázali upravit trať. Malý křišťálový glóbus získala Italka Federica Brignoneová, která vyhrála oba kombinační závody v sezoně. Česká reprezentantka Ester Ledecká skončila v hodnocení disciplíny třetí. Dvojnásobná olympijská vítězka získala bronz před týdnem v Crans Montaně a v lednu byla v Altenmarktu-Zauchensee šestá. V konečném hodnocení kombinace zaostala se ziskem 100 bodů o 25 bodů za druhou Švýcarkou Wendy Holdenerovou. Nad závody v La Thuile visel otazník kvůli epidemii koronaviru, ale nakonec se je organizátoři rozhodli uspořádat s omezeným počtem diváků

Počasí

Zataženo až oblačno, postupně polojasno. Denní teploty 6 až 10 °C.