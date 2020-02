Metnar vítá dohodu USA a Tálibánu. Vojáci NATO se do 14 měsíců stáhnou z Afghánistánu

Podpis dohody mezi Spojenými státy a Tálibánem je prvním velkým krokem k trvalému míru v Afghánistánu. Pro ČTK to uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Vojáci USA a dalších zemí Severoatlantické aliance se podle dnešního oznámení do 14 měsíců zcela stáhnou z Afghánistánu. Metnar uvedl, že pokud bude dohoda dodržena, také Česká republika postupně stáhne své vojáky, stejně jako ostatní alianční partneři.

USA a afghánské radikální hnutí Tálibán v Dauhá podepsaly dohodu, která je základem pro stažení vojsk a politické urovnání poměrů v zemi. "Podpis je prvním velkým krokem k trvalému míru v Afghánistánu. Naše podpora bezpečnostních sil Afghánistánu bude pokračovat ještě 14 měsíců - pokud bude mírová dohoda dodržena, postupně stáhneme všechny naše vojáky, stejně jako ostatní alianční partneři," uvedl Metnar. Ministr připomněl také své loňské listopadové oznámení, že česká armáda letos na konci března ukončí ostrahu spojenecké základny Bagrám v Afghánistánu. Čeští vojáci se společně se spojenci starali o vnější bezpečnost letecké základny více než šest let.

Šéf zahraničního výboru Sněmovny Ondřej Veselý (ČSSD) ČTK napsal, že mírovou dohodu chápe. "Nicméně jsem přesvědčen, že Afghánistán ještě zdaleka není v takovém stavu, aby mohl fungovat sám, bez výrazné pomoci," uvedl. Místopředseda výboru Jaroslav Bžoch (ANO) dodal, že oznámení o stažení vojsk se očekávalo. "Avizoval to prezident Donald Trump a já s tím souhlasím. Podpis dohody je jedna věc, ale důležitější bude její dodržovaní a další politické uspořádání země," napsal Bžoch ČTK. Místopředseda Sněmovny a šéf KŠCM Vojtěch Filip dnešní oznámení ocenil. "Je to sice o 19 let později, ale přece," uvedl ve svém vyjádření pro ČTK.

V Praze se kvůli koronaviru sejdou premiéři zemí V4

Ve středu se v Praze kvůli šíření nákazy novým typem koronaviru v Evropě uskuteční schůzka visegrádské čtyřky (V4), tedy Česka, Polska, Slovenska a Maďarska. Na twitteru to oznámil polský premiér Mateusz Morawiecki, který uvedl, že setkání se koná na návrh Varšavy. Český premiér Andrej Babiš ČTK konání schůzky potvrdil a uvedl, že jednání bude na úrovni předsedů vlád. "Žádná ze zemí V4 nemá zatím pacienta s pozitivním nálezem," dodal český premiér.

Operátoři poslali SMS všem Čechům v oblastech s novým koronavirem

Mobilní operátoři poslali všem svým českým zákazníkům pobývajícím v zemích, kde se šíří nový koronavirus, informační SMS. Zpráva upozorňuje na nebezpečí nákazy a odkazuje na webové stránky ministerstva zdravotnictví, na kterých mohou lidé najít podrobné údaje o viru i nemoci COVID-19. SMS obdrželi v pátek večer všichni Češi, kteří jsou v současné době v Číně, Hongkongu, Íránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji a Itálii, sdělil ČTK výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Jiří Grund. Na zaslání zpráv se v pátek odpoledne s operátory dohodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"Ministerstvo zdravotnictví žádalo provést rozesílku ve velmi krátké době, zejména proto, aby se stihlo informovat všechny české občany, u kterých se předpokládá, že se o víkendu budou vracet z Itálie," uvedl Grund. V SMS určené lidem pobývajícím na severu Itálie se ještě dodává, aby Češi po návratu kontaktovali lékaře, případně krajskou hygienickou stanici. Žádá však, aby přímo k doktorovi nebo do nemocnice nechodili.

Piloti speciálu s pomocí Číně budou mít ochranné vybavení

Piloti armádního speciálu, který přepraví do Číny českou humanitární pomoc, budou mít k dispozici ochranné prostředky. Při letu by v nich ale oblečeni být neměli. V Pekingu bude kolem letadla vytvořeno ochranné pásmo a na palubu místní personál nevstoupí. Letoun tak po návratu nebude muset být dezinfikován kvůli obavě z případné nákazy novým koronavirem. ČTK to sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Letoun s pomocí by měl odstartovat v neděli.

Armádní speciál Airbus 319 do Číny přepraví devět tun humanitární pomoci, mezi kterou budou zejména respirátory, ochranné pomůcky jako brýle, rukavice, kombinézy a dezinfekční prostředky. Mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček ČTK řekl, že na pomoc přispěly kraje, města, firmy, ministerstvo zahraničních věcí, Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce a Kancelář prezidenta republiky. Letadlo se po předání pomoci vrátí zpět do České republiky. Na cestu se proto vydají dvě posádky, aby se mohly cestou vystřídat.

O české humanitární pomoci jednal v minulých dnech v Číně kancléř Vratislav Mynář. Doprovázel ho poradce prezidenta Martin Nejedlý a předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík. Vláda o jejich cestě předem nevěděla. Premiér Andrej Babiš v pátek novinářům řekl, že se o ní dozvěděl z médií. Všichni tři byli po návratu testováni na koronavirus s negativním výsledkem. Tvrdík reagoval na twitteru na výtku odborníka na cestovní medicínu Rastislava Maďara, který uvedl, že by při ochraně zdraví populace měla základní pravidla platit pro každého. "Zejména pokud jde o nejvíc rizikovou zemi (Čínu) a hrozbu importu k nám. A za druhé, test udělaný příliš brzy po expozici může být falešně negativní," uvedl lékař. Doporučil také test zopakovat s odstupem času. Šéf Slavie s jeho slovy souhlasil. "Proto jsem nyní v domácí karanténě. 12. března druhý test," napsal. Dodal, že je v izolaci a není v kontaktu ani s rodinou.

Zdechovský se bude právně bránit proti Babišovu výroku

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se bude právně bránit proti výroku premiéra Andreje Babiše (ANO), který jej v pátek stejně jako dalšího europoslance Mikuláše Peksu (Piráti) označil za vlastizrádce. Zdechovský to uvedl na twitteru. Babiš dvojici politiků vyčítá, že v Evropském parlamentu otevírají téma jeho možného střetu zájmů, podle premiéra tak oba postupují proti české vládě. Babiš kritizoval Zdechovského a Peksu v souvislosti s delegací europoslanců, která v uplynulých dnech v Praze navštívila některé úřady, aby zjišťovala fakta o jeho údajném střetu zájmů. "Zdechovský a Peksa jsou vlastizrádci, měli by bojovat za české zájmy," řekl Babiš novinářům. Zopakoval, že ve střetu zájmů není. Delegaci označil za politickou misi.

Zdechovský uvedl, že se Babišem nenechá zastrašit. "Mafiánské praktiky nemají v naší zemi místo. Během mise se ukázalo, že střet zájmů Andreje Babiše je větší, než se zdálo. Proto se Andrej Babiš bojí a snaží se nás zastrašit. Proti označení vlastizrádce se rozhodně budu bránit právní cestou," napsal. Proti Babišovu výroku se v pátek ohradili pirátští, lidovečtí i další opoziční politici. Předsednictvo KDU-ČSL na sociálních sítích uvedlo, že od premiéra chce okamžitou veřejnou omluvu. Podle Peksy je označení europoslanců za vlastizrádce krajně nevhodné. Zdechovský pak v pátek uvedl, že Babiš svým výrokem překročil všechny meze demokratického státu a měl by se za to okamžitě omluvit.

Komora je proti růstu odvodů OSVČ, odbory by pravidla upravily

Hospodářská komora nesouhlasí s plánem zvýšit odvody na penze živnostníkům, o kterém debatovala důchodová komise. Podle komory by zvýšení dopadlo tvrdě hlavně na drobné podnikatele s nejnižšími příjmy. Odbory naopak dlouhodobě uvádějí, že zaměstnanci platí do důchodového systému víc a podmínky by se měly srovnat. Ministerstvo práce před několika lety začalo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) upozorňovat na to, že za minimální odvody budou mít velmi nízký důchod. "Ačkoliv si živnostníci uvědomují nezbytnost důchodové reformy, pro OSVČ s nízkými příjmy by toto zvýšení odvodu bylo likvidační," uvedla před nedávnem viceprezidentka komory Irena Bartoňová Pálková. Komora varuje, že by ubylo živnostníků i pracovních míst, která vytvářejí.

Podle studie Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR mají živnostníci při nástupu do penze v průměru o 13 procent nižší důchod než zaměstnanci. Důvodem je právě nižší odvedené pojistné. Rozdíl by byl ale ještě vyšší, pokud by se peníze z důchodového systému solidárně nepřerozdělovaly, spočítali výzkumníci. Podle dřívějších údajů ministerstva práce roční odvody průměrného zaměstnance na penzi v roce 2014 dosahovaly 76.116 korun. OSVČ v průměru za rok odvedla 32.184 korun.

Brabec: kůrovcová kalamita by mohla skončit za tři až pět let

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) by kůrovcová kalamita mohla skončit za tři až pět let. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) k tomu dodal, že záleží i na množství srážek. Ministři to řekli novinářům po schůzi poradního týmu prezidenta Miloše Zemana. Letos ministerstvo zemědělství vlastníkům lesů vyčlenilo 2,5 miliardy korun na obnovu pozemků zasažených kůrovcem a prodloužilo lhůtu na zalesnění až na pět let. Podle Tomana je třeba zkoušet, které druhy stromů se budou nejlépe vyrovnávat se změnou klimatu. Druhově pestré a bohatě strukturované lesy podle expertů více odolávají suchu i kůrovci. Dalším tématem byly například projekty pro zadržování vody krajině včetně budování vodárenských nádrží.

Hamzova léčebna testuje přístroj pro chůzi lidí s ochrnutím nohou

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v Luži - Košumberku testuje nový typ takzvaného exoskeletu. Tato rehabilitační zdravotní pomůcka umožňuje chůzi lidem s částečným nebo celkovým ochrnutím nohou. Zařízení vyvinul český start-up Mebster. Výhodou jeho exoskeletu je mimo jiné podstatně nižší cena ve srovnání se zahraničními výrobky, řekl ČTK primář Pavel Remeš. Léčebna přístroj získala díky sponzoringu, testovat ho bude zhruba rok. Podle Remeše jej bude moci využívat několik desítek pacientů. Pomůcku si může pacient připevnit vsedě, po vztyčení jej podepírá a umožňuje mu chodit. Její cena se pohybuje podle použitého materiálu a typu mezi 200.000 a 350.000 korunami. Zahraniční robotické exoskelety stojí 100.000 až 150.000 dolarů (2,3 až 3,5 milionu Kč), řekl ČTK.

Průzkum: Na horách se někdy zranila čtvrtina Čechů

Úraz na horách někdy zažila čtvrtina Čechů, dvě procenta lidí přiznala, že zranění způsobila jinému lyžaři. Největší počet srážek a úrazů na sjezdovkách se stává o jarních prázdninách. V té době na hory vyráží 60 procent lyžařů. Vyplývá to z průzkumu ERV Evropské pojišťovny. Na hory do zahraničí vyrazí každý šestý Čech. Na konci loňské zimní sezony pojišťovna v meziročním srovnání evidovala o 11 procent zranění na horách více. Mezi nejčastější zranění patří úrazy kolenních vazů, zlomeniny nohou, zranění zápěstí či loktů.

Zranění zahraničního lyžaře může viníka stát podle pojišťovny od 560.000 do 2,8 milionu korun. Cestovní pojištění si podle průzkumu nesjedná každý desátý Čech. Přitom operace otevřené zlomeniny v Alpách vyjde na 400 tisíc korun, úraz páteře přes půl miliónu a operace kolenních vazů olem 120 tisíc. A převoz sanitkou do Česka na 30 až 70 tisíc.

Na hradě Veveří začaly dvoudenní Slavnosti moravského uzeného

Kilogram prasečích rypáčků spořádal na hradě Veveří u Brna za čtyři a půl minuty Ivo Solař z Bystřice pod Pernštejnem. Zvítězil tak v soutěži jedlíků v rámci dvoudenních Slavností moravského uzeného a vína, které na Veveří začaly. Solař byl jedním z pěti účastníků soutěže včetně jedné ženy, kteří se pokusili co nejrychleji spořádat kilogram prasečích rypáčků. Ještě před začátkem soutěže řekl, že přijel porazit známého jedlíka Jaroslava Němce, který mimo jiné snědl jako první na světě menu složené ze tří nejvíce zapáchajících jídel. Patří mezi ně zkvašené žraločí maso hákarl, švédské jídlo ze zkvašeného rybího masa surströmming a ovoce durian.

Slavnosti se letos konají poosmé. Každoročně je navštíví mezi 4000 až 6000 návštěvníků. Pořadatel Pavel Pichler ČTK řekl, že se organizátoři snaží každý rok najít pro soutěž jedlíků nějaký nový pokrm. Kromě toho slavnosti nabízejí soutěž v pojídání špekáčků, soutěž o krále uzenářů a soutěž o nejlepšího amatérského uzenáře.

Sport

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála na mistrovství světa ve víceboji v Hamaru závod na 3000 metrů a v polovině šampionátu je desátá. Po dvou tratích vede Ireen Wüstová z Nizozemska, která bude v neděli útočit na sedmý titul. Nikola Zdráhalová je průběžně jedenáctá. Sáblíková, která obhajuje v Norsku titul z loňského šampionátu v Calgary, byla v úvodním závodě na 500 metrů osmnáctá časem 40,30 sekundy. Přes nejlepší výkon v sezoně podle očekávání na hlavní favoritky ztratila. Dvaatřicetiletá česká královna dlouhých tratí poté ovládla trojku a posunula se na desáté místo. Na vedoucí Wüstovou ztrácí Sáblíková v přepočtu na trať 1500 metrů, která zahájí nedělní program, 3,67 sekundy.

Tenistka Petra Kvitová druhý titul v Dauhá nezískala. Předloňská vítězka katarského turnaje v finále podlehla razantně hrající a výborně servírující Aryně Sabalenkovou z Běloruska dvakrát 3:6. V pondělním vydání žebříčku dvouhry WTA klesne devětadvacetiletá česká hráčka z 11. na 12. místo, předstihne ji její finálová přemožitelka Sabalenková. Kvitová hrála 37. finále a teprve podesáté odešla poražena. Naposledy získala titul loni na antuce v hale ve Stuttgartu. Kvitová má 27 titulů stejně jako Hana Mandlíková a Argentinka Gabriela Sabatiniová a dělí se s nimi o 20. místo v historickém pořadí. Vede bývalá světová jednička Martina Navrátilová, která vybojovala ve dvouhře 167 vavřínů.

Lyžařka Ester Ledecká si šestým místem v italském La Thuile vylepšila maximum v superobřím slalomu Světového poháru. Z prvního vítězství v kariéře se radovala Rakušanka Nina Ortliebová, která vyhrála o pouhou setinu sekundy před vedoucí ženou seriálu Italkou Federicou Brignoneovou. Olympijská vítězka v super-G Ledecká byla v této disciplíně v SP dosud nejlépe desátá začátkem února v ruské v Krasné Poljaně. V La Thuile startovala s třicítkou, na vítězku ztratila v horní technické pasáži trati, zbytek už projela stejně rychle. "Docela mi to sedlo. Potvrzuje se, že se začínám na lyžích docela rozjíždět. Mám z toho radost. Je to další skvělý výsledek," uvedla Ledecká, která má olympijské zlato také ze snowboardu. Za šesté místo získala 40 bodů do Světového poháru, o tři body překonala hranici 500 bodů a ve finále v Cortině d'Ampezzo může nastoupit do všech disciplín.

Počasí

Zataženo až oblačno. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, na severovýchodě Čech a Českomoravské vrchovině kolem 3 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C.

Počasí v březnu by nemělo vybočovat z normálu. Počátkem měsíce budou v noci teploty ještě kolem nuly a přes den do osmi stupňů Celsia, postupně se však bude mírně oteplovat. Na horách, případně ve středních polohách by mělo příští týden opět sněžit, v nižších polohách pršet. Vyplývá to z měsíční a týdenní předpovědi, kterou na svém webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).