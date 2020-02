Koronavirus: Karanténa pro desetinu pracujících by stála 23,5 mld. Kč

Dvoutýdenní karanténa či jiné opatření znemožňující výkon práce přibližně desetiny ekonomicky aktivních obyvatel v ČR by stála 23,5 miliardy korun, tedy 0,4 procenta HDP. Vyplývá to z výpočtů Hospodářské komory. Podle ní by mohl nejvýraznější výpadek kvůli koronaviru nastat zejména v Praze a Středočeském kraji. ČTK to sdělila hlavní analytička komory Karina Kubelková. Nejvyšší pravděpodobnost rozšíření karanténních opatření je podle Kubelkové v Praze, kde je vysoká koncentrace i pohyb cizinců, a ve Středočeském kraji, odkud mnoho obyvatel dojíždí do Prahy za prací. V těchto regionech by podle analytičky výpadek desetiny pracujících po dobu deseti pracovních dní (dvoutýdenní karanténa) znamenal čistou ztrátu 8,7 miliardy korun.

Pět Čechů odletělo po karanténě v hotelu na Tenerife zpět do ČR

Pět českých turistů, kteří byli kvůli koronaviru od pondělního večera v karanténě v hotelu H10 Costa Adeje Palace na kanárském ostrově Tenerife, odletěli do České republiky. Šestá Češka, která je ve stejném hotelu od minulého týdne, ho zatím opustit nemůže. Na dotaz ČTK to uvedla ředitelka cestovní kanceláře Canaria Travel Lenka Viková. Češi opustili podle Vikové hotel nad ránem, cestovní kancelář jim zajistila zpáteční cestu běžným komerčním letem. "Mohli se rozhodnout, zda chtějí na Tenerife zůstat, rozhodli se ale pro návrat," řekla. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že španělské úřady trvají na okamžitém návratu turistů.

Pět Čechů přiletělo do hotelu v pondělí, vrátit se měli 6. března. Kvůli potvrzené nákaze koronavirem u jednoho z hostů, ale byla pro hotel se zhruba 1000 lidí, nařízena karanténa. O propuštění hostů, kteří přicestovali těsně před nařízením karantény, ve čtvrtek rozhodly centrální a regionální vláda. Canaria Travel bude po návratu s českými turisty řešit možnou kompenzaci zmařené dovolené.

Zájezdy do oblastí se zvýšeným výskytem koronaviru je možné bezplatně stornovat pouze v případech, kdy jsou významně omezeny podmínky zájezdu, informovala Asociace cestovních kanceláří ČR. Stejné stanovisko zastává i ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). O podmínkách zrušení samostatně prodávaných letenek však podle asociace rozhodují pouze dopravci. Koronavirus dosud zasáhl 53 zemí po celém světě, úřady hlásí přes 83.000 nakažených, většinou s mírným průběhem. V Česku zatím žádný případ nákazy zjištěn nebyl.

Asociace také vydala doporučení pro CK v případě prudkého zhoršení situace v průběhu zájezdu. Klientům s nařízenou karanténou musí kanceláře poskytovat informace o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, dále pomoc při komunikaci na dálku a také zajištění náhradní dopravy zpět do Česka. Klientům je také vystavováno potvrzení o karanténě. CK také mohou v průběhu zájezdu svým zákazníkům nabídnout přesun na jiné místo nebo okamžitý návrat domů.

Reforma penzí počítá s růstem odvodů OSVČ, jednala o tom komise

Všechny varianty reformy penzí počítají s růstem odvodů živnostníků. O jejich navýšení jednala důchodová komise. Debatovala o tom, že osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) by mohly platit pojistné ne z poloviny vyměřovacího základu, ale ze tří čtvrtin. Záměr po jednání komise pro spravedlivé důchody popsala její předsedkyně Danuše Nerudová. Dodala, že téma je velmi citlivé, názory na ně se liší a shoda na něm není. Někteří opoziční politici plán kritizují. Odmítají také oslabování zásluhovosti.

Komise projednávala takzvanou technickou variantu reformy, která by měla nynější veřejný systém rozdělit na dva pilíře. Z nultého by se poskytoval solidární základní důchod z daní ve výši 30 procent průměrné mzdy a z prvního zásluhová část penze. Doba péče o dítě, kdy rodič nemá příjem, by se počítala z jeho předchozího výdělku, nebo z průměrné mzdy. S bonusy za potomka či za odpracované roky navíc se nepočítá. Financování by pak politici nastavili až v dalších pěti letech po rozdělení systému. To zákonodárci opozičních stran kritizují. Podle nich by se mělo s reformou současně stanovit, z čeho se budou důchody platit.

Náměstí před ruskou ambasádou nese jméno Borise Němcova

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) společně s dcerou někdejšího ruského vicepremiéra Borise Němcova Žannou odhalil na náměstí před ruským velvyslanectvím v Praze 6 tabulku se jménem zavražděného politika. Slavnostní změny názvu náměstí Pod Kaštany na náměstí Borise Němcova se zúčastnily desítky lidí, kteří s sebou měli transparent s Němcovovou podobiznou a vlajky EU. Opoziční politik byl zastřelen v centru Moskvy přesně před pěti lety, 27. února 2015. Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina řekl, že Praha by měla uctít také památku sovětských osvoboditelů z druhé světové války.

Změnu názvu náměstí pražští radní schválili na pondělním zasedání. Zároveň rozhodli o tom, že promenáda u Místodržitelského letohrádku ve Stromovce nově ponese jméno po zavražděné ruské novinářce Anně Politkovské. Změna má být politickým gestem vůči Rusku a vyjádřením solidarity s ruskou opozicí a hnutím za lidská práva.

Bývalého imáma potrestal soud za terorismus deseti lety vězení

Za účast na teroristické skupině a financování terorismu potrestal soud bývalého imáma Samera Shehadeha deseti lety vězení. Jeho bratru Omarovi uložil jedenáctiletý trest, švagrová Fátima Hudková má jít do vězení na šest let. Rozsudek pražského městského soudu není pravomocný, obě strany se proti němu mohou odvolat. Před soudem stanul jen někdejší imám, Omar Shehadeh a Hudková jsou stíháni jako uprchlí.

Obžaloba viní Samera Shehadeha, že v listopadu 2016 pomohl svému bratrovi odjet do Sýrie a vstoupit do teroristické organizace An-Nusra, později známé jako Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Podle státního zastupce zajistil cestu i Hudkové, kterou předtím po internetu s Omarem oddal. Hudková svého muže podporovala a cvičila s ním ve zbrani. Sama se označovala za mudžáhida (svatého bojovníka) a teroristku. Bývalý imám se k pomoci bratrovi a jeho ženě i k posílání peněz do Sýrie u hlavního líčení přiznal. Nepovažuje to však za trestné, protože neuznává syrskou vládu a organizaci nevnímá jako teroristickou.

Akcionáři CME schválili prodej skupiny firmě PPF, součástí jsou televizní stanice

Akcionáři mediální společnosti Central European Media Enterprises (CME) na valné hromadě schválili nabídku na převzetí CME firmou PPF miliardáře Petra Kellnera. Vyplývá to z oznámení zveřejněného na internetových stránkách CME. Hodnota transakce činí asi 2,1 miliardy dolarů (více než 48 miliard Kč). Součástí CME jsou televizní stanice v pěti zemích střední a východní Evropy včetně české skupiny Nova. Akcionáři hlasovali o dohodě den poté, co americký republikánský senátor Marco Rubio prohlásil, že chce, aby vláda USA prověřila bezpečnostní dopady prodeje CME. Rubio svou žádost o prověření dohody odůvodnil vazbami firmy PPF na Čínu. PPF ale ve vyjádření zaslaném ČTK uvedla, že americký zákonodárce vychází z nepravdivých informací.

CME podepsala smlouvu s dceřinými společnostmi skupiny PPF loni v říjnu. Podmínkou dokončení transakce je ale souhlas akcionářů CME, Evropské komise a národních regulátorů v některých ze zemí, kde CME působí. CME provozuje televizní stanice vedle České republiky také v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku. Již dříve CME uvedla, že očekává, že transakce bude dokončena v polovině letošního roku.

Lékárny: Respirátory jsou nedostatkovým zbožím i u dodavatelů

Respirátory, které slouží jako ochrana proti nákaze novým koronavirem, jsou nedostatkovým zbožím i u dodavatelů. Shodli se na tom zástupci tuzemských sítí lékáren, které oslovila ČTK. Některé z nich připouštějí, že kvůli nedostatku respirátorů a roušek na českém trhu se lidé ve větším začínají ptát na možnost podpultového získání ochranných pomůcek proti viru. Například výkonný ředitel internetové lékárny Lékárna.cz Karel Klodner ČTK řekl, že zákazníci takzvané respimasky a respirátory vykupují rychleji, než může firma v aktuální situaci dostat od dodavatelů.

S respirátory se čile obchoduje na internetu. Například na serveru Sbazar.cz lze respirátor třídy FFP3 sehnat od zhruba 500 do 1700 korun. Jejich původní maloobchodní cena přitom začínala na přibližně stokoruně. Na Aukru je několik nabízených kusů s aktuálním příhozem kolem 900 Kč.

Zájem o letenky kvůli koronaviru klesá, do Itálie až o 70 procent

Zájem Čechů o létání kvůli koronaviru klesá. Prodeje letenek do Itálie se v posledním týdnu meziročně snížily až o 70 procent. Zájem klesá i u dalších destinací v Evropě a Asii. Vyplývá to z informací prodejců pro ČTK. Koronavirus dosud zasáhl 53 zemí po celém světě, úřady hlásí přes 83.000 nakažených, většinou s mírným průběhem. V Evropě je nejvíce postižená Itálie. Na situaci reagují letecké společnosti, podle šéfa letenkového portálu Letuška.cz některé z nich v uplynulých týdnech začaly navyšovat počty letů do destinací Severní Ameriky, jako jsou New York, Los Angeles či Toronto. "Využívají přitom odstavených letadel ze zrušených linek do Číny. Navýšená kapacita míst se odráží i na cenách letenek, které klesají," řekl Trejbal.

Odborníci z Brna pomáhají s obnovou Masarykova lesa v Izraeli

Masarykův les, který v roce 1930 vysázeli v Izraeli čeští osadníci, je ve špatném stavu. Několik hektarů lesa po desetiletí postrádalo správnou péči. Les je nesouvislý a nestabilní, zjistili experti a studenti z Mendelovy univerzity v Brně, kteří se v únoru na místo vypravili. O výsledcích cesty informoval ČTK mluvčí školy Filip Vrána. Les je nedaleko kibucu Sarid u Nazaretu. Osadníci jej zamýšleli jako dar k 80. narozeninám Tomáše Garrigua Masaryka. Vysadili asi 13.000 sazenic. Odborníci z Brna zjistili, že původní stromový porost je prakticky "ve stadiu rozpadu". Není ale možné jej pokácet, protože je zásadní pro obnovu lesa. "Pro zmlazení a regeneraci lesa je potřebný stín," uvedl vedoucí výpravy Jiří Volánek. Do Izraele s ním vyrazilo šest studentů.

Bydleli v kibucu, který dodnes nese stopy československého osídlení, i když česky už tam nikdo nemluví. "Někteří starší lidé umí zpívat české písničky, přestože neví, co slova znamenají. Písně se učili jako ukolébavky nebo v hodinách zpěvu," uvedl Volánek, který českou stopu zaznamenal i v kuchyni kibucu díky tradičním receptům, které jsou dodnes živé. V kibucu žije kolem 800 lidí, polovina z nich na místě i pracuje.

Slovenská Horská služba pomáhala čtveřici turistů z ČR

Horská služba ve slovenských Nízkých Tatrách ve čtvrtek večer pomáhala čtveřici turistů z Česka, kteří v horách uvázli se sněžnicemi. Dnes o tom horská záchranná služba informovala na svých internetových stránkách. Tři muži a jedna žena vyrazili na sněžnicích z vrcholu Chopok na chatu M. R. Štefánika pod Ďumbierem, který je s 2043 metry nejvyšší horou Nízkých Tater. Cestou ale sešli ze stezky a dostali se do neschůdného zledovatělého terénu. O pomoc požádali horskou službu. Její členové skupinku našli i s pomocí GPS souřadnic, které jim turisté poskytli. Záchranáři všem půjčili mačky, sedací úvazy a pomohli jim sestoupit na chatu Trangoška. Nikdo neutrpěl zranění.

Sport

Tenistka Petra Kvitová v Dauhá porazila dvakrát 7:6 Ons Džabúrovou z Tuniska a postoupila do semifinále. O titul ve čtyřhře si v Kataru zahraje Barbora Strýcová, spolu se Sie Šu-wej potvrdily roli prvního nasazeného páru a v semifinále si poradily 6:4, 4:6 a 12:10 s českou dvojicí Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková.

Počasí

Oblačno až zataženo, na zhruba polovině území sněhové přeháňky. Nejvyšší teploty 1/5 °C. Čerstvý severozápadní vítr.