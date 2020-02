Ministr zdravotnictví: Kvůli šíření koronaviru není důvod k panice

Ministerstvo zdravotnictví nechce testovat na koronavirus každého, kdo se vrátí ze severní Itálie nebo jiné země. Podle šéfa rezortu Adama Vojtěcha za hnutí ANO pacient musí mít příznaky onemocnění. Řekl to po jednání Ústřední epidemiologické komise. Ministerstvo zároveň poslalo všem lékařům dopis, jak se chovat k pacientům s příznaky nakažení. Rezort navíc chce pro státní nemocnice prostřednictvím Státních hmotných rezerv nakoupit ochranné prostředky v řádu týdnů. Ústřední epidemiologická komise ministerstvům, krajům a dalším orgánů státní právy a samosprávy uložila, aby rozpracovaly své krizové plány podle svých gescí. Ministr Vojtěch zároveň upozornol, že není důvod k panice. "Ani když by tu byl první případ, což nemůžeme vyloučit, není to důvod k panice, ani ke skupování potravin. Byla by to cestovatelská anamnéza, nemocný by byl izolován a léčen," řekl ministr.

V Česku bylo v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu (SZÚ) na nový typ koronaviru dosud testováno 135 vzorků, některé opakovaně. Všechny byly negativní. Podle náměstka ministra Romana Prymuly je pravděpodobné, že se nákaza v Česku objeví. Také podle něj ale není panika namístě. Systém je podle něj nyní zahlcen případy nemocných s chřipkou, kteří cestovali a mají strach, že mají koronavirus.

Stát schraňuje jídlo na 1,3 dne, rozdělovaly by se v nouzi

Státní rezervy požadovanou zásobu jídla na tři dny nesplňují, mají ho na 1,3 dne, sdělil ČTK předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Potraviny, kterými stát disponuje, by se mohly k potřebným přerozdělit, pokud by vláda vyhlásila stav nouze. Mohla by například podle zákona nařídit přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení, hejtmani by pak koordinovali nouzové zásobování potravinami. Plán navyšování zásob se podle Švagra dlouhodobě nedaří plnit, stát správě nepřerozděluje dostatečně vysoké zdroje. V současnosti již hlásí někteří obchodníci z důvodu sílícího zájmu spotřebitelů nedostatek trvanlivého zboží. Lidé se kvůli obavám z nového typu koronaviru předzásobují pro případ nedostatku nebo zavedení přídělového systému. "V českých rezervách máme například mražené maso, masové konzervy, obilí, máslo, sýry, sušené mléko, cukr nebo sůl. V této oblasti je ČR na rozdíl od ropy soběstačná. Máme tady spoustu supermarketů, zemědělských družstev a výrobců potravin. Takže české rezervy by v případě potřeby pokryly ten první nápor, než by se zase obnovilo zásobování," řekl ČTK Švagr. Většina potravin je podle něj skladovaná u externích dodavatelů. Přesné údaje nouzových zásob stát nezveřejňuje.

Ministři zahraničí V4 zopakovali podporu pro rozšíření EU o Albánii a Severní Makedonii

Ministři zahraničí visegrádské čtyřky (V4), kterou tvoří Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, zopakovali podporu pro zahájení jednání s Albánií a Severní Makedonií o vstupu do Evropské unie. Považují to za cestu ke stabilizaci regionu i celé Evropy, řekl český ministr Tomáš Petříček (ČSSD) po jednání V4 se šesti státy západního Balkánu. Eurokomisař pro rozšíření Olivér Várhelyi, který se jednání účastnil, uvedl, že rozšíření EU o balkánské země je v jejím strategickém zájmu. "Obě země splnily kritéria, není důvod zahájení rozhovorů dále odkládat. Je důležité, aby evropské státy na summitu v březnu našly konsenzus na souhlasném stanovisku," řekl Petříček novinářům. O zahájení přístupových jednání měl rozhodnout už říjnový summit EU, tehdy se ale proti tomu postavila především Francie. Petříček vyjádřil přesvědčení, že se podaří výhrady váhajících států překonat, ocenil přitom i snahu Evropské komise v této věci.

Na okraj čtvrteční schůzky bylo podepsáno i memorandum o spolupráci Západobalkánského fondu a Mezinárodního visegrádského fondu. Petříček řekl, že memorandum zajistí, že V4 bude i nadále poskytovat podporu regionálnímu rozvoji západního Balkánu.

MZV: Česko by mělo do roku 2022 dát na boj s migrací v Africe 300 milionů

Česko by mělo v letošním roce a ve dvou následujících poskytnout celkem 300 milionů korun na řešení příčin migrace v Africe. Navrhuje to ministerstvo zahraničí v materiálu, který v pondělí projedná vláda. Podpůrné programy zaměřené především na Maroko, Mali a Etiopii by měly omezit motivaci migrantů vydávat se na cestu do Evropy. Ministerstvo zahraničí v předkládací zprávě upozornilo, že rychlý populační růst v Africe spojený s růstem nezaměstnanosti a nestabilitou jsou příčinou nelegální migrace do Evropy. "Předkládaný materiál navrhuje aktivity, jimiž ČR účinně přispěje k odstraňování základních příčin nuceného vysídlení a nelegální migrace z Afriky do EU asistencí zdrojovým i tranzitním zemím migrantů, tedy v místě jejich vzniku," uvádí materiál.

Podle navrženého materiálu by v letech 2020 až 2022 mělo jít každý rok na pomoc africkým zemím 100 milionů korun. Česká pomoc by se měla rozdělovat prostřednictvím tří programů, které se zaměří na podporu mírů, hospodářský rozvoj a sociální rozvoj. Česko dlouhodobě označuje za svou prioritu v otázce nelegální migrace pomoc v zemích, odkud uprchlíci do Evropy přicházejí. Země naopak odmítá návrhy na rozdělování migrantů, kteří dorazili do Evropské unie, mezi jednotlivé země na základě kvót.

Nejvyšší státní zástupce potvrdil zastavení trestního stíhání Babiše mladšího

Trestní stíhání Andreje Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo definitivně skončilo. Rozhodl o tom nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ten přezkoumal dřívější usnesení Městského státního zastupitelství v Praze a potvrdil zastavení stíhání. Informoval o tom Zemanův mluvčí Petr Malý. Podle něj nebyl důvod, aby Zeman rozhodnutí zrušil. "Celková důkazní situace neprokazuje, že by se Babiš mladší aktivně podílel na procesu získání dotace spolufinancované z evropských fondů," uvedl. Stíhání premiérova syna v kauze kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo zastavil státní zástupce Jaroslav Šaroch na začátku února. Podle něj nešlo o trestný čin.

Podstatou kauzy Čapí hnízdo a podezření ze zneužití evropské dotace je to, že Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

V kauze Čapího hnízda už nejsou stíhaní rodinní příslušníci premiéra, ale jen šéf hnutí ANO Andrej Babiš sám a jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová. Premiér dlouhodobě jakoukoliv vinu odmítá.

Ministr kultury Zaorálek zrušil IT zakázku na kulturní portál za 450 milionů

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) zrušil zakázku na nový kulturní portál Czechiana za 449,5 milionu korun. Projekt označil za megalomanský a nadbytečný. Požadavkům EU lze podle ministra dostát za méně peněz. Portál měl být velkým digitálním archivem kulturních památek, od knih až po památkově chráněné domy. Většinu ceny, skoro 300 milionů korun měla platit Evropská unie, zbytek stát a ministerstvo kultury. Projekt kritizovali například Piráti. Poslanec Ondřej Profant Hospodářským novinám už dříve řekl, že je portál zbytečný, protože velmi podobný už funguje na evropské úrovni.

Ministři dostali na začátku února za úkol zrevidovat resortní IT zakázky. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se tak rozhodl po problémech se systémem na dálniční známky. Policie teď vyšetřuje i IT zakáziky na ministerstvu práce a sociálních věcí.

Ministr Zaorálek definitivně stvrdil památkovou ochranu Hadích lázní

Ministr Zaorálek definitivně potvrdil památkovou ochranu Hadích lázní Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) definitivně potvrdil památkovou ochranu teplických Hadích lázní. Znovu tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Antonína Staňka, který vloni krátce před svým odchodem z funkce odňal chátrající klasicistní stavbě v památkové zóně lázeňského města status kulturní památky. "Na základě odvolání účastníka řízení znovu zasedla rozkladová komise. Dostal jsem výsledek a na základě toho definitivně rozhoduji památkovou ochranu lázní nesnímat," řekl Zaorálek novinářům. Rozkladová komise podle něj podpořila jeho původní rozhodnutí z loňského prosince, které znamenalo, že Hadí lázně zůstanou památkou. Proti němu se majitel lázní odvolal. Proti rozhodnutí ministra jako druhoinstančního orgánu se odvolat nelze.

Objekt lázní patří podnikateli Jaroslavu Třešňákovi, který měl původně v plánu ho opravit a provozovat v něm lázně. Návrhy na rekonstrukci však odmítli památkáři, protože podle nich spočívají v praktickém zbourání budovy a stavbě nové. Staněk loni poslední hodiny v úřadu vydal rozhodnutí, podle kterého Hadí lázně už nejsou kulturní památkou. Podle některých médií tak vyšel vstříc Třešňákovi, který patřil mezi největší sponzory druhé prezidentské kampaně Miloše Zemana, jinak také největšího Staňkova zastánce na politické scéně.

Klasicistní budova byla kulturní památkou od roku 1958, svému původnímu účelu přestala po několika přestavbách sloužit na přelomu tisíciletí.

Ceny pohonných hmot v Česku dál klesají, jsou nejnižší od loňského jara

Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují. Benzin Natural 95 zlevnil na 31 korun a 61 haléřů za litr. Cena nafty pak klesla na 31 korun a 19 haléřů. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která vývoj cen sleduje. Nejlevnější palivo můžou řidiči natankovat v jižních Čechách, naopak nejdráž je v Praze a na Vysočině. Pohonné hmoty zlevňují v Česku zhruba od poloviny ledna.

Akademie věd představila novou mikroskopickou laboratoř

Pozorování nejjemnějších detailů vnitřního uspořádání buněk, bakterií a virů umožňuje nová mikroskopická laboratoř, která byla ve čtvrtek představena v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd (ÚMG AV) v Praze. Rekonstrukce prostor a nákup přístrojů pro jedno z nejmodernějších pracovišť v Evropě stály 55 milionů korun. Poznatky získané s pomocí takzvané elektronové mikroskopie mohou pomoci například při léčbě virových infekcí či rakoviny. "Elektronová mikroskopie nám umožňuje pozorovat jednotlivé molekuly a jejich interakci mezi sebou. Je to základ dnešní biomedicíny, kdy se díváme, kdy pátráme o příčinách vzniku onemocnění," popsal vedoucí Centra mikroskopie ÚMG Pavel Hozák.

Laboratoř je součástí národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-Bioimaging, která spojuje výzkumné ústavy Akademie věd s univerzitami v Česku. Poskytuje také stálý přístup k moderním a nákladným technologiím a analýze dat pro mezinárodní vědeckou komunitu.

Univerzita Palackého vydá sérii pěti učebnic češtiny pro cizince

Univerzita Palackého v Olomouci se chystá vydat novou pětidílnou sérii učebnic češtiny pro cizince. První díl, věnovaný těm nejpokročilejším, je již na světě, další budou postupně přibývat. Vydání učebnic je součástí projektu Czech it UP, který se inspiroval moderním stylem učebnic oxfordského typu. Testují je cizinci, kteří na univerzitě studují, řekli zástupci školy. Jako první vyšel díl pro nejpokročilejší studenty. Univerzita k jeho vydání na prvním místě přistoupila záměrně, protože podobný typ učebnic na trhu chybí. "Sérii Czech it UP záměrně uvádíme dílem určeným pro úroveň C1. Právě v této úrovni totiž na českém trhu citelně chybí výběr knih a učebnic, s nimiž je možné při výuce pracovat," uvedl ředitel vydavatelství Aleš Prstek.

Pracovní verzi této učebnice jako první testovali studenti na Letní škole slovanských studií, na kterou každoročně přijíždějí lidé z celého světa. "Pozitivní ohlas máme nejen od lektorů, ale i od samotných studentů. Kvitují především aktuální témata, ale i český humor. Navíc učebnice rozvíjí všechny čtyři kompetence, které potřebujete v cizím jazyce. Je to skvělá práce," uvedla ředitelka školy Pavla Poláchová.

Počasí na pátek

Proměnlivá oblačnost, zpočátku na většině území, postupně místy sněžení nebo sněhové přeháňky. V nižších polohách srážky smíšené nebo dešťové. Odpoledne od západu ustávání srážek a přechodně ubývání oblačnosti. Později večer v Čechách od západu zataženo. Nejvyšší teploty 2 až 6 °C, na západě a Českomoravské vrchovině 0 až +3 °C, na horách kolem -2 stupňů Celsia.