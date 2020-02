Stát kvůli koronaviru nedoporučuje cesty do severní Itálie

Bezpečnostní rada státu nedoporučuje občanům České republiky kvůli šíření nového koronaviru cesty do italských regionů Lombardie a Benátsko. Lidé by také měli zvážit, zda nyní vůbec jezdit kamkoli do ciziny, řekl na tiskové konferenci po jednání předsednictva rady premiér Andrej Babiš (ANO). Případným omezením velkých kulturních nebo sportovních akcí se rada nezabývala. Babiš vyzval české občany, kteří se vracejí z postižených oblasti a budou na sobě pozorovat příznaky onemocnění, aby kontaktovali neprodleně lékaře, a to nejlépe telefonicky.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uložil nemocnicím, aby se kvůli nebezpečí koronaviru předzásobily ústními rouškami na čtyři měsíce dopředu. To představuje 1,5 milionu kusů. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) při návštěvě firmy Batist Medical v Červeném Kostelci na Náchodsku. Firma patří mezi největší dodavatele roušek v zemi a chystá zvýšení dodávek roušek o 50 procent asi na 1,5 milionu měsíčně. Příští týden spustí novou linku, na níž lze vyrábět i silnější roušky s nanovlákny.

V hotelu na Tenerife izolovaném kvůli koronaviru panuje nejistota

Tisícovka turistů, kteří jsou uzavřeni v hotelu na kanárském ostrově Tenerife, stále neví, jak dlouho tam budou prakticky uvězněni. Hotel je v izolaci kvůli dvěma italským turistům, kteří tam trávili dovolenou a nyní jsou v místní nemocnici, protože se u nich prokázal nový typ koronaviru. Někteří hosté mají obavy, že se v hotelu nakazí. Například český turista Michal řekl ČTK, že tam přitom na dovolenou přijel teprve v pondělí. "Jsme zavření na pokoji a čekáme, co bude. Je to šílený pocit nevědět, jestli se nakazíme, nebo ne. Navíc jsme tu s malou dcerkou," popsal ČTK situaci v hotelu H10 Costa Adeje Palace turista Michal, který si nepřál uvádět své příjmení.

"Brzy ráno jsme šli s malou dcerkou ven, protože nemohla spát a na recepci už lítali s rouškama a hnali nás, ať se vrátíme do pokoje," popsal ČTK otec pětileté dcery. V areálu hotelu se podle něj pohybovat lze, ale ven se jít nedá. Hotel je od rána uzavřen a hlídán policií. Češi jsou v kontaktu s konzulátem České republiky. Podle cestovní kanceláře Canaria Travel CZ je v hotelu šest českých turistů.

V USA začaly testy léku na koronavirus, který vyvíjel i Čech

V americkém státě Nebraska začaly klinické testy léku remdesivir, který by mohl pomoci lidem nakaženým novým typem koronaviru. S odkazem na vyjádření místních zdravotnických úřadů o tom informovala agentura AP. Lék před několika lety vyvinul tým vědců kalifornské firmy Gilead Sciences, v jehož čele stojí Čech Tomáš Cihlář. Lékaři chtějí do testů zapojit dohromady na 400 lidí v 50 zemích světa. Polovině z nich přitom dají remdesivir, zatímco zbytku bude podáno pouze placebo, tedy látka bez účinku upravená do stejné podoby jako lék. Prvním účastníkem testu v USA je nakažený Američan ve fakultní nemocnici univerzity v Nebrasce, který byl nedávno evakuován z výletní lodi Diamond Princess.

Z Číny se vrátili téměř všichni studenti UP, zákaz i pro Írán

Osmiproudé liduprázdné ulice, ochranka s teploměry na veřejných místech či všude přítomné roušky doprovázely nedávný pobyt olomouckého pedagoga Michala Müllera v Číně. Za svou přítelkyní z Univerzity Palackého přijel zrovna v době, kdy se v zemi objevily první příznaky koronaviru. Oba se nakonec vrátili přes Dubaj domů, po povinné domácí karanténě již pedagog opět učí. Jeho přítelkyně ukončila studijní pobyt v Číně na výzvu olomoucké univerzity předčasně, stejně jako dalších 42 jejích kolegů. Kromě Číny univerzita zakázala výjezd či příjezd akademiků také z Íránu.

Zhruba 50 středoškoláků a studentů či zaměstnanců vysokých škol má se stipendijním programem Erasmus naplánovaný jarní semestr v Lombardii či Benátsku, kde se v posledních dnech začala rychle šířit nákaza koronavirem. Někteří z nich již do Itálie vycestovali. Pokud zatím ne, měli by svou cestu zrušit či odložit. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí Domu zahraniční spolupráce (DZS) Lucie Durcová. Pražské vysoké školy jsou se studenty v kontaktu a informují je o možnostech předčasného ukončení pobytu. Po návratu do ČR by měli zůstat dva týdny v domácí karanténě.

Dnes je Popeleční středa, křesťanům začíná čtyřicetidenní půst

Dnešní Popeleční středou začíná křesťanům čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Období přípravy na největší křesťanské svátky přichází po masopustu. Lidé by měli v jídelníčku vynechat maso nebo se vzdát dočasně věcí, na které jsou zvyklí a které jim ulehčují život. Smyslem půstu, který zná nejen křesťanství, ale i judaismus a islám, je duchovní očista. Na Popeleční středu žehná kněz při bohoslužbě popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" nebo "Obraťte se a věřte evangeliu." Název popelec pochází z 10. století, kdy se udílel kajícníkům na znamení pokání. Od 11. století byl popelec udělován v tento den již všem věřícím.

Vědci z ČVUT získali zlatou medaili na mezinárodní soutěži dronů

Čeští vědci z Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) získali zlatou medaili na mezinárodní soutěži dronů ve Spojených arabských emirátech. Týmu se kromě toho podařilo získat také první a druhé místo ve dvou dílčích disciplínách. Vědci získali odměnu ve výši 250.000 dolarů (5,8 milionu korun). Přístroje vědeckých týmů musely v závodech najít a likvidovat balónky umístěné ve vzduchu, stavět zeď, či hasit požár. Na konci soutěže pak účastníky čekala závěrečná hlavní disciplína, která kombinovala prvky všech předchozích. V ní se technikům z ČVUT podařilo zvítězit.

"Věděli jsme, že soutěž bude náročná, bude vyžadovat velkou přípravu, takže 36 dní před soutěží jsme se přesunuli do Spojených arabských emirátů, kde jsme trénovali v poušti," řekl Vojtěch Spurný, jeden z členů úspěšného týmu. Za úspěch český tým vděčí také takzvanému multirobotickému přístupu, který podle Spurného čeští vědci použili jako jediní z celkových 31 týmů z univerzit po celém světě. Jejich drony, které létají samostatně s využitím počítačových senzorů, spolu totiž spolupracovaly a zastávaly dílčí úlohy, čímž se jim podařilo splnit zadané úlohy rychleji a účinněji.

Tři kostry staré 1000 let v základech zámku v Břeclavi

Archeologové objevili v základech břeclavského zámku kosterní pozůstatky tří lidí. Jsou staré asi 1000 let, řekl ČTK David Mahovský z břeclavské radnice. Kostry byly v těsné blízkosti a v extrémních pozicích. Podle archeologa Miroslava Dejmala mohli být lidé svázaní a mohlo jít o násilnou smrt. Archeologové budou nález dál zkoumat. Podle Mahovského zatím nelze říct pohlaví ani další podrobnosti. Vše bude předmětem dalšího zkoumání. Napříč přes všechna těla jsou zbytky velkého kovového předmětu, který se nám dosud nepodařilo identifikovat," uvedl Dejmal. Podle něj je to z celostátního pohledu vzácný nález.

Podle Dejmala byli lidé umístěni na podloží vysypaném kamením. "Nikde v Břeclavi zdroje kamení nejsou, proto pracujeme s hypotézou, že sem byly dovezeny z Pohanska, kde lidé rozebrali již zaniklé hradisko. Celá hradba je jinak ze dřeva a hlíny," doplnil archeolog. I když na pozůstatky působil tlak a hradba v minulosti hořela, jsou kostry dobře rozpoznatelné. "Podle genetického rozboru chceme zjistit, jestli nešlo o příbuzné, jestli trvale žili zde, nebo pochází odjinud. V té době totiž bylo běžné otroctví. Je možné, že tito lidé mohli být třeba zotročenými válečnými zajatci," řekl Dejmal.

Počasí

Proměnlivá oblačnost, místy dešťové nebo smíšené přeháňky. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C, na východě až 9 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.