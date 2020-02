Ministr: České zákony umožňují kvůli koronaviru uzavřít města

České zákony umožňují uzavřít po případném výskytu nového typu koronaviru města či obce podobně jako v severní Itálii. Spolupracovala by na tom policie nebo armáda, řekl na dotaz ČTK ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nový typ koronaviru si v Itálii vyžádal již čtyři oběti, italská vláda kvůli nemoci uzavřela přístup do měst a obcí, kde se epidemie šíří nejrychleji. Týká se to asi 50.000 lidí. V Česku je zhruba 1000 infekčních lůžek, které by bylo možné využít pro léčení případných nakažených novým koronavirem, řekl Vojtěch.

Kvůli situaci ve čtvrtek v Praze zasedne Ústřední epidemiologická komise. "Situace v Itálii je do značné míry znepokojující," řekl ministr. Podle náměstka ministra Romana Prymuly do Itálie jezdí hodně Čechů lyžovat, proto je situace závažnější, než když byl dosud virus většinou omezený na Čínu. "Budeme se muset připravit i na nějaké krizové situace, pokud by infekce byla zavlečena do České republiky," dodal. Problematické podle něj je, že se ukazuje, že velká část nakažených nemá žádné příznaky. Zřejmě podle něj bude třeba evidovat jedince, kteří v rizikových oblastech Lombardie, ale třeba také Benátek, pobývali. Ministerstvo zahraničních věcí vydalo doporučení do míst nákazy necestovat.

Babiš: Vláda bude chtít zásah policie na ministerstvu vysvětlit

Vláda bude chtít po ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD) vysvětlit policejní zásah na ministerstvu práce a sociálních věcí. Po pracovním obědě vlády s prezidentem Milošem Zemanem to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Situaci označil za velice nepříjemnou. Zároveň zkritizoval náměstka pro ekonomiku a informační technologie Jana Baláče (ČSSD), kterého podle médií policie obvinila. Policie dnes obvinila v souvislosti se zadávacím řízením na veřejné zakázky ministerstva práce a sociálních věcí dva lidi. Zadržen byl podle médií Baláč a vedoucí oddělení bezpečnosti ICT.

Maláčová z vlády odjela záležitost na svůj úřad řešit, oběda se Zemanem se proto nezúčastnila. Prezident při vítání kabinetu situaci na ministerstvu označil za "průšvih". Babiš po skončení setkání řekl, že jde o velice nepříjemnou situaci. Poznamenal, že IT systém na ministerstvu práce a sociálních věcí a tamní soutěže na zakázky dlouhodobě kritizuje.

Vláda schválila přesun státních agentur na jedno místo

Agentury CzechTrade a CzechTourism se přestěhují do státní budovy ve Štěpánské ulici v Praze, kde sídlí agentura CzechInvest. Přesun schválila vláda, oznámil po jednání kabinetu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Projekt do budoucna počítá i se sloučením agentur CzechTrade a CzechInvest, podle Havlíčka to v příštích třech letech bude znamenat úsporu 138 milionů korun. Cílem projektu užšího propojení agentur je podle Havlíčka mimo jiné nabídnout podnikatelům služby státních institucí na jednom místě.

V neděli sloučení ostře zkritizovala Hospodářská komora. "Projekt sloučení státních agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism, bude místo revoluční změny podpory podnikání a exportu pouhým sestěhováním těchto subjektů bez zásadních změn a důkladného auditu jejich fungování," uvedla komora v tiskové zprávě. Havlíček výtky odmítl, vyjádření komory má za velmi překvapivé.

Vláda se Zemanem řešila rozpočet, koronavirus nebo dotace

Vláda na pracovním obědě s prezidentem Milošem Zemanem řešila dopad koronaviru na ekonomiku, dotace na solární elektřinu nebo sestavování státního rozpočtu. Po skončení asi hodinu a půl dlouhého setkání to novinářům řekli premiér Andrej Babiš, vicepremiér Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová (oba za ANO). Babiš označil pracovní oběd za přátelské setkání s volnou debatou. Situace v Číně je podle něj kritická a panují velké obavy z toho, že vzhledem k postavení Číny jako jednoho z největších trhů na světě bude mít velký vliv na světovou ekonomiku. "Doufejme, že se ten problém s koronavirem vyřeší, i když prozatím tomu, bohužel, nic nenaznačuje," řekl premiér.

V Praze 6 bude před ruskou ambasádou nově náměstí Borise Němcova

Z náměstí Pod Kaštany v Praze 6 se stane náměstí Borise Němcova. Přejmenování prostranství před ambasádou Ruské federace po ruském opozičním politikovi schválili pražští radní. Změna má být podle dokumentu přijatého radními politickým gestem vůči Rusku a vyjádřením solidarity s ruskou opozicí a hnutím za lidská práva. Němcov byl ruským vicepremiérem v letech 1997 až 1998 za prezidenta Borise Jelcina. Po odchodu z parlamentu v roce 2003 pomáhal mimo jiné organizovat pouliční protesty proti režimu Vladimira Putina. Slavnostní přejmenování by se mělo uskutečnit ve čtvrtek.

"Praha se tímto gestem zařadí k několika dalším metropolím, které tímto způsobem poukazují na neutěšený stav politických poměrů v dnešním Rusku," píše se v dokumentu rady. Náměstí před ruskými ambasádami v minulosti po Němcovovi přejmenoval Washington nebo Vilnius. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že město k přejmenování přistoupilo mimo jiné na základě petic občanů. Řada Rusů žijících v Praze to pak podle něj přivítá. "Pojmenováváme náměstí po jejich významném liberálním politikovi," řekl.

Magistrátní místopisná komise, která se návrhy na pojmenování či přejmenování prostranství zabývá, s pojmenováním prostoru po Němcovovi původně nesouhlasila. Na začátku letošního února ale konstatovala, že přejmenování nezpůsobí lidem potřebu změny adresy trvalého bydliště. "Bude zachován historický název Pod Kaštany, který nadále ponese přilehlá ulice," píše se v dokumentu. Na slavnostní přejmenování, které se uskuteční 27. února, pozval primátor také ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. "Zatím nemáme žádnou reakci," řekl Hřib. Pozvána a dorazit má prý i Němcovova dcera Žanna.

ČR dá 135 milionů korun na pomoc zemím s prevencí migrace

Česko letos poskytne 135 milionů korun na pomoc zemím, odkud míří migranti do Evropy nebo přes které procházejí. Cílem pomoci je řešit problém s nelegální migrací ještě předtím, než se lidé dostanou do schengenského prostoru. Uvádí to koncepce ministerstva vnitra, kterou schválila vláda. Za první prioritu označuje ministerstvo vnitra pomoc Severní Makedonii, Srbsku a Bosně, které leží na takzvané balkánské migrační trase. Úřad upozorňuje, že na této trase a na takzvané východní středomořské trase loni meziročně vzrostl počet migrantů o 53 procent. Český příspěvek, který má činit 50 milionů korun, by měl pomoci postiženým zemím získat lepší vybavení na boj s nelegální migrací a s pašeráky lidí.

Dalších 50 milionů korun by mělo jít na pomoc v Jordánsku a Libyi. Cílem je zlepšit situaci uprchlíků v táborech v těchto státech. Například v Jordánsku by peníze měly sloužit k zajištění lepšího vzdělání běženců ze Sýrie. Kdyby se zlepšila situace v těchto zemích, podle ministerstva vnitra by měli uprchlíci menší motivaci k další cestě do Evropy. Koncepce počítá i s vyčleněním 35 milionů korun pro mimořádné situace.

Poslanec Foldyna oznámil, že v úterý opustí vládní ČSSD

Poslanec a bývalý místopředseda sociální demokracie Jaroslav Foldyna dnes oznámil odchod z ČSSD. V prohlášení, které má ČTK k dispozici, uvedl, že stranu opustí v úterý. Foldyna se naposledy dostal do sporu s vedením strany před dvěma týdny, kdy ve Sněmovně hovořil o tom, že se organizace Člověk v tísni a její ředitel Šimon Pánek snaží ovlivnit volbu ombudsmana. Existenci SMS odmítli opoziční politici i Člověk v tísni, představitelé ČSSD výrok odsoudili a shodovali se v tom, že Foldynovo chování bude probírat stranické vedení i poslanecký klub.

ČSSD se podle Foldyny spojuje se skupinou lidí, která chce nahradit demokracii vládou "nikým nevolených samozvaných elit". ČSSD je tedy tím, proti čemu původně vznikla, dodal. Foldyna byl místopředsedou ČSSD zhruba rok do loňského března. K současnému vedení, především místopředsedovi a ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi, ale také zástupcům pražské organizace byl Foldyna dlouhodobě kritický. Foldynův odchod předseda ČSSD Jan Hamáček čekal, se stranou se podle něj reálně rozešel již dávno.

Policie evakuovala část Kuřimi kvůli nálezu letecké pumy

Policie evakuovala asi 300 obyvatel Kuřimi včetně žáků odborné školy kvůli nálezu letecké pumy z druhé světové války. "Munici v lese našel hledač kovů v neděli večer, nález ohlásil. Přes noc jsme místo střežili, ráno pak bylo rozhodnuto, že přilehlou část Kuřimi bude třeba evakuovat," uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Pumu pyrotechnik deaktivoval a převezl k odborné likvidaci na bezpečné místo. Nálezy staré munice jsou poměrně časté, někdy je nutná evakuace obyvatel. Loni v polovině října například našli leteckou pumu dělníci při výkopových pracích v Kunovicích na Uherskohradišťsku.

V Rakousku obvinili Češku, jejíž syn zahynul při túře v horách

Z usmrcení z nedbalosti obvinila rakouská policie Češku, jejíž šestiletý syn v sobotu zahynul při sestupu z rakouské hory Drachenwand u jezera Mondsee. S odvoláním na státní zastupitelství v hornorakouském Welsu o tom informoval list Kurier. Hoch za tmy uklouzl a zřítil se do hloubky 60 až 70 metrů. Čtyřčlenná skupina z Česka se podle rakouské policie vydala v sobotu dopoledne na zajištěnou cestu (takzvanou viu ferratu) na vrchol hory Drachenwand, kam se dostala až pozdě odpoledne. Ve skupině byla 42letá žena, její šestiletý syn, její 41letý partner a jejich 37letý známý. Kdy policie trojici z Česka vyslechne, zatím není jasné. Všichni tři byli po chlapcově smrti v šoku.

Ferrata Drachenwand má klasifikaci obtížnosti na stupni C/D, což znamená vyšší náročnost s velmi obtížnými pasážemi a je určena dospělým turistům. Podle vedoucího záchranářů Heinze Hemetsbergera žena a její partner trasu znali, neboť ji už několikrát absolvovali.

Praha vytvoří městskou nábytkovou banku pro sociálně slabé

Pražský magistrát vytvoří takzvanou městskou nábytkovou banku. Do ní budou moci lidé dát nepotřebný, ale funkční nábytek i spotřebiče, kterých se chtějí zbavit. Město je pak bude poskytovat lidem, kteří si nemohou dovolit koupit vlastní. Město nyní vytipovává prostor, kam banku umístit. Novinářům to řekla radní Milena Johnová (Praha Sobě). Radní schválili příspěvek 200.000 korun organizaci R-mosty, která banku již provozuje. Magistrát nyní hledá sklad, kde by vybrané vybavení domácností schraňoval. Podle Johnové bude banka zřízena v letošním roce.

Festival Mene Tekel se letos zaměří na odkaz George Orwella

V Praze začíná týdenní festival proti totalitě Mene Tekel. Zájemcům nabídne tematické výstavy, projekce filmů či rozhovory s pamětníky. Jako hlavní téma letošního 14. ročníku zvolili organizátoři Memento George Orwella. Festival Mene Tekel se koná vždy v týdnu kolem 25. února, kdy v roce 1948 převzala moc Komunistická strana Československa. Tak jako v minulých ročnících i letos nabídne festival Mene Tekel několik tematických výstav a filmové projekce. Budou ho provázet rozhovory s pamětníky o prožitém bezpráví, přednášky historiků a debaty s autory.

Mezinárodní projekt Mene Tekel pořádá spolek Umění bez bariér. Smyslem akce je především připomínka odkazu obětí nacismu a komunismu. První ročník se konal v roce 2007. Svým názvem festival odkazuje k Bibli a proroctví o zodpovědnosti každého člověka za své činy.

U Skutče bylo objeveno 21 stříbrných mincí, hlavně tolarů

Amatérský archeolog objevil s pomocí detektoru kovů v okolí Skutče na Chrudimsku uložené stříbrné mince. Nález předal Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě. Sestával z 21 mincí, dvou pražských grošů Vladislava Jagellonského a 19 dalších mincí, vesměs tolarů. "Depot byl podle nejmladší ražby z roku 1644 uložen do země někdy ke konci pohnutého období třicetileté války," sdělil ČTK archeolog Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě David Vích. Podle numismatického určení provedeného Kamilem Smíškem z muzea v Roztokách u Prahy pocházejí mince z různých koutů tehdejší Evropy. Kromě tolarů z Čech Rudolfa II. a Ferdinanda III. byly zeměmi původu Uhry, Tyroly, Alsasko, hrabství Montfort, Sasko, Nizozemsko, Polsko a Švýcary.

Na Sněžce foukalo rychlostí 180 km/h, na polské straně 223 km/hod

Na Sněžce v neděli večer největší náraz větru dosáhl rychlosti 180 kilometrů za hodinu. Šlo o podobnou rychlost na české straně hory, jakou meteorologové naměřili před dvěma týdny při bouři Sabine. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav na facebooku. Dosud nejvíce foukalo na české straně Sněžky v lednu 2007 při orkánu Kyrill, kdy rychlost dosáhla 216 kilometrů za hodinu. Na Milešovce naměřili meteorologové náraz větru o rychlosti 133 kilometrů za hodinu a na Fichtelbergu v Krušných horách 131 kilometrů za hodinu. Silně nefoukalo jen na horách, třeba v Ústí nad Labem rychlost větru dosáhla 108 km/h, v Liberci 97 km/h a v Praze 83 km/h.

Příčinou velmi silného větru byla tlaková níže Julie. V neděli postupně přecházela přes Německo a Polsko nad Bělorusko a Ukrajinu. Česko zasáhl silný vítr v neděli odpoledne a večer. Následky větru omezily dopravu zhruba na třech desítkách železničních tratí. Vítr působil také nehody, třeba na Karlovarsku spadl kvůli větru strom na autobus, dva lidé se při tom lehce zranili. V ČR je bez dodávek elektřiny ještě přes 15.000 odběratelů. Nejvíc domácností bez proudu je v Libereckém kraji a jižních Čechách.

Počasí

Polojasno až oblačno, během dne od jihozápadu přechodně až zataženo a místy déšť, nad 800 m zpočátku sněžení. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.