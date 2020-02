Speciál s českou humanitární pomocí zamířil do Wu-chanu

Letadlo, převážející mimo jiné i českou humanitární pomoc Číně, odstartovalo v neděli ráno z Vídně. O vyslání 4,5 tuny zdravotnického materiálu rozhodla vláda. O odletu informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). „Celkem 4,5 tuny zdravotnického materiálu od českých výrobců bude využito přímo v nemocnicích. Zastavit šíření koronaviru a pomoci postiženým oblastem je naší lidskou povinností,” uvedl ministr na Twitteru. Vláda se rozhodla vyslat do Číny roušky, dezinfekční a hygienické prostředky. Další humanitární materiál do speciálu, jehož vyslání spolufinancuje Evropská unie, poskytly města, kraje, firmy, ministerstvo zahraničních věcí, Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce a Kancelář prezidenta republiky. Letadlo mířící přímo do epicentra epidemie v čínském Wu-chanu veze i humanitární pomoc poskytnutou Rakouskem, Maďarskem a Slovinskem.

Ministr Havlíček slíbil navýšení o 20 miliard na dopravní stavby

Karel Havlíček (za ANO) řekl v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce, že vyjednal dodatečné peníze, takže Státní fond dopravní infrastruktury bude hospodařit s více než 106 miliardami. To je o dvacet miliard korun více, než sliboval původní rozpočet. Ministr dopravy zároveň zdůraznil, že dodatečné peníze jsou určené na konkrétní projekty. Kraje tak nejspíše nedostanou příspěvek na údržbu silnic II. a III. třídy, v který doufají.

Česko pošle miliony na lékařskou pomoc migrantům

Ministr Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí navrhne vládě, aby vyčlenila 54 milionů korun na humanitární program zaměřený na zdravotnickou pomoc Medevac. Je to o šest milionů méně, než se plánovalo, protože i tohoto programu se dotklo krácení rozpočtu o deset procent. Informaci přinesl deník Právo. Program se podle odůvodnění resortu vnitra zaměří „na posílení veřejného obrazu ČR jako solidárního aktéra při řešení evropských a globálních výzev na poli migrace a uprchlictví“. Podle zprávy pro vládu se program letos soustředí do tří hlavních oblastí – na Blízký východ, na východní Evropu a na severní Afriku a země Sahelu. „Program Medevac bude letos pomáhat především ve zdrojových zemích migrace do Evropské unie, v zemích prvního vysídlení a zemích, které se potýkají s důsledky velkého množství vnitřně vysídlených obyvatel na svém území,“ řekl Právu ministr Hamáček.

V rakouských horách zemřel šestiletý chlapec z Česka

Chlapec zahynul při sestupu z rakouské hory Drachenwand u jezera Mondsee. Byl na túře s rodinou, při cestě z vrcholu už za tmy uklouzl a spadl do hloubky 60 až 70 metrů. Podle agentury APA k neštěstí došlo v místě, kde se nachází rokle Saugraben. Bylo to kolem 18 hodin a 20 minut ve chvíli, kdy turisté dokončili sestup po žebřících a chlapec pak nejspíš uklouzl. Spadl z příkrého skalnatého srázu do hloubky asi 60 metrů.

Za staveniště pro Mariánský sloup zaplatí firma milion

Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze zaplatí při jeho výstavbě městské firmě Technická správa komunikací víc než milion korun. Peníze uhradí za zábor pozemku pro staveniště. Vyplývá to ze smlouvy, kterou má k dispozici ČTK. Někteří pražští zastupitelé kritizují to, že pozemek nebyl firmě zapůjčen zdarma. Stavba sloupu začala 17. února a má trvat má do poloviny září. Po dokončení se sloup stane majetkem města. Návrat sloupu na náměstí provázejí dlouholeté spory. Původní sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a za významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.

Ester Ledecká skončila třetí v alpské kombinaci v Crans Montaně

Lyžařka Ester Ledecká obsadila třetí místo v alpské kombinaci v Crans Montaně a potřetí v kariéře vystoupila ve Světovém poháru na stupně vítězů. Vyhrála Italka Federica Brignoneová a ujala se vedení v průběžném pořadí celkového hodnocení seriálu. České dvojnásobné olympijské vítězce patřilo po úvodním superobřím slalomu čtvrté místo. Ve slalomu si poté i díky výpadku favorizované Slovenky Petry Vlhové o příčku polepšila a zopakovala výsledek z nedávného sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu. Maximem Ledecké ve Světovém poháru je prosincový triumf ve sjezdu v americkém Lake Louise.

Závěrečný den MS v biatlonu české reprezentaci nevyšel

Nejlepšího výsledku docílil Ondřej Moravec, který v závodě s hromadným startem doběhl na 11. místě. Postaral se tak o nejlepší mužský výsledek v individuálním závodě. Závod s hromadným startem nevyšel českým ženám. Markéta Davidová doběhla až na 20. místě. Eva Kristejn Puskarčíková obsadila 23. příčku, bronzová medailistka Lucie Charvátová skončila na 29. pozici. I tak hodnotí vedení biatlonistů průběh MS v Anterselvě se ziskem dvou bronzových medailí a jedním čtvrtým místem jako úspěšný.

Srážky a rychlé tání sněhu

Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před velmi silným větrem a vzestupem hladin řek. Vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až kolem 110 kilometrů v hodině. Vedle toho budou v důsledku vydatných srážek a odtávání sněhu stoupat i hladiny řek, které se mohou dostat i na druhý stupeň povodňové aktivity. Meteorologové očekávají po zkušenostech z nedávného přechodu tlakové níže Sabine poškození stromů a lesních porostů i možné přerušení elektrického vedení.