Začíná zatím největší oprava D1. Omezení budou v sedmi úsecích

Po zimní přestávce se dělníci znovu vrátili na D1. O tomto víkendu začali silničáři rozmisťovat dopravní značení u Benešova. A příští víkend pak budou bourat dva nadjezdy u Humpolce. Celkem by letos dělníci měli rekonstruovat 71 kilometrů dálnice D1. Hlavní část oprav začne v březnu. V zúžených úsecích budou radary, které budou kontrolovat, jestli řidiči dodržují maximální povolenou osmdesátku. A to hned na pěti úsecích. Jak řekl ředitel ŘSD Radek Mátl, tak i letos bude platit, že pokutu dostane každý řidič, který překročí maximální povolenou rychlost. Modernizace dálnice D1 by měla být hotová příští rok. Letos by silničáři podle ministra Karla Havlíčka za hnutí ANO měli dokončit rekonstrukci na čtyřech úsecích - do konce roku chce tak stát otevřít 37 kilometrů. Modernizace D1 začala v roce 2013 - dělníci zatím opravili 90 kilometrů dálnice, na 71 kilometrech ještě musí rekonstrukci dokončit.

Expedice Tatra 2 se vydala na cestu kolem světa

Expedice Tatra kolem světa 2 se vydala na cestu. U pražského Rudolfina jí vyprovodily stovky fanoušků. Během tří let plánují členové expedice ujet přibližně 27 000 kilometrů přes 69 zemí na pěti kontinentech. Unikátního projektu se postupně zúčastní na tři stovky lidí. Expedice chce navázat na výpravu Tatra kolem světa z konce osmdesátých let minulého století. Jedním z hlavních cílů je podobně jako tehdy šíření dobrého jména Česka a českých výrobků. První výprava, která vyrazila do světa v roce 1987, jela upraveným vozem Tatra T 815 GTC. Její nástupci mají k dispozici rovněž speciál, vůz Tatra T 815 4x4 v expediční úpravě. Auto má hliníkovou nástavbu vážící pouhých 1380 kilogramů. Expedice bude rozdělena do tří etap, vůz na jednotlivé kontinenty přepraví loď. V Tatře jsou vyhrazená místa pro zájemce, kteří expedici finančně podpořili a mohou se k ní postupně přidávat na různé úseky.

Premiér Babiš údajně přímo řídil šéfa ČD

Premiér Andrej Babiš přímo úkoloval šéfa Českých drah, prohlásil v obsáhlém rozhovoru pro Český rozhlas někdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). „Nebylo to tak, že bych přímo České dráhy řídil, což mě jako ministra dopravy štvalo,“ přiznal. Sám pro sebe si to vysvětlil tím, že „vyšší bere“. Dopravní expert a bývalý předseda dozorčí rady Českých drah Petr Moos říká, že pokud by to byla pravda, šlo by o zcela nestandardní situaci a střet zájmů.

Lidé by místo stravenek raději peníze

Až tři čtvrtiny zaměstnanců, kteří dostávají stravenky, by raději přešly na peněžní stravenkový paušál. Většina z nich by přitom své stravovací návyky nezměnila. Lidem na stravenkách nejčastěji vadí to, že se s nimi nedá platit s nimi všude. Vyplývá to z průzkumu, který pro ministerstvo financí uskutečnila agentura Median. Zavedení paušálu navrhuje ministerstvo financí. Lidé přitom už dnes nevyužívají stravenky jen k placení v restauracích. Na 76 procent zaměstnanců za ně kupuje potraviny v obchodě, v restauracích s nimi platí 66 procent respondentů a 21 procent je dává svým rodinným příslušníkům.

Začala Matějská pouť

Na holešovickém Výstavišti v Praze začala Matějská pouť. Na návštěvníky čeká 115 atrakcí, o 15 více než loni. Novinkou je například 55 metrů vysoké kolo s uzavřenými kabinkami, nebo atrakce King, která lidi přetáčí různými směry. Ceny zůstaly stejné jako loni - mezi 30 a 150 korunami.

Stejně jako v loňském roce Podruhé budou součástí Matějské pouti sobotní farmářské trhy. Lidé si na nich koupí sýry, svíčky nebo bižuterii. Na Výstavišti bude také řada stánků s občerstvením. Historii Matějské pouti eviduje Národní knihovna v záznamech od roku 1595. Díky únorovému svátku svatého Matěje jde o první jarní pouť v Evropě. Původní poutě se konaly v místech, kde se dnes říká Na Babě nebo U Matěje. V areálu Výstaviště, tehdy oficiálně pojmenovaném Park kultury a oddechu Julia Fučíka, se pouť poprvé konala v roce 1963.

Ester Ledecká ve sjezdu v Crans Montaně pátá

Ester Ledecká obsadila ve druhém sjezdu v Crans Montaně pátou příčku. Česká reprezentantka o šest pozic vylepšila umístění z pátečního závodu a popáté v aktuální sezoně lyžařského Světového poháru skončila v elitní desítce. Stejně jako v pátek zvítězila domácí Lara Gutová-Behramiová. Navzdory vynikajícímu výsledku ztratila dvojnásobná olympijská vítězka možnost bojovat o malý křišťálový glóbus pro nejlepší sjezdařku sezóny a v závěrečném sjezdu sezóny pojede v souboji s Italkou Federicou Brignoneovou, která na ní ztrácí dva body, pouze o druhé místo. Malý křišťálový glóbus si druhým místem zajistila Švýcarka Corinne Suterová.

České biatlonistky ve štafetách těsně pod stupni vítězů

České biatlonistky na mistrovství světa v Anterselvě obsadily čtvrté místo ve štafetě. Čtveřici Jessica Jislová, Markéta Davidová, Lucie Charvátová a Eva Kristejn Puskarčíková dělilo od medaile třináct sekund. Vyhrály Norky před Německem a Ukrajinou. České reprezentantky dobíjely celkem desetkrát, i přesto výrazně vylepšily umístění z loňského šampionátu v Östersundu, kde byly patnácté. Mužská štafeta naopak propadla, především kvůli špatné střelbě dojelo kvarteto ve složení Šlesinger, Moravec, Čtvrtecký a Krčmář až na třináctém místě.

Meteorologové varují před silným větrem i deštěm

Podle meteorologů v neděli dorazí do Česka nejen silný vítr, ale také déšť, který může spolu s táním sněhu rozvodnit některé toky. Varování platí pro oblast Šumavy, Krkonoš a Orlických hor. Současně se zvýšil stupeň varování před větrem z nízkého na vysoký. Platí pro celou ČR. Foukat začne v neděli kolem poledne od západu. Varování platí do noci na pondělí. Vítr může mít rychlost v nárazech až 110 kilometrů v hodině, na horách i 125 km/h. Teploty se očekávají mezi 8 až 12 stupni.