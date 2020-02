Nejvyšší ústavní činitelé proberou cestu šéfa Senátu na Tchaj-wan

Nejvyšší ústavní činitelé se na začátku března budou mimo jiné zabývat cestou předsedy Senátu na Tchaj-wan. Novinářům to řekl šéf horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Kromě toho budou také probírat dopis čínského velvyslanectví určený Pražskému hradu, který varoval před možnými následky cesty bývalého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan. Kvůli němu se ve středu setkal s čínským velvyslancem náměstek ministra zahraničí, který nepovažuje dopis za standardní formu diplomatické komunikace.

Vystrčil se ještě před březnovým setkáním s prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (oba ANO) sejde s místopředsedy Senátu a předsedy senátorských klubů. Schůzku svolá na úterý 25. února. Čínská ambasáda v lednu před cestou varovala. Podle Aktuálně.cz předala Hradu dopis, kde hrozí trestem pro Kuberu i české firmy v Číně, pokud se uskuteční. Čínské ministerstvo zahraničí agentuře Reuters sdělilo, že neví, odkud se informace vzaly. Dopis je podle Vystrčila mrazivý a zavání vyhrožováním. "Myslím, že není možné, aby tímhle způsobem byla narušována suverenita kterékoli země, tím méně České republiky," poznamenal.

Kubera oznámil úmysl navštívit Tchaj-wan loni. Sklidil za to kritiku od čínské diplomacie i prezidenta Zemana, podle něhož cesta není v ekonomickém zájmu ČR. Kubera 14. ledna, týden před svou smrtí, uvedl, že mise nemá protičínský charakter a nebude mít dramatické důsledky pro vztahy ČR s Čínou, která Tchaj-wan pokládá za svou součást.

Posudkové službě může hrozit krize, třetině lékařů je přes 70 let

Lékařské posudkové službě (LPS), která hodnotí zdravotní stav žadatelů o přípěvky či invalidní důchody, by mohla v příštích letech hrozit personální krize. Třetině nynějších posudkářů je přes 70 let, zhruba 90 procentům pak přes 60 let. Lékaři navíc chybí. Vyplývá to z prezentace ministerstva práce, s níž se seznámil sněmovní sociální výbor. Podle náměstkyně resortu Kateřiny Jirkové vyřizování posudků kvůli příspěvkům na péči či na pomůcky trvá v průměru tři měsíce, odvolání pak dalších pět měsíců. Nalákat nové zájemce se mu ale nedaří. Na lékařskou posudkovou službu a dlouhé vyřizovací lhůty si dlouhodobě stěžují žadatelé o posouzení.

Stížnosti dostává i Národní rada osob se zdravotním postižením. "Vůbec nenastává zlepšení. Je to pořád stejné. Na vyřízení se čeká podstatně déle, než ministerstvo říká," řekl ČTK šéf rady Václav Krása. Popsal případ, kdy vozíčkář v Praze loni v listopadu požádal o příspěvek na stropní závěsné zařízení, zatím nedostal žádnou odpověď a řízení nezačalo. "Dostáváme různé dopisy a postup je někdy nepochopitelný. Proč se dělá posouzení u lidí bez nohou?" dodal Krása.

Sušický Spak chce rozšířit výrobu, prodej roste v Česku i cizině

Sušický výrobce kečupů, dresinků nebo hořčice Spak Foods připravuje rozšíření kapacity výroby až o 30 procent. Do jara 2021 přistaví výrobní a skladovací objekt a za další rok ho vybaví technologií. Náklady budou přes 20 milionů korun. Trvale zisková firma, která funguje od roku 1991, investovala dosud v Sušici asi půl miliardy korun, řekl ČTK 74letý zakladatel firmy Hans Peter Spak z Vídně. Jeho rodinná firma má ve Vídni další závod se 45 lidmi, menší než závod v Sušici. Podnik teď produkuje asi 60 tun výrobků denně. Na českém trhu se prodá 30 až 35 procent produkce, zbytek produkce vyváží firma do více než deseti zemí, zejména do Rakouska, Itálie, Maďarska, Švédska a na Slovensko.

Josef Průša navrhuje a staví celosvětově úspěšné 3D tiskárny

Ačkoli technik a vývojář Josef Průša oslaví 23. února teprve třicáté narozeniny, navrhuje a staví 3D tiskárny, které se úspěšně prodávají do celého světa. Průša založil svoji společnost v roce 2012. Předloni tato jedna z nejúspěšnějších českých technologických firem zvýšila tržby o 92 procent na 1,136 miliardy korun. Zaměstnává více než 400 lidí a měsíčně rozešle do světa přes 6000 tiskáren. Rodák z Havlíčkova Brodu Průša studoval aplikovanou informatiku na Vysoké škole ekonomické v Praze, studium však nedokončil. Již ve svých 19 letech začal navrhovat 3D tiskárny.

Zapojil se do projektu RepRap, což je mezinárodní komunitní projekt 3D tiskárny vyvíjené na principu otevřeného hardware. Všechna jeho práce v oblasti 3D tiskáren je tak volně dostupná pro jakékoli použití (open source). RepRap je převážně z plastových dílů, které je možné vytisknout na jiném RepRapu. "Moje tiskárny se umí částečně replikovat, tzn. tisknout součástky na další tiskárny, a taky tak činí," říká o své práci. Průša v Česku i po celém světě přednáší o 3D tisku a svobodném hardware.

Zeman dostal povolení na stavbu domu v Lánech

Prezident Miloš Zeman dostal stavební povolení na stavbu svého domu v Lánech na Kladensku. Se stavbou bungalovu chce začít ještě letos. Řekl to na Pražském hradě při setkání se starosty vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2019. Dodal, že má v plánu vybudovat bungalov, protože na vilu si nenašetřil. Loni v březnu server Aktuálně.cz uvedl, že Zeman koupil v Lánech pozemek za 2,5 milionu korun. Parcela o rozloze téměř 1000 metrů čtverečních je nedaleko zámku, ve kterém částečně prezident přebývá.

Zeman má trvalé bydliště v pražských Stodůlkách. Vlastní také část nemovitosti v Novém Veselí, kam jezdí na dovolenou. V této bývalé tvrzi bydlel v době před první přímou prezidentskou volbou, kdy odešel na Vysočinu na politický důchod.

Čeští vědci budou mapovat zvířata v konžské divočině

Tým českých vědců v neděli odlétá do Konga mapovat populaci zvířat v pralese na jeho severozápadní hranici s Gabonem. Míří do oblasti, která je dosud divočinou, v budoucnu však do ní vstoupí těžaři dřeva. Poznatky z expedice přispějí k přípravě migračních koridorů pro zvířata. Češi na projektu spolupracují se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). ČTK to řekl zoolog Tomáš Jůnek. Vědci během první, osmidenní, etapy umístí 60 ze 180 plánovaných fotopastí. Finančně expedici podpořil Nadační fond Neuron na podporu vědy v rámci Expedice Neuron.

Počasí

Oblačno až zataženo. Během dne od západu ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C.

Horská služba Krkonoše kvůli snížené viditelnosti a silnému větru nedoporučuje hřebenové túry. Na hřebenech Krkonoš vítr v nárazech dosahoval rychlosti až 90 kilometrů, řekli ČTK zástupci krkonošské horské služby. Podle polské horské služby bylo ráno na Sněžce sedm stupňů pod nulou, pocitová teplota okolo minus 15 stupňů.