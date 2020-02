Odpůrci nového ombudsmana bránili Křečkovi ve vstupu do úřadu

Novému ochránci práv Stanislavu Křečkovi se pokusili jeho odpůrci zabránit ve vstupu do úřadu ombudsmana v Brně. Policie zajistila sedm lidí a vchod uvolnila, řekl ČTK policejní mluvčí David Chaloupka. Křeček se tak asi po deseti minutách čekání před budovou dostal do úřadu. V kanceláři mu agendu předala jeho předchůdkyně Anna Šabatová. Křeček v reakci na protesty novinářům řekl, že demokratické volby se musí respektovat. "Na druhou stranu to připoutá pozornost k tomu úřadu, což je dobře. Řada lidí ani nevěděla, že tady je a co dělá, tak teď už to všichni vědí. To je pro ten úřad jedině dobře. Pro demokratický nátěr tohoto státu to dobré není," uvedl jedenaosmdesátiletý ombudsman Křeček.

Před budovou ráno stála dvacítka odpůrců na schodech do budovy. Sešli se na popud novináře Jakuba Patočky, který k tomu vyzval na sociální síti. "Jsou momenty, kdy je zapotřebí říct dost. A jestliže se má stát šéfem této instituce, která má chránit občanská a lidská práva pán, který říká, že neví, co to je diskriminace, který šíří lži konspiračních webů placených z Ruska, tak to znamená, že společnost přestává být schopná formulovat a hájit svoji svoje základní ústavní priority," řekl ČTK Patočka, který byl mezi zajištěnými. Podporovatelů Křečka bylo asi deset, zabrali místo na chodníku před budovou. Křečkovi podporovatelé drželi v rukou cedule například s nápisem: "Vážený pane Křečku, přejeme vše nejlepší v nové práci ombudsmana."

Poslanci chtějí, aby se ČR postarala o tlumočníky z Afghánistánu

Česká republika by se opět mohla postarat o afghánské tlumočníky, kteří pomáhají českým vojákům na misi v Afghánistánu. Sněmovní výbor pro obranu uložil své předsedkyni Janě Černochové (ODS), aby možnost například poskytnutí azylu, probrala s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). V minulosti již podobný program Česká republika měla. Černochová na jednání výboru řekla, že tlumočníci jsou lidé, kteří s českou armádou dlouhodobě spolupracují, osvědčili se a nejsou pro Českou republiku bezpečnostním rizikem. Kvůli znalostem místních jazyků mohou být navíc pro Česko přínosem. Česká republika by jim proto mohla nabídnout některý typ azylu.

Česká armáda plánuje v příštích měsících omezit počet svých vojáků v Afghánistánu. Podle Černochové je proto otázka, co bude s lidmi, kteří v místě nasazení českým vojákům pomáhají. Týká se to především tlumočníků. "Když je tam necháme, způsobíme jim obrovské problémy, které se mohou i dotknout jejich životů," uvedla. Identitu afghánských tlumočníků armáda tají. Obává se, aby se nestali cílem povstalců z Tálibánu. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) poslancům řekl, že je pro, aby Česko svým afghánským spolupracovníkům pomohlo.

Zeman kondoloval Německu kvůli střelbě v Hanau

Prezident Miloš Zeman poslal kondolenční dopis svému německému protějšku Franku-Walteru Steinmeierovi kvůli středeční střelbě v Hanau, kde útočník zabil devět lidí. Vyjádřil znepokojení nad rostoucím násilím a nenávistí v Evropě. Soustrast Německu vyjádřil na twitteru i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), lítost vyslovil také premiér Andrej Babiš (ANO). "I když útokům, jako byl ten v Hanau, nebudeme nikdy schopni zcela zabránit, pozitivně vnímám rostoucí nasazení německých bezpečnostních složek, kterým se dlouhodobě daří odkrývat plánované akty násilí a teroru," uvedl Zeman v dopisu, který zveřejnil Pražský hrad.

Střelec v Hanau ve středu večer ve dvou barech s nabídkou vodních dýmek zabil devět lidí a další osoby zranil. Po několika hodinách ho policie našla v jeho bytě mrtvého spolu s jeho mrtvou matkou, která byla rovněž zastřelena. Podle německé policie měl útočník xenofobní sklony.

Na Hradě se sejdou americké a české obchodní špičky

Na Pražském hradě se v březnu v rámci Česko-amerického podnikatelského fóra sejdou přední američtí a čeští obchodníci. Mluvit by měli o strategiích pro úspěšné podnikání nebo zásadních technologiích pro byznys dalších let. Zúčastnit by se ho měl podle předběžného programu, který má ČTK k dispozici, i ministr obchodu Spojených států Wilbur Ross. Akci organizuje Hospodářská komora ČR ve spolupráci s velvyslanectvím USA v ČR. Na fórum bylo pozváno sto českých firem.

Akce bude součástí Americko-českého podnikatelského týdne konaného 10. až 13. března. Během týdne by se měla uskutečnit setkání byznysmenů s vrcholnými představiteli ČR, například premiérem Andrejem Babišem (ANO), vicepremiérem a ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO), ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) a ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO). Spojené státy jsou pro ČR 11. největším exportním trhem.

Policie obvinila tři lidi z podvodu se škodou přes miliardu korun

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili tři lidi z podvodu se škodou přes miliardu korun. Podle kriminalistů obvinění nabízeli investice na světových burzách, ve skutečnosti ale vůbec neinvestovali a vylákané peníze používali pro svou potřebu. Informoval o tom mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Podle policistů je poškozených 2060. Obviněným hrozí až deset let vězení.

Investice na burzách v USA, Evropě i Asii podle Ibeheje nabízela pražská společnost J.O. Investment. Proklamované výnosy byly podle mluvčího nereálné, pohybovaly se zhruba od 30 do 100 procent z investice. Pokud byly výnosy investorům skutečně uhrazeny, tak jen za použití finančních prostředků dalších klientů.

Žena, která v Plzni skočila z okna za dcerou, zemřela v nemocnici

Osmatřicetiletá žena, která ve středu ráno skočila z okna za dcerou, zemřela v nemocnici. Dívka je mimo ohrožení života. Policie událost vyšetřuje. Matka s desetiletou dcerou ve středu vypadly z pátého patra sedmipatrového panelového domu v Plzni na Doubravce. Nejprve dopadla na travnatou plochu před domem dívka a deset minut po ní vyskočila matka. Dítě s těžkým zraněním bylo při vědomí, žena utrpěla velmi vážné poranění hlavy a byla v kritickém stavu. Inspektor provozu záchranářů se snažil přes balkon s matkou v okně, v němž stála, navázat kontakt, ale žena na něj vůbec nereagovala, ani se na něj nepodívala. Podle informací ČTK dívka neskočila o své vůli.

Podle informací ženy, která bydlí ve stejném vchodě, šlo o velmi slušnou a milou rodinu se dvěma dcerami. V domě se ale podle sousedky říká, že poslední dobou byla žena ve špatném psychickém stavu.

Veterináři spustili databázi ztracených a nalezených psů

Ode dneška začíná na webu Státní veterinární správy (SVS) fungovat databáze ztracených a nalezených psů. Podobných databází funguje v ČR několik, zde jde ale o první, která je přímo pod státní správou. SVS současně připravuje spuštění centrálního registru psů, který musí podle zákona začít fungovat roce 2022. Na webu si nyní mohou lidé zadat údaje o svém ztraceném psovi, včetně čísla čipu nebo tetování. Pokud někdo naopak psa najde, může podle čísla čipu, lokality nebo fotografie nález zveřejnit nebo se podívat po hledajícím majiteli. SVS bude kromě médií informace o nové databázi posílat městům a obcím.

Poslanci chtějí, aby obyvatelé u sčítání lidu vyplňovali údaje o víře

Lidé budou moci příští rok zřejmě znovu dobrovolně vyplňovat i rubriku, zda se hlásí k nějaké církvi nebo náboženské společnosti. Shodl se na tom sněmovní výbor pro veřejnou správu. Doporučil tak rozšířit vládní předlohu, která se zachováním zjišťování údajů o víře nepočítala. Dolní komora o předloze rozhodne asi v březnu. Předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček absenci dotazu na víru ve vládním návrhu zdůvodňoval tím, že při minulém sčítání na něj odpověděla jen zhruba polovina lidí. Pro mnohé z nich to byla otázka citlivá a řada lidí prý uváděla vymyšlená vyznání. Sčítání lidu se koná jednou za deset let.

Češka Lisa Miková dostala německý Kříž za zásluhy

Češka Lisa Miková na německém velvyslanectví v Praze převzala státní vyznamenání Kříž za zásluhy, které jí udělil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Sedmadevadesátiletá žena, která přežila koncentrační tábor v Osvětimi, ocenění získala za snahu o smíření mezi Čechy a Němci a za dlouhodobé předávání svých vzpomínek mladé generaci. Kříž za zásluhy je nejvyšším vyznamenáním, které Spolková republika Německo uděluje za snahu o obecné blaho.

Květa Pacovská bude uvedena do Síně slávy českého designu

Do Síně slávy českého designu vstoupí letos na jaře výtvarnice Květa Pacovská. Ocenění za celoživotní přínos oboru jí udělí organizátoři cen Czech Grand Design, jejichž letošní laureáti budou vyhlášeni 24. března v Praze. Jedenadevadesátiletá grafička, ilustrátorka a pedagožka Pacovská se tak připojí k osobnostem jako Bořek Šípek, Zdeňka Bauerová, Václav Cigler, Jan Kaplický nebo Jiří Šalamoun, kteří byli do Síně slávy uvedeni v předchozích letech.

Tvorba Květy Pacovské zahrnuje řadu rozličných forem od obrazů, prostorových objektů, kreseb, instalací až po experimentální autorské knihy. Její knihy byly často vydávány a oceňovány v zahraničí, malba a sochy Pacovské jsou vystaveny v muzeích a galeriích po celém světě. Od 50. let se Pacovská věnuje knižní ilustraci. První knihy vytvářela a ilustrovala pro své syny.

Jihlavský festival dokumentů má své zahraniční ozvěny

Mezinárodní festival dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava pořádá ve spolupráci s Českými centry své festivalové ozvěny. Jejich třetí ročník začíná v New Yorku. Ozvěny loňského 23. ročníku budou i v Bruselu, Antverpách a ve Vídni. Ozvěny v New Yorku, které se budou konat i 25. a 27. února, zahájí rumunský snímek Učit režiséra Alexe Brendey. Film, jehož hrdinou je venkovský učitel matematiky s netradičními výukovými metodami, si loni z Jihlavy odvezl cenu za nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy. V New Yorku bude s diváky debatovat i Radovan Síbrt, autor snímku Postiženi muzikou zachycující hudební kroužek Jedličkova ústavu, dnes známého jako kapela The Tap Tap. Loni získal na festivalu Cenu diváků.

V Belgii budou ozvěny od 4. do 9. března. Nabídnou desítku filmových projekcí. Chybět nebude ani snímek Sólo režiséra Artemia Benkiho, který se stal loni na festivalu nejlepším českým dokumentem. Uvidí ho i návštěvníci ozvěn ve Vídni, které budou 9. a 10. března.

Nový festival nabídne přehlídku nezávislých indických filmů

V Praze se bude 28. a 29. února konat první ročník festivalu nezávislých indických filmů. Za přípravou stojí stejný tvůrčí tým, který 18 let organizuje přehlídku bollywoodských snímků. Uměleckým ředitelem festivalu s názvem Indie-India je filmový režisér Radim Špaček, držitel Českého lva a Ceny české filmové kritiky za film Pouta. "Jako fanoušky indických filmů nás často mrzelo, že většina diváků z celé bohaté indické kinematografie vnímá pouze Bollywood, a to ještě jako něco podivného, exotického," uvedl Špaček. Vizuálně atraktivní produkce bombajského filmového studia ale podle něho neukazuje skutečný život obyvatel Indie. "Rozhodli jsme se proto nabídnout divákovi možnost seznámit se s filmy, které doopravdy reflektují současnou indickou společnost a přitom nerezignují na uměleckou kvalitu," dodal.

Spirituál kvintet se po šedesátileté kariéře rozloučí v dubnu

Skupina Spirituál kvintet, která čtrnácti jarními koncerty v pražské Lucerně uzavře svoji šedesátiletou hudební kariéru, naposledy zahraje 26. dubna. Kapela s obtížemi sestavuje program vystoupení, protože vzhledem k množství jejich písní budou muset některé z těch, na které by rádi upozornili, vynechat. "Od loňského léta, kdy jsme začali dávat najevo, že se blíží konec Spirituál kvintetu, jsme měli vyprodané koncerty. Na nich jsme si ověřili, že nás dojímá, když se do zpěvu zapojí celý sál," řekl zakládající člen Spirituál kvintetu Jiří Tichota. Nejstarší československá folková skupina Spirituál kvintet byla založena v roce 1960 jako mužské kvarteto. "Neměli jsme žádné kariérní sny, bavilo nás hrát a zpívat si něco jiného, než jsme mohli v té době slyšet od jiných a na svá vystoupení jsme se proto sami opravdu těšili. To, že na ně brzy začali chodit i jiní mladí lidé, jsme považovali za nevídané štěstí. Že tohle štěstí nás má navíc provázet dalších 60 let jsme samozřejmě netušili tenkrát a překvapuje nás to i dnes všechny," řekl Tichota.

Počasí

Oblačno až zataženo a zejména v Čechách místy déšť. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.

V Česku bude v pátek foukat silný vítr místy s nárazy až 70 kilometrů v hodině. Výstraha meteorologů s nízkým stupněm nebezpečí platí pro celé území. Vítr, který ale nebude tak silný jako při nedávné vichřici Sabine, může lámat větve a poškozovat stromy a způsobit menší škody na budovách a komplikace v dopravě.