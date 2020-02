Předsedou senátu se stal Miloš Vystrčil (ODS)

Nový šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) chce, aby horní komora byla ústavní pojistkou, hlídačem exekutivy a kotvou, která zajistí pevné postavení Česka. Zlepšit plánuje spolupráci s Poslaneckou sněmovnou. Novinářům to řekl po vyhlášení výsledků hlasování o nástupci zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS), ve kterém získal 52 hlasů. Jeho protikandidáta Jiřího Růžičku (za STAN a TOP 09) volilo 21 senátorů.

Miloš Vystrčil se chce ohledně případné cesty senátorů na Tchaj-wan nejprve radit s odborníky například na zahraniční politiku, se senátory i s dalšími ústavními činiteli. Na tiskové konferenci řekl, že se cestě nebrání, ale že je třeba jednat v zájmu českých občanů. Cestu senátorů na Tchaj-wan plánoval Vystrčilův předchůdce, zesnulý předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Prezident Miloš Zeman už dříve vyjádřil názor, že tato cesta není v ekonomickém zájmu Česka.

Server Aktuálně.cz uvedl, že před Kuberovou cestou na Tchaj-wan varovala čínská strana. Čínská ambasáda předala údajně Hradu dopis, v němž komunistický režim vyhrožuje, že pokud cestu uskuteční, potrestá Kuberu i české firmy podnikající v Číně. Kancelář prezidenta hrozby podpořila vlastním přípisem, dopis předala Kuberovi v polovině ledna na novoročním obědě, uvedl server. Vystrčil řekl, že si ještě dnes nebo nejpozději ve čtvrtek nechá předložit veškeré podklady, které souvisí s cestou na Tchaj-wan, a to včetně zmíněné korespondence, o které vůbec nevěděl. Vystrčilův protikandidát Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN) před volbou potvrdil, že by v případě zvolení předsedou cestu na Tchaj-wan podnikl. Podotkl, že byl jedním z těch, kdo podporovali zesnulého předsedu Kuberu v jeho záměru tuto asijskou zemi navštívit.

Babiš: Pokud ANO prohraje sněmovní volby, odejdu z politiky

Pokud hnutí ANO prohraje v parlamentních volbách, jeho předseda a nynější premiér Andrej Babiš odejde z politiky. Řekl to v rozhovoru na serveru Blesk.cz. Zároveň zopakoval své dřívější prohlášení, že s cílem donutit ho politiku opustit vznikl i zákon o střetu zájmů, jehož soulad s českým právním řádem v úterý potvrdil Ústavní soud. Zákon zakazuje členům vlády vlastnit periodický tisk a omezuje přístup firem, ve kterých mají nejméně čtvrtinový podíl, k dotacím a veřejným zakázkám. Babiš opakovaně tvrdí, že zákon byl vytvořen speciálně kvůli němu.

Křeček se složením slibu ujal funkce veřejného ochránce práv

Někdejší poslanec ČSSD Stanislav Křeček se složením slibu do rukou místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) ujal funkce veřejného ochránce práv. Nahradil v ní Annu Šabatovou, jejíž šestileté funkční období vypršelo v úterý. Křečka, který byl kandidátem prezidenta Miloše Zemana, zvolila před týdnem Poslanecká sněmovna. Úřad v Brně přebere ve čtvrtek na setkání se svou předchůdkyní. Novinářům řekl, že nechystá žádné dramatické změny, úřad byl podle něj řízen profesionálně a bude i nadále.

Na některé věci chce Stanislav Křeček navázat, další dělat jinak. "Tak je tomu vždy, když se mění vedení. Naše náplň je dána zákonem, nevymýšlíme si naši působnost," řekl. Nový ombudsman uvedl, že nijak nezakrývá svůj vyšší věk (81). Věděli o něm však i poslanci při výběru ombudsmana, dodal. "Budu to dělat tak, jak budu schopen. Pokud by ten věk tomu bránil, tak samozřejmě nebudu lpět na funkci více, než je nezbytné. Ale zatím se cítím výborně, stále publikuji. V této chvíli věk není překážkou, abych mohl pomáhat jako dosud," řekl. Křeček působil jako zástupce Šabatové a měl s ní dlouhodobé názorové neshody.

Předseda KSČM Filip podstoupil po zdravotní indispozici kardiologický zákrok

Místopředseda Sněmovny a předseda KSČM Vojtěch Filip podstoupil po zdravotní indispozici kardiologický zákrok ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí. Lékaři mu zprůchodnili cévy. ČTK Filip napsal, že v pátek bude zpět v práci. Podle mluvčí KSČM Heleny Grofové je nyní v péči lékařů na jednotce intenzivní péče. Filipovi se podle místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče udělalo nevolno v stranickém sídle. "Byla to náhlá indispozice a byl odvezen rychlou záchrannou službou," uvedl. Pětašedesátiletý politik stojí v čele komunistů stojí od 1. října 2005.

Ministr Havlíček chce snížit počet kontrol podnikatelů

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) chce snížit počet kontrol podnikatelů. Mělo by být víc společných kontrol živnostenských úřadů a České obchodní inspekce (ČOI), čímž by celkový počet kontrol podnikatelů klesl. Havlíček to řekl na setkání se zástupci živnostenských úřadů. Podnikatelé by podle něj také měli mít od příštího roku možnost společného odvodu za zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu. Cílem je snížit zatížení podnikatelů. Podle Hospodářské komory se snížením četnosti kontrol vyřeší jen polovina problému.

Havlíček uvedl, že ČOI ročně uskuteční 30.000 kontrol a živnostenské úřady 40.000. Zhruba 1000 kontrol je provedeno společně. Ministr uvedl, že nyní v extrémním případě může na jednoho podnikatele přijít za rok kolem 30 kontrol. Hospodářská komora považuje podle jejího mluvčího Miroslava Dira za problém kromě počtu konrol rozdílný výklad zákonů kvůli nejednoznačnému znění. "Faktem je, že ani dozorové orgány dnes nevědí, kolik povinností musí podnikatelé plnit. Když si živnostník vyzvedne živnostenský list, již v tu chvíli musí vůči státu plnit na 780 povinností. Jediným místem, kde se podnikatelé uceleně dozví, které povinnosti mají podle zákonů plnit, je přitom vloni v květnu spuštěný Právní elektronický systém, který vyvinula Hospodářská komora České republiky," uvedl Diro.

Babiš chce jednat s Rusnokem o hypoteční politice bank

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce jednat s guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem o hypoteční politice bank s ohledem na dostupnost bydlení. V rozhovoru na serveru Blesk.cz uvedl, že vysoké ceny bytů a drahé nájmy považuje za problém, regulované nájemné ale nevidí jako cestu k řešení situace. Podle něj se už v minulosti ukázalo, že lidé regulaci obcházeli. Banky se podle Babiše obávají realitní bubliny, a proto požadují vyšší zajištění hypoték. Premiér ale uvedl, že banky musí u hypoték nést riziko podnikání. "ČNB je nezávislá, ale je skutečně potřeba, aby banky měly svoji strategii a byly vstřícné vůči lidem," řekl.

Podle premiéra je zásadní budovat dostupné byty pro mladé rodiny. Hlavní roli by v tom podle premiéra měla mít města. Apeloval na ně, aby využila vládní program Výstavba s dotacemi a úvěry na sociální a dostupné byty. Zároveň zmínil možnost daňového zvýhodnění pro pořízení prvního bydlení, které by se nevztahovalo na nákup investičních bytů.

Analýza: Ztráta bydlení 1000 lidí stojí rozpočet 250 mil.Kč ročně

Ztráta bydlení u tisícovky lidí s dluhy z dětství či samoživitelských rodin připraví rozpočty státu, krajů a obcí ročně zhruba o čtvrt miliardy korun. Bezdomovectví a nejisté bydlení mají dopad na zaměstnanost a školní docházku. Klesá příjem z odvodů, naopak rostou výdaje na dávky, sociální služby, zdravotní péči či řešení kriminality. Vyplývá to z analýzy Agentury pro sociální začleňování. Podle ní by k úsporám těchto nákladů přispělo sociální bydlení.

Analýza Platformy pro sociální bydlení a organizace Lumos ukázala, že v roce 2018 v bytové nouzi bylo v Česku 54.000 domácností. Žily v provizorním bydlení, nevyhovujícím bytě či byly bez domova. Týkalo se to 83.000 lidí, z nich bylo 20.500 dětí. Polovina rodin a jednotlivců ve vážné bytové tísni se nacházela ve 14 městech. Problém s bytovou nouzí naopak téměř neměla víc než polovina území republiky. Podle agentury výzkumy už prokázaly, že ztráta bytu či nejisté a nevhodné bydlení dopadá na školní docházku a prospěch dětí.

V Ostravě se v březnu otevře centrum pro cizince

Ostrava otevře počátkem března centrum pro cizince. Určeno bude těm, kteří ve městě či regionu žijí nebo do něj na delší dobu přijíždějí. Takzvané Expat centrum Ostrava má cizincům a také jejich rodinám pomoci například s hledáním bydlení, zdravotní péčí, vzděláváním či výběrem volnočasových aktivit. Inspiraci město hledalo v zahraničí i Brně, které už podobnou službu nabízí řadu let. Novinářům to řekl primátor Tomáš Macura (ANO). Ostrava chce centrum vyzkoušet v pilotním ročním provozu. Cizinci v něm získají informace v angličtině a v budoucnu i v dalších jazycích.

Autisté: Další výzvou je chráněné bydlení a pracovní místa

Vznik chráněného bydlení a porozumění na trhu práce je další výzvou pro zlepšování života lidí s poruchami autistického spektra (PAS), pokrok je již ve vzdělání a zdravotní péči. Informace zazněly na tiskové konferenci k Mezinárodnímu dni Aspergerova syndromu. Ten je formou autismu, jež se často pojí s vysokým IQ a silným zájmem o jedno téma, potíže jsou naopak v komunikaci a oblasti emocí. Lidí s různými PAS žije v Česku asi 200.000, často bez diagnózy.

Například Šimon Hlinovský s Aspergerovým syndromem pracuje ve velké softwarové společnosti v oddělení náboru zaměstnanců. "Všimla si potenciálu lidí s poruchami autistického spektra, pracuje nás tam víc. Projekt Autismus v práci funguje v mnoha zemích po celém světě. Pracují často jako IT specialisté nebo programátoři," vysvětlil. Právě pracovní pohovor je podle něj často důvodem, proč firma nakonec člověka s PAS nevybere. "Někteří personalisté nechápou naše specifika. Někteří lidé s PAS mají třeba problém s očním kontaktem, což podle nich působí nedůvěryhodně," dodal.

Dívka a matka vypadly z 5. patra, obě jsou ve velmi vážném stavu

Matka z desetiletou dcerou vypadly z pátého patra sedmipatrového panelového domu v Plzni na Doubravce. Nejprve dopadla na travnatou plochu před domem dívka a deset minut po ní vyskočila matka. Dítě s těžkým zraněním bylo při vědomí, žena utrpěla velmi vážné poranění hlavy a je v kritickém stavu, řekla ČTK mluvčí krajské záchranky Mária Svobodová. Inspektor provozu záchranářů se podle Svobodové snažil přes balkon s matkou v okně, kde stála, navázat kontakt, ale žena na něj vůbec nereagovala, ani se na něj nepodívala. Podle informací ČTK dívka neskočila o své vůli a matka jí k tomu pomáhala. Kdyby holčičku vystrčila, šlo by o trestný čin.

Havárie letadla nedaleko Sněžky před 75 lety nebyla dosud spolehlivě objasněna

Největší letecká katastrofa v dějinách Krkonoš, která se stala před 75 lety, nebyla dosud spolehlivě objasněna. Na to, co se 23. února 1945 při nehodě německého transportního letounu Ju 52 na Obřím hřebeni nedaleko Sněžky stalo, se snaží nalézt odpověď skupina leteckých odborníků, bývalých pilotů za pomoci pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). ČTK to řekl jeden z nich, bývalý pilot a letecký mechanik Pavel Kocián. Podle něj je neštěstí, při kterém přišlo o život 23 lití, stále obestřeno řadou nejasností a rekonstrukce historické události připomíná skládaní mozaiky s poztrácenými dílky.

Letadlo se zraněnými vojáky na palubě odstartovalo z Wroclawi v době, kdy město bylo obklíčeno Rudou armádou a zamířilo směrem ke Krkonoším. Stroj se po vzletu dostal pod těžkou protiletadlovou palbu a není vyloučeno, že někteří vojáci na palubě byli zasaženi. Šesti se podařilo dostat z trosek. Nakonec narazili na tyčové značení, díky kterému se jim podařilo dojít na Růžovou horu. Pomoc šestice přeživších našla kolem půl osmé ráno, pro jednoho už ale bylo pozdě, zemřel krátce poté. Lidé z Růžohorek i Sněžky se vydali hledat zbylé zraněné, ovšem lokalizovat místo neštěstí se jim podařilo až kolem poledne. Na místě už objevili pouze mrtvá těla. Vojáky převezli místní lidé na hřbitov v nedaleké Malé Úpě, kde byla těla pohřbena. V červnu 2002 byly ostatky všech 23 mužů exhumovány a poté uloženy na německém vojenském hřbitově v Brně.

Festival Jeden svět se zaměří na změny klimatu, nabídne 133 filmů

Změny klimatu, jejich dopad na krajinu a život lidí se staly hlavním motivem letošního festivalu filmů o lidských právech Jeden svět. Dvanáctý ročník přehlídky představí 133 dokumentů ze 60 zemí. Od 5. do 14. března je budou moci vidět diváci v Praze, poté se akce přesune do 35 dalších měst v Česku a také do Bruselu. Pořadatelé (společnost Člověk v tísni) letos vybírali z 1500 filmů. Program rozdělili do 16 kategorií, z nichž tři jsou soutěžní. Řady projekcí se zúčastní tvůrci či hlavní hrdinové, publikum s nimi bude moci debatovat. Celkem jich dorazí přes 130.

V letošní festivalové znělce krajinou běží jelen, za ním jsou vidět známé dominanty jako Pražský hrad či Karlštejn. Stromy postupně schnou, vegetace se mění a nakonec zůstává poušť. Mění se i samotný jelen, postupně se z něj stává velbloud. Jen obrysy známých staveb na pozadí zůstávají. Znělku pořadatelé přizpůsobili pro každé město, kde se bude Jeden svět konat. Festival zahájí snímek Země medu o makedonské včelařce a jejích divokých včelách. Mezinárodně oceňovaný snímek ukazuje poklidný život v souladu s přírodou, který naruší kočovná rodina.

Sport

Dvě české biatlonistky se vešly do desítky ve vytrvalostním závodu na mistrovství světa v Anterselvě. Markéta Davidová skončila osmá a Eva Kristejn Puskarčíková desátá. Obě by si tak měly zajistit start v nedělním závodu s hromadným startem, v kterém doplní Lucii Charvátovou. Zlato získala Italka Dorothea Wiererová.

Počasí

polojasno až skoro jasno. Od západu na většině území déšť nebo přeháňky, v polohách nad 600 m, postupně nad 400 m srážky sněhové. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C, na jihovýchodě až 9 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.