Řada soudních poplatků by mohla výrazně vzrůst, schválila vláda

Řada soudních poplatků by se mohla zvýšit na dvojnásobek. Novelu ministerstva spravedlnosti, která má podle resortu mimo jiné odradit od podávání žalob bez šance na úspěch, schválila vláda. Na dvojnásobek ze současné tisícikoruny tak mají vzrůst poplatky za zahájení sporu, ve kterém jde o méně než 20.000 korun. U sporů s předmětem do 40 milionů korun se dosud platí pět procent ze sporné částky, nově by k tomu měly přibýt 2000 korun navíc. Na dvojnásobek, tedy na 4000 korun, se zvedá i poplatek za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů. Poplatek u zjištění nebo popření rodičovství vzroste na 3000 korun.

Česká asociace věřitelů dnes v reakci zaslané ČTK uvedla, že zvýšení poplatků považuje za velmi nežádoucí. "Věřitel je již nyní v průběhu vymáhání zatížen nemalými náklady, které musí zaplatit, aniž by měl jistotu, že se nakonec dočká uhrazení svého nároku. Zvýšení soudních poplatků v kombinaci s dalšími kroky snižujícími šanci na vymožení dluhu povedou k tomu, že drobní věřitelé na své právo raději úplně rezignují," napsal prezident asociace Pavel Staněk. Asociace také podotkla, že když věřitel u soudu uspěje, doplatí na zvýšení poplatku dlužník, který ho bude muset věřiteli uhradit.

CVVM: Zeman je v kontaktu s lidmi, ale nedbá o důstojnost úřadu

Prezident Miloš Zeman je podle většiny Čechů v kontaktu s občany a zná jejich problémy, plní také funkce, které mu svěřuje ústava. Většina lidí se ale domnívá, že špatně dbá o důstojnost prezidentského úřadu, negativní hodnocení převažuje i u toho, jak Zeman reprezentuje zemi v zahraničí. Vyplývá to z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM).

O tom, že je Zeman v kontaktu s občany a zná jejich problémy, je přesvědčeno 59 procent dotázaných. Pozitivně hodnotí naplňování ústavních funkcí 55 procent lidí. Kladná hodnocení převažují i u toho, jak prezident ovlivňuje vnitropolitický život - Zemana v této oblasti podporuje 49 procent lidí, opačný názor má 43 procent. Nejhůř lidé hodnotí to, nakolik dbá Zeman o vážnost a důstojnost prezidentského úřadu. Negativně to vnímá 56 procent lidí, kladně prezidenta hodnotí 41 procent. Podle 51 procent dotázaných Zeman také špatně reprezentuje Česko v zahraničí. Polovina dotázaných negativně hodnotí i to, jak Zeman funguje jako autorita u veřejnosti, opačný názor má 43 procent lidí.

V porovnání s předchozími prezidenty Václavem Havlem a Václavem Klausem hodnotí lidé výrazně lépe to, nakolik je Zeman v kontaktu s běžnými občany. Havel byl nejlépe hodnocen v tom, jak reprezentuje Česko v zahraničí, u Klause lidé oceňovali, jak dbá na vážnost prezidentského úřadu.

LN: Diplomat Šedivý má šanci řídit Evropskou obrannou agenturu

Bývalý velvyslanec při NATO a exministr obrany Jiří Šedivý se dostal do rozhodujícího kola volby šéfa Evropské obranné agentury (EDA). Informaci potvrdil Lidovým novinám (LN) premiér Andrej Babiš (ANO). V čele vlivné unijní instituce stál uplynulých pět let Španěl Jorge Domecq. "Uzávěrka hlasování je 5. března. Do té doby nelze nic předjímat. Post výkonného ředitele agentury patří mezi nejvyšší pozice v oblasti obrany a bezpečnosti Evropské unie," uvedl premiér.

EDA (European Defence Agency) funguje od ledna 2005. Je základnou pro rozvoj společné obrany Evropské unie, platformou pro spolupráci států EU v oblasti evropské obrany i mezi ministry obrany zemí EU. Agentura je aktivní rovněž v pořizování armádní techniky, napsaly LN.

Životní minimum se po osmi letech zvýší na 3860 korun měsíčně

Životní minimum se od 1. dubna zvedne o 13,2 procenta. Dosáhne 3860 korun měsíčně. Existenční minimum pak bude činit 2490 korun měsíčně. Po jednání vlády o tom informoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Nejnižší uznaná částka pro život se využívá pro stanovení dávek, alimentů či nezabavitelného minima. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí podle Hamáčka reaguje na růst cen. Ministerstvo práce o růst usilovalo od poloviny roku 2018. Minimum se zvýšilo naposledy v lednu 2012, o devět procent. Od té doby se ceny zvedly o 13,2 procenta, uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí. Nařízení má podle předkladatelů pomoci například rodičům či seniorům. Například rodiče s pětiletým a osmiletým dítětem mají nyní minimum 9850 korun. Po zvýšení by to mohlo být 11.140 korun. U samotného otce či matky se čtyřletým dítětem by se částka ze 4880 korun mohla dostat na 5520 korun. Dvojice důchodců by měla místo 5970 pak 6750 korun.

Důchody by měly příští rok růst víc, než přikazuje zákon

Sociální demokracie bude požadovat na příští rok růst důchodů nad zákonnou valorizaci. V České televizi to řekl předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Za ideální výši růstu by považoval 1000 korun, zatímco podle zákona by valorizace měla být zhruba 750 korun. Vyšší než zákonný růst důchodů podporuje nejen ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), ale i premiér Andrej Babiš (ANO). Průměrný měsíční důchod by tak v lednu měl vzrůst na víc než 15.200 korun. Podle Chvojky by růst důchodů měl být vyšší než inflace. O tom, jaké konkrétně vláda navrhne zvýšení důchodů nad zákonných 750 korun, budou jednat lídři koalice v příštích týdnech. Vláda každý rok musí podle zákona povinně zvýšit důchody o inflaci a o polovinu růstu reálné mzdy. Kvůli případnému vyššímu růstu důchodů by musela, podobně jako v minulých letech, prosadit speciální zákon.

Zvyšování penzí o více než inflaci je potřeba i podle místopředsedy opoziční SPD Radima Fialy. Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová by uvítala, aby se valorizace o inflaci týkala i jiných oblastí než důchodů. Pravidelně valorizovat by se podle ní měl i rodičovský příspěvek nebo příspěvky na péči.

Částka, kterou exekutor nesmí strhnout dlužníkovi, se zvýší

Částka, kterou exekutor nesmí strhnout dlužníkovi z jeho mzdy, se zvýší. Lidem v exekuci nebo v insolvenci tak zůstane měsíčně více peněz než dosud. O schválení nařízení vlády informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Minimální nezabavitelná částka má vzrůst z 6608 na 7434 korun. Změny podle autorů nařízení pomohou nejvíce dlužníkům s nízkými příjmy a dlužníkům s dětmi. Podle Schillerové zmírní motivaci dlužníků přecházet do šedé ekonomiky.

Schválenou změnu zkritizovala Česká asociace věřitelů. Poukázala na to, že zvýšení nezabavitelné částky bude mít negativní dopady pro věřitele, protože povede k jejich nižšímu uspokojení, případně k výraznému prodloužení doby splácení dluhu. "Na rozdíl od zákonodárců se nedomnívám, že by tato změna dokázala ve větší míře motivovat občany, kteří se vyhýbají splácení a pracují načerno, k návratu do legálního systému," uvedl ve vyjádření zaslaném ČTK prezident asociace Pavel Staněk. "Místo skokového navýšení bychom z tohoto hlediska více uvítali změnu principu výpočtu nezabavitelné částky, která by narůstala úměrně dlužníkovu příjmu. Díky tomu by byl dlužník motivován svůj příjem zvyšovat, na čemž by vydělal on i jeho věřitel." doplnil Staněk.

Počet cizinců s trvalým či přechodným pobytem v ČR loni stoupl

V loňském roce pobývalo v Česku 595.881 cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem, meziročně o 28.950 více. Nejčastěji šlo o Ukrajince, Slováky a Vietnamce. Vyplývá to ze zprávy o migraci za poslední čtvrtletí roku 2019, kterou na svých stránkách zveřejnilo ministerstvo vnitra. Z evidovaných cizinců má přechodný pobyt téměř polovina, zbytek má pobyt trvalý. Polovina cizinců, kteří mají povolení k přechodnému pobytu, o něj žádala kvůli zaměstnání. Následovalo sloučení rodiny, studium a podnikání. Česká republika loni udělila 61 azylů a 86 doplňkových ochran.

V Brně se srazily dvě tramvaje, přes deset lidí se zranilo

Při ranní srážce dvou tramvají v Brně v Křížové ulici se zranilo více než deset lidí. Dva zraněné záchranná služba ošetřila na místě, tři odvezla do nemocnice a další cestující vyhledali lékařskou pomoc sami. Mluvčí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Dana Lipovská ČTK řekla, že nemocnice v této souvislosti ošetřila deset pacientů. V obou tramvajích cestovalo dohromady 200 lidí. Provozní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl uvedl, že z vozů vyjmuli záznamová média, karty i kamery, i to by mohlo pomoci zjistit příčiny nehody.

Filmové pobídky loni přinesly do ČR rekordních devět miliard Kč

Filmové pobídky přinesly loni do Česka téměř devět miliard korun, dosud nejvíce. Díky filmovým pobídkám se v tuzemsku loni natočilo téměř 80 filmů a seriálů. Velkou část tvořily seriály převážně natáčené pro on-line platformy jako Netflix nebo Amazon. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Státního fondu kinematografie (SFK) Jiří Vaněk. "Pro stát je maximálně výhodné poskytovat co nejvíce filmových pobídek, protože platí, že vyšší pobídky generují vyšší výnosy pro českou ekonomiku," uvedla ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková.

Takzvané filmové pobídky jsou v ČR od roku 2010, vrací se při nich filmařům 20 procent nákladů. V evropských zemích jde často o 25 až 30 procent, některé státy vracejí i 40 procent investic zahraničních štábů. Už několik let se mluví o tom, že zejména americké filmové štáby opouštějí dříve hodně využívané české služby a jezdí do států s vyšší vratkou. Zájem o práci českých filmařů ale stále je, oživil ho boom televizní seriálové tvorby.

Na Staroměstském náměstí začala stavba repliky mariánského sloupu

V centru Prahy na Staroměstském náměstí začala stavba repliky mariánského sloupu. Její autor Petr Váňa novinářům na místě řekl, že staveniště o rozměrech 7,5 krát 7,5 metru bylo ohrazeno a předáno stavební firmě. Ihned začala s odstraňováním dlažby a desky připomínající původní sloup. Před zahájením stavby místo také obhlédli archeologové. Nyní budou pracovníci pokračovat v odkrývání původních základů, které podle sochaře sahají do zhruba dvoumetrové hloubky. Sloup má být hotov v polovině září.

"Je zajímavé, že tam pravděpodobně někde bude původní zakládací kámen z roku 1650, pod kterým by měla být zakládací listina," uvedl sochař. Dodal, že historicky cenný artefakt by se měl nacházet zhruba v hloubce půl metru mezi původními základovými kameny. Budou celé odkryty, očištěny a prozkoumají je archeologové, načež na ně bude umístěna základová deska nového sloupu. "Na ní teprve budeme moci dát kameny nového sloupu," doplnil sochař. Umístění základní desky by se mělo stihnout do konce března, kdy začnou na náměstí velikonoční trhy. V době jejich konání budou práce přerušeny a staveniště vyklizeno. Stavba podstavce repliky, sloupu se sochou Panny Marie a balustrády, která ji bude obklopovat, by měla podle sochaře začít 24. dubna a podle harmonogramu prací má být do poloviny září hotovo.

Původní sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.

Počasí

Oblačno až zataženo, v jihovýchodní polovině území zpočátku až polojasno. Od západu déšť na většině území, později v Čechách nad 1000 m sněžení. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C.