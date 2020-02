Maláčová chce nastavit systémovou sociální práci v obcích

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce za pomoci evropských fondů nastavit systémovou sociální práci na obcích. Ředitelé škol či starostové by mohli požádat například o peníze na dodatečné školní psychology či sociální pracovníky, pokud obce vykazuje znaky vyloučené lokality. O detailech opatření se nyní jedná. Maláčová to řekla v pořadu Partie v televizi Prima. Obhajovala také plán ministerstva práce od roku 2021 nahradit nynější příspěvek a doplatek na bydlení novým přídavkem. Jeho přidělení podmiňuje spoluprací příjemců s úřadem práce a řádnou školní docházkou jejich dětí.

Podle novely se změnami dávek na bydlení by se mohla dávka na půl roku snížit, pokud by předškolák či školák zameškal z jiných než zdravotních důvodů víc než sto hodin za pololetí. To kritizovaly například organizace, které se zaměřují na vzdělávání a sociální problematiku, podle kterých by sankce zhoršila situaci chudých rodin a k lepšímu vzdělávání dětí by nepřispěla. Maláčová uvedla, že zřízení systémové sociální práce v obcích by mělo pomoci k tomu, aby děti do školy chodily. Nelze se podle ní spokojit s odpovědí, že i když bude přídavek na bydlení navázán na školní docházku, děti stejně do školy chodit nebudou. Zmínila, že za posledních 10 let se počet vyloučených lokalit ztrojnásobil. V Ústeckém či Karlovarském kraji je 16 procent dětí bez ukončené povinné školní docházky, poznamenala Maláčová.

Nárok na sociální byt by se měl vztahovat k průměrné mzdě

Nárok na sociální nebo dostupný byt by se měl nově určovat podle průměrné mzdy, nikoliv životního minima jako dosud. Rozšířil by se tak okruh lidí, kteří na tento druh bydlení dosáhnou. Návrh ministerstva pro místní rozvoj (MMR) projedná v pondělí vláda. Nárok na sociální byt má v současné době každý, kdo nedosahuje 1,6násobku životního minima. To se od roku 2012 nezměnilo. Pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro děti a další dospělé v rodině je nižší. Návrh nově počítá s tím, že na sociální byt dosáhne ten, jehož příjem v případě jednočlenné domácnosti nepřesáhne 0,6násobek průměrné hrubé měsíční mzdy. Aktuálně tedy zhruba 20.200 korun. U dvoučlenné domácnosti to má být 0,8násobek, u tříčlenné 0,9násobek, u čtyřčlenné rodiny průměrná mzda a v případě pětičlenné 1,2násobek.

Na stavbu sociálních bytů poskytne stát obcím stoprocentní dotaci. Jde však maximálně o pětinu bytů v konkrétním domě. Na zbytek bytů si může obec vzít buď zvýhodněný úvěr z fondu bydlení, nebo klasický komerční úvěr. Předmět dotace by se měl rozšířit o nástavby, přístavby a rekonstrukce. Obce podle návrhu musí zajistit, že při poskytnutí stoprocentní dotace bude byty pro sociální účely udržovat nejméně 20 let. "Když se nárok bude vztahovat k průměrné mzdě, tak se cílová skupina rozšíří třeba i o mladé lidi. Nebo o domácnosti veřejně prospěšných profesí, jako jsou například lékaři, učitelé nebo policisté," doplnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Test na koronavirus opět potvrdil, že 5 Čechů z Číny je zdrávo

Pětice Čechů, kteří jsou po návratu z čínského Wu-chanu v karanténě na pražské Bulovce, je zdravá. Potvrdil to i druhý test na koronavirus, uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Nic tedy nebrání jejich pondělnímu propuštění z nemocnice domů. V Česku bylo zatím kvůli podezření na nákazu testováno 76 lidí, u nikoho se nemoc neprokázala. Čeští občané přiletěli do Evropy z epicentra nákazy Wu-chanu francouzským letadlem. Už první testy na nemoc COVID-19 byly u nich negativní.

Zažímalová: Pro zisk prestižních grantů je třeba i více podpory

Mladí vědci mají podle předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové dobré nápady, v soutěži o evropské granty však potřebují více podpory i průraznosti. Starší výzkumníky pak někdy omezuje to, že značnou část kariéry prožili v minulém režimu. Podpora začínajících vědců v Česku se podle ní rozvíjí, granty však mají leckdy "háček", řekla ČTK vědkyně. "Lidé pro získání grantu potřebují větší podporu institucí i ministerstva. Mají výborné nápady, ale chce to ještě trošku jiný styl. Poradit jim mohou buď ti, kteří už prestižní grant získali, nebo odborníci z panelů a orgánů ERC," uvedla předsedkyně akademie.

Mladí vědci podle ní potřebují i více sebevědomí. Upozornila i na rozbíhající se projektové oddělení, které má na akademii pomoci lidem s žádostmi o tyto typy grantů. "I v Česku je ovšem velká snaha podporovat mladé vědce. Snad trochu na úkor lidí středního věku, kteří vlastně mají možnost žádat jen o standardní granty Grantové či Technologické agentury (TA)," uvedla. Ale i u grantů pro mladé vidí různé překážky. Například podmínka půlročního pobytu v zahraničí může být omezující pro rodiče malých dětí. Grant není zase tak veliký, aby z něj v cizině hradili i péči o děti.

Schodek agrárního zahraničního obchodu byl loni znovu nejhorší

Schodek agrárního zahraničního obchodu loni meziročně stoupl o více než 13 procent na rekordních 47,2 miliardy korun, když v roce 2018 schodek činil 41,7 miliardy korun. Údaje uvedlo na svém webu ministerstvo zemědělství, které ale upozornilo, že se prohlubování schodku zpomalilo. "Znovu se ukázalo, že se nedaří omezovat agrární dovoz zpravidla dražších výrobků s vysokou přidanou hodnotou včetně masa, masných i mléčných výrobků. Dále se nedaří více navyšovat agrární export ani zlepšovat strukturu agrárního zahraničního obchodu, a to navzdory přijaté rozvojové strategii resortu MZe ČR, rozšiřované síti agrárních diplomatů v řadě zemí světa a dalším opatřením," okomentoval pro ČTK výsledky Zemědělský svaz ČR.

Hlavní příčinou záporného schodku je záporné saldo u masa. "U této komodity dlouhodobě zůstává absolutně nejvyšší záporné saldo ze všech agrárních komoditních skupin a v roce 2019 překonalo rekordních 25,5 miliardy korun. To je ale zcela opačný vývoj než v EU, kde je saldo zahraničního obchodu masem kladné," uvedl svaz. Nejvíce se do ČR dováží vepřové, pak drůbeží a pak hovězí maso. ČR nejvíce agrárního zboží vyváží na Slovensko, pak do Německa a Polska. Ze třetích zemí pak do Ruska, Číny a Japonska. Nejvíce se vyváží cigarety, přípravky používané k výživě zvířat nebo pekařské zboží. Dovoz je nejvyšší z Německa, Polska a Nizozemska, ze třetích zemí pak z Číny, USA a Turecka. Dováží se právě vepřové maso, také pekařské zboží, ale i třeba sýry a tvaroh.

Mezi Krkonošemi a Orlickými horami žije až 20 vlků, napětí roste

Napětí mezi chovateli hospodářských zvířat na Broumovsku a Trutnovsku, kde se vyskytují vlci, roste. Volají po redukci vlků. Pokud stát farmářům nevyjde vstříc změnou legislativy, může se zvýšit pytláctví, řekl ČTK chovatel ovcí a starosta Vernéřovic na Broumovsku Tomáš Havrlant ze Svazu chovatelů ovcí a koz. V česko-polském pohraničí mezi Krkonošemi a Orlickými horami žije podle posledních odhadů CHKO Broumovsko 15 až 20 vlků ve třech smečkách. Polsko i Česko patří v EU k zemím, kde platí rozsáhlá míra ochrany vlků.

Loni Královéhradecký kraj vyplatit farmářům za ztráty způsobené vlky rekordní částku, zadávených zvířat bylo zhruba stejně jako v jiných letech. Nárůst částky souvisí především s lepší informovaností chovatelů a také se zvýšením náhrad, což má vést ke snížení odporu chovatelů proti vlkům. "Každoročně je to mezi 100 až 200 kusy. Přes zimu je toho méně, nejvíce útoků je v květnu a v září," řekl ČTK Havrlant. Kraj vyplácí odškodné chovatelům některých hospodářských zvířat od roku 2016. Ochranáři jsou toho názoru, že farmáři by si svá stáda měli důsledně zabezpečit elektrickými ohradníky a pořídit si ovčácké psy.

Vesnice i města v Česku ožívají masopustními veselicemi

Vesnice i města v Česku ožívají v těchto týdnech masopustními veselicemi. Období masopustu mezi dvěma postními obdobími je spojeno s maškarními průvody a hodováním. Masopust, jehož kořeny pravděpodobně sahají ještě do dob před příchodem křesťanství na české území, začíná po svátku Tří králů 6. ledna a končí Popeleční středou na začátku půstu před Velikonocemi. Protože Popeleční středa nemá pevné datum, masopust končívá různě, v době od poloviny února po začátek března. Letos připadla Popeleční středa na 26.února.

V minulosti se v období slavení masopustu tradičně konaly taneční zábavy, zabijačky i svatby. S masopustem se pojí typický jídelníček, jemuž dominují mastná a tučná jídla. Tradičním masopustním jídlem jsou například koblihy z vláčného kynutého těsta. Popeleční středou v závěru masopustu pak už začíná několikatýdenní postní doba, období přípravy na Velikonoce.

Sáblíková zajela na MS světový rekord na pětce, přesto je druhá

Rychlobruslařka Martina Sáblíková na mistrovství světa v Salt Lake City překonala vlastní světový rekord na trati 5000 metrů, přesto skončila druhá. Z vítězství se radovala Ruska Natalija Voroninová, jež v poslední rozjížďce zajela čas 6:39,021 a jako první žena se dostala pod hranici 6 minut a 40 sekund. Dvaatřicetiletá česká reprezentanta startovala ve čtvrté z šesti rozjížděk a zajela čas 6:41,182, čímž své předchozí maximum z loňského roku vylepšila o více než sekundu. O sedm let mladší Voroninová ale na její výkon dokázala zareagovat, ukončila sérii deseti výher Sáblíkové na světových šampionátech na této trati a získala první zlatou medaili na vrcholné akci v kariéře. "Jsem hrozně ráda za svoji jízdu. Zajela jsem svěťák, osobák, víc jsem pro to udělat nemohla. Prostě Nátalka má super formu, ukázala to v týmech, měla bronz na trojku, takže byla i kandidátkou medaile na pětku," řekla Sáblíková.

Jasno, že jí tentokrát zlato uteče, měla Sáblíková ještě před dojezdem ruské soupeřky. "Když měla náskok 3,6 sekundy, tak jsem věděla, že je to strašně moc. I když na pětce jsou poslední čtyři kola nejtěžší. Tři kola před cílem ale už bylo jasné, že vyhraje," řekla Sáblíková. Ze zisku stříbrné medaile ale zklamaná nebyla. "Nemám být proč. Sice jsem po deseti šampionátech nevyhrála, ale jak už jsem řekla, zajela jsem svěťák i osobák. A že ten čas ještě někdo překonal? To je sport, to se stává. Když jsem se koukala, jak jede, to bylo jako pohádka. Hrozně hezky se na to koukalo," ocenila Sáblíková výkon Voroninové.

Další výsledky ze sportu:

Bronzová medailistka ze sprintu Lucie Charvátová se ve stíhacím závodě biatlonistek na mistrovství světa propadla vinou sedmi chyb na střelnici až na 42. místo. Nejlepší Češkou byla dnes v italské Anterselvě Markéta Davidová, která si polepšila ze 37. místa na 25. příčku. Titul před domácím publikem získala Dorothea Wiererová, která žije právě v dějišti letošního šampionátu.

Skokan na lyžích Roman Koudelka skončil pětadvacátý v druhém víkendovém závodu v letech v rakouském Bad Mitterndorfu. Na mamutím můstku v Kulmu se započítalo jen první kolo a domácí Stefan Kraft si výhrou upevnil pozici v čele průběžného pořadí Světového poháru. Kraft skočil 230 metrů a vyhrál díky větrným kompenzacím a lepším technickým bodům před Japoncem Rjojum Kobajašim, který předvedl let dlouhý 242,5 metru. Třetí místo obsadil Slovinec Timi Zajc. Druhý skok absolvovalo 27 závodníků a zbývala jen poslední trojice, ale jury vzhledem k větru kolo zrušila.

Počasí

Oblačno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C, v Čechách ojediněle až 17 °C, při nízké oblačnosti kolem 9 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C.