Pompeo by mohl přijet do ČR na výročí osvobození Plzně Američany

Na letošní 75. výročí osvobození Plzně americkými vojsky by podle informací ČTK mohl do Česka přijet šéf americké diplomacie Mike Pompeo. Pozvánku z české strany už dostal, nyní se čeká na její potvrzení. S Pompeem se na aktuální mnichovské bezpečnostní konferenci setkal český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Z šéfů americké diplomacie českou republiku naposledy navštívila Hillary Clintonová, která se v prosinci 2011 zúčastnila pohřbu exprezidenta Václava Havla.

USA pošlou miliardu dolarů (23 miliard Kč) zemím střední a východní Evropy sdruženým v iniciativě Trojmoří, aby podpořily jejich energetickou nezávislost na Rusku. Na mnichovské bezpečnostní konferenci to oznámil americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Členem iniciativy je též Česko. Investicí ve výši miliardy dolarů chtějí Spojené státy podle Pompea podpořit soukromé podnikání v energetickém sektoru. Spojené státy dlouhodobě kritizují dokončovaný plynovod Nord Stream 2, který bude přivádět plyn z Ruska po dně Baltského moře do Německa, a obejde tak země střední a východní Evropy. Washington se obává přílišné závislosti Evropy na ruském plynu. Podle Moskvy jsou však Spojené státy motivovány vlastními ekonomickými zájmy a snaží se zajistit v Evropě odbyt dražšímu zkapalněnému zemnímu plynu (LNG) z USA. Česká republika bude k plynovodu Nord Stream 2 připojena plynovodem Eugal.

Severoatlantická aliance neodchází z Afghánistánu, zdůraznil na bezpečnostní konferenci v Mnichově její generální tajemník Jens Stoltenberg. Je ale připravena stáhnout část vojáků, pokud radikální hnutí Tálibán ukáže ochotu ke kompromisu. Spojené státy se v pátek s Tálibánem dohodly na týdenním klidu zbraní. NATO má v Afghánistánu kolem 16.000 vojáků, kteří se podílejí na výcviku tamních sil.

Deník N: Havlíček zakázku ke známkám odhaduje na 128 milionů Kč

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) cenu nově nastavené zakázky na informační systém k dálničním známkám odhaduje na 128 milionů korun. Jde o třetinovou cenu proti původnímu tendru za 401 milionů korun. Klíčem ke zlevnění je podle něj snížení požadavků na bezpečnost. Havlíček to řekl Deníku N. Havlíček přitom ještě v úterý ve Sněmovně odhadoval cenu na polovinu původní částky. Zrušená zakázka stála funkci Havlíčkova předchůdce Vladimíra Kremlíka (za ANO).

"Takzvané vybudování základu bylo za 104 milionů korun, my to dnes máme za 40 milionů. Dokonce tam možná můžeme využít výsledků toho hackathonu," řekl Deníku N Havlíček s odkazem na dobrovolnickou iniciativu programátorů z konce ledna. "Další částka byla původně 296 milionů v provozu a my to máme za 88 milionů," pokračoval Havlíček. Proti úterním odhadům ve Sněmovně jde o přesnější částky, které jsou ve schvalovacím kolečku, vysvětlil Deníku N rozpor mezi odhady mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler. Problémem původní zakázky byly podle ministra až příliš vysoké nároky na systém na základě nároků bezpečnostních složek.

Nemocných s chřipkou v ČR za týden ubylo o 15 procent

Nemocných s chřipkou a akutními infekcemi dýchacích cest za týden ubylo o 15 procent. Lékaři ohlásili 1601 pacientů na 100.000 obyvatel. Vyplývá to z dnešních informací ministerstva zdravotnictví. Chřipková epidemie přichází každoročně v lednu nebo začátkem února, letos byla vyhlášena poslední lednový den. "Nejnovější údaje potvrzují, že i přes pokles nemocnosti nadále probíhá plošná chřipková epidemie na celém území ČR. Cirkuluje převážně virus chřipky typu A," uvedla Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová. Letos bylo vážných případů do 7. února 126, infekci podlehlo 23 lidí. Lékaři odhadují, že každoročně s chřipkou souvisí zhruba 1500 až 2000 úmrtí.

Vojáci byli na Vítkově oceněni za působení v zahraničí

Převzetím ocenění a pamětních medailí za službu v zahraničí zakončilo pět desítek českých vojáků své půlroční mise. Zpět do České republiky se v poslední době vrátili vojáci z Afghánistánu, Kosova a Itálie. Mezi oceněnými byli i vojáci z poslední jednotky takzvaných strážných andělů (Guardian Angels). Armáda jejich afghánskou činnost ukončila po pěti letech. V uplynulých letech čeští Guardian Angels chránili především letecké instruktory, kteří pomáhali afghánským pilotům vrtulníků a jejich pozemnímu personálu. V poslední době se starali o bezpečnost amerických učitelů angličtiny.

Náměstek ministra obrany Radomír Jahoda připomněl složitost afghánské mise, ve které od počátku působení padlo 14 českých vojáků. Poznamenal, že vyhlídky na dosažení příměří v Afghánistánu je v současné době vyšší než dříve.

Lékaři ve VFN provedli novou operační metodu plic

Novou operační metodu vyřazení plic z oběhu s využitím mimotělní plíce provedl tým lékařů z Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze. První český bypass obcházející plíce má umožnit šestatřicetileté pacientce s těžkou hypertenzí plic absolvovat jejich transplantaci. O zákroku informovali zástupci VFN na tiskové konferenci. Operační metoda byla dosud provedena jen dvacítce pacientů na pěti pracovištích světa. Čeští lékaři konzultovali případ s odborníky z Řezna, dva němečtí lékaři se operace zúčastnili.

"Princip operace spočívá ve vytvoření obchvatu mezi hlavní plicní tepnou, která vede krev ze srdce do plic, a levou síní, kam za normálních okolností přitéká okysličená krev a současně ji zbavuje kysličníku uhličitého. Nahrazuje tak zkrátka plíce," řekl přednosta II. chirurgické kliniky - kardiovaskulární chirurgie VFN Jaroslav Lindner, který ženu operoval. Mimotělní umělá plíce pacientce umožňuje omezený pohyb. Operace zlepšila funkci pravé srdeční komory i celého organismu, a žena se tak může dostatečně zotavit a připravit na transplantaci. Podle lékařů se v Česku provádí zhruba 45 transplantací plic za rok.

Norské fondy podpoří 13 projektů ke vzniku systému bydlení a péče

Peníze na přípravu a prosazování systému sociálního bydlení, péče o postižené či vzdělávání seniorů získá z norských fondů zatím 13 organizací. Každá dostane na svůj projekt k nastavení pravidel a zlepšení situace v Česku 100.000 až 250.000 eur (2,49 až 6,22 milionu korun). Pracovat na něm může tři až čtyři roky. ČTK o tom informovala Markéta Wittichová z Nadace OSF. Do norských fondů přispívají Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podporu získala třeba Asociace lesních mateřských škol na změny v předškolním vzdělávání v přírodě, Nadace Partnerství na zvyšování odolnosti krajiny vůči změnám klimatu či Platforma pro sociální bydlení na prosazování řešení bytové nouze. Ke zvýšení mediální a digitální gramotnosti seniorů na venkově chce přispět organizace Elpida. Peníze získají i organizátoři projektů na pomoc dětem s autismem či znevýhodněným školákům.

Norské fondy pro Česko na období od roku 2014 do roku 2021 vyčlenily dohromady 184,5 milionu eur (téměř 4,59 miliardy korun). Peníze směřují do 11 programů a využívají se na podporu výzkumu, ochrany životního prostředí, kultury či menšin a znevýhodněných. Zatím není jasné, jestli ČR bude mít podporu z norských fondů i po roce 2021. Bude záležet na vývoji a posilování české ekonomiky. Dotace získávají chudší státy.

V pondělí zřejmě začnou práce na návratu mariánského sloupu

Po víkendu začnou práce na stavbě repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Zřejmě už v pondělí začne archeologický průzkum, následovat budou práce na základně a od konce dubna do poloviny září by se na ni měl usazovat sloup s Pannou Marií. ČTK to řekl autor repliky, sochař Petr Váňa. Dodal, že všechna povolení a zábory ke stavbě už má a zahájení nic nebrání. Původní sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. Stavbu podle sochaře před zahájením ještě chtějí vidět památkáři a archeologové, následovat bude archeologický průzkum, při kterém se odkryjí a zdokumentují původní základové desky.

Pražští zastupitelé dříve opakovaně odmítli vyjádřit s umístěním repliky původního sloupu souhlas. Situace se změnila koncem letošního ledna, kdy se v zastupitelstvu našla většina k revokaci původního nesouhlasného stanoviska města. O návratu sloupu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.

Kladno otevře v březnu muzeum věžových domů i ukázkový byt

Kladno 14. března otevře muzeum památkově chráněných věžových domů včetně ukázkového bytu. Do jeho vzniku přímo v jednom z věžáků se zapojila řada dobrovolníků i spolek Halda. Jde o první muzeum sídlištního celku v Česku, unikátní je objekt i tím, že v něm stále žijí lidé, řekl novinářům kladenský primátor Dan Jiránek (ODS). Muzeum představuje příběh sídliště i jeho hlavního architekta, kterým byl Josef Havlíček. Město nechalo v jednom z věžových domů opravit vstupní halu včetně replik původních lamp, expozice o výstavbě je v suterénu, kde se promítá film se vzpomínkami pamětníků. Návštěvníkům je též přístupný kryt civilní obrany s dobovým vybavením a střešní terasa.

Do atmosféry 50. let minulého století zájemce vtáhne byt, kde jsou repasované původní vestavěné skříně i kuchyňská linka, dobový nábytek pochází od řady dárců. Interiér přesně kopíruje původní podobu bytu včetně oken i barev stěn, dveří i dalšího vybavení. Kladenské věžové domy, které patří městu, byly postaveny v 50. letech minulého století. Jsou nemovitou kulturní památkou.

Cestopisem roku jsou Prázdniny v Evropě Ladislava Zibury

Hlavní cenu za nejlepší cestopis roku získal Ladislav Zibura s knihou Prázdniny v Evropě. Zároveň s ní zvítězil v kategorii nejpůjčovanější cestopis v českých knihovnách. Zibura tak navázal na loňský úspěch, kdy Svaz knihovníků vyhlásil jeho titul Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii nejvyhledávanějším cestopisným dílem. V kategorii cestopisná fotografie byla nejúspěšnější Jana Kašparová se snímkem Midnight Fun Run. Rozhlasovým počinem roku je Pocta Miroslavu Zikmundovi dramaturga Rádia Retro Tomáše Černého a režisérky Táni Smržové.

Druhý ročník udílení cen se opět konal na dobříšském zámku, kde Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou v roce 1951 psali své knihy po návratu z první velké cesty do světa.

Biatlonistka Charvátová šokovala na MS bronzem ve sprintu

Biatlonistka Lucie Charvátová šokovala bronzem ve sprintu na mistrovství světa. Česká reprezentantka, jejímž maximem ve Světovém poháru dosud bylo páté místo ze sprintu v prosinci 2015 v Hochfilzenu, nyní v italské Anterselvě nestačila jen na vítěznou Norku Marte Olsbuovou Röiselandovou a Američanku Susan Dunkleeovou. Česko tak má po překvapivém bronzu ze čtvrteční smíšené štafety další nečekanou medaili na tomto MS. Cílem projela Charvátová třetí a padla na zem vyčerpáním. "Nestává se mi to často, ale sotva jsem mohla popadnout dech. Nechala jsem tam úplně všechno, co ve mně bylo, a myslím, že v pravý okamžik mé celé kariéry," řekla.

Další výsledky ze sportu:

Pavel Maslák obsadil na halovém mítinku v Glasgow při druhém letošním startu v běhu na 400 metrů čtvrté místo. Dosáhl času 46,51 sekundy a o 23 setin zaostal za středečním výkonem z Athlone, kde skončil druhý. Závod vyhrál Jamajčan Akeem Bloomfield za 46,20, před trojnásobným halovým mistrem světa a Evropy Maslákem doběhli ještě Američan Obi Igbokwe a Kuvajťan Júsif Karam, který českého sprintera porazil o dvě setiny.

Počasí

Oblačno až polojasno, ojediněle zataženo nízkou oblačností. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C, při nízké oblačnosti kolem 5 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C. Část Česka v neděli opět zasáhne silný vítr, bude ale výrazně slabší než předchozí orkán v pondělí. V nárazech bude mít rychlost až 65 kilometrů za hodinu, zatímco bouře Sabine přinesla do českých hor vítr až o rychlosti 180 kilometrů za hodinu.

I zbytek února bude mimořádně teplý, příští týden bude až 15 stupňů nad nulou. Až v březnu se asi teploty vrátí k dlouhodobému normálu. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), a týdenní předpovědi. Kromě mimořádných teplot by mělo také nejméně v příštích dvou týdnech pravděpodobně i více pršet.