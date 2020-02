Ekonomika ČR dál zpomaluje, podle analytiků kvůli situaci ve světě

Růst české ekonomiky loni dále zpomaloval. Podle analytiků za tím stálo hlavně oslabení ekonomické aktivity v cizině. Zvyšování českého hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2019 snížilo tempo z předloňských 2,8 procenta na 2,4 procenta. Růst zpomalil i v posledním čtvrtletí loňského roku, a to z 2,5 procenta ve třetím čtvrtletí na 1,7 procenta. Zvolňování růstu ekonomiky bude podle ekonomů pokračovat i letos. Ačkoli dnešní odhad HDP může být později mírně revidován, růst ekonomiky v závěru roku 2019 bude patřit mezi nejslabší za poslední roky, což je důsledek slabší ekonomické aktivity v zahraničí, uvedl analytik ING Bank Jakub Seidler.

Navzdory zpomalení růstu si ale česká ekonomika loni vedla lépe než Evropská unie jako celek, uvedl Vladimír Kermiet z Českého statistického úřadu. Ekonomika eurozóny v loňském roce vzrostla podle Eurostatu (statistického úřadu EU) jenom o 1,2 procenta, tedy nejpomaleji za šest let. V loňském čtvrtém čtvrtletí meziročně zpomalil kromě růstu českého hospodářství i růst polské a maďarské ekonomiky.

Meziroční inflace se bude i v dalších měsících pohybovat výrazně nad třemi procenty, klesat by měla začít až v druhé polovině roku. Vyplývá to z reakci analytiků na údaje o lednové inflaci. Podle ekonomů se tak ve světle dnešních čísel o inflaci jeví jako adekvátní rozhodnutí České národní banky z minulého týdne zvýšit úrokové sazby. Meziroční růst spotřebitelských cen v lednu zrychlil na 3,6 procenta z prosincových 3,2 procenta. Jde o nejvyšší meziroční růst cen od března 2012. Růst inflace ovlivnilo hlavně zdražování potravin, alkoholu a bydlení.

Loni policie evidovala méně extremistických trestných činů

Za loňský rok zaznamenala policie 170 trestných činů s extremistickým podtextem, o devět méně, než předloni. Objasněno bylo 96 z nich. Ministerstvo vnitra to uvedlo ve zprávě o extremismu za druhé pololetí roku 2019. Nejčastěji, v 61 případech, zaregistrovali policisté trestné činy podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, projev sympatií k takovému hnutí nebo popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy. Úmyslné ublížení na zdraví motivované extremismem zaznamenala policie v pěti případech, tři z toho objasnila.

V Česku se ve druhém pololetí loňského roku dále zvyšovala intenzita nenávistných projevů. Své aktivity obnovili někteří neonacističtí aktivisté. Anarchisté a komunisté naopak procházejí obdobím stagnace a nedaří se jim obnovit veřejnost. Podle zprávy dále štěpila společnost tradiční témata, objevila se ale i nová témata. Zpráva zmiňuje například kauzu kolem sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6. Podle zprávy kauza ukázala, že dřívější ideologičtí oponenti mohou nalézt v některých případech společné téma. Proti odstranění sochy společně demonstrovali dogmatičtí komunisté, příslušníci domobran, zástupci dezinformačních médií, protiimigranští a protimuslimští aktivisté i bývalí neonacisté.

SeznamZprávy: TPCA v Kolíně investuje 180 mil.eur,najme 1000 lidí

Automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) chce v Kolíně kvůli výrobě nového modelu Toyota Yaris investovat 180 milionů eur (asi 4,5 miliardy Kč), postaví tři nové haly. Sehnat musí 1000 nových zaměstnanců, až čtyři stovky z nich by mohly dočasně přijet z Indie, uvedl server SeznamZprávy.cz, kterému informace sdělil ředitel TPCA Robert Kiml. V TPCA v současnosti pracuje 2400 lidí. Kvůli hybridnímu pohonu, který se bude do Yarisu montovat, je nutné ve speciálním režimu skladovat baterie.

Pražské letiště pokračuje v růstu,v lednu odbavilo 1,05 mil. lidí

Pražské letiště i letos pokračuje ve zvyšování počtu cestujících, v lednu odbavilo 1,05 milionu pasažérů, což je meziročně o 7,4 procenta více. Letiště Praha to oznámilo na twitteru. Letiště je v současnosti už na hraně své kapacity, za rok 2019 odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících. I letošní leden je pro letiště dílčím rekordem, dosud přes něj v prvním kalendářním měsíci vic než milion lidí necestovalo. Největší nápor cestujících je tradičně v létě, loni v srpnu letiště odbavilo 1,99 milionu pasažérů. Lednovou statistiku zřejmě neovlivnila ani současná opatření nastavená kvůli šíření nového koronaviru v Číně.

ČR podala trestnímu soudu právní názor ve prospěch Izraele

Česká republika předala Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) právní názor, ve kterém vyjadřuje pochyby o tom, zda se tento soud může zabývat údajnými válečnými zločiny Izraele vůči Palestincům na jejich území. ČTK o tom informovalo ministerstvo zahraničí. Česko v dopise podepsaném ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem argumentuje, že Palestina není svrchovaným státem, proto ICC nemůže ve věci rozhodovat. Stejně jako ČR bude podle izraelských médií postupovat Německo. Prokurátorka ICC Fatou Bensoudová loni rozhodla, že vyšetřování údajných válečných zločinů zahájí, jakmile bude potvrzena příslušná pravomoc soudu. O vyšetřování požádali Palestinci. ICC vyzval členské státy, aby se do dneška vyjádřily k otázce jeho jurisdikce ve sporu. Česko v dopise zároveň vyjadřuje podporu pro vytvoření svrchovaného palestinského státu, ten ale podle diplomacie může vzniknout jen na základě dohody s Izraelem. Izraelský deník Haarec napsal, že izraelští představitelé rozhodnutí Prahy uvítali.

Nová metoda dokáže z krve pacienta poznat nádor tlustého střeva

Patentovanou metodu, která umožní z krve pacienta rozpoznat nádory tlustého střeva a konečníku, vyvinuli brněnští vědci. Pro výrobu diagnostických souprav ji chce využít česká biotechnologická společnost BioVendor, která s Masarykovou univerzitou a Masarykovým onkologickým ústavem uzavřela na přelomu roku licenční smlouvu. Hotový a klinicky prověřený set by mohl být k dispozici do dvou let, oznámila ČTK mluvčí univerzity Tereza Fojtová. Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější typy rakoviny v Česku. Každoročně je diagnostikováno asi 8000 nových pacientů a téměř 4000 lidí ročně nemoci podlehne.

Základem metody, kterou vyvinul tým pod vedením Ondřeje Slabého, je sledování hladin několika takzvaných cirkulujících mikroRNA, které se do krve dostávají z nádorové tkáně. Lékaři díky metodě mohou sledovat také úspěšnost léčby a případně to, zda se nádor nevrací. "Naše metoda umí také poměrně citlivě předpovědět naději přežití pacienta v horizontu tří let, a to v kterémkoli klinickém stádiu nemoci. To je důležité pro plánování léčby, například pro rozhodnutí, zda pacient podstoupí jen chirurgický zákrok, nebo bude potřebovat i chemoterapii," uvedl Slabý. Nová metoda dokáže ze vzorku krve správně identifikovat devět z deseti pacientů s kolorektálním karcinomem.

Češi evakuovaní z Číny opustí nemocnici po karanténě v pondělí

Pětici lidí, které Česká republika začátkem února evakuovala kvůli šíření nového koronaviru z Číny, opustí pražskou Nemocnici Na Bulovce v pondělí. ČTK o tom informoval mluvčí Hygienické stanice Hlavního města Prahy (HSHMP) Zbyněk Boublík. Čeští občané přiletěli do Evropy z epicentra nákazy Wu-chanu francouzským letadlem, testy na nemoc COVID-19 byly u nich negativní. V Česku bylo zatím kvůli podezření na nákazu testováno 75 lidí, u nikoho se nemoc neprokázala.

Jablonecká firma nestačí kvůli koronaviru vyrábět

Jablonecká firma MALINA-Safety nestačí kvůli koronaviru vyrábět. Podnik dodává filtračně-ventilační systémy CleanAIR určené pro osobní ochranu zejména v průmyslových podnicích, filtry ale dodává třeba i české armádě. Teď se výrazně zvýšila poptávka zejména od zdravotníků, ale i od ostatních složek integrovaného záchranného systému. Kdyby měl podnik dvojnásobnou kapacitu výroby, poptávce by nestačil, sklady jsou prázdné, řekl ČTK výrobní ředitel společnosti Vítězslav Puc.

Pevninská Čína už eviduje přes 63.850 nakažených novým typem koronaviru. Nemoci COVID-19, kterou způsobuje, tam podlehlo 1380 lidí. Podle Puce by k ochraně před nákazou stačil běžný respirátor, ale ty nejsou. "Koronavirus přišel po požárech v Austrálii, které zásoby v celé oblasti vyčerpaly. Region teď není schopen se sám dozásobit, i když hlavní výrobci jednorázových ochranných prostředků jsou v Indii a Číně. Proto jsou teď ochotni sáhnout po vyšších a dražších stupních ochrany, byť by to vlastně nebylo potřeba, jenže nižší stupně ochrany nejsou k dispozici," řekl.

Bouře Sabine napáchala na železnici škody za téměř devět milionů

Větrná bouře Sabine, která se Českem přehnala na začátku tohoto týdne, napáchala na tuzemské železnici škody za téměř devět milionů korun. Správa železnic kvůli větru zaznamenala 296 mimořádných událostí, přičemž při 192 z nich musel být zastaven provoz. Informovala o tom dnes Správa železnic. Silný vítr poničil zejména trolejové vedení a kolejiště. Nejvíce se bouře na provozu projevila v Jihočeském a Plzeňském kraji. Vichřice, která přišla jako orkán Sabine z Německa, Česko zasáhla v pondělí. Na Sněžce dosáhl vítr v nárazech rychlosti až 198 kilometrů za hodinu, v nížinách měl rychlost v nárazech asi 100 kilometrů za hodinu. Pojišťovny odhadly škody způsobené vichřicí na majetku na stovky milionů korun.

Veterináři požadují úplný zákaz šelem v cirkusech

Předvádění drezury šelem v cirkusech se přežilo a už dávno neplní vzdělávací účel jako kdysi. Proto je podle České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad načase zakázat chov těchto zvířat v cirkusech bez výjimek. Na tiskové konferenci to řekl prezident asociace Zdeněk Knotek. Asociace se rozhodla zveřejnit stanovisko v době, kdy se připravuje novela zákona o ochraně zvířat a brzy ji začnou projednávat politici.

Podle iniciativy Cirkusy společně Česká asociace veterinárních lékařů ale nereprezentuje názor většiny veterinárních lékařů v ČR. "Kupříkladu prezident mnohem významnější Komory veterinárních lékařů ČR vydal na konci roku 2018 stanovisko zcela opačné a cirkusy v něm podpořil," sdělil ČTK za iniciativu Jaromír Pavlík. Podle něj řada veterinářů také přiznává, že v cirkuse nebyli i přes 20 let. "Jak tedy mohou objektivně něco posoudit?" ptá se a zve je do cirkusu.

V České Lípě chtějí cizincům pomoci s češtinou a integrací

S češtinou a integrací chtějí v České Lípě pomoci stovkám dělníků, kteří pracují v místních podnicích, a také jejich dětem. Do projektu za 1,8 milionu korun, na který radnice žádá dotaci, se zapojilo sedm škol a dalších organizací. Cílem projektu je zlepšit soužití a vzájemné vztahy mezi cizinci a majoritní společností ve městě a také odstranit problémy v komunikaci a adaptaci jejich dětí ve školách. ČTK to řekla mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. V českolipských základních a mateřských školách se podle mluvčí vzdělává zhruba 360 dětí, které neumí česky nebo rozumí jen s velkými obtížemi. Většinou jde o Mongoly. Kromě nich žije ve třetím největším městě Libereckého kraje kolem 2500 cizinců, kteří jsou na tom s češtinou mnohdy ještě hůř než jejich děti.

"Děti cizinců mají povinnost po příjezdu do naší země chodit do školy, to ukládá zákon. Bohužel zákon už vůbec nemyslí na to, aby dal těmto dětem čas se náš jazyk naučit. Zbytečně tak vznikají nepříjemné situace mezi cizinci a majoritní společností. V rámci tohoto projektu jim tak chceme situaci usnadnit a samozřejmě pomoci i cizincům, kteří se mnohdy nacházejí v opravdu velmi těžké situaci," řekla starostka Jitka Volfová (ANO). Hlavní aktivitou projektu bude výuka českého jazyka. Projekt počítá i se vzděláváním pedagogů, využitím překladatelských služeb pro tlumočení mezi rodiči a školou. V plánu jsou také kulturní akce, na kterých by měli lidé možnost poznat historii a kulturu Mongolů.

Muzeum Komenského otevře výstavní projekt Nevěsty z jiných světů

Muzeum Komenského v Přerově otevře příští týden velký výstavní projekt s názvem Nevěsty z jiných světů - Cizinky v nás. Výstava nahlíží očima žen do šesti historických období od neolitu, přes dobu bronzovou a stěhování národů, až po raný středověk. Expozice propojí archeologii, historii, genderová studia a poodhalí tehdejší každodennost. Výstava se otevře ve čtvrtek a potrvá do 20. června, řekla ČTK vedoucí výstavního a programového oddělení Kristina Sehnálková.

Výstava návštěvníkům představí osudy několika žen, jejichž ostatky a vybavení hrobů pomohly odhalit jejich životní příběhy. "Jsem velmi rád, že linie výstav Muzea Komenského v Přerově věnovaná archeologii bude obohacena právě o tuto pozoruhodnou výstavu oživující a zpřítomňující osudy zajímavě zvolených typů našich silných a hrdinných ženských předkyň," uvedl ředitel muzea Radim Himmler. Svůj příběh bude návštěvníkům výstavy vyprávět Nevěsta z doby kamene, Sluneční dívka, Keltská Amazonka, Kráska ze severu, Dětská nevěsta a svatá Bathilda, matka tří franckých králů. Zájemcům nabídnou pohled do ženského světa dávných časů včetně řady každodenních detailů, jako byly domácí práce, odívání, šperky i péče o vlasy. Všechny rekonstrukce šatů vznikly pouze pro tuto výstavu. Důraz byl kladen také na přesnost replik oděvních doplňků a šperků.

Film připomene malíře Muchu a jeho vliv na dnešní umění

Kombinací hraného a dokumentárního filmu, jehož tvůrci vycházeli hlavně z dosud nepublikované korespondence, deníků a autobiografie, bude snímek Svět podle Muchy. Život světoznámého výtvarníka chce v nových souvislostech ukázat režisér Roman Vávra. Premiéru bude mít film na jaře letošního roku a oslaví tak 160. výročí Muchova narození, které připadne na 24. července, sdělila ČTK za autory filmu Markéta Faustová.

Muchův věhlas se zrodil hlavně díky spolupráci s hereckou hvězdou Sarah Bernhardtovou, malíř se ovšem na vrcholu úspěchu rozhodl opustit Paříž, aby pro svůj národ doma vytvořil Slovanskou epopej. Jeho dílo, které bylo podle některých historiků umění anachronismem už v době svého vzniku, dodnes inspiruje tvůrce po celém světě. "K vyprávění příběhu nám posloužily Alfonsovy vzpomínky, které ke konci života sepisoval na malé lístečky a které kvůli jeho úmrtí, ale i následným dějinným turbulencím nikdy nebyly publikovány. Na podnět ženy Marie je začal s odstupem téměř 20 let zpracovávat jejich syn spisovatel Jiří Mucha," uvedl režisér Roman Vávra.

Rychlobruslařka Sáblíková vyhrála na MS závod na 3000 metrů

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála na mistrovství světa v Salt Lake City závod na 3000 metrů a obhájila titul z loňského roku. Dvaatřicetiletá česká reprezentantka zajela v dějišti olympijských her 2002 čas 3:54,252, což je nejlepší výkon sezony. Sáblíková na světových šampionátech získala jedenadvacátou zlatou medaili, trojku ovládla pošesté v kariéře. V Salt Lake City uspěla po 13 letech, v roce 2007 tam získala první zlatou medaili na MS v kariéře. Další start na MS čeká Sáblíkovou v sobotu, kdy bude na trati 5000 metrů útočit na jedenáctý světový titul v řadě.

Další výsledky ze sportu:

Čeští biatlonisté překvapili na mistrovství světa v italské Anterselvě ziskem bronzové medaile ve smíšené štafetě. Čtveřice Eva Kristejn Puskarčíková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář v průběhu úvodního závodu šampionátu jen dvakrát dobíjela a nestačila pouze na Norsko a Itálii.

Počasí

Oblačno až zataženo. Místy přeháňky, nad 700 m smíšené nebo sněhové, na horách četnější. Nejvyšší teploty 4 až 8 °C, na jihu Moravy ojediněle až 10 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.