Česko odeslalo materiální pomoc Číně k boji s koronavirem

Česká republika odeslala ve čtvrtek materiální pomoc Číně k boji s koronavirem. Více než 4 tuny zdravotnického materiálu jsou na cestě z Národní základny humanitární pomoci ve Zbirohu do Vídně. Tam bude pomoc naložena do speciálu, který v pondělí 17. února zamíří přímo do čínského Wu-chanu, spolu s pomocí, kterou poskytlo Rakousko, Maďarsko a Slovinsko „Jsem velmi rád, že ČR umí nabídnout rychlou pomoc nejenom peněžní, ale i konkrétní - věcnou a že se v ní uplatňuje české know-how, které je v této oblasti na špičkové úrovni. Materiální pomoc, která poputuje do Wu-chanu, je složená z výrobků, které byly prakticky obratem k dispozici a nemuselo se čekat na jejich dodání nebo výrobu v řádu týdnů,“ uvedl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Materiální pomoc v celkové hodnotě 3,3 milionů korun zahrnuje respirátory, masky, ochranné operační oděvy, rukavice a roušky i dezinfekční prostředky. Kromě materiální pomoci pošle Česko šest milionů korun Světové zdravotnické organizaci (WHO). Peníze budou využity v programu podpory Číny i dalších zemí postižených koronavirem a mimo jiné půjdou na výzkum a vývoj při hledání možného léku.

Z Česka zamíří do Číny také pomoc shromážděná kraji, městy nebo firmami. Prezident Miloš Zeman požádal vládu, aby pro odeslání této pomoci využila vládní speciál.

Evropská komise: Růst české ekonomiky letos zpomalí na 2,1 procenta

Růst české ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,1 procenta z loňského tempa 2,5 procenta. Předpověděla to Evropská komise (EK). V příštím roce pak očekává zrychlení hospodářského růstu na 2,2 procenta. Ve svém předchozím výhledu z listopadu komise předpokládala, že letošní růst dosáhne 2,2 procenta a příští rok 2,1 procenta. Za loňským růstem ekonomiky podle komise stála především domácí poptávka. Soukromá spotřeba těžila ze silného růstu mezd, výrazně ale klesly průmyslové zakázky i výroba, zejména ve druhé polovině roku. To mělo negativní dopad na firemní investice. V letošním a příštím roce komise očekává mírné zpomalení růstu soukromé spotřeby v důsledku slabšího růstu mezd. Výhled pro soukromou spotřebu teď nyní zastiňuje rovněž klesající spotřebitelská důvěra. Růst exportu by měl letos opět zpomalit, příští rok by však měl znovu nabrat na tempu. Inflace by se podle komise měla v letošním roce snížit na 2,4 procenta z loňských 2,6 procenta. Příští rok by měla sestoupit až na dvě procenta, což je inflační cíl České národní banky (ČNB). Tento vývoj by měl být důsledkem slabšího růstu domácí poptávky, zmírnění problémů s nedostatkem pracovních sil a posilování kurzu koruny.

Ministerstvo financí nechalo minulý týden v nové makroekonomické prognóze odhad růstu ekonomiky na letošní rok na dvou procentech. Na příští rok pak očekává nově růst o 2,2 procenta.

Ministerstvo zdravotnictví chce výrazně omezit reklamy na alkohol

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje omezit ve všech médiích reklamu na alkohol. Hlavním důvodem je podle úřadu vysoká spotřeba alkoholu v Česku, a to i mezi nezletilými. Rezort například navrhuje, aby nově v reklamách nemohli vystupovat lidé. Chce taky omezit čas vysílání reklam na dobu od 10. hodiny večer do 6. hodiny ranní. Návrh by se dotkl všech druhů alkoholu včetně piva a vína. Už teď má ale mnoho odpůrců. Proti jsou výrobci alkoholu nebo třeba Asociace komunikačních agentur.

Ministr Brabec podepsal vyhlášku o nové zonaci NP Šumava

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) podepsal vyhlášku o nové zonaci Národního parku Šumava. Uvedl to na twitteru. "Podepsal jsem vyhlášku o nové zonaci Národního parku Šumava. Platit bude od 1. března. Na 15 let, doufám, přinese do parku klid a stabilitu a jasná pravidla pro správu Národního parku Šumava, obce i vlastníky lesů, jak v národním parku pečovat o naši nejcennější přírodu," uvedl ministr. Vyhláška rozděluje šumavský národní park do čtyř sekcí s různým režimem ochrany. Nové rozdělení nahradí současné členění, která má tři zóny. Přírodní zóna vznikne na 27,7 procenta plochy a ponechá se pouze přírodním procesům. Zóna přírodě blízká počítá s minimálním zásahem lidí a zabere 24,6 procenta. Poté je zóna soustředěné péče s více než 46 procenty, nejmenší území je vyčleněno pro takzvanou kulturní krajinu. Bude se rozkládat na 1,2 procenta území parku a nacházejí se v ní hlavně zastavěné a zastavitelné lokality.

Už 1. ledna nabyly účinnosti dvě vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody národních parků České Švýcarsko a Podyjí. Na podzim by pak mohla podle dřívějších informací ministerstva začít platit nová zonace Krkonošského národního parku.

Vichřice Sabine poničila Lesům ČR asi 950 tisíc kubíků dříví, škoda je 300 milionů

Vichřice Sabine v minulých dnech v lesích spravovaných Lesy ČR poškodila asi 950 tisíc metrů krychlových dříví. Podnik škody vyčíslil na 250 až 300 milionů korun. Informoval o tom mluvčí LČR Eva Jouklová. Nejvíc vítr zasáhl jihočeské lesy, také Vysočinu a Plzeňský kraj. V ostatních regionech jde o desítky tisíc jednotlivě vyvrácených, zlomených nebo nalomených stromů. Podnik plánuje zpracovat kalamitní dřevo do konce května. "Uvolňujeme lesní cesty, opravujeme oplocenky a začali jsme s likvidací polomů v porostech. Přednost bude mít smrkové dříví, částečně ho využijeme k obraně lesa před kůrovcem při jarním rojení," uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Spolky na ochranu přírody kritizují novelu zákona o myslivosti

Ministerskou novelu zákona o myslivosti kritizují spolky na ochranu přírody. Vadí jim, že povoluje, aby v lesích bylo víc spárkaté zvěře - třeba jelenů, srnců nebo kanců. Ti ničí mladé stromky a to by podle ochránců mohlo ohrozit obnovu českých lesů po kůrovcové kalamitě. Proti novele se ohrazují například Hnutí Duha, Český svaz ochránců přírody nebo ornitologové. Českomoravská myslivecká jednota novelu podporuje.

Novela už prošla mezirezortním řízením. Připomínky chce ministerstvo vypořádat do konce měsíce a návrh předložit Legislativní radě vlády.

Benzin a nafta za minulý týden zlevnily o zhruba dvacet haléřů

Ceny paliv v Česku za minulý týden opět klesly - a to zhruba o dvacet haléřů. Benzin zlevnil o osmnáct haléřů na 31 korun a 86 haléřů za litr. Cena nafty klesla dokonce o 23 haléřů na 31 korun a 46 haléřů. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny paliv sleduje. Nejlevnější benzin a naftu řidiči natankují v Jihočeském kraji. Naopak nejdražší pohonné hmoty jsou u čerpacích stanic na Vysočině a v Praze.

Federace židovských obcí podala trestní oznámení kvůli antisemitské knize

Federace židovských obcí (FŽO) podala trestní oznámení kvůli prodeji knihy Jedovatá houba, kterou lze koupit na internetu. ČTK to řekl tajemník FŽO Tomáš Kraus. Kniha Ernsta Hiemera z roku 1938 je antisemitskou knihou pro děti. V ČR ji vydalo nakladatelství Guidemedia, které dříve vydalo projevy Adolfa Hitlera a čelilo kvůli tomu obžalobě ze schvalování genocidy a podpory hnutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod. Loni ho Nejvyšší soud obžaloby zprostil. "Je to mezera v zákoně a pokusíme se prosadit změnu do novely trestního zákoníku," řekl Kraus. "Po hrncích s portréty Adolfa Hitlera nakladatelství Naše vojsko je tato publikace dalším výsměchem obětem šoa. Obracíme se na orgány státní správy s naléhavou žádostí, aby bylo okamžitým opatřením zabráněno šíření textu hrubě hanobícího rasu, národ a přesvědčení," uvádí FŽO na svém webu.

Trestní zákon, který je účinný od roku 2010, stanovuje tresty několikaletého vězení za hanobení národa a rasy stejně jako za podněcování k nenávisti vůči skupině osob. Předchozí trestní zákon za trestný čin označoval i podporu a propagaci hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka i hlásání národnostní, rasové, náboženské či třídní zášti. Nakladatelství Naše vojsko tak může třeba prodávat hrnky s portrétem Hitlera a dalšími vrcholnými představiteli nacismu.

V Praze začal veletrh cestovního ruchu Holiday World

Na pražském výstavišti v Letňanech začal ve čtvrtek veletrh cestovního ruchu Holiday World. Větší prostor na něm letos poprvé dostaly kraje, které svou prezentaci zaměřily na pěší turistiku. Díky spojení s veletrhem Památky - Muzea - Řemesla se souběžně představují tuzemské památkové objekty, včetně církevních. Veletrhu se účastní národní turistické centrály z mnoha zemí, cestovní kanceláře a agentury. Odborníkům je určen program ve čtvrtek a v pátek dopoledna, poté se veletrh otevře pro veřejnost.

Na veletrhu bude po celý víkend k vidění Tatra 815, která příští týden naváže na expedici Tatra kolem světa z let 1987 až 1990. O projektu budou mluvit dobrodruzi Marek Havlíček a Petr Holeček. Lidé si budou moct poslechnout také vyprávění Dalibora Gondíka o cestování karavanem po Slovensku. Od Josefa Vrtala z pořadu Autosalon se dozvědí, jak cestovat s dětmi po Ukrajině či Moldávii.

Ochránci přírody mapují počet šelem v Beskydech

Ochránci přírody spolu s dobrovolníky začali ve čtvrtek mapovat výskyt velkých šelem v Beskydech. Už pošestatřicáté hledají v pohoří stopy rysů, vlků a medvědů. "Podle stop ve sněhu či blátě a dalších pobytových znaků, jako je trus či kořist, zjišťujeme, kolik šelem se v území pohybuje. Sledujeme také, které lokality šelmám aktuálně vyhovují a jaké migrační trasy využívají při svém pohybu krajinou," uvedla koordinátorka akce Dana Bartošová ze Správy CHKO Beskydy. Výsledky mapování budou využity při ochraně těchto vzácných šelem, řekla ČTK mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová. Podle posledních odhadů ochránců přírody je v Beskydech včetně přilehlé pohraniční oblasti Slovenska kolem deseti rysů. "Převážně na slovenské straně Javorníků se zdržuje větší vlčí smečka, zatímco v Beskydech se pohybují spíše jednotliví vlci. O medvědici Emě, která se loni přesunula z Beskyd na Slovensko, nyní nemáme žádné zprávy. Ale na podzim 2019 o sobě dával vědět mladý medvědí samec, který opakovaně působil škody na včelstvech v horách v blízkosti Rožnova pod Radhoštěm. Později se přesunul do odlehlejší části Beskyd, kde, jak předpokládáme, stále žije," doplnila Bartošová.

Fanoušek odkázal pražskému klubu Bohemians milionový majetek

Majetek za více než sedm milionů korun odkázal fotbalovému klubu Bohemians 1905 jeho dlouholetý fanoušek, který před rokem podlehl v 71 letech zákeřné nemoci. Pražský klub o daru Jana Houdka informoval na svém webu. "Chtěl bych ho poznat, poděkovat mu, bohužel osud tomu nechtěl a nedovolil nám to," uvedl ředitel "Klokanů" Darek Jakubowicz. "To nejmenší, co pro něj teď můžeme udělat, je postarat se o důstojné rozloučení. Je to neuvěřitelný příběh věrnosti, lásky a oddanosti ke klubu, k Bohemce," dodal.

Počasí - čtvrtek

Oblačno až skoro jasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Později odpoledne a večer od západu v Čechách na většině území, na Moravě a ve Slezsku místy, déšť nebo přeháňky, ve vyšších polohách smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, na horách kolem 0 °C, na Šumavě až +3 stupně Celsia.