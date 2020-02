Předkupní právo se v občanském zákoníku zřejmě výrazně omezí

Předkupní právo se v občanském zákoníku zřejmě výrazně změní. Vrátit by se mělo jeho značné omezení, které platilo před pěti lety v souvislosti s novým civilním kodexem. V novele to schválila Sněmovna. Vláda původně navrhovala, aby se předkupní právo vlastníků dalších bytů nevztahovalo na parkovací stání v bytových domech. Při prodeji bytu společně se stáním působí potíže. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Sněmovna na návrh ústavně-právního výboru podpořila úpravu, která prakticky znamená opětovné zrušení předkupního práva spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům. Vládní předloha stanoví, že při prodeji bytu přecházejí na nabyvatele případné dluhy původního vlastníka bytu, které souvisejí se správou domu nebo užíváním bytu. Vlastník bytu bude povinen oznámit všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř obydlí. Povinnost zahrne i takové úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení. Pro účely vyúčtování služeb bude také vlastník muset hlásit počet lidí, kteří například při krátkodobých pronájmech byt užívají.

Sněmovna schválila rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

Pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu se možná rozšíří. Změnu ústavy, která to má umožnit, schválila Sněmovna. Nyní ji musí schválit ještě Senát, kde obdobné pokusy v minulosti neuspěly. Schválená novela z pera poslanců Pirátů rozšiřuje pravomoci úřadu tak, že by mohl kontrolovat i hospodaření s dalšími veřejnými penězi. Mohl by také prověřovat hospodaření firem, v nichž mají stát nebo samosprávy většinový podíl. Nejvyšší kontrolní úřad nyní prověřuje jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může podniknout v případě, kdy hospodaří se státním majetkem.

Koho přesně bude smět NKÚ kontrolovat, stanoví až související novela zákona o NKÚ, kterou má Sněmovna schvalovat vzápětí po ústavní novele. Podle ní by NKÚ mohl prověřovat například hospodaření České televize nebo Českého rozhlasu. Podle dosavadních informací by měla Sněmovna závěrečné hlasování o doprovodné novele odložit a vyčkat na to, jak s novelou ústavy naloží Senát.

Facebook spouští v ČR a na Slovensku program prověřování zpráv

Společnost Facebook v úterý zahájila v České republice a na Slovensku program prověřování pravdivosti zpráv, které se objevují na její platformě. Fakta ověřuje francouzská tisková agentura AFP, informoval Facebook v tiskovém sdělení. Jde o součást celosvětového projektu, který firma realizuje v rámci boje proti dezinformacím. "Stránky a domény, jež budou opakovaně šířit nepravdivé zprávy, budou mít snížený dosah a také přijdou o schopnost monetizace a inzerování. Pokud bude zpráva označena jako nepravdivá, Facebook upozorní uživatele, kteří tento příspěvek uvidí nebo se ho budou snažit šířit, že tato zpráva byla označena jako nepravdivá," píše se v tiskové zprávě. Facebook uvádí, že při svém programu spolupracuje s více než 50 partnery, kteří po celém světě ověřují obsah ve více než 40 jazycích.

Čeští vědci vyvinuli slepice odolné vůči nevyléčitelné nemoci

Vědci z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd (AV) a společnosti Biopharm vytvořili geneticky upravené slepice odolné vůči viru nevyléčitelné aviární leukózy. Výzkumníci upravili genom slepic, linii pojmenovali Zora po pokusné slepici Járy Cimrmana. V tiskové zprávě o tom informovala Akademie věd. Aviární leukóza postihuje slepice a krůty. V Číně a v jihovýchodní Asii v posledních letech napadá drůbež nový typ - takzvaná leukóza J. Právě rozšíření odolných linií drůbeže by podle šéfa týmu z AV Jiřího Hejnara mohlo pomoci virus vymýtit.

Dvorským nosorožcům převezeným do Tanzanie se narodilo 4. mládě

Vzácným nosorožcům dvourohým, kteří byli v roce 2009 převezeni ze ZOO Dvůr Králové nad Labem do tanzanského národního parku Mkomazi, se loni na konci října narodilo čtvrté mládě. Opět je to samička. ČTK to sdělila dvorská zoo. Hlavním cílem projektu přesunu nosorožců do Tanzanie je obnovit tamní populaci nosorožců, která byla zdecimována dlouhými roky pytlačení. "Čtyři mláďata za deset let je úctyhodný výkon. Zvlášť když si uvědomíme, že březost u nosorožců trvá přibližně 16 měsíců a mládě musí po narození ještě nějaký čas zůstat s matkou," uvedl ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas. Dvorští nosorožci dvourozí patří k východnímu poddruhu, kterému hrozí vyhynutí.

Nosorožci dvourozí se do Afriky vrátili ze Dvora Králové po pěti generacích chovu v zajetí. Prarodiče dnešních nosorožců se do Dvora Králové dostali z Afriky na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy je z expedic přivezl tehdejší ředitel zoo Josef Vágner.

Vítr na Šumavě poničil přibližně 50.000 stromů

Podle prvních odhadů poničil silný vítr v šumavském národním parku 50.000 krychlových metrů dřeva. Přesnou výši škod po pondělní a úterní kalamitě lesníci v terénu stále zjišťují. ČTK to řekla Blanka Müllerová z šumavského národního parku. Podle lesnického přepočtu to znamená 50.000 stromů. Jde tak o přibližně stejný rozsah škod, které na podzim 2017 způsobil orkán Herwart. Největší škody způsobil orkán Kyrill, který Šumavu zasáhl v lednu 2007. Tehdy těžaři porazili 767.143 krychlových metrů.

Film Past vypráví dramatický osud herečky Jiřiny Štěpničkové

Film Past režiséra Viktora Polesného vypráví dramatický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové, která se stala obětí akce komunistické tajné policie. Snímek, který se zaměřuje převážně na období její nezdařené emigrace na Západ, uvede Česká televize 16. února. V hlavní úloze slavné herečky, která se na začátku padesátých let pokusila překročit státní hranice a strávila kvůli tomu deset let v komunistickém vězení, se představí Zuzana Stivínová. Tvůrci zdůraznili, že nejde o dokument, ale o umělecké dílo natočené podle knihy Šárky Maixnerové Past. V 50. letech požadovali tvrdý trest pro Štěpničkovou někteří její kolegové.

Na prezidenta Antonína Zápotockého se s žádostí o udělení milosti pro Štěpničkovou obrátili někteří představitelé české kultury, mimo jiné režisér Martin Frič, výtvarník Jiří Trnka nebo herci Ladislav Pešek, Jaroslav Průcha, Jaroslav Marvan, Bohuš Záhorský, Zdeněk Štěpánek, Dana Medřická a Jaroslav Vojta. Štěpničková (1912 - 1985) byla po dvoudenním procesu odsouzena v prosinci 1952 k patnácti letům vězení. Nakonec jí byl trest snížen na deset let. Téměř celých deset let strávila v pardubické věznici, podmíněné propuštění přišlo dva měsíce před prezidentskou amnestií v roce 1960. "Máma se o tom, že byla při pokusu o útěk vlákaná do pasti, dozvěděla až po rehabilitaci," řekl herec Jiří Štěpnička, který se zúčastnil projekce. Vzpomínal také na to, jak se v dětství naučil třeba propašovat své mamince hřebínek do vlasů do vězení, kam mohl na návštěvu čtyřikrát ročně.

Umělci vzdají hold Gottovi na prosincovém koncertě v Praze

Koncert Pocta Karlu Gottovi, na kterém se sejdou hvězdy české a slovenské populární hudby, bude 15. prosince v pražské O2 areně. Podobu vzpomínkové akce určil ještě za svého života sám zpěvák, který zemřel loni 1. října. Předprodej vstupenek na koncert začne 15. února, informovala Aneta Stolzová ze společnosti Karel Gott Agency. Gott si podle své manželky uvědomoval, že koncert na jeho památku by měl být pro jeho příznivce uspořádán. "Sdělil svému nejbližšímu týmu i velmi konkrétní představu podoby koncertu. Budeme se snažit jeho přání naplnit," uvedla Ivana Gottová. Na vzpomínkové akci zazní Gottovy nejznámější a nejúspěšnější písně za doprovodu Bandu Pavla Větrovce. Součástí koncertu bude předání šeku na podporu výzkumu lymfomu a leukémie prováděného na I. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se Gott léčil.

Sport

České tenistky se v základní skupině D finálového turnaje Fed Cupu utkají s Německem a Švýcarskem. Tým kapitána Petra Pály tak může narazit na bývalou světovou jedničku Angelique Kerberovou z Německa a aktuálně pátou hráčku světového žebříčku Belindu Bencicovou ze Švýcarska. Složení skupin určil los v Budapešti, kde se v hale na antuce závěrečný turnaj uskuteční 14. až 19. dubna. Český tým proti Německu vyhrál osm z devíti dosavadních vzájemných zápasů. Naposledy uspěl v semifinále 2018 ve Stuttgartu, kde u toho byly i aktuálně nejlepší české hráčky Karolína Plíšková a Petra Kvitová.

Počasí

Proměnlivá oblačnost, na horách místy, jinde jen ojediněle sněhové přeháňky, během dne pod 400 m i smíšené nebo dešťové. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C.