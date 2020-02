Nezaměstnanost v Česku v lednu stoupla na 3,1 procenta

Nezaměstnanost v České republice v lednu stoupla na 3,1 procenta z prosincových 2,9 procenta. Počet lidí bez práce se zvýšil o 14.490 na 230.022, přesto je to nejnižší lednová hodnota od roku 1997. Informoval o tom Úřad práce ČR. Zaměstnavatelé nabízeli 341.391 volných pracovních míst, jejich nabídka se tak meziměsíčně rozšířila o 434. Podle ředitele Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jana Karmazína nezaměstnanost v lednu roste pravidelně. "Ve větší míře přicházeli do evidence Úřadu práce lidé, kterým na konci loňského roku skončily termínované pracovní smlouvy a dohody. Také část živnostníků přerušila své podnikání," uvedl.

O česká víza žádalo loni rekordních 813 tisíc lidí

O česká víza loni požádalo rekordních 813.000 lidí, o 12,7 procenta víc než v roce 2018. Uvedlo to ministerstvo zahraničí. Příjmy státu z vízových poplatků by podle něj mohly dosáhnout jedné miliardy korun. Většina žádostí, které diplomacie zpracovává, je o takzvaná schengenská víza, která umožňují cestování ve všech zemích schengenského prostoru bez vnitřních hraničních kontrol. Šlo o 91 procent všech žádostí. Úspěšnost žadatelů o víza je vysoká, u schengenských víz úřady odmítly 5,1 procenta žadatelů.

"Výrazné zvýšení počtu vízových žádostí má na svědomí několik faktorů. Především je daleko jednodušší cestování. Ukazuje se, že znatelně přibývá turistů z Číny, Indie, Saúdské Arábie nebo i Běloruska. Turistika proto stále patří mezi nejčastější důvod žádosti o vízum. Podle vysokých čísel vidíme, že Česká republika je ve světě stále atraktivnější," uvedl ředitel vízového odboru ministerstva zahraničí David Nový. Nejvíc žádostí o česká víza, zhruba 208.000, přijalo velvyslanectví v Moskvě. Jejich počet se meziročně snížil o 0,8 procenta. Velký meziroční nárůst vykázala ambasáda v Kyjevě, kde o víza požádalo zhruba 100.000 lidí, téměř dvojnásobek proti roku 2018. Na třetím místě je s 76.000 žádostmi velvyslanectví v Pekingu, které vykázalo třináctiprocentní nárůst, čtvrtý je generální konzulát ve Lvově s 71.000 přijatými žádostmi. Velký meziroční nárůst zaznamenala diplomacie i u žadatelů z Běloruska, meziročně se počet žádostí přijatých na velvyslanectví v Minsku zvýšil o 66,7 procenta na 21.000.

Silný vítr v Česku zastavil vlaky, přes 120 tisíc odběratelů zůstalo bez proudu

Vítr v Česku dosáhl v noci na pondělí rychlosti až 180 kilometrů za hodinu, už brzy ráno přerušil na řadě míst dopravu i dodávky proudu. Bez elektřiny bylo dopoledne kolem 120 tisíc odběratelů. Energetici kvůli hromadění poruch na vedení vyhlásili kalamitní stav v Karlovarském, Plzeňském a Středočeském kraji. Spadlé stromy si kromě výpadků proudu a přerušení železniční i silniční dopravy vyžádaly také jedno zranění. Na Prachaticku byl jeden člověk lehce zraněn po pádu stromu na auto. Vítr ovlivnil i leteckou dopravu. Preventivně jsou uzavřeny některé parky, hřbitovy či zoologické zahrady. Liberecký kraj také doporučil rodičům, ať neposílají děti do školy.

Silný vítr dnes podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu hrozí po celý den v celé republice. V nárazech může dosahovat rychlosti až 110 kilometrů v hodině, místy i více.

ČHMÚ: Vítr spojený s tlakovou níží Sabina nedosáhl v ČR síly orkánu

I když v noci na pondělí na Sněžce dosáhla rychlost větru v nárazu 184 kilometrů v hodině, nedosáhl vítr spojený s tlakovou níží Sabina v Česku síly orkánu. To by musel vát minimálně deset minut silou nejméně 108 kilometrů v hodině. ČTK to řekl meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Pavel Šimandl. "V Česku vál silný vítr až vichřice na horách, ale orkán to nebyl. Orkán musí mít rychlost větru nad třicet metrů za sekundu, a to nedosáhl. Průměrná rychlost znamená minimálně deset minut foukat 30 metrů za sekundu, to jsme na žádné stanici nezaznamenali. Nárazy jsou jiná věc, to je pouze krátkodobé zesílení," uvedl Šimandl.

Nejvyšší náraz větru na Sněžce zaznamenali meteorologové hned po půlnoci. Ráno kolem 6:30 pak naměřili v jihočeských Kocelovicích náraz silný 114 kilometrů v hodině. V Česku vítr v noci a ráno na mnoha místech přerušil dopravu i dodávky proudu. Vítr ovlivnil také leteckou dopravu. Preventivně byly uzavřeny některé školy, parky, hřbitovy či zoologické zahrady.

Česko zažilo mimořádně větrný, ale také výjimečně teplý únorový den. V pražském Klementinu už ráno zaznamenali teplotu 14,6 stupně Celsia, čím byl o desetinu překonán dosavadní rekord z roku 1775, odkdy tato nejstarší tuzemská stanice nepřetržitě sleduje počasí. Nejvyšší teplotu meteorologové naměřili v Českých Budějovicích - Rožnově, kde bylo 15,8 stupně Celsia. Maxima pro desátý únorový den přepsalo 55 ze 155 stanic s více než třicetiletou historií měření.

Kyberkriminalita v Česku roste, nejčastějším terčem jsou děti na sociálních sítích

Kybernetická kriminalita v Česku v posledních letech výrazně stoupá. Informovali o tom zástupci policie a ministerstva vnitra. Zatímco v roce 2011 evidovali vyšetřovatelé zhruba 1500 trestných činů na síti, loni jich bylo skoro 8500. Podle policie se pachatelé na internetu dopouštějí hlavně podvodů. Terčem útoku jsou nejčastěji děti na sociálních sítích. Policie kvůli tomu připravila preventivní projekt s názvem Tvoje cesta onlinem. Chce tak dětem ukázat, jaká nebezpečí na ně na internetu čekají.

CVVM: Důvěra ve většinu ústavních institucí mírně vzrostla

Důvěra obyvatel k většině ústavních institucí v lednu v porovnání s posledním loňským měsícem lehce vzrostla. Výjimkou byl prezident Miloš Zeman, kterému stejně jako v prosinci věřilo 51 procent lidí. Mírný pokles důvěry zaznamenali jen krajští hejtmani. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Nejdůvěryhodnějšími dlouhodobě zůstávají starostové a obecní zastupitelstva. Důvěra lidí ve starosty vzrostla meziměsíčně o dva procentní body na 69 procent a k zastupitelstvům o tři procentní body na 68 procent. Senátu v lednu důvěřovalo 39 procent respondentů, o tři procentní body více než měsíc před tím. Důvěra v Poslaneckou sněmovnu vzrostla o dva procentní body na 38 procent. Stejný nárůst důvěry jako Sněmovna zaznamenala vláda, a to na 46 procent.

S politickou situací bylo v lednu spokojeno 23 procent občanů, o dva procentní body více než v prosinci. Podíl nespokojených klesl o čtyři procentní body na 38 procent. V průzkumu odpovídalo mezi 11. a 22. lednem 1052 lidí ve věku od 15 let.

Hygienici nařídili pražským VŠ na 14 dní izolovat studenty z Číny kvůli koronaviru

Pražští hygienici nařídili 31 pražským vysokým školám, aby kvůli epidemii koronaviru izolovaly na 14 dní studenty a pedagogy, kteří přijedou z Číny. Musejí je také hygienické stanici nahlásit, aktuálně je jich deset. Studenti se nesmí účastnit výuky nebo jít do knihovny. Vyplývá to z dokumentu, který zveřejnila Fakulta sociálních věd UK. Informaci potvrdila Hygienická stanice Hlavního města Prahy. "Na základě skutečnosti, že účastník řízení poskytuje výuku a zajišťuje ubytování studentům z ČLR, a to z oblasti omezeného výskytu nového koronaviru, je z důvodů ochrany před jeho rozšířením na území České republiky nezbytné přijmout protiepidemická opatření k zamezení možného šíření tohoto koronaviru," uvádí v dokumentu Hygienická stanice Hlavního města Prahy.

V Česku bylo testováno kvůli podezření na nákazu koronavirem přes 60 lidí, u žádného, včetně evakuovaných přímo z epicentra nákazy, se přítomnost viru nepotvrdila.

Nominaci na Českého lva za televizní tvorbu získal seriál Most! nebo minisérie Vodník

Českého lva za televizní tvorbu v kategoriích nejlepší televizní film nebo minisérie a nejlepší dramatický televizní seriál může získat seriál Most! režiséra Jana Prušinovského nebo film Klec režiséra Jiřího Stracha. V nominacích, které zveřejnila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) ve dvou kategoriích určených pro televizní projekty za rok 2019 akademiky nejvíce zaujaly také Nonstop lahůdky v režii Jana Hřebejka a Vodník Viktora Tauše. Mezi seriály si pak vedle Mostu! nejlépe vedly Bez vědomí režiséra Ivana Zachariáše a Zkáza Dejvického divadla v režii Miroslava Krobota. ČTK o tom za ČFTA informovala Silvie Marková. Akademie již dříve oznámila nominace pro filmovou tvorbu, kde se v 15 statutárních kategoriích o sošku Českého lva utká v závěrečném hlasování 17 filmových děl, z nichž nejvíce nominací patří filmům Vlastníci, Nabarvené ptáče a Staříci.

Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním galavečeru 7. března v pražském Rudolfinu. Loni Českého lva v této kategorii získala minisérie režiséra Davida Ondříčka Dukla 61.

Počasí na úterý

Proměnlivá oblačnost, místy, zejména na horách sněhové přeháňky, v nižších polohách i smíšené nebo dešťové. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, na horách kolem -1 stupně Celsia.