ANO je podle volebního modelu stále s velkou převahou nejsilnější stranou

Do Sněmovny by se v lednu podle agentury Kantar CZ dostalo všech devět nynějších sněmovních stran. Od minulého průzkumu v loňském listopadu posílilo vedoucí ANO a zejména Piráti, kteří se vrátili na druhou příčku před ODS. Mírně si polepšily i SPD a KSČM, těsně nad pětiprocentní hranicí byly TOP 09, ČSSD, KDU-ČSL a STAN. Volební model zveřejnila Česká televize.

ANO by v minulém měsíci podle Kantar CZ volilo 30 procent lidí, což je v porovnání s listopadem nárůst o 1,5 procentního bodu. Piráti, kteří si do čela v lednu znovu zvolili Ivana Bartoše, si polepšili o tři procentní body na 16,5 procenta. ODS, která si ve vedení v lednu ponechala Petra Fialu, klesla o dva procentní body na 12,5 procenta.

SPD by volilo 7,5 procenta lidí (nárůst o jeden procentní bod), KSČM 6,5 procenta (nárůst o 1,5 procentního bodu) a TOP 09 by získala 5,5 procenta, stejně jako v listopadu. Pětiprocentního zisku by shodně dosáhli sociální demokraté (pokles o jeden procentní bod), lidovci (nárůst o půl procentního bodu) a Starostové (pokles o 1,5 procentního bodu).

Podíl úspor na národním důchodu je v ČR 3. nejvyšší v Evropě

Míra úspor domácností je v české ekonomice poměrně vysoká, s podílem na hrubém národním důchodu téměř 29 procent zaujímá ČR mezi ostatními evropskými státy třetí příčku. Největší oblibě se v ČR těší netermínované vklady, poprvé po šesti letech vzrostl také objem termínových vkladů. Nejméně rostly úspory domácností v investičních fondech, informovala ČTK společnost NN Investment Partners.

Češi drží svoje rezervy nejčastěji na běžných účtech, které nenesou prakticky žádný úrok, naopak z jejich úspor postupně ukrajuje inflace. V prosinci vzrostla inflace v ČR meziročně na 3,1 procenta. K jejímu pokrytí běžné účty (spořicí účty, termínované vklady atd.) nestačí a jen tak stačit nebudou.

Pode zprávy Světové banky české domácnosti investují pouze 19 procent peněz do akciových fondů, zatímco smíšené fondy tvoří 40 procent a dluhopisové 35 procent. Až 51 procent majetku drží Češi v hotovosti nebo na bankovních účtech. Nejvýraznější rozdíl je znát na penzijních produktech, kde mají Češi naspořeno třináctkrát méně než průměrný Evropan.

Maláčová letos navrhne reformu důchodů

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se neshodne ve věci případného navyšování věku odchodu do důchodu s předsedkyní důchodové komise Danuší Nerudovou. Ministryně prosazuje takzvanou technickou variantu důchodové reformy, která je jedna ze zvažovaných. Šéfka komise prosazuje stejnou, ale uvažuje o prodloužení věku do důchodu. Maláčová je proti, uvedla dnes v debatě Otázky Václava Moravce. Dodala, že do léta chce předložit paragrafované znění jedné z variant reformy.

"Předložím takovou důchodovou reformu, která je v souladu s programovým prohlášením vlády. V tuto chvíli na legislativním rozpracování odborníci MPSV pracují," uvedla ministryně. Řekla, že do léta by chtěla předložit již paragrafované znění jedné z variant reformy. "Rýsuje se nám dohoda napříč politickým spektrem o technické variantě. Sociální demokracie ale podporuje spravedlivou variantu," uvedla.

Ve spravedlivé a technické verzi by základní důchod činil 30 procent průměrné mzdy, v úsporné 22 procent. V prvních dvou by tak všichni senioři a seniorky měli teď jistých 10.500 korun, ve třetí 7740 korun. Zásluhová část by měla zůstat stejná jako dosud, tvrdí ministryně i šéfka komise, rektorka brněnské Mendelovy univerzity Nerudová.

Z Lovosic po dlouhém čekání vyplul říční tanker do Nizozemska, dopravu ztěžuje nízký stav vody

Na dlouhou cestu k novému majiteli v neděli z Lovosic vyrazil říční tanker, který pro zákazníka v Nizozemsku vyrobili loni v loděnicích firmy Barkmet ve Lhotce nad Labem. Tankery jsou dva, první spustili na vodu už loni v červnu, druhý v prosinci, dál ale plout nemohly kvůli nedostatku vody v Labi. Dnes konečně mohla první z lodí vyplout, druhý tanker odpluje v následujících 14 dnech, sdělil ČTK Jurij Kulchytskyj z loděnice Barkmet.

V loděnicích Barkmet vyrobili loni dva říční tankery dlouhé 86 metrů a bezmála 12 metrů široké. Každý z nich uveze zhruba 2500 metrů krychlových nákladu. Rozvážet budou v Nizozemsku jedlé oleje do vnitrozemí. Podle informací ze zdymadla Střekov tudy loď tlačená remorkérem proplula před polednem. Vody je aktuálně v Labi 208 centimetrů, což je pro plavbu dostatečné.

Nedostatek vody v Labi komplikuje plavbu na Labi směrem do Německa už pět let. Ministerstvo dopravy loni uvedlo, že bude dál prosazovat stavbu jezu v Děčíně, který by hladinu zvedl. Projekt, který by podle rejdařů výrazně zvýšil splavnost Labe, brzdí především spory kvůli vlivu stavby na okolní krajinu.

Počet nových pasivních domů v Česku loni vzrostl zhruba o pětinu

Počet nově dokončených pasivních domů, tedy domů s velmi nízkou spotřebou energie, loni v Česku meziročně vzrostl zhruba o pětinu na 1200. Celkově jich je asi 7200. Většinou jde o rodinné domy. Podíl nových pasivních domů na celkovém počtu nově postavených rodinných domů loni stoupl o procentní bod na šest procent. ČTK to sdělil ředitel Centra pasivního domu Tomáš Vanický. Podle Českého statistického úřadu bylo v Česku loni dokončeno 19.245 rodinných domů.

"Uvedená čísla jsou pouze orientační. Přesné statistiky stále neexistují, a tak čerpáme z četnosti zájmu žadatelů o konzultace při projektu i výstavbě v Centru pasivního domu, dále z údajů programu Nová zelená úsporám, kde v minulém roce vzrostl počet zájemců meziročně téměř o sto procent," uvedl Vanický.

Pro pasivní dům je klíčové zpětné získávání tepla, takzvaná rekuperace, kdy systém trubek vyměňuje vzduch a teplo zůstává uvnitř. První dům, kterému se říká pasivní, byl postaven v roce 1990 v německém Darmstadtu.

Hokejisté zdolali Rusko 4:3 po nájezdech

Čeští hokejisté porazili v závěrečném utkání na Švédských hrách Rusko 4:3 po samostatných nájezdech a na turnaji ve Stockholmu skončí buď druzí, nebo třetí. Rozhodne o tom závěrečný duel Švédska s Finskem. Nad sbornou Češi vyhráli teprve podruhé z posledních osmi vzájemných soubojů.

Tenista Veselý vyhrál turnaj v Puné

Tenista Jiří Veselý získal po pěti letech druhý titul kariéry ve dvouhře na okruhu ATP. Ve finále turnaje v indickém Puné zdolal osmého nasazeného Jegora Gerasimova z Běloruska 7:6, 5:7, 6:3 a ve světovém žebříčku se z aktuálního 107. místa vrátí poprvé od května loňského roku do první stovky.

Šestadvacetiletý český reprezentant si finále elitního okruhu zahrál potřetí v kariéře a poprvé po téměř pěti letech. Naposledy hrál o titul v dubnu 2015 v Bukurešti, dosud jedinou singlovou trofej získal v lednu téhož roku v Aucklandu.

Smutná doběhla na Jizerské 50 pátá, vyhráli Norgrenová a Nygaard

Běžkyně na lyžích Kateřina Smutná tentokrát na stupně vítězů na Jizerské padesátce nedosáhla, obsadila pátou příčku. Na vítěznou Švédku Britu Johanssonovou Norgrenovou ztratila minutu a 15 sekund, od bronzové Liny Korsgrenové ji dělilo dvacet sekund.

V mužském závodě seriálu Ski Classics obhájil loňské vítězství Nor Andreas Nygaard, který byl nejrychlejší ve spurtu pětičlenné skupiny. Nejlepší Čech Jiří Pliska obsadil 20. místo. Trojnásobný vítěz závodu Stanislav Řezáč ztratil už v prvním stoupání kontakt s čelem a skončil ve čtvrté desítce.

Dvojnásobná vítězka Jizerské padesátky Smutná se neudržela ve skupině bojující o bronzovou medaili a v cílové rovince prohrála spurt o čtvrté místo. Nenavázala tak na druhá místa z posledních dvou let.

Počasí

Předpověď na pondělí: Zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Na horách srážky vydatnější. Během dne od západu proměnlivá oblačnost, místy přeháňky. Večer od západu zataženo a srážky opět četnější. V polohách nad 600 m během dne postupně srážky sněhové. Nejvyšší teploty ráno a dopoledne 10 až 14 °C, na západě kolem 8 °C, během dne od severozápadu ochlazování, v 1000 m na horách kolem 2 °C. Silný jihozápadní, později západní vítr 10 až 15 m/s s nárazy 20 až 30 m/s (až 110 km/h), na horách kolem 35 m/s (kolem 125 km/h), bude k večeru slábnout.