Eurokomisařka Jourová kritizuje Polsko i Maďarsko

Polsko a Maďarsko jsou podle místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové křehké demokracie. Česká komisařka to řekla v rozhovoru s německým magazínem Der Spiegel. Tvrdě v něm kritizuje polskou reformu justice; mluví o zničení a plošném bombardování. V souvislosti s Maďarskem zase hovoří o médiích, která píšou, co vládě vyhovuje.

Jourovou, do jejíž působnosti spadají evropské hodnoty a transparentnost, na polských reformách znepokojuje mimo jiné to, že přinášejí extrémně široké možnosti disciplinárních trestů pro soudce, čímž podle ní ohrožují jejich nezávislost. "Už to není cílený zásah proti jednotlivým černým ovcím, jak ho znají i jiné členské země EU, ale plošné bombardování. Není to žádná reforma, je to zničení," míní.

V Maďarsku jsou podle ní změny týkající se demokracie plíživější, ale širší. "Tam jsou postižena i média. Zažili jsme tam velké slučování mediálních domů, které píšou a vysílají, co vládě vyhovuje," upozornila. Už v prosinci Jourová mluvila o tom, že Maďarsko nerozptýlilo obavy týkající se dodržování základních hodnot Evropské unie. Vývoj v zemi označila za nebezpečný, protože se týká řady oblastí od justice po média.

Přímé lety do Číny jsou dočasně zakázány, z Prahy odletělo poslední letadlo

V sobotu ve 12:30 odletěl z pražského Letiště Václava Havla poslední letecký spoj do Číny, lety jsou pozastaveny na neurčito. Šlo o linku společnosti Sichuan Airlines mezi Prahou a Čcheng-tu. Opatření zavedla vláda kvůli šíření koronaviru v Číně. Letadlem Airbus 330 čínského dopravce podle informací ČTK odletělo 200 cestujících, stroj má místo pro 303 lidí. Podle informací ČTK klesl v posledních dvou týdnech zájem o lety z Česka do Číny meziročně více než o polovinu.

Zastaveny budou všechny spoje mezi Prahou a čtyřmi čínskými městy. Celkem bylo 12 spojů týdně. Loni využilo tyto lety 188.000 cestujících v obou směrech. Stejné opatření v poslední době zavedly kvůli koronaviru i některé další země.

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje výrazné zvýšení soudních poplatků

Vláda bude na své nejbližší schůzi rozhodovat o výrazném navýšení soudních poplatků. Ačkoliv vůči novele zákona vznesla připomínky řada ministerstev i dalších subjektů, ministerstvo spravedlnosti nakonec návrh předkládá bez rozporů. Cílem zvýšení poplatků je mimo jiné odradit lidi od toho, aby soudy zneužívali nebo aby uplatňovali nároky, které nemají šanci na úspěch.

Novela se netýká všech soudních poplatků, jen vybraných. Navýšení je ale značné, často jde o dvojnásobek stávající částky. Ministerstvo argumentuje tím, že poslední plošné zvýšení poplatků nastalo v roce 2011.

Památník rodičů Wintonových dětí v Praze je opraven

Na pražském hlavním nádraží dnes sklář nainstaloval nové sklo s otisky rukou památníku připomínajícího rodiče židovských dětí, které před nacisty zachránil Nicholas Winton. Pomník znázorňuje dveře vlaku s rukama dětí a rodičů, což je poslední vzpomínka, kterou mnohé zachráněné děti na rodiče mají. Nové sklo dnes osadil za přítomnosti Zuzany Marešové, která reprezentovala Wintonovy děti, sklář Jan Huňát z Nového Boru. Sklo památníku poničili neznámí vandalové loni v červnu.

"Je to obrovská úleva, že je zase v pořádku. Trošku mám ale i strach, jak dlouho to vydrží, než se zase najde nějaký člověk, který to, z nepochopitelného důvodu, poničí. Ale doufám, že lidé jsou poučení. Není to totiž jen poškození památníku samotného, ale ublížení našim rodičům," řekla Marešová.

Ledecká dojela třetí ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu

Ester Ledecká dojela třetí ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu a dosáhla na druhé stupně vítězů v lyžařském Světovém poháru. Čtyřiadvacetiletá Češka zůstala třetí i v hodnocení disciplíny, po šesti z devíti závodů ztrácí na vedoucí Corinne Suterovou ze Švýcarska 64 bodů.

Vítězka prosincového sjezdu z Lake Louise Ledecká za sebou nechala o 12 setin sekundy úřadující olympijskou šampionku Sofii Goggiaovou z Itálie, Suterová byla pátá. Před Ledeckou je ještě v hodnocení sjezdu o tři body Američanka Mikaela Shiffrinová, která po nenadálém úmrtí otce na neurčito přerušila sezonu.

Hokejisté zdolali Finsko 3:1

Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Švédských hrách ve Stockholmu Finsko 3:1 a dostali se před něj do čela tabulky Euro Hockey Tour. Tým kouče Miloše Říhy přerušil sérii tří porážek a Finy zdolal i potřetí v sezoně. S třetím dílem Euro Hockey Tour se český tým rozloučí v neděli zápasem proti Rusku.

Sáblíková vyhrála v Calgary závod na 3000 metrů a dál vede SP

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála na Světovém poháru v Calgary závod na 3000 metrů a upevnila si vedení v průběžném pořadí seriálu. Trojnásobná olympijská šampionka zajela čas 3:54,936, což je její maximum v dosavadním průběhu sezony. Druhou Antoinette de Jongovou z Nizozemska porazila o 1,24 sekundy.

Dvaatřicetiletá česká reprezentantka prodělala před SP virózu, na jejím výkonu v Kanadě se to ale neprojevilo. Sáblíková startovala v šesté rozjížďce a poté, co zajela nejlepší čas sezony, se dostala do čela. Až po ní se představily Kanaďanky Ivanie Blondinová a Isabelle Weidemannová, její hlavní sokyně v SP, ani jedna z nich ji ale neohrozila.

Počasí

Předpověď na neděli: Skoro jasno až polojasno, ojediněle, na Českomoravské vrchovině zpočátku místy nízká oblačnost nebo mlhy. Večer v Čechách od západu oblačno až zataženo, později na západě místy déšť. Nejvyšší teploty v Čechách 7 až 12 °C, na Moravě a ve Slezsku 3 až 8 °C.