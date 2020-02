Ministr zahraničí Petříček navštívil týden po brexitu Manchester

Ministr zahraničí Tomáš Petříček je na návštěvě Británie. V Manchesteru má na programu setkání se zaměstnanci českého generálního konzulátu i s Čechy, kteří v Británii žijí a studují. Generální konzulát v Manchesteru otevřel Petříček teprve loni 19. března. Za cíl nového českého zastoupení na severu Anglie tehdy označil pomoc českým občanům i firmám v nejisté době před odchodem Británie z EU. Brexit byl tehdy ještě plánován na konec března, Spojené království ale EU nakonec opustilo až minulý pátek. Vzhledem k letošnímu 75. výročí konce druhé světové války Petříček navštívil také hřbitov jižně od Manchesteru, kde uctil památku padlých československých vojáků.

Babiš: ČR nechce ve vyjednáváních o rozpočtu dělat kompromisy

Česká republika nehodlá při vyjednávání o dlouhodobém rozpočtu Evropské unie dělat kompromisy a bude usilovat o zvýšení příspěvků pro méně vyspělé země proti současnému návrhu. Prohlásil to český premiér Andrej Babiš po jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, s nímž probíral českou pozici před mimořádným rozpočtovým summitem plánovaným na 20. února. Vrcholné jednání podle Babiše vzhledem k dosavadní neústupnosti jednotlivých zemí zřejmě dohodu nepřinese.

Babiš Michelovi zopakoval, že Česko chce podobně jako další státy čerpající z fondů soudržnosti v rozpočtu na roky 2021 až 2027 zachovat současný objem peněz na kohezi, z nichž profitují hlavně méně rozvinuté státy. Požadavky zemí východního a jižního křídla EU však narážejí na odpor některých bohatších zemí západu a severu, které by rády i s odvoláním na britský odchod z unie chtěly dále snížit celkovou výši rozpočtu i peněz na kohezi. Současný návrh počítá s tím, že proti končícímu sedmiletému období ubyde ve fondech kohezní politiky téměř 40 miliard eur (skoro bilion korun). Podle Babiše je nynější návrh nepřijatelný, neboť Česko v něm na rozdíl od některých vyspělejších zemí tratí v příspěvcích z unijních fondů.

CVVM: ANO a ODS v lednu posílily, SPD spadlo pod pět procent

Hnutí ANO podle lednového volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v porovnání s prosincovým průzkumem posílilo. Volilo by jej 32 procent lidí. ODS se s 15 procenty vrátila na druhou příčku před Piráty (13,5 procenta). Pod stupni vítězů by přes mírný pokles skončily ČSSD a KSČM, těsně nad pětiprocentní hranicí byly STAN, KDU-ČSL a TOP 09. Hnutí SPD by jako jediné ze sněmovních uskupení získalo méně než pět procent hlasů. Parlamentních voleb by se v lednu podle svého vyjádření zúčastnilo 65 procent Čechů, 30 procent lidí svoji účast vyloučilo. Reálná účast ve volbách v říjnu 2017 byla 60,8 procenta. Volební model CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu.

Lidé se ve strašnickém krematoriu loučili s Lubošem Dobrovským

Na poslední rozloučení s někdejším ministrem obrany, diplomatem a disidentem Lubošem Dobrovským přišlo do strašnického krematoria v Praze několik stovek lidí. Pohřbu osobnosti, která se podílela na porevolučním směřování Česka, se účastní jeho rodina i přátelé z širokého spektra společenského života, přítomni jsou i současní politici. U rakve drží čestnou stráž vojáci. Luboš Dobrovský zemřel minulý čtvrtek ve věku 87 let.

Dobrovský nastoupil koncem 50. let do rozhlasu, kde do začátku normalizace působil jako komentátor a zahraniční zpravodaj. Za normalizace byl skladníkem, čističem oken a topičem. Podepsal Chartu 77 a redigoval samizdatové publikace. V roce 1989 se stal mluvčím Občanského fóra, později nastoupil na ministerstvo zahraničí, od října 1990 do července 1992 byl československým ministrem obrany. Později vedl kancelář prezidenta Václava Havla a v letech 1996 až 2000 zastupoval Českou republiku jako velvyslanec v Rusku. V roce 2002 ho Havel ocenil Řádem Tomáše Garrigua Masaryka.

ČSÚ: V Česku se loni ubytovalo rekordních 22 milionů hostů

V českých hotelech, penzionech či kempech se loni ubytovalo rekordních téměř 22 milionů hostů, což bylo o 3,5 procenta více než předloni. Počty hostů rostly již sedmým rokem za sebou. Rekordní byl loňský rok také z hlediska počtu strávených nocí v hromadných ubytovacích zařízeních, kterých bylo přes 57 milionů. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Návštěvnost z hlediska počtu příjezdů i přenocování se zvýšila takřka ve všech krajích. "Pouze na Vysočině došlo k mírnému poklesu počtu přenocování o 0,4 procenta vlivem poklesu zájmu u cizinců," uvedli statistici.

V ubytovacích zařízeních se v loňském roce ubytovalo o něco více domácích hostů než zahraničních. Meziročně se domácí návštěvnost zvýšila o 4,4 procenta na 11,1 milionu hostů a zahraniční o 2,6 procenta na 10,9 milionu návštěvníků. Statistici ale podotkli, že přírůstek zahraničních návštěvníků byl v porovnání s obdobím 2017-2018 poloviční. Nejvíce zahraničních hostů loni opět přijelo ze sousedního Německa, ubytovaných jich byly dva miliony. Za Němci následovali stejně jako předchozí rok Slováci a Poláci. Naopak se za celý loňský rok snížila návštěvnost z Číny a Jižní Koreje.

Lesy ČR zvedly kvůli kůrovci těžbu dřeva na rekordních 14 mil. m3

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) loni zvýšil kvůli kůrovcové kalamitě těžbu dřeva o 30 procent na rekordních 14 milionu metrů krychlových z předchozích 10,65 milionu metrů krychlových. Těžba jen kůrovcového dřeva loni vzrostla o 62 procent. Podniku patří téměř polovina lesů v zemi a jeho nynější hlavní snahou je zvládnutí kůrovcové kalamity. V letech bez kůrovcové kalamity byla těžba u Lesů ČR kolem osmi milionů metrů krychlových.

Kůrovcové kalamitní oblasti jsou podle LČR již v každém kraji. Nejvíce chřadnou lesy na Vysočině a dále v Jihomoravském, Jihočeském, Moravskoslezském a Plzeňském kraji.

Češi loni u notářů sepsali 24.000 závětí, meziročně o 3000 více

Počet závětí opět stoupl, loni jich bylo u notářů sepsáno 23.714. Meziročně je to nárůst o více než 3000. Nejčastěji lidé uspořádávají svůj majetek kvůli tomu, že jim nevyhovuje zákonem stanovená posloupnost dědických tříd, ale také předcházejí sporům mezi dědici či příbuznými. Přestože statistický údaj meziročně narůstá, v západní Evropě jsou počty závětí u notáře četnější.

Závětí je možné postihnout buďto celé jmění, nebo jen jeho konkrétní část. Při zohlednění nepominutelných dědiců, kterými jsou potomci, případně děti potomků, tak může být majetek rozdělen podle přání zesnulého. Jak uvedl prezident Notářské komory Radim Neubauer, nejvíce závětí si podle něj lidé u notáře pořizují v období Dušiček a v zimě, nejméně pak v letních měsících. Notář závěť zapíše do centrální evidence a v případě potřeby si ji kterýkoli ze 441 notářů působících v ČR, který má jako soudní komisař řízení na starost, dohledá.

Osobnost Záviše Kalandry připomíná výstava v Senátu

Osobnost levicového intelektuála Záviše Kalandry připomíná výstava v Senátu. Kalandra byl před 70 lety odsouzen a popraven komunistickým režimem, který ho zařadil do skupiny s političkou Miladou Horákovou. Důvodem popravy nebylo podle tvůrců výstavy smyšlené obvinění Kalandry z velezrady a špionáže, ale snaha komunistů vypořádat se exemplárně se svými kritiky a odpůrci.

Předseda Klubu Milady Horákové František Šedivý připomenul, že novinář, filolog a historik Kalandra v 21 letech vstoupil do komunistické strany, kam ho přivedla snaha zlepšit společenský řád. Za kritiku stalinských procesů v tehdejším Sovětském svazu byl v roce 1936 označen za trockistu a ze strany vyloučen. Druhou světovou válku strávil v koncentračních táborech, po ní se věnoval převážně vědecké práci. Kalandra byl zatčen v roce 1949 a do skupiny s Horákovou zařazen jako trockistický štváč. Popraven byl 27. června 1950 navzdory protestům vědců z Harvardovy univerzity. Plně rehabilitován byl až v roce 1990. O rok později mu tehdejší prezident Václav Havel udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

V Praze začíná festival popkultury Comic-Con, potrvá do neděle

V Praze začíná festival popkultury Comic-Con, který se zaměřuje na filmy, seriály, hry, komiksy a knihy především v žánru sci-fi, fantasy a horor. V prostorách kongresového centra O2 universum se po tři dny budou moci fanoušci setkat s řadou spisovatelů, herců, komiksových výtvarníků a dalších umělců. Hlavní hvězdou festivalu bude britský spisovatel Ben Aaronovitch. V Česku od roku 2015 vyšly jeho knihy Řeky Londýna, Měsíc nad Soho, Šepot podzemí, Prokleté domovy a komiks Čarojízda.

Účast mimo jiné potvrdili herci Ron Perlman, představitel filmového Hellboye, a Danny John-Jules, kterého čeští diváci znají zejména jako Kocoura z britského seriálu Červený trpaslík. Z českých spisovatelů se festivalu zúčastní například Miroslav Žamboch či František Kotleta. Festival Comic-Con se těší oblíbenosti po celém světě.

Sport

Čeští hokejisté podlehli na úvod Švédských her ve Stockholmu domácímu výběru 1:2 a ztratili na úvod třetího turnaje Euro Hockey Tour vedení v tabulce. Svěřence trenéra Miloše Říhy předstihli o tři body Finové, kteří v Helsinkách zdolali Rusko 3:0. Po sérii čtyř vítězství ve vzájemných duelech prohráli Češi se Švédy podruhé za sebou.

Automobilový jezdec Martin Prokop vyhrál počtvrté v kariéře Zlatý volant a ukončil tak čtyřletou vítěznou sérii Jana Kopeckého, který mohl případným dvanáctým triumfem vyrovnat rekordmana motoristické ankety Tomáše Engeho. Jediný Čech, který se představil v závodech formule 1, byl slavnostně uveden do nově vytvořené Síně slávy. Souboj Prokopa a Kopeckého byl ale velmi těsný, nakonec je dělily jen tři desetiny bodu.

Počasí

Oblačno až zataženo, během dne místy polojasno. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C, na jihu Moravy až 8 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.

V neděli večer zasáhne Česko velmi silný vítr, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Na jižní a střední Moravě bude foukat o něco méně, kolem 70 kilometrů za hodinu. Meteorologové v aktuální výstraze uvedli, že kvůli pádu stromů mohou vznikat problémy v dopravě či dodávkách elektrické energie. Silný vítr spolu s napadaným mokrým sněhem způsobil v části země problémy v dopravě a poruchy na rozvodné síti už na začátku tohoto týdne.